В апреле больше всего жилья в Турции среди иностранцев купили россияне — они обогнали граждан Ирана и Ирака Статьи редакции
С июня Турция увеличит минимальную сумму инвестиций в недвижимость для получения гражданства до $400 тысяч.
- Россияне впервые возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Института статистики (Türkiye İstatistik Kurumu; TÜİK).
- В апреле 2022 года россияне купили 1152 объекта жилой недвижимости против 547 в марте. После России в рейтинге TÜİK идут Иран (905 объектов) и Ирак (714), а также Казахстан (311) и Украина (263).
- Всего продажи жилья иностранцам в Турции выросли в апреле на 58,1% год к году, до 6447 объектов. За январь-апрель продажи домов иностранным гражданам увеличились на 48,9% — до 20 791.
- В апреле 2022 года Турция решила увеличить с $250 тысяч до $400 тысяч минимальную стоимость недвижимости для получения гражданства. В мае поправки опубликовали в официальном вестнике, новые правила начнут действовать с 13 июня.
- В мае Bloomberg сообщило, что ЕС запланировал запретить россиянам покупать недвижимость в Европе. Запрет якобы не коснётся тех, у кого есть гражданство или вид на жительство в ЕС и Швейцарии.
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Ничему жизнь не учит людей. Что будет, когда Россия посрётся с Турцией?
Они будут сидеть в Турции в своей недвижке и, попивая кофе, думать о том, когда весь этот пиздец кончится.
В общем, чувствовать себя сильно лучше, чем по другую сторону Российской границы.
Резонное замечание, но вроде бы пока у обычных людей не отжимают недвижку на западе
Опять накажут помидоры?
А есть какая-то причина почему столько россиян именно в Турцию ломятся? Других стран нет?
Думаю очевидно, что Турция нейтрально относится к этой ситуации, и входит в Евросоюз. Думаю паспорт Евросоюза вполне можно получить, имея недвижимость в Турции.
Список стран, где все ещё дают внж за недвигу - не такой уж большой.
Плюс, хорошая транспортная доступность, низкие (относительно) цены и, собственно, возможность без проблем эту недвижку купить.
Простота въезда и оформления, адекватные цены даже сейчас
Теплый климат, дешёвые продукты, дешёвая недвижимость на берегу моря, вкусная еда, нет сиесты как в Европе, Лира падает, а значит твой доход в долларах позволяет тебе комфортно жить. Единственный минус - не купить нормальное авто, из-за налогов цены будут х3, ну и бензин дорогой.
Гражданство недорогое, климат неплохой, видимо: первое, что на ум приходит.
А, ещё там пока нашим согражданам покупать недвижимость не запретили.
Так это инфа конкретно по Турции. Возвможно в других странах купили ещё больше недвижки.
ВНЖ по покупке от любой суммы недвижимости дают только в Турции
Потому что там цены дешман, а уровень жизни сопоставим
Нормально относятся к русским, тепло, море, раньше было дёшево жить, все сервисы работают
"Натаща... Натаща... Ти маё сэрцэ и дуща"...
В других странах запретили покупать недвижку
как бы потом турки все не прихватизировали, то есть не национализировали)
В случае заварушки просто перебьют физически тех россиян кто там задержится а остальные и забудут про свое жилье.
Надо быть полным идиотом чтобы покупать жилье в мусульманской ,тюркской стране .Впрочем на Руси дураков на 100 лет припасено.
А было такое соревнование?!
Блин, опять меня не позвали! Ну ё-моё, я ж просил.
Состав участников странноват, хотя...
Кажется Турция тоже без 5 минут диктатура)
ничему жизнь не учит долбо`бов
Ну и Аллаху акбар...