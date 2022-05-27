Мишустин заявил о возвращении 85% уехавших из России ИТ-специалистов — цифру определили по SIM-картам Статьи редакции
В мае глава Минцифры сообщал, что 80% уехавших россиян вернулись в страну.
- О возвращении ИТ-специалистов премьер-министр Михаил Мишустин заявил на выступлении перед участниками суперфинала конкурса «Лидеры России».
- По его словам, важным решением было принятие мер поддержки ИТ-отрасли. «Оно было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать. Кстати скажу вам, что сегодня по SIM-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — сказал Мишустин. Каким образом определили среди абонентов ИТ-специалистов, он не пояснил.
- 17 мая глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в страну вернулось 80% уехавших с февраля россиян. Ведомство получило анализ от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 — сколько SIM-карт «уехало» с конца февраля и сколько из них вернулось.
- По данным ФСБ на начало мая 2022 года, за первый квартал из России выезжали 3,88 млн человек, это на 46% больше год к году. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, с конца февраля и до начала апреля страну покинули 50–70 тысяч ИT-специалистов.
3077 просмотров
Как они определили что это симкарты айти специалистов ?
Методом натяжки совы на глобус.
А они как приехали сразу давай коды писать на удаленке, да пиццу заказывать, а поскольку данные доставок утекли в сеть то вот вам и результат.
Симкарта оформлена с паспортными данными, по налогам ты можешь вычислить где работает человек, потом смотришь это it компания в реестре или нет. Конечно в такую выборку попадут и административные работники к примеру, не чисто разрабы.
Всё просто кто уехал и вернулся - тот с вероятностью 85% айти специалист.
Сотрудники агентства интернет исследований вернулись из отпуска?
Как вам не стыдно - дайте человеку врать.
персональные данные у нас не защищены,так что вот так
Так же как считали что 100000 айтишников уехало.
Все кто на гитхаб ходил с симки)
Скорее всего, они просто взяли всех уехавших и потом вычли всех вернувшихся, в мирное время эта цифра была бы в районе 100% - туристы, по делам и т.д.
по SIM-картам мы видим, что 85% вернулись
Это уже журналисты приплели.
За вещами приехали :)
Утюги повыключать.
Да так и остались
А ещё по симкам они узнали что они (IT-специалисты) просят прощения за данное недоразумение и полностью поддерживают курс правительства. Вернулись по зову сердца и терзаниям совести. За вещами, правда, но это уже совсем другая история.
И уже оформляют льготную ипотеку
и на всякий случай перед Рамзаном извиняются еще!
Пруфы где?
А зачем?
Ну Хз, из моих 5 знакомых кто уехал, никто не вернулся и даже не планирует
Аналогично. У меня данные совсем другие )
Аналогично
твои знакомые попали в 15%
Сеньеры массово возвращаются за отстрочкой от армии
Какие там еще существенные бонусы озвучивали? Скидки на проезд на метро для сеньоров с высшим образованием или что-то такое?
А почему они начали уезжать? 🤔
Как они узнали что они ойтишники???
СЛЕЖКА СЛЕЖКА
Товарищ майор уже в твоём заднем проходе!
IT специалисты всегда на учёте у ФСБ это особая группа профессий
Т.е. подсчет сбежавших релокушенек у тебя вопросов не вызывает, а вот возвращение: "ДАКАКОНИЭТОДЕЛАЮТ??!!11"
Что за мифические 85%?
Меры поддержки те, которые для Яндекса и ему подобным?
Знать мне стана в которых так президент становятся
Серьезно ? по симкам?Способ достоверный как швецарские часы
Может просто симки уехавших отключил оператор? А их номера выдали новым людям. Отсюда и цифры такие?
Там вроде 6 мес. должно пройти, но я чувствую, что по любому там какой-то ну очень мутный подсчёт.
И даже так получается, что страна лишилась около 150000 специалистов за месяц. Если это те, кто смог найти работу за границей по профессии, то получается, что мы потеряли огромное кол-во квалифицированных граждан.
Надеюсь они серьезно не будут воспринимать эту цифру для дальнейшего планирования своих действий
я тебя умоляю))
Это законно вообще вот так отслеживать и создавать на основании этих данных отчёты для Мишустиных?
По-моему слово "законно" вообще не актуально для нашей страны.
Если там персональных данных нет то законно. Кинули запрос операторам сколько клиентов уехало в роуминг и вернулись им и ответили сто тыщ миллионов без имен фамилий и номеров телефона.
хз.. в моём окружении сначала уехали и не вернулись, те у кого уже была такая возможность, а сейчас за ними подтягиваются те, кто не сразу мог уехать, ну и ещё остальные в течении года планируют 🤷♂️
Вообще похожи цифры на правду
Иностранцы с ближнего зарубежья когда узнали о льготах, все сразу стали ИТ и поехали в РФ)
Прямо как у мультфильме Владимира Дегтярёва "Козлёнок, который считал до десяти".
- он нас считает!
- а ему никто не давал на это право!
- а как он это делает?
...
- один - это Я! Два - это теленок. Три - это корова...
лол. Даже если предположить, что вернулось 85%, то оставшиеся 15% это охренеть как много.
Опять полноценная осознанная релокация может занимать гораздо больше времени. Пока пройдешь кучу кругов собеседований, соберешь документы, продашь вещи и т.д., то это вполне может занимать 3-6 месяцев.
Уехало 3.88 миллиона, и 15% не вернулись, то есть почти 600к айтишников свалили, красавцы. Логично же, что остальные просто сгоняли в Турцию на майские.
Надо создать видимость, что возвращаются, чтобы хоть где-то сработало стадное чувство
Надо создать видимость, что уезжают, чтобы хоть где-то сработало стадное чувство
😂да да, конечно, как же
Ну, что ж, значит всё не так плохо...
госпаде, что за цирк, когда они уже перестанут нас держать за идиотов. (риторический вопрос)
А что там на счет сбербанка, крока и каспирского? Вроде их сотрудников заставляли в рф вернутся
Из них половина за доками нотариальными и т.д
Так сказать, по ip вычислили всех этих ваших айтишников, все на карандаше
Как интересненько. А я вот на днях 4 симки восстанавливал для датчиков на даче и квартирах. Ещё где-то 2 лежат... Их тоже посчитали уже?
Big brother is watching you
Люди просто симки в аэропорту выбросили вот и вся тайна))
Мифы от Мишустина
Всё льготную ипотеку можно отменять!!!!
Ну что, льготы для IT можно отменять?
британские учёные доказали, что туристы возвращаются из поездок в свою страну
"Неподкупные" релокушеньки врубили заднюю? Да не может такого быть! :D
Ржу с хомячков в комментах)
Т.е. подсчет сбежавших релокушенек у вас вопросов не вызывает, а вот возвращение: "ДАКАКОНИЭТОДЕЛАЮТ??!!11"