Посольство Дании в России приостановило приём заявлений на краткосрочные визы и вид на жительство Статьи редакции
А визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме.
- Посольство Дании в Москве приостановило на территории России приём заявлений на краткосрочные визы и виды на жительство, кроме официальных визитов. С чем это связано, не уточняется.
- О возобновлении приёма заявлений власти сообщат на сайтах посольства и визового центра. До этого времени для оформления виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран.
- В конце марта 2022 года Дания сняла ограничения для въезда, введённые из-за Covid-19. С апреля посольство страны в Москве начало рассматривать заявления на любую категорию визы в обычном порядке.
- Также 30 мая визовый центр Италии в Москве сообщил, что возобновил работу в обычном режиме. До этого несколько дней документы могли подавать только те, кто успел оплатить консульский сбор или был освобождён от его оплаты.
- В феврале на фоне «военной операции» выдачу виз россиянам приостановили Литва, Чехия и некоторые другие страны, Нидерланды временно отказались выдавать краткосрочные визы.
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Отменяют россиянам возможность сгонять в Данию - и тут сразу же бомбить Украину перестают, мир, дружба, все сосутся!
Нет конечно, но подозреваю, что просто никто не хочет якшаться с ребятами, которые все проблемы решают через "кузькину мать"
Дания вообще странная страна... Бутерброд с селедкой и горой майонеза 1500 руб и дальше по списку... Бежала от туда со всех ног... то ли дело Италия - солнце, вино, сыр, море...
Так Дания одна из богатейших стран Европы. А Италия - это стагнирующий музей с хорошим климатом.
а еще Адриано Челентано, Софи Лорен, Моника Беллуччи и прочие актеры и актрисы, Дания таким похвастаться не может
Ты ещё скажи, что и получают эти скандинавы в среднем 60000 рублей.
Придётся бутерброды с рыбой дома делать
В Крыму еще лучше - солнце, море, вино и русские.
Ты виноват лишь в том, что русский.
Сказал и заявлений прекратил приём.
Перестаньте путать русских и россиян :)
Вот она хваленная Европейская толерантность
Дыкить еще Вильям наш Шекспир писал:
"Все гнило в Датском королевстве"
Дания, это где?
Слева от Пскова
"А визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме." Это радует
Действительно, с чем же это может быть связано? Датские интриганы мамкины.
Ну серьёзная ведь служба, так нет – «втихаря» лупят (-:
Сарказм, конечно же.
не хотят чтобы Путинская агентурная сеть глубже проникла в страну
Да и людей с логикой "нас бьют, а мы крепчаем" и "можем повторить" не хотят видеть
Ну и не нужон нам ваш Гопенкаген
наверное что-то случилось
Напомню, что между великим князем Иваном III и датским королём Иоганном в 1493 году был заключен первый письменный русско-датский договор «О дружественном и ВЕЧНОМ союзе» и нам пришлось вступиться за датчан в войну с Швецией, а последний наш амператор Николай Второй был сыном датской принцессы Дагмары.
Короткая память у этих потомков данов
Про короткую память можете вот этот документ изучить. О гарантиях безопасности Украины от РФ в обмен на отказ последней от ядерного оружия.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Будапештский_меморандум
Судья - скандинав! (с)
Всё? На Фареры не поеду?
О, видимо опыт Чехии переняли.