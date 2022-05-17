Миграция
Годовой микроскоп

В апреле больше всего жилья в Турции среди иностранцев купили россияне — они обогнали граждан Ирана и Ирака Статьи редакции

С июня Турция увеличит минимальную сумму инвестиций в недвижимость для получения гражданства до $400 тысяч.

  • Россияне впервые возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Института статистики (Türkiye İstatistik Kurumu; TÜİK).
  • В апреле 2022 года россияне купили 1152 объекта жилой недвижимости против 547 в марте. После России в рейтинге TÜİK идут Иран (905 объектов) и Ирак (714), а также Казахстан (311) и Украина (263).
  • Всего продажи жилья иностранцам в Турции выросли в апреле на 58,1% год к году, до 6447 объектов. За январь-апрель продажи домов иностранным гражданам увеличились на 48,9% — до 20 791.
  • В апреле 2022 года Турция решила увеличить с $250 тысяч до $400 тысяч минимальную стоимость недвижимости для получения гражданства. В мае поправки опубликовали в официальном вестнике, новые правила начнут действовать с 13 июня.
  • В мае Bloomberg сообщило, что ЕС запланировал запретить россиянам покупать недвижимость в Европе. Запрет якобы не коснётся тех, у кого есть гражданство или вид на жительство в ЕС и Швейцарии.
Источник: Bloomberg

#новость #турция

2550 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
51 комментарий
Написать комментарий...
Александр Иванов

Ничему жизнь не учит людей. Что будет, когда Россия посрётся с Турцией?

Ответить
Развернуть ветку
Shoo

Они будут сидеть в Турции в своей недвижке и, попивая кофе, думать о том, когда весь этот пиздец кончится.
В общем, чувствовать себя сильно лучше, чем по другую сторону Российской границы.

Ответить
Развернуть ветку
16 комментариев
Bad Gateway

Резонное замечание, но вроде бы пока у обычных людей не отжимают недвижку на западе

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Sergey Vasiliev

Опять накажут помидоры?

Ответить
Развернуть ветку
Jack Sparrow

А есть какая-то причина почему столько россиян именно в Турцию ломятся? Других стран нет?

Ответить
Развернуть ветку
Kuper Bad

Думаю очевидно, что Турция нейтрально относится к этой ситуации, и входит в Евросоюз. Думаю паспорт Евросоюза вполне можно получить, имея недвижимость в Турции.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Shoo

Список стран, где все ещё дают внж за недвигу - не такой уж большой.
Плюс, хорошая транспортная доступность, низкие (относительно) цены и, собственно, возможность без проблем эту недвижку купить.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

Простота въезда и оформления, адекватные цены даже сейчас

Ответить
Развернуть ветку
Олег Якунин

Теплый климат, дешёвые продукты, дешёвая недвижимость на берегу моря, вкусная еда, нет сиесты как в Европе, Лира падает, а значит твой доход в долларах позволяет тебе комфортно жить. Единственный минус - не купить нормальное авто, из-за налогов цены будут х3, ну и бензин дорогой.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Гражданство недорогое, климат неплохой, видимо: первое, что на ум приходит.
А, ещё там пока нашим согражданам покупать недвижимость не запретили.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Игорь Анасев

Так это инфа конкретно по Турции. Возвможно в других странах купили ещё больше недвижки.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Evgeniya Velikhova

ВНЖ по покупке от любой суммы недвижимости дают только в Турции

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Потому что там цены дешман, а уровень жизни сопоставим

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Нормально относятся к русским, тепло, море, раньше было дёшево жить, все сервисы работают

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

"Натаща... Натаща... Ти маё сэрцэ и дуща"...

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Mironov

В других странах запретили покупать недвижку

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Стариков

как бы потом турки все не прихватизировали, то есть не национализировали)

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

В случае заварушки просто перебьют физически тех россиян кто там задержится а остальные и забудут про свое жилье.
Надо быть полным идиотом чтобы покупать жилье в мусульманской ,тюркской стране .Впрочем на Руси дураков на 100 лет припасено.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вадим Д.

А было такое соревнование?!
Блин, опять меня не позвали! Ну ё-моё, я ж просил.
Состав участников странноват, хотя...

Ответить
Развернуть ветку
Никита Кашонков

Кажется Турция тоже без 5 минут диктатура)

Ответить
Развернуть ветку
Кипарис Барбос

ничему жизнь не учит долбо`бов

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

Ну и Аллаху акбар...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 51 комментарий
null