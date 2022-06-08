Использование Slack и Jira и интерес к «айтишным» сайтам: как Минцифры могло насчитать 80% вернувшихся ИТ-специалистов Статьи редакции
Основные тезисы из материала Forbes.
- В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил о возвращении 80% уехавших с февраля россиян, из которых большую часть составляют ИТ-специалисты. В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в страну вернулось 85% уехавших специалистов. Обе цифры определили по SIM-картам, но как именно среди всех абонентов выделили ИТ-специалистов, не поясняли.
- По словам источника в Минцифры, такая оценка — это «математическая проекция» количества вернувшихся в Россию абонентов по отношению к общему числу россиян, которые выезжали за границу после 24 февраля.
- По официальным данным ФСБ на начало мая 2022 года, с января по март из России выехали 3,88 млн человек, это на 46% больше год к году. Большинство из них — туристы, которые потом возвращаются, говорит глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Российские SIM-карты есть и у граждан Казахстана, Узбекистана и Белоруссии, которые приезжают на заработки.
- Вычислить сферу занятости абонента и для оператора, и для госорганов довольно легко, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Операторы хранят и собирают информацию о геолокации, а также сведения о мобильном трафике — данные о подписках, платежах, трафик при использовании приложений и скачиваниях. Это их обязанность по «закону Яровой».
- Операторы не передают госорганам персонализированные данные абонентов, но могут на заказ провести исследование: определить среди абонентов ИТ-специалистов по интересу к «айтишным» сайтам и посчитать, кто уехал, а кто вернулся, говорит топ-менеджер data-компании, сотрудничающей с московским правительством.
- Сотрудник другой компании говорит, что определить профессию абонента можно по использованию определённых приложений — например, Slack, Habr или Jira. Но такая оценка будет неточной, потому что Slack используют не только ИТ-специалисты, а заходить на некоторые сайты, к примеру, GitHub, неудобно с телефона. Точных способов узнать профессию абонента нет.
- По словам Бегтина, «джуниоры» никуда не уезжают, потому что «никому не нужны» — а если и уезжали, то уже вернулись. А вот высокооплачиваемые специалисты не возвращаются: у них нет возможностей для профессионального роста в стране. Те, кто ещё не уехал, либо ищут работу, либо не могут это сделать — из-за родственников, за которыми нужно ухаживать.
3462 просмотров
О да, вот это аналитика у них: по интересам к айтишным сайтам и приложениям (все, кто открывает сайты о лекарствах – врачи, получается?); по симке их легко вычислить (у айтишников вообще же спецсимки); ну и на 46% больше уехавших – туристы, конечно, просто ситуация располагает к всплеску туризма!
Выехал по турвизе - турист, очевидно же!
С учетом того что Slack использует еще и целая команда манагеров, с которыми коммуницирует IT специалист, хорошо если в этих 80 процентах вернувшихся вообще были айтишники)
Менеджер продукта/проекта — тоже it-специалист
80 процентов? кто эти люди которые пишут такие цифры, они сами в это верят?
Согласен. Почему не 98% ?
верят на 80%
У меня несколько знакомых айтишников, которые уехали их страны, когда запахло жаренным. Пока что никто не вернулся и не планируют этого делать, как мне известно
У меня есть знакомые, которые вернулись. Потому что оказалось, что ВНЖ проще и быстрее оформить в консульстве в Москве, чем за границей, и всякие бумажки еще нужно было дособирать.
В Jira с телефона? Удобно что ли?
Jira создана для страданий, а не удобства.
Они возвращались за оставшимися вещами, к родным, или за кем-то. Мало кто пока вернулся.
Блин, ну а что вы хотите от этих шадаевых и мишустиных? чтоб они сказали что народ из россии бежит? так их путин уволит сразу)))
Знаю тех кто уезжал и вернулся
Такая оценка — проекция скорее психологическая.
Какую только муть не придумают, чтобы как-то оправдать взятые с потолка цифры и притянутые за уши предположения...и назвать еще все это «математической проекцией»
Интересно, как айтишники, которые понимают как сеть работают, в целом оценивают этот пиZдеж?
Как же хочется верить, что богоподобные айтишники уехали, а загнивающую страну оставили, и поделом ей!
Те кто уехали, поняли, что лучше там, где нас нет. Так ведь проще жить, думая что где то там на западе хорошо, а у нас плохо.
Понимание придет. А пока и дальше будем выдумывать, что цифры врут, что уборщиков посчитали и тд.
Телефон есть? есть! А что такое телефон - это мини компьютер. А за компьютерами кто сидит? Айтишники! Получается все кто вернулся с телефонами - айтишники. Шах и мат, русофобы.
Довольно странные методики подсчета. И Jira, и Slack (который ушёл, как бы), и habr могут использовать не только айтишники, но и связанные с айти люди (hr, саппорты, продавцы в IT-компании, региональные менеджеры и т.д.). На хабре и вовсе не мало гиков и мимо проходящих, которые не кодят
Я понял бы, если эти цифры использовались бы лишь внутри для понимания масштабов проблемы. Но если действительно использовались такие методики подсчета и о полученных цифрах так громко кричат, то это позорище какое-то.
добро пожаловать в россию
зачем авторы новостей всё время подпихивают этот пассаж к расчету о вернувшихся с процентами? Ведь человек не очень думающий начнет прикладывать 80-85% к этой цифре и ужаснется. А она лишь показывает пересечение границы РФ, а не уникальных граждан. Там в одну Абхазию было 700тыс.+ выездов.
Да пофигу как они там считают.
Все что нужно знать о минцифры: "льготную" ипотеку для айтишников они включают в перечень мер поддержки ИТ отрасли, а не строительной )
Вот это точность... По данным Пермской области, Плутон входит в состав Пермской области
Раньше чиновники отчитывались ( в тч лично Владимир Пупин по бумажке читал) как рождаемость выросла, экономика поднялась и тд. Теперь ойти будет "как раньше".
Теперь я точно знаю, что такое "натянуть сову на глобус".
2+2=Правильный ответ.