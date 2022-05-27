Миграция
Патриотический бас

Мишустин заявил о возвращении 85% уехавших из России ИТ-специалистов — цифру определили по SIM-картам Статьи редакции

В мае глава Минцифры сообщал, что 80% уехавших россиян вернулись в страну.

  • О возвращении ИТ-специалистов премьер-министр Михаил Мишустин заявил на выступлении перед участниками суперфинала конкурса «Лидеры России».
  • По его словам, важным решением было принятие мер поддержки ИТ-отрасли. «Оно было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать. Кстати скажу вам, что сегодня по SIM-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — сказал Мишустин. Каким образом определили среди абонентов ИТ-специалистов, он не пояснил.
  • 17 мая глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в страну вернулось 80% уехавших с февраля россиян. Ведомство получило анализ от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 — сколько SIM-карт «уехало» с конца февраля и сколько из них вернулось.
  • По данным ФСБ на начало мая 2022 года, за первый квартал из России выезжали 3,88 млн человек, это на 46% больше год к году. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, с конца февраля и до начала апреля страну покинули 50–70 тысяч ИT-специалистов.

#новость

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84 комментария
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hd2gg

Как они определили что это симкарты айти специалистов ?

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Влад Борщ

Методом натяжки совы на глобус.

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Давид Каминер
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Классический чайник

А они как приехали сразу давай коды писать на удаленке, да пиццу заказывать, а поскольку данные доставок утекли в сеть то вот вам и результат.

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Артём Валеев

Симкарта оформлена с паспортными данными, по налогам ты можешь вычислить где работает человек, потом смотришь это it компания в реестре или нет. Конечно в такую выборку попадут и административные работники к примеру, не чисто разрабы.

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3 комментария
Виктор Ефимов

Всё просто кто уехал и вернулся - тот с вероятностью 85% айти специалист.

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1 комментарий
Анар FS

Сотрудники агентства интернет исследований вернулись из отпуска?

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Илья Попов

Как вам не стыдно - дайте человеку врать.

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Kirill Kazakov

персональные данные у нас не защищены,так что вот так

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Blackrock

Так же как считали что 100000 айтишников уехало.

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Mike Glukhov

Все кто на гитхаб ходил с симки)

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Денис Демидов

Скорее всего, они просто взяли всех уехавших и потом вычли всех вернувшихся, в мирное время эта цифра была бы в районе 100% - туристы, по делам и т.д.

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Bublikov Anton
что наши специалисты
по SIM-картам мы видим, что 85% вернулись

Это уже журналисты приплели.

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Irek Khasyanov

За вещами приехали :)

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Джахор Дырдырдаев

Утюги повыключать.

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2 комментария
Bublikov Anton

Да так и остались

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Рикардо Иванов

А ещё по симкам они узнали что они (IT-специалисты) просят прощения за данное недоразумение и полностью поддерживают курс правительства. Вернулись по зову сердца и терзаниям совести. За вещами, правда, но это уже совсем другая история.

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Евгений Симутин

И уже оформляют льготную ипотеку

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2 комментария
Alexandro

и на всякий случай перед Рамзаном извиняются еще!

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Джахор Дырдырдаев

Пруфы где?

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Евгений Дроздов

А зачем?

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3 комментария
hakhagmon

Ну Хз, из моих 5 знакомых кто уехал, никто не вернулся и даже не планирует

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Цифровые комплексы

Аналогично. У меня данные совсем другие )

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1 комментарий
Иван Марочкин

Аналогично

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Andrey Lc

твои знакомые попали в 15%

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kernel panic

Сеньеры массово возвращаются за отстрочкой от армии

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Дмитрий Вилов

Какие там еще существенные бонусы озвучивали? Скидки на проезд на метро для сеньоров с высшим образованием или что-то такое?

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1 комментарий
Александр Добриневский
важным решением было принятие мер поддержки ИТ-отрасли. «Оно было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать

А почему они начали уезжать? 🤔

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MEGAtraXXXer666

Как они узнали что они ойтишники???

СЛЕЖКА СЛЕЖКА

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Джахор Дырдырдаев

Товарищ майор уже в твоём заднем проходе!

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2 комментария
Марина

IT специалисты всегда на учёте у ФСБ это особая группа профессий

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Иван Иванов

Т.е. подсчет сбежавших релокушенек у тебя вопросов не вызывает, а вот возвращение: "ДАКАКОНИЭТОДЕЛАЮТ??!!11"

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Айрат Галиуллин

Что за мифические 85%?
Меры поддержки те, которые для Яндекса и ему подобным?

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Sato Nakimura

Знать мне стана в которых так президент становятся

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Руслан Сурков

Серьезно ? по симкам?Способ достоверный как швецарские часы

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Ri Kha

Может просто симки уехавших отключил оператор? А их номера выдали новым людям. Отсюда и цифры такие?

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Soulis

Там вроде 6 мес. должно пройти, но я чувствую, что по любому там какой-то ну очень мутный подсчёт.
И даже так получается, что страна лишилась около 150000 специалистов за месяц. Если это те, кто смог найти работу за границей по профессии, то получается, что мы потеряли огромное кол-во квалифицированных граждан.

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3 комментария
Иван

Надеюсь они серьезно не будут воспринимать эту цифру для дальнейшего планирования своих действий

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Данке Шоныч

я тебя умоляю))

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Zamir Saidov

Это законно вообще вот так отслеживать и создавать на основании этих данных отчёты для Мишустиных?

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Peter Bondarenko

По-моему слово "законно" вообще не актуально для нашей страны.

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Blackrock

Если там персональных данных нет то законно. Кинули запрос операторам сколько клиентов уехало в роуминг и вернулись им и ответили сто тыщ миллионов без имен фамилий и номеров телефона.

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Андрей

хз.. в моём окружении сначала уехали и не вернулись, те у кого уже была такая возможность, а сейчас за ними подтягиваются те, кто не сразу мог уехать, ну и ещё остальные в течении года планируют 🤷‍♂️

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Федор Курдов

Вообще похожи цифры на правду

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SilanseR

Иностранцы с ближнего зарубежья когда узнали о льготах, все сразу стали ИТ и поехали в РФ)

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Иванка Сегодина

Прямо как у мультфильме Владимира Дегтярёва "Козлёнок, который считал до десяти".
- он нас считает!
- а ему никто не давал на это право!
- а как он это делает?
...
- один - это Я! Два - это теленок. Три - это корова...

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evilnw

лол. Даже если предположить, что вернулось 85%, то оставшиеся 15% это охренеть как много.
Опять полноценная осознанная релокация может занимать гораздо больше времени. Пока пройдешь кучу кругов собеседований, соберешь документы, продашь вещи и т.д., то это вполне может занимать 3-6 месяцев.

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Denis Nichik

Уехало 3.88 миллиона, и 15% не вернулись, то есть почти 600к айтишников свалили, красавцы. Логично же, что остальные просто сгоняли в Турцию на майские.

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Julia F

Надо создать видимость, что возвращаются, чтобы хоть где-то сработало стадное чувство

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Иван Иванов

Надо создать видимость, что уезжают, чтобы хоть где-то сработало стадное чувство

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Незнайка

😂да да, конечно, как же

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Roman Surkov

Ну, что ж, значит всё не так плохо...

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Wega

госпаде, что за цирк, когда они уже перестанут нас держать за идиотов. (риторический вопрос)

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hakhagmon

А что там на счет сбербанка, крока и каспирского? Вроде их сотрудников заставляли в рф вернутся

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Mike Glukhov

Из них половина за доками нотариальными и т.д

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Никита

Так сказать, по ip вычислили всех этих ваших айтишников, все на карандаше

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Aleksandr CH.

Как интересненько. А я вот на днях 4 симки восстанавливал для датчиков на даче и квартирах. Ещё где-то 2 лежат... Их тоже посчитали уже?

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Dmitri Bashko

Big brother is watching you

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Александр Кремлёв

Люди просто симки в аэропорту выбросили вот и вся тайна))

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Марина К

Мифы от Мишустина

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Игорь Крафт

Всё льготную ипотеку можно отменять!!!!

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Ярослав

Ну что, льготы для IT можно отменять?

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maximus

британские учёные доказали, что туристы возвращаются из поездок в свою страну

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Иван Иванов

"Неподкупные" релокушеньки врубили заднюю? Да не может такого быть! :D

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Kirill Parinov
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Иван Иванов

Ржу с хомячков в комментах)

Т.е. подсчет сбежавших релокушенек у вас вопросов не вызывает, а вот возвращение: "ДАКАКОНИЭТОДЕЛАЮТ??!!11"

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