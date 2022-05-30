Миграция
Вкусный калькулятор

Посольство Дании в России приостановило приём заявлений на краткосрочные визы и вид на жительство Статьи редакции

А визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме.

  • Посольство Дании в Москве приостановило на территории России приём заявлений на краткосрочные визы и виды на жительство, кроме официальных визитов. С чем это связано, не уточняется.
  • О возобновлении приёма заявлений власти сообщат на сайтах посольства и визового центра. До этого времени для оформления виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран.
  • В конце марта 2022 года Дания сняла ограничения для въезда, введённые из-за Covid-19. С апреля посольство страны в Москве начало рассматривать заявления на любую категорию визы в обычном порядке.
  • Также 30 мая визовый центр Италии в Москве сообщил, что возобновил работу в обычном режиме. До этого несколько дней документы могли подавать только те, кто успел оплатить консульский сбор или был освобождён от его оплаты.
  • В феврале на фоне «военной операции» выдачу виз россиянам приостановили Литва, Чехия и некоторые другие страны, Нидерланды временно отказались выдавать краткосрочные визы.

#новость #дания

2496 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
59 комментариев
Написать комментарий...
Drunkenmaasta

Отменяют россиянам возможность сгонять в Данию - и тут сразу же бомбить Украину перестают, мир, дружба, все сосутся!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

Нет конечно, но подозреваю, что просто никто не хочет якшаться с ребятами, которые все проблемы решают через "кузькину мать"

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Любовь Калиновская

Дания вообще странная страна... Бутерброд с селедкой и горой майонеза 1500 руб и дальше по списку... Бежала от туда со всех ног... то ли дело Италия - солнце, вино, сыр, море...

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

Так Дания одна из богатейших стран Европы. А Италия - это стагнирующий музей с хорошим климатом.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alexey Bannikov

а еще Адриано Челентано, Софи Лорен, Моника Беллуччи и прочие актеры и актрисы, Дания таким похвастаться не может

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Слегка Придурковатый

Ты ещё скажи, что и получают эти скандинавы в среднем 60000 рублей.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Kirill Kazakov

Придётся бутерброды с рыбой дома делать

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Владимир Кондратьев

В Крыму еще лучше - солнце, море, вино и русские.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Ты виноват лишь в том, что русский.
Сказал и заявлений прекратил приём.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Перестаньте путать русских и россиян :)

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Ann B.

Вот она хваленная Европейская толерантность

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Василий Степанофф

Дыкить еще Вильям наш Шекспир писал:
"Все гнило в Датском королевстве"

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

Дания, это где?

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Dubrovin

Слева от Пскова

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Jeff Trump

"А визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме." Это радует

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Действительно, с чем же это может быть связано? Датские интриганы мамкины.
Ну серьёзная ведь служба, так нет – «втихаря» лупят (-:
Сарказм, конечно же.

Ответить
Развернуть ветку
AntropFedorov

не хотят чтобы Путинская агентурная сеть глубже проникла в страну

Ответить
Развернуть ветку
Wyrmidon Kuningaz

Да и людей с логикой "нас бьют, а мы крепчаем" и "можем повторить" не хотят видеть

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Sergey Vasiliev

Ну и не нужон нам ваш Гопенкаген

Ответить
Развернуть ветку
Paster Nak
С чем это связано, не уточняется.

наверное что-то случилось

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Напомню, что между великим князем Иваном III и датским королём Иоганном в 1493 году был заключен первый письменный русско-датский договор «О дружественном и ВЕЧНОМ союзе» и нам пришлось вступиться за датчан в войну с Швецией, а последний наш амператор Николай Второй был сыном датской принцессы Дагмары.
Короткая память у этих потомков данов

Ответить
Развернуть ветку
Ватник Наизнанку Ненастоящий

Про короткую память можете вот этот документ изучить. О гарантиях безопасности Украины от РФ в обмен на отказ последней от ядерного оружия.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Будапештский_меморандум

Будапештский меморандум
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о…
ru.m.wikipedia.org
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Слегка Придурковатый

Судья - скандинав! (с)

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Алексеенко

Всё? На Фареры не поеду?

Ответить
Развернуть ветку
Nesterov Igor

О, видимо опыт Чехии переняли.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 59 комментариев
null