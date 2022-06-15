Что с визами, ВНЖ, условиями запуска бизнеса и перспективными сферами.

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Франция, фото Unsplash

Рассказывает соруководитель международных релокаций в компании Intermark Варвара Шатова.

О каких странах пойдёт речь:

Аргентина

Преференций и выделенных экономических зон для ИТ-компаний нет. На фоне высокой инфляции в стране популярен криптобизнес. С 20 мая 2022 года Аргентина ввела краткосрочный вид на жительство для «цифровых кочевников». С его помощью иностранцы, трудоустроенные за рубежом, могут работать из Аргентины шесть месяцев, а после продлить срок ещё на полгода.

Аргентина, фото Unsplash

Перспективные отрасли в стране

Криптобизнес.

Сельскохозяйственные технологии.

Инфраструктура и строительство.

Газо- и нефтедобыча.

ИТ-технологии в здравоохранении.

Кибербезопасность.

Виноделие.

Визы и условия открытия бизнеса

Бизнес в Аргентине инвестор может организовать тремя способами:

Зарегистрировать филиал иностранной компании. Купить местную компанию. Открыть новую компанию в таких формах как АО (Sociedad Anónima) и ООО (Sociedad Responsabilidad Limitada).

Для открытия бизнеса и получения права на ВНЖ иностранцу нужно получить «Визу инвестора» (Visa Temporaria Para Inversionistas). Она предоставляется на срок один год с правом последующего продления до трёх лет. Виза позволяет в дальнейшем подать заявление на постоянное место жительства или гражданство. Виза дает возможность взять с собой супруга, детей и родителей.

Для её получения нужно отправить свой бизнес-проект в Национальное Управление Миграции Аргентины. По закону заявитель должен гарантировать внесение суммы не менее 1,5 млн аргентинских песо (около $13 тысяч) на открытый счёт в Центральном банке Аргентины. Реальный опыт показывает, что необходимо внести сумму в $50–100 тысяч. При этом важно показать, что бизнес имеет высокие шансы на успех.

При этом нанимать местный персонал не требуется. Иностранец может открыть и вести бизнес лично, без наличия локального партнера. Срок рассмотрения заявления составляет 2,5–3 месяца.

На период рассмотрения и оформления документов в государственных инстанциях заявителю выдаётся временное (переходное) удостоверение «precaria». Оно позволяет проживать в Аргентине, получить персональный налоговый код CDI (Clave de Identificación), который в свою очередь, позволяет открыть резидентский банковский счёт в Аргентине, купить недвижимость или автомобиль. Также статус precaria даёт право получить идентификационный налоговый номер налогоплательщика CUIT (Clave única de identificación tributaria) для ведения бизнеса.

Когда пакет документов будет одобрен в Генеральном Консульстве Аргентины, заявитель должен прийти туда и получить аргентинское удостоверение личности DNI (Documento Nacional de Identidad). Личное присутствие обязательно.

Налоги

Корпоративный налог — 35%.

Налог на прибыль — 25%.

НДС — 21%.

Подоходный налог на физлиц выплачивается в диапазоне от 9% до 35% в зависимости от уровня дохода.

Совокупная ставка социального страхования — 43,7% (17% выплачивает сам работник, а 26,7% — компания, в которой он трудится).

Бразилия

Местная экономика быстро оцифровывается. В плане технологий она отстает от российской на два-три года, что открывает возможности для стартапов. Сейчас много средств вкладывается в развитие таких ИТ-сфер, как ecommerce, fintech, healthtech, agritech, строится большой технологический хаб в Сан-Пауло.

Бразилия, фото Unsplash

Главная деловая активность сосредоточена в треугольнике между Куритиба в штате Парана и штатами Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. В последнем базируется большое количество финтех-стартапов и работают представительства Amazon, Uber и Spotify. Отдельно выделяют район Белу-Оризонти в штате Минас-Жерайс.

Также популярен Флорианополис — небольшой город на юге страны, столица штата Санта-Катарина. Он считается столицей аутсорсеров, ИТ-специалистов и проектов на стадии seed: этому особенно способствует активность местного правительства. В последнее время начинают сильно выделяться такие города как Форталеза и Ресифи. Однако каких-либо особых преференции для ИТ-компаний в Бразилии нет.

В феврале 2022 года появилась возможность остаться в Бразилии по визе «цифрового кочевника». Виза действует 1 год и предполагает продление на такой же срок. К иммигрантам действуют два требования: трудоустройство в зарубежной компании и ежемесячный доход не менее $1500.

Перспективные отрасли

Горнодобывающая отрасль.

Строительство и инфраструктура.

Энергетика.

Химическая отрасль.

Авиация.

Телекоммуникации.

Финансовые технологии.

Визы и условия открытия бизнеса

Для предпринимателей есть два варианта получения ПМЖ в Бразилии:

Виза для индивидуальных инвесторов.

Виза директора.

Для получения ПМЖ и бизнес-иммиграции необходимо создать компанию на территории страны. Иностранец должен предоставить в Министерство экономики Бразилии бизнес-план. Также он должен создать как минимум 10 рабочих мест в течение первого года работы и устроить на них местных работников. В этом случае вид на жительство может получить директор компании и члены его семьи.

Также при анализе работы будет учитываться, какую сумму внесли в развитие дела — она должна быть не менее 150 тысяч реалов (около $30 тысяч). Если же сумма будет выше 600 тысяч реалов (около $118 тысяч), создание десяти обязательных рабочих мест не потребуется. В любом случае директор или администратор должен быть местный — либо бразилец, либо уже легализованный русскоговорящий, у которого есть право на работу и официальное проживание в стране.

Срок получения постоянной визы в среднем составляет от 40 до 60 дней с момента предоставления всех документов компании. Как правило, но необязательно, услуга осуществляется комбинированно с созданием предприятия на территории Бразилии. Полный цикл получения визы в этом случае составляет около шести месяцев и больше, и зависит от скорости подготовки документов инвестором.

Хоть инвестору и выдаётся постоянная виза, выдаваемые ему документы постоянными не являются. Срок их действия — 3 года. Если по прошествии трёх лет с момента создания компания продолжает успешно работать, то местные власти проанализируют её деятельность и решат, может ли её основатель окончательно получить ПМЖ. Документы иностранца и его семьи впредь не будут ограничены условиями и их срок действия будет чисто техническим, по окончании которого они будут продлеваться без проверок и без особых проволочек.

Налоги

Корпоративный налог — 34%.

Налог на прибыль — 15%.

НДС — от 17% до 25% в зависимости от штата.

Подоходный налог на физлиц — 27,5%.

Отчисления в пенсионную систему — 8% от прибыли налогоплательщика.

Гана

Каких-либо преференций для ИТ-компаний нет. Сфера ИТ продолжает играть ключевую роль в экономическом росте Ганы — на её долю приходится более 40% общих темпов роста ВВП в первом квартале 2020 года.

Гана, фото Unsplash

По оценкам отраслевых экспертов, сектор ИКТ в Гане сейчас оценивается примерно в $1 млрд и может достичь $5 млрд к 2030 году. В этот сектор входят поставщики телекоммуникационных услуг, поставщики интернет-услуг и разработчики ПО

Перспективные сферы

Гидроэнергетика.

Нефтегазовая отрасль.

Горнодобывающая отрасль.

Строительство.

Автомобильная отрасль.

Визы и условия открытия бизнеса

Открытие компании в Гане открывает доступ к рынкам стран участниц Экономического содружества стран Западной Африки и позволяет работать с американскими и европейскими партнёрами. Гана — не оффшор и не включена в так называемые «черные списки» ОЭСР, Евросоюза и Центробанка России.

Требования для регистрации бизнеса иностранцу:

Зарегистрироваться в Ганском центре поощрения инвестиций Ghana Investment Promotion Centre.

Оплатить государственную пошлину.

Выполнить требования по внесенному уставному капиталу.

Наиболее оптимальная форма регистрации бизнеса для нерезидентов — Внешняя компания (Foreign Company). Такой компании не выставляется требований к уставному капиталу, а сама компания может быть учреждена нерезидентами Ганы.

Регистрация компании с юридической формой Внешней компании предполагает лишь внесения регистрационного сбора $1200, а также последующего после регистрации сбора за включение в Ганский центр поощрения инвестиций Ghana Investment Promotion Centre (GIPC).

Преимущества это вида регистрации:

Отсутствие требований к уставному капиталу.

Отсутствие требований к резидентности учредителей.

Возможность регистрации бизнеса без личного присутствия.

Возможность получения рабочей визы для бенефициаров и директоров.

Конфиденциальность.

Налоги

Корпоративный налог — 25%.

Налог на прибыль — 25%.

НДС — стандартная ставка 12,5%, за исключением оптовой или розничной торговли, что облагается налогом 3%.

Подоходный налог на физлиц — 25%.

Мексика

Релокация бизнеса не слишком сложна организационно, особенно для ИТ-компаний, как и поиск помещения для работы и жилья для сотрудников. Стоит учесть, что обоснованность найма иностранцев придётся доказать. В общем случае, чтобы взять одного иностранца, работодателю требуется принять в штат десять местных сотрудников.

Тем не менее, если компания доказывает, что ей требуются уникальные сотрудники, которых не найти на месте, в частности программисты с узкой специализацией, то правило перестаёт быть обязательным.

Мексика, фото Unsplash

Перспективные сферы

Сельское хозяйство.

Агробизнес.

Автозапчасти и услуги.

Франчайзинг.

Аэрокосмическая промышленность.

Жилищное строительство.

Упаковочное оборудование.

Пластмассы и смолы.

Оборудование и услуги по обеспечению безопасности.

Туризм.

Визы и условия открытия бизнеса в Мексике

Визы. Перебраться в Мексику легко. Для граждан России действует безвизовый режим: можно получить бесплатную электронную визу по прибытии и по ней находиться в стране до 180 дней. Далее несложно будет получить ВНЖ.

Цифровые кочевники могут получить ВНЖ на основании финансовой независимости. Для этого потребуется доказать наличие от $44 тысяч на банковском счёте в течение последних 12 месяцев или ежемесячный доход в течение последних шести месяцев от $2600. Специальных программ для предпринимателей или виз типа Digital Nomad нет. Виза выдаётся на шесть месяцев и может быть продлена на срок до четырёх лет.

По закону, иммиграционный процесс надо начинать за пределами Мексики. Сейчас мексиканское консульство в России не выдаёт визы из-за Covid-19, в связи с чем россияне обычно приезжают по электронной туристической визе на 180 дней. На месте физлица нанимают для оформления документов юриста, а компания может заключить договор с юридической фирмой.

Затем иностранцы выезжают за рубеж, чтобы в соответствии с правилами пройти собеседование в иностранном консульстве Мексики. Большинство выбирает соседние страны — Гватемалу, Панаму или Кубу. Там они получают иммиграционную визу, которая вклеивается в паспорт, и возвращаются в Мексику уже в статусе иммигранта. Им остаётся только закончить процесс — получить в Мексике пластиковую карточку резидента.

Иммиграционные службы мягко относятся к небольшим нарушениям со стороны европейцев. Сейчас действуют разнообразные льготы, в том числе из-за пандемии. Те, кто пробыл в стране слишком долго без оформления, всё равно могут рассчитывать на ВНЖ. Визы с правом на жительство или разрешением на работу выдаются сроком на год и могут продлеваться ежегодно.

Бизнес. Для начала необходимо выбрать организационно-правовою форму. Самый распространеный вид компаний в Мексике — это Sociedad Anónima, в России это открытое акционерное общество — ОАО. Минимальное количество учредителей в такой фирме — двое. Верхний предел — не лимитирован. Уставной капитал — от 50 тысяч мексиканских песо (около 165 тысяч рублей). Из них на момент регистрации необходимо внести не менее 20%.

После выбора типа компании необходимо получить разрешение на бизнес-деятельность в Департаменте по иностранным делам, зарегистрировать название компании и зарегистрироваться в Государственном коммерческом реестре компаний. Весь процесс регистрации занимает пять-семь дней. Все это время акционеры компании должны находиться на территории Мексики.

Налоги

Корпоративный налог — 30%.

Налог на прибыль — 30%.

НДС — 16%.

Подоходный налог — 35%.

Сборы за обязательное страхование — до 38,73% для работодателя и 2,775% для сотрудника.

Индия

Самая привлекательная сфера для открытия бизнеса в Индии — это ИТ. Преференции для ИТ-компаний в Индии:

Льготные условия для стартапов. Они на три года освобождены от уплаты налога на прибыль — в случае нераспределения дивидендов и наличия сертификации от Межведомственного совета (IMB). Также избавиться от подоходного налога можно, если проект признан Департаментом промышленной политики и развития Индии. Помимо этого, есть освобождение от уплаты налога на инвестиции.

Активная цифровизация с 2014 года. Хотя страна слабо урбанизирована, смартфоны и надежное интернет-соединение присутствуют даже в сельской местности, что увеличивает потенциальный объем потребителей для технологических стартапов. Более чем у 719 млн индийцев (54% населения) уже есть доступ к интернету. При том, что в 2017 году, например, им могли пользоваться лишь 34% населения.

Индия, фото Unsplash

Перспективные сферы

Авиастроение.

Оборонные технологии.

Энергетика.

Экотехнологии.

Горнопромышленный сектор.

Электронная коммерция.

Кибербезопасность.

Финансовые технологии.

Визы и условия открытия бизнеса

Для открытия бизнеса сначала нужно получить бизнес-визу, которая выдается на год, а затем продлевается. Процесс подготовки документов для открытия компании в Индии довольно трудоёмкий, на местном рынке очень много нюансов, которые непонятны ни европейцам, ни людям из других стран. Рекомендуется сразу же нанимать консалтинговое агентство и юристов, которые владеют всеми тонкостями местного законодательства.

Регистрация бизнеса в Индии может занять от нескольких месяцев до двух лет. Поэтому желающие ускорить процесс могут воспользоваться услугами местных юридических компаний. Это поможет сократить время прохождения всех процедур регистрации до 1–2 месяцев.

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Формы бизнеса:

ООО, или Limited company. Означает ограниченность ответственности членов компании по ее долгам. Ограничена она может быть количеством акций или вложенного капитала. Это самый распространенный вид организации. Учредителями могут быть несколько человек или один. Для уставного капитала достаточно $2000. Налог на прибыль для Limited company составляет 36,59%.

Акционерное общество можно организовать только при наличии не менее семи человек учредителей. Открытая компания может выпускать акции только в случае, когда оплаченный капитал составляет больше $400 тысяч.

Филиал иностранной компании, или Branch. Вторая по распространенности форма бизнеса. Это представительство зарубежной компании, которое может заниматься только экспортно-импортными делами. Чтобы самостоятельно производить и реализовать продукцию, нужно пройти процедуру регистрации в Резервном банке Индии. Налог составляет 41,82% от прибыли.

Простое представительство, или Representative office. Еще одна форма, ориентированная на иностранную компанию. Это офис, который может выполнять только информационные услуги в пользу основной компании.

Проектный офис, или Project Office. Корпорация, организованная для совместной деятельности зарубежной компании и правительства Индии. Как правило, проект предлагается со стороны правительства, а реализуется совместно.

Налоги

Налог на прибыль компаний — 35–40%. Вновь основанные компании в секторе высоких технологий или научных исследований освобождены от уплаты налога на прибыль на 10 лет.

НДС — от 5% до 28% в зависимости от штата и типа товара. Основная ставка — 18%.



Подоходный налог на физлиц — от 10% до 31,5% в зависимости от уровня доходов.



Социальные взносы – 12%.

ИТ-хабы в Индии

Большую роль в развитии стартапов в Индии играет государство: в 2015 году стартовала программа StartUp India для продвижения и признания талантливых предпринимателей и подъема национальной экономики.

Startup India — государственный хаб, призванный помогать в нетворкинге, финансировании, взаимодействии с властями, а также обеспечивать образовательным контентом. На сайте программы можно найти ответы на все вопросы — от регистрации стартапа до поиска инвесторов в Индии.

MeitY Startup Hub — хаб от министерства электроники и информационных технологий Индии, объединивший свыше 2300 стартапов, 380 инкубаторов и более 300 менторов. Он заявлен как координационный, фасилитационный и мониторинговый центр, предоставляет доступ к рынку и инкубаторам, имеет собственный образовательный кластер.



iB-Hubs — международная организация, у которой есть представительство и в Индии, предлагает Технопарк для проведения исследований, поиска рабочей силы, разработки продуктов международного масштаба в VR и AR, кибербезопасности, IoT, блокчейн и других отраслях. Компанию поддерживают правительственные структуры. Сейчас в Индии у неё пять центров, в планах — создание 20 технопарков и 500 хабов. Есть даже собственная стартап-школа, рассчитанная на четыре недели интенсивного обучения и поддерживающая выпускников.



Важную роль играют различные отраслевые организации и торгово-промышленные палаты. Крупнейшие среди них — FICCI, CII и ASSOCHAM. Они организуют более 1000 профильных мероприятий в год, в том числе международных.

Франция

Малый и средний бизнес в стране считаются самыми перспективными благодаря тому, что практически не подвержены влиянию государства.

Франция, фото Unsplash

Перспективные сферы

Ресторанный бизнес.

Туристический сервис.

Торговля.

ИТ.

Автомобилестроение и СТО.

Строительство.

Цифровые активы.

Гостиничный бизнес.

Визы

Если профессия человека может способствовать повышению экономической привлекательности Франции, он может получить удостоверение личности иностранца “Passeport-talent” («Паспорт-талант»). В рамках программы «Паспорт-талант» для стартапов была разработана категория “French Tech Visa”.

Для получения French Tech Visa сначала потребуется одобрение своего проекта у государственной комиссии и подтверждение наличия достаточных средств для проживания во Франции — не менее €1204 в месяц.

Существует две её разновидности:

Программа “French Tech Ticket” предполагает получение рабочей визы на 12 месяцев, финансирование и административную поддержку для иностранных предпринимателей, которые решили начать инновационный бизнес во Франции.

Программа “French Tech Visa” предназначена для основателей компаний, инвесторов и для потенциальных сотрудников стартапов с видом на жительство сроком на 4 года, который может быть продлен.

Порядок действий:

Cбор документов на получение визы и ВНЖ.

Подача документов в посольство Франции в России минимум за три месяца до прибытия во Францию. Срок рассмотрения: 10–30 дней.

Выдача визы. Виза позволяет получить ВНЖ во Франции

Приезд во Францию

Ходатайство о выдаче ВНЖ. Подается в префектуру по месту жительства во Франции. Срок рассмотрения: 1-2 месяца

Получение ВНЖ

Какие документы потребуются. Необходимо будет предоставить письмо-согласие от Mission French Tech, а также подтверждающие документы, необходимые для подачи заявки на получение «Паспорта-талант».

Основной пакет документов включает:

Загранпаспорт.

Копию диплома (по определенным категориям).

Банковскую выписку о средствах на жизнь в планируемом периоде.

Подтверждение места жительства во Франции.

Квитанцию уплаты сборов.

Доказательства легальности основания (бизнес-проект, рабочий контракт, договор с французской организацией и так далее).

Сколько стоит. Долгосрочная виза, позволяющая въехать во Францию, стоит €99 (оплачивается в консульстве до Вашего прибытия во Францию). Прибыв во Францию, необходимо заплатить взнос в размере €250 во Французское бюро иммиграции и интеграции (OFII), а также гербовый сбор в размере €19. Эти платежи вносятся во французское бюро иммиграции и интеграции (OFII), незадолго до получения в префектуре вида на жительство.

Открытие бизнеса

Стартап c инновационной идеей. Человек, планирующий создать бизнес во Франции, должен предоставить на рассмотрение жизнеспособный проект. Необходимо разработать новаторскую идею, способную заинтересовать власти. Для участия в конкурсе следует отобрать три приоритетных инкубатора и подать заявки через систему La French Tech.

Для получения дополнительного финансирования можно также обратиться в один из французский инкубаторов, например:

Наконец, есть возможность воспользоваться государственной финансовой помощью. Например, BPI France предлагает “prêt croissance international” (международный заём на достижение роста).

Начинающие исследователи и инноваторы могут принять участие в программе i-Lab. Если стартап соответствует требованиям программы, то он может получить грант в размере €450 тысяч. А для реализации небольших стартапов можно обратиться за Грантом French Tech (€30-45 тысяч).

Как открыть бизнес во Франции

Регистрация компании может проходить на территории Франции, а может в консульстве страны гражданства заявителя. Кандидаты, которые хотят открыть свое предприятие во Франции, должны также пройти несколько этапов:

Определиться с формой собственности будущего предприятия.

Придумать уникальное название и внести его в национальную базу организаций.

Разработать бизнес-план, раскрывающий все аспекты предпринимательской деятельности.

Открыть счет компании в любом банке Франции.

Подготовить и собрать пакет уставных документов.

Подать заявление в Торгово-промышленную палату Франции.

Получить налоговый номер Siret.

После подачи заявления для регистрации нового бизнеса, все сведения о компании будут направлены в инстанции, которые далее будут курировать предприятие:

налоговая служба;

управление труда;

социальные фонды;

центральный реестр торговли;

реестр всех существующих компаний и юридических лиц.

После прохождения проверки заявления и уставной документации заявитель будет проинформирован Торговой палатой об успешной регистрации предприятия. Далее иностранный кандидат имеет право подать заявление на получение Карты коммерсанта.

Формы собственности во Франции

От выбранного типа предприятия зависит и система налогообложения, и ответственность владельца. Также каждая из форм собственности предусматривает определенный стартовый уставной капитал и установленное количество партнеров при управлении.

Индивидуальный предприниматель. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) — это форма собственности, в которой владельцем (auto-entrepreneur) и акционером компании может выступать один самозанятый (profession libérale) человек. Начальный капитал, как и в SARL, зависит от устава и может составлять €1. Обязательства и ответственность владельца будут зависеть от суммы вложения и регламентирующих документов.

Общество акционеров. La société anonyme (SA) — это акционерное общество с ограниченной ответственностью. Эта форма предприятия подходит крупным компаниям, владельцами которых являются 7 и более человек.

Минимальный уставной капитал для бизнеса такого вида составляет €37 тысяч. Управлением организации занимается совет директоров, в который должно входить от 3 до 18 участников. У такой фирмы должен быть назначен проверяющий для регулярного аудита.

Упрощенное акционерное общество. Société par actions simplifiée (SAS) — это форма предприятия, в котором допускается минимальное количество акционеров — SAS можно создать всего с одним партнером. Такой тип ответственности подходит компаниям, которые являются дочерними. Упрощенное акционерное общество предоставляет партнерам свободу в формировании устава компании и передаче акций, а ответственность ограничивается стартовыми взносами.

Полное товарищество. La société en nom collectif (SNC) — это форма предприятия, в котором учредители несут одинаковую ответственность, а акции не могут свободно передаваться. Полное товарищество должно быть зарегистрировано в Торговой палате. При создании компании такого типа должно быть не менее 2 партнеров, при этом уставной капитал не требуется. SNC автоматически облагается подоходным налогом, но партнеры имеют право сменить его на корпоративный.

ВНЖ

Этапы получения ВНЖ по программе French Tech Visa:

Запрос в La French Tech. Письмо-одобрение организации, занимающейся поддержкой технологической экосистемы страны, является ключевым документом для оформления визы и ВНЖ.

Сбор и подача документов. Досье претендента на стартап визу подается во французское консульство на родине заявителя.

Получение визы. Заявки рассматриваются в течение 2 месяцев, при одобрении кандидат получает долгосрочную визу с отметкой «Паспорт таланта»

Получение ВНЖ. По приезде во Францию следует зарегистрироваться в офисе французской иммиграционной службы, затем обратиться в префектуру Парижа или по месту жительства, и запросить ВНЖ. После приема заявления иммигрант получает временный вид на жительство. В течение 1-2 месяцев ему выдают пластиковую ID-карту резидента.

Пролонгация статуса. Продлевать вид на жительство следует не раньше 4 месяцев и не позже 2 месяцев до окончания срока действия разрешения. При этом следует предъявить истекающий ВНЖ и пакет документов, аналогичный первоначальному.

ВНЖ для предпринимателей

Французское законодательство предусматривает два варианта бизнес-иммиграции.

Виза Commerçant, её можно получить, если власти страны одобрят бизнес-план стартапа или покупку готового предприятия. Понадобится достаточное количество средств на банковском счете — от €20 тысяч. Если за год новая или приобретенная компания не начнет приносить прибыль, ВНЖ не продляется, а предпринимателю придется покинуть страну. Если же все в порядке, то виза коммерсанта продлевается.

Дополнительные документы для оформления визы коммерсанта:

Подробный бизнес-план.

Договор аренды коммерческого помещения.

Регистрация представительства уже существующей за пределами Франции компании. Этот тип ВНЖ называется «прикомандированный работник». Такой способ иммиграции предусматривает, что договор между главной компанией и новым филиалом заключен как минимум три месяца на момент подачи заявления на ВНЖ.

Минимальная зарплата претендента при этом должна составлять €2200, а сам он должен работать в главной компании не менее трех месяцев. Вид на жительство в данном случае оформляется на 4 года с правом продления.

Дополнительные документы для прикомандированных работников:

Формуляр 15616–01, заполненный новым руководителем.

Отчётность о финансовом состоянии компании.



ВНЖ за инвестиции. Осуществляя финансовый вклад во французскую компанию размером от €300 тысяч, иностранец приобретает право оформить вид на жительство. При этом он также обязан владеть не менее 10% активов компании. ВНЖ выдается на 4 года, все это время инвестор должен создавать новые рабочие места.

Еще один вариант — вложить не менее €30 тысяч в основание бизнеса во Франции. При этом претендент обязан иметь диплом магистра и пятилетний профессиональный опыт. Кандидат должен представить властям подробный план развития бизнеса. Эквивалентная виду на жительство виза также выдается на 4 года с возможностью продления.

В каждом из этих двух случаев иностранец должен предоставить документы о наличии на банковском счете финансовых средств и их происхождении. При вложении €30 тысяч также потребуется диплом и подтверждение опыта, а также бизнес-план.

Налоги

Подоходный налог физлиц — от 0% до 45 % в зависимости от уровня доходов.

Социальные отчисления — 20–25%.

НДС — 20%.

Налогообложение стартапов проходит по ступенчатой системе. Первые два года предприятие освобождается от корпоративного налога, общая ставка которого составляет 33,33% от прибыли. За третий год компания уплачивает 25% от стандарта. Четвёртый год — 50%. Пятый год — 75%. Только на шестом году работы включается полный сбор.

Налог на недвижимость — от 0% до 1,5 % в зависимости от уровня доходов.

Сербия

Сербия, фото Unsplash

Перспективные сферы

Транспортная инфраструктура и логистика.

ИТ в госсекторе и здравоохранении.



Стартапы в области высоких технологий.



Агробизнес.



Энергетика.



Развитие и внедрение экотехнологий.



Визы и условия открытия бизнеса

Граждане России могут находиться на территории Сербии без визы до 30 дней, по истечении которых необходимо выехать из страны. Такую стратегию называют visa run — чаще всего «визаранят» в соседнюю Боснию и Герцеговину: на дорогу туда и обратно уходит примерно три часа. Сейчас миграционные органы достаточно лояльно относятся к таким поездкам, но такой подход в любой момент может измениться, поэтому лучше легально обосноваться в стране.

При каждом въезде в страну в течение 24 часов нужно получить «белую карту» — регистрацию. Ее в Сербии оформляет представитель отеля или владелец жилья, где вы планируете остановиться. В таком случае предпринимателю вместе с арендодателем необходимо отправиться в местный полицейский участок и предъявить загранпаспорт. Если у собственника жилплощади есть профиль на eUprava (аналоге «Госуслуг»), регистрацию можно получить удаленно.

Предпринимателю обязательно необходимо обзаведитесь «белой картой» — без нее иностранцу не удастся открыть банковский счет, оформить страховку и воспользоваться другими услугами.

ВНЖ

Оно выдается на срок от трёх месяцев до одного года. Есть несколько оснований для получения ВНЖ, нас интересуют рабочие основания — официальное трудоустройство в Сербии.

Запрос на ВНЖ подается в Управление полиции города Белграда или в Управление по делам иностранцев. Первичный запрос на ВНЖ или продление уже существующего временного вида на жительство подается лично, и к нему прилагаются перечисленные ниже документы:

Загранпаспорт.

Две фотографии (размеры 40 мм x 30 мм).

Регистрация в квартире, в которой проживает иностранец («белая карта»), выданная Муниципальным отделением полиции.

Копия удостоверения личности арендодателя.

Заявление арендодателя о разрешении правопреемнику проживания в его квартире.

Подтверждение права собственности на квартиру.

Биографическая справка (документ должен быть переведен на сербскии язык и нотариально заверен).

Диплом (документ должен быть переведен на сербский и нотариально заверен).

Документ о медицинском страховании сроком на 2-3 месяца (документ должен быть переведен на сербский и нотариально заверен).

Доказательство наличия достаточных средств (из расчета €30-50 в день) для проживания в Сербии (выписка из банка) или трудовои договор с указанием суммы заработной платы;

Трудовой договор (на сербском языке, в котором указывается, что трудоустройство начинается после получения вида на жительство в Сербии).



Россия и Сербия заключили договор о взаимном признании официальных документов. Надлежащим образом оформленныи на территории одной из сторон договора документ признается другим государством без дополнительных формальностеи. В предоставляемых в Сербию официальных российских документах проставление апостиля не требуется, достаточно нотариально заверенного перевода.

Через пять после получения ВНЖ можно подать документы на ПМЖ.

Открытие бизнеса

Если в предприятии участвуют менее 100 человек, то каждый участник вносит минимум €10. Если более 100 человек — то необходим уставной капитал, от €25 тысяч. При учреждении сразу вносится минимум половина суммы. Вторая половина оплачивается в течение двух лет. Регистрация предприятия в стране занимает в среднем две недели.

Если компания будет предоставлять места работы гражданам страны, для бизнесмена предусмотрены налоговые льготы. Получивший разрешение обязан присутствовать на территории страны 183 дня и обосновывать работоспособность своей компании через финансовые документы.

Налоги

НДС — 20%, для социально значимых товаров – 10%.



Подоходный налог — от 10 до 15% в зависимости от уровня зарплаты.



Налог на прибыль для юр лиц — 15% для резидентов и 20% для нерезидентов.

Пенсионные выплаты для юр лиц — 9,8%.



Израиль

В Израиле насчитывается более 70 технологических хабов, 50 инновационных лабораторий и сотни исследовательских центров, при этом региональное разделения по кластерам и направлениям достаточно условны. Например, Иерусалим — это медицина и агротехнологии, Хайфа — чипы и робототехника, Беэр-Шева — кибербезопасность, Тель-Авив — все вместе.

Израиль, фото Unsplash

Перспективные сферы

Финтех.

Медиа.

Аэрокосмическая отрасль.

Ритейл и маркетинг.

Здоровье.

Технологии в сфере безопасности.

ИИ.

Большие данные.

Виза и условия открытия бизнеса

Виза

Нет такого явления как бизнес-виза в Израиль. Инвестиции в экономику страны также не предполагают получения вида на жительство. Граждане России, Украины, Грузии и Беларуси могут посещать Израиль по безвизовому режиму и находиться не территории страны 90 дней из 180 на каждые полгода.

В 2017 году Израильское управление инноваций запустило пилотную программу Israel Innovation Visa («Инновационные визы»). Она разработана для привлечения иностранных предпринимателей и развития технологических проектов в Израиле. Эта виза дает возможность иностранным предпринимателям проживать в Израиле в течение двух лет и получать финансовую поддержку от государства до 200 тысяч шекелей (около $52 тысяч).

Для получения израильской стартап-визы иностранцам не требуется делать вложений, выступать спонсорами или гарантировать выплату минимальной зарплаты персоналу. Власти принимающей страны поддерживают обладателей израильской стартап-визы через программу Tnufa Program. Она помогает бизнесменам в регистрации патентов, разработке бизнес-планов и получении грантов.

«Инновационные визы» нацелены на проекты предпосевного периода. Самые успешные участники проекта получат возможность остаться в стране на пять лет. Организаторы программы призывают местные компании выступить в качестве приглашающей стороны для иностранных бизнесменов.

Регистрация бизнеса

Чтобы зарегистрировать бизнес в Израиле, иностранцу нужен представитель-резидент. Это может быть как физическое, так и юридическое лицо. Гражданин Израиля выполняет роль гаранта перед налоговыми органами за подачу налоговой отчетности и уплату налогов по бизнесу иностранца.

Израильтянин-гарант не участвует в управлении, распределении прибыли и других процессах. Но он отвечает за своевременную, корректную и полную уплату налогов фирмой. Для налоговых органов Израиля именно гражданин Израиля является полным собственником данного бизнеса и несет ответственность всем своим имуществом. Данный факт значительно усложняет поиск гаранта-резидента.

Как открыть бизнес в Израиле иностранцу в форме частного предпринимателя. Зависит от того, есть ли перспективы получения израильского гражданства у иностранца (в случае брака с гражданином Израиля) или нет таких перспектив. Регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Израиле совпадает с номером теудат зеут. У нерезидента нет теудат зеут. Следовательно, нерезидент не может зарегистрировать ни Эсек Патур, ни Эсек Мурше.

Иностранец, у которого не предвидится израильского паспорта, в Израиле может зарегистрировать только Хевра Баам, то есть фирму в формате ООО (Ltd).

Как открыть бизнес в Израиле иностранцу, у которого нет в стране никого, кто может и хочет стать его гарантом. Тогда следует обратиться в специализированную трастовую компанию. Их создают адвокаты и аудиторы. В них обычно серьезно проработана и документально прописана юридическая база сотрудничества израильской стороны и нерезидента.

Стоимость открытия и ведения бизнеса через трастовую компанию может начинаться от 1000 шекелей в месяц и достигать нескольких тысяч долларов, в зависимости от набора функций, возложенных на трастовую компанию, оборотов данного бизнеса и массы других факторов.

Что важно для нерезидента, который открывает бизнес в Израиле через трастовую компанию

Правильно выбрать партнера и убедиться, что он ранее не имел никаких проблем с налоговыми органами.

Четко определить ответственности сторон.

Убедиться, что ваш бизнес «потянет» гонорары израильского гаранта.

Трастовая компания берет на себя полностью все процессы по открытию фирмы: от регистрации в «Регистраторе компаний» (рашам хеврот), открытия отдельного юридического счета в банке (сложный и долгий процесс для нерезидента, если делать это самостоятельно), а также открывает новое дело в налоговых органах.

Далее трастовая компания обеспечивает иностранному бизнесу израильский юридический адрес, корреспонденцию с налоговыми и другими государственными органами, в том числе на иврите, подготовку и подачу налоговой отчетности. При необходимости, профессиональное представительство в налоговых органах и соблюдение прочих требований к бизнесу в Израиле.

Процедура регистрация новой компании. Регистрация компании (Хевра Баам) имеет два этапа. Сначала в государственный орган при Министерстве юстиции Израиля под названием «Регистратор компаний» (рашам хеврот) подается специальный пакет документов (информация о владельцах и топ-менеджменте, устав компании и прочие данные), а также оплачивается пошлина за открытие компании, плюс услуги адвоката около 1000 шекелей.

Далее открываются дела компании в трех налоговых инстанциях, с последующей отчетностью и уплатой налогов:

В Управлении по налогу на добавочную стоимость (Маам) юридическое лицо получает свидетельство и регистрационный номер, а также получает возможность заказывать и выдавать квитанции.

В Управлении Подоходного налога (Мас Ахнаса) устанавливается размер налоговой ставки, периодичность и объемы отчетности, способ ведения бухгалтерского учета. Если предприниматель заручится поддержкой опытного аудитора, то он может добиться льготных условий, вплоть до полного освобождения от налогов на первый год. В дальнейшем налог начисляется по итогам отчетности, в зависимости от прибыльности.

В Службе национального страхования (Битуах Леуми) устанавливается размер страховых взносов. Страхование важно в случае наступления инвалидности или длительной временной нетрудоспособности. Сумма выплат зависит от прибыли и уровня занятости в бизнесе, она корректируется ежегодно.

В дальнейшем фирма будет ежегодно отчислять фиксированную сумму налога (агра) в «Регистратор компаний».

ВНЖ

Процедура получения ВНЖ включает в себя:

Оформление длительной визы. Документ выдается в израильское Посольство в стране нахождения претендента.

Сбор документов для заявки, заполнение формуляров. Предоставление кейсов в отдел по работе с иностранными гражданами при МВД Израиля.

Получение статуса ВНЖ.

В зависимости от вида временного проживания, статус может действовать от 12 месяцев до 5 лет. Продление осуществляется через отдел при МВД. Через 5 лет постоянного проживания в стране у человека появляется право на подачу прошения на ПМЖ и гражданство.

Требования к претенденту. К претендентам на статус временного жителя предъявляются следующие требования:

Отсутствие судимости.

Доказательства финансовой состоятельности.

Отсутствие связей с террористическими организациями.

Наличие обязательной медицинской страховки.

Предоставление медицинского освидетельствования, где есть указание на отсутствие заболеваний, представляющих опасность для жителей страны.

В зависимости от оснований для получения вида на жительство в Израиле, могут предъявляться и другие требования.

После подачи документов МВД будет проводить тщательную проверку в течение 1-3 месяцев. Миграционное законодательство разрешает сколь угодно долго проживать в Израиле со статусом ВНЖ при условии своевременного продления документа. Это удобно для россиян, не желающих отказываться от российского гражданства. Израильскими законами не предусмотрено двойное подданство.

Бизнес в Израиле, как и любые виды инвестиций (например, покупка недвижимости), не дают иностранцу перспектив получения израильского гражданства.

Налоги

Подоходный налог на физлица и малый бизнес — от 10 до 47% в зависимости от уровня доходов.

Корпоративный налог — 23%.

НДС — 20%.

Ставка социального страхования — 19,6%.

ОАЭ

Дубай — это мекка быстрорастущих компаний. Cфера бизнеса не так важна, как планы компании по выходу на глобальные рынки. Часто это промежуточный этап перед выходом на американский рынок.

Визы

Предпринимателю подойдёт виза для инвесторов — Investor Visa. В эту категорию входят те, у кого есть действующий проект с минимальным капиталом в 500 тысяч дирхамов (около $136 тысяч), или те, кто получил одобрение аккредитованного бизнес-инкубатора в ОАЭ.

Есть два её вида:

На 5 лет. Она подходит для квалифицированных специалистов, фрилансеров, инвесторов и предпринимателей. В неё можно добавить три руководителя и семью.

На 10 лет. Можно добавить семью, одного исполнительного директора, одного консультанта, деловых партнеров, внесших 2 млн дирхамов (около $544 тысяч).

Обе визы позволяют бесплатно путешествовать по ОАЭ, жить и вести бизнес в Дубае.

Открытие бизнеса

Сначала нужно выбрать юрисдикцию — ведение бизнеса на материке или в свободной экономической зоне.

В свободных экономических зонах можно торговать товарами и услугами по льготным налоговым и таможенным ставкам. Первоначально они были внедрены для стимулирования международного бизнеса в регионе. Они позволяют торговать на международных рынках или за пределами ОАЭ. Сейчас в ОАЭ насчитывается 45 свободных зон. Что нужно знать о свободных зонах:

Налог и обязательства. При создании компании в свободной зоне ставка корпоративного и подоходного налога с физлиц — 0%. Все компании, выставляющие счета в ОАЭ, должны взимать 5% НДС со всех счетов-фактур. Предприятия свободной зоны освобождены от налогов на импорт и экспорт и могут торговать без каких-либо валютных ограничений.



Торговля. Компании могут сотрудничать с компаниями в той же свободной зоне, и им не разрешается напрямую торговать с местным рынком ОАЭ. Один из вариантов — работать с местным дистрибьютором, который может вывести ваши товары и услуги на рынок за определенную плату. В качестве альтернативы можно создать свой бизнес в свободной зоне, а затем открыть филиалы вашей компании по всей территории Эмиратов. Эти филиалы могут быть использованы для продвижения ваших продуктов и ведения бизнеса на материковой части ОАЭ.



Иностранное владение. Можно сохранить 100% компании, так как нет необходимости в том, чтобы руководителем бизнеса был гражданин ОАЭ.



Квота по визам. Количество разрешенных резидентских виз в первую очередь зависит от размера офиса. Как правило, визовая квота рассчитывается на основе количества квадратных метров, выделенных каждому лицу, спонсируемому компанией. Основное требование для компаний, которые предпочитают использовать реальные офисные помещения — расчет размеров помещения из расчета около 9 м² на человека.



Flexi-desk. Свободные зоны наряду с виртуальным офисом предлагают опцию “Flexi-desk” — реальные рабочие места, которые не являются полноценными рабочими местами на полный рабочий день, но дающие возможность использовать стул и стол, а также офисную технику и услуги в бизнес-центре свободной зоны, в рамках до 5-6 часов в неделю. Такой возможности не существует на материке.



Таким образом, если вы выбираете вариант офиса flexi-desk для своего бизнеса, он уже поставляется с определенной визовой квотой. Эта конкретная визовая квота варьируется в зависимости от выбранной зоны.

Создание бизнеса на материке. Подойдет тем, кто хочет выйти на местный рынок, работать с местными клиентами и государственными органами и торговать как в ОАЭ, так и за их пределами. Что нужно знать о ведении бизнеса на материке:

Отсутствие торговых ограничений. Компания, созданная в материковой части ОАЭ, не имеет ограничений на торговлю с другими предприятиями и не имеет ограничений по местоположению. Материковые компании также могут предлагать услуги правительству или напрямую торговать с потребителями из любой точки ОАЭ. Создание континентальной компании также позволяет предприятиям открывать несколько филиалов, что обеспечивает сильное присутствие по всей территории Эмиратов.

Налог. Материковая компания пользуется полным освобождением от корпоративного налога — до 1 июня 2023 года.



Разрешения. Ваша деловая деятельность должна быть одобрена DED (Департаментом экономического развития), DM (муниципалитетом Дубая), Министерством труда, Министерством внутренних дел и другими соответствующими органами, связанными с созданием компании на материке.



Широкий диапазон деятельности. Материковые компании также могут выполнять широкий объем работ. Если вы хотите диверсифицировать свой бизнес на материке, просто перерегистрируйте новый вид деятельности в DED, и вы готовы свободно торговать.



Иностранное владение. Правительство разрешило полное иностранное владение материковыми компаниями в ОАЭ. Однако некоторые стратегические отрасли, такие как нефть и газ, по-прежнему нуждаются в участии местного партнера.



Квота по визам. Как только компания на материке будет создана, необходимо подать заявление на получение визовой квоты в Министерство труда. Необходимо отправить список, содержащий подробную информацию о будущем количестве сотрудников, их должностях. Запрос на выделение визовой квоты связан с определенным сбором. Если в будущем вы захотите добавить новые должности или вместо работников-мужчин нанять женщин, необходимо будет сначала отменить предыдущую квоту и подать заявку на новую, снова уплатив соответствующие сборы. Так что тщательно подумайте при подаче заявки и спланируйте все соответствующим образом, так как это поможет вам минимизировать ваши бизнес-расходы в будущем.

Налоги

НДС — 5%.

Корпоративные налоги — 0% для дохода до 375 тысяч дирхамов, 9% — для доходов более 375 тысяч дирхамов.

Подоходного налога нет.

Кипр

На острове действует английское право, лояльная налоговая политика и низкие ставки. Все эти и некоторые другие факторы делают Кипр очень удобной площадкой для выхода на европейский и международные рынки.

Открытие ИТ-стартапа на Кипре позволяет использовать налоговый режим IP-BOX, благодаря которому эффективная ставка корпоративного налога снижается с базовой 12,5% до 2,5%. Кроме того, учредитель и директор компании пользуются упрощенным и ускоренным процессом получения разрешения на работу. А регистрация софта как объекта интеллектуальной собственности на Кипре дает ему защиту на территории всего ЕС.

Кипр, фото Unsplash

Перспективные сферы бизнеса на Кипре

Энергетика.

Газовая отрасль.

Строительство инфраструктуры.

Альтернативные источники энергии.

Гостиничный бизнес.

ИТ-стартапы.

Визы и условия открытия бизнеса

Визы

Для краткосрочного въезда в страну потребуется кипрская национальная виза. Россияне могут оформить вместо неё электронную провизу. Этот тип виз пользуется большой популярностью, так как оформляется в течение одного или нескольких дней по интернету, однако накладывает ряд ограничений. Главное из них — прямой перелёт на Кипр из страны своего гражданства.

Въездная виза даёт право находиться на территории Кипра не более 90 дней в течение 180-дневного периода. В посольстве и консульствах все визы для граждан России оформляются бесплатно.

Иностранцы, которые планируют находиться на Кипре более 90 дней в полугодие, могут оформить долгосрочную визу (long-stay visa category D). Для её получения потребуется обосновать необходимость проживания на острове.

Бизнес

Регистрация фирмы на Кипре также даёт иностранцу право на ВНЖ. Компании на острове открывают не только ради разрешения на проживание: кипрский налоговый режим — один из лучших в Европе.

Самый короткий путь открытия бизнеса — оформить компанию на Кипре с иностранными интересами. Такие предприятия подразумевают наличие минимум 50% акционерного (уставного) капитала, который принадлежит иностранному бенефициару.

Второй вариант — сумма прямых инвестиций иностранной материнской компании или физического лица должны составлять от €171 тысячи. Фирмы Кипра с иностранным участием (иностранными инвестициями) достаточно легко оформляют разрешения на работу и проживание сотрудникам на должностях исполнительных директоров и менеджеров, специалистам среднего звена и ключевому техническому/административному персоналу.

В этом варианте иммиграция на Кипр не предусматривает ограничений по срокам действия разрешений на работу и ВНЖ, трудовой договор оформляется работодателем, документы можно продлевать в соответствии с датами рабочих контрактов. Таким путем вы сможете переехать всей семьей, потому что сотрудники компаний с иностранным участием могут подать заявку на воссоединение с семьей для оформления ВНЖ на супругу или супруга, а также несовершеннолетних детей.

Виза Digital nomad

Она позволяет иностранным гражданам (исключая граждан ЕС) временно проживать на Кипре и работать на компанию, зарегистрированную за границей, или с клиентами, находящимися за границей.

При этом цифровым кочевника требуется доказать, что они имеют стабильный доход в размере не менее €3500 (после вычета взносов и налогов). Лица, получившие вид на жительство Digital Nomad, получат:

Право на проживание на Кипре в течение года с возможностью продления еще на два года.

Право на проживание для членов семьи на тот же период, что и у цифрового кочевника, без права найма на работу на Кипре. К членам семьи относятся супруг/партнер в гражданском браке и несовершеннолетние дети.



Если они проживают в Республике в течение одного или нескольких периодов, которые в сумме превышают 183 дня в течение одного и того же налогового года, то они считаются налоговыми резидентами Кипра, при условии, что они не являются налоговыми резидентами какой-либо другой страны.



Налоги

Корпоративный налог — 25%.

Налог на прибыль — 12,5%.

НДС – 19%.