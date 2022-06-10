Что происходит с переездами из России и обратно спустя три месяца — рассказывает основатель сервиса-релокатора Relocode Михаил Мижинский.

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Поток релоцирующихся сократился?

В феврале-марте Россию массово и в срочном порядке покидали те, кто мог уехать сразу, положив ноутбук в рюкзак. Сейчас вторая волна — другого типа: это владельцы компаний со штатом от 100 сотрудников, у каждого из которых есть семья. То есть это сразу 300-400 человек, за судьбу которых приходится отвечать.

В феврале-марте они этот переезд запланировали и начали выбирать страну — заказывали аналитику, просчитывали риски, налоговые последствия, бюджеты. Теперь постепенно перестраивают свою работу, чтобы, например, часть штата (тот же бэк-офис разработки) релоцировать в «удобные» страны, а часть оставить в России. Но это не быстрый процесс. Он системный и обычно занимает больше девяти месяцев.

Так что волны по-прежнему есть, просто другого качества. А объёмы назвать трудно. По ощущениям кажется, что 90% ИТ-компаний и стартапов поняли, что российский рынок — всё. И что у тех, кто работает на зарубежных заказчиков, не остаётся альтернативы, поскольку иностранцы не хотят платить фирмам, у которых разработка базируется в России. Это риск попасть под вторичные санкции.

Переезд длиною в год — это долго. Компании не просят ускорить процесс?

Средние и крупные фирмы живут в других циклах. Там любое формирование бюджета занимает долгое время. К нам, бывает, приходят компании, просят выбрать страну за неделю. Мы соглашаемся попробовать, присматриваем вариант, а они потом целый месяц согласовывают контракт с юристом, без чего мы ничего больше сделать не можем.

Плюс топ-менеджеры понимают цену ошибки. Представьте, что после вот такого длительного переезда компанию со штатом в 100 человек придётся релоцировать снова? Это большой риск растерять и команду, и деньги.

Айтишники из первой волны не возвращаются?

Ситуация выглядит так: крупные компании разрешили сотрудникам работать удалённо и ехать в любые подходящие им страны. Те поехали — в Таиланд, Индонезию, Армению, Грузию, Турцию. А теперь говорят: «А дальше- что? А то нам тут не очень-то и нравится». Они думали, что это временное решение.

Если компании не перевезут этих сотрудников в комфортные для проживания страны, их «разворуют» зарубежные компании — нидерландские, немецкие, британские, французские, американские. Зелёный свет для айтишников уже дал и Джо Байден, и израильские власти.

Если топ-менеджеры не придумают выхода, то лишатся ценного человеческого капитала. Грамотным специалистам ведь приходит по несколько рабочих предложений в неделю. Чем они недовольнее, тем выше вероятность, что в какой-то момент одно из них и примут.

Список стран, в которые айтишники и компании едут, изменились?

Конечно, россиянам с «европейским» мышлением больше хотелось получить ВНЖ в Европе, но сделать это сложнее. Так что сначала все поспешили туда, где действовал безвизовый режим. Можно было за час выбрать страну, взять паспорт, телефон и компьютер и улететь без лишних проволочек с документами. Это страны постсоветского пространства и Сербия.

Позже все поняли, что качество жизни там ниже, чем в России, а цены в несколько раз выше. Есть ещё один вариант — Дубай, но он дорогой, да и климат там непривычный.

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Теперь они перебираются в страны с работающим венчурным рынком, системой поддержки бизнеса, доступом к капиталу. Основная задача стартапов со штатом менее десяти человек — добежать до следующего раунда инвестиций, но привлечь их в Армении вряд ли получится. Поэтому ехать нужно туда, где есть деньги: в Великобританию, США, Канаду, Францию.

У крупных компаний другая мотивация — найти страну с низкими налогами на фонд оплаты труда. Значит, нужна страна, где можно поселить сотрудников, не раздувая их зарплату и не нарываясь на огромные налоги.

Тех, кто хочет переехать, пугают «русофобией» — как с этим дела?

Возможно, если выйти на улицу с огромным флагом и патриотическими лозунгами, зомбированный зритель забугорного телевидения и захочет вступить в конфликт. Однако это крайность. Так что русофобия — миф. За исключением, наверное, стран Балтии, но их я комментировать не возьмусь. Они на границе, со своим историческим прошлым — их можно понять.

В Америке и Западной Европе, в свою очередь, отношение другое. «Мозги и технологии есть? Мы тебя любим. Мозгов и технологий нет? Мы тебе сочувствуем, но не пустим». Но это я, конечно, не про беженцев, а про айтишников и бизнесменов.

Иностранцы смотрят прежде всего на качество проекта и квалификацию команды. И люди из бизнеса, особенно венчурного, более чем адекватные. Они умеют разделять геополитический кризис и причастных к нему игроков от предпринимателей.

Работать в мире в принципе стало сложнее, поскольку ужесточились правила игры. Но не только для россиян, а для всех. Так что если в проекте есть и мозги, и технологии, а сам он конкурентоспособный, то он сможет и деньги привлечь, и ВНЖ получить.

Франция с виду настроена дружественнее. Но это не значит, что Канада, США, Нидерланды и Британия не принимают к себе стартапы. Принимают, просто туда выше конкурс, чем во Францию: не пять, а сто человек на место, как в хорошем вузе.

У Франции при этом тоже много преимуществ. Деньги есть, венчурный рынок развит, а конкуренция ниже. Некоторые утверждают, что там налоговый ад, но и это не совсем так. Молодая технологическая компания может ничего не выплачивать первые восемь лет. Просто о таких возможностях нужно знать. Ну или нанять для этого толкового налогового консультанта.

Подробнее о налоговой поддержке во Франции

Были компании, которые в процессе передумали переезжать? Или, переехав, захотели вернуться?

К нам однажды обратилась компания со штатом 200 сотрудников. В феврале и марте они вывезли в Турцию около 50 специалистов призывного возраста, потому что боялись мобилизации. А потом вернули их в Россию со словами, что угрозы, кажется, больше нет. Но тут важно сказать, что эта фирма работала на российских заказчиков.

Те, кто сотрудничает с иностранцами, в другой ситуации. Некоторые наши клиенты получили письма от зарубежных партнёров. Те потребовали релоцировать айтишников и доказать, что ни один их контракт не реализуется на территории России. Отказаться можно, но ситуация в ближайшее время вряд ли изменится, так что так они просто останутся без заказчиков.

Что касается кейсов возврата — таких пока нет. Во-первых, все ещё в процессе переезда. Во-вторых, чтобы действительно понять, что вам не нравится страна, нужно прожить в ней хотя бы полгода. В-третьих, на возвращение уйдут те же полгода, которые вы потратили на релокацию.

К тому же бегут-то люди от чего? От непредсказуемости. Они не знают, что сделают и запретят завтра. Так что чтобы стимулировать обратный поток, нужно, чтобы в России «устаканилась» политическая обстановка.

Именно поэтому я бы сказал, что вероятнее другой сценарий. Сотрудники, оказавшиеся в странах Евросоюза, скорее всего, просто подыщут работу в другом европейском государстве. Не понравилось в Венгрии или Болгарии — переедут по приглашению в Германию или Нидерланды.

Почему некоторые компании перевозят лишь часть сотрудников? Бизнес завязан на России?

Чаще всего остаться в России решают сами сотрудники, а не менеджеры. Аргументы у них простые: у нас дети ходят в школу, квартира в собственности, пожилые родители. Они просто не готовы оставлять насиженные места и подумают уехать, только если совсем «прижмёт». Боятся, что не получится пристроить ребёнка, что возникнет языковой барьер, что жилищные условия окажутся хуже.

Но на самом деле самим компаниям тоже выгодно оставлять часть разработчиков в России. Если рубль снова обвалится, российский разработчик будет стоить дешевле индийского или мексиканского. К тому же Россия — это очень дешёвая юрисдикция по налогам и зарплатам. Армения, кстати, тоже пытается «ставить» на это, вводя льготные режимы для айтишников, да и Казахстан. Но там, как я уже говорил, ниже уровень жизни.

В какие страны за 3,5 месяца вы вывезли больше всего команд?

Если говорить о маленьких стартапах, то это Франция, Испания, Кипр и Великобритания. Если о крупных компаниях, то это Болгария, Венгрия, Сербия, тот же Кипр и Армения с Турцией.

Последняя, я думаю, пользоваться спросом в будущем перестанет. Оттуда уже уезжают — причём по самым разным причинам: то страна слишком религиозная, то культура совсем непривычная, то жилой фонд плохой.

А вот для Армении это революционный момент. У них есть возможность вырасти как государство и привлечь большой человеческий капитал. Россияне чувствуют совместимость культур, видят налоговые подвижки. В городах усиленно строят новые коворкинги и жилые кварталы, чтобы разместить иностранцев.

Правда, Армения, как мне кажется, останется страной, где будут открывать R&D-офисы, но не головные и штаб-квартиры. В Армении не действует британское право и продолжает висеть угроза военного конфликта.

Поток релоцирующихся сократится, увеличится или выйдет на плато?

Поток остановится, только если исключить факторы, которые эту релокацию стимулируют. Например, невозможность осуществлять денежные переводы через Россию.

Сначала все думали, что достаточно открыть «пустышку» в Армении или Казахстане, принимать через неё деньги из условных США и пересылать их в Россию на зарплаты. Но американские и европейские банки грозят «обрезать» местным организациям корреспондентские счета. Платежи, считают они, не должны пропускаться, если в стране нет реального офиса разработки.

Как только эти схемы перестанут работать, компании будут вынуждены открывать действующие R&D-департаменты за пределами России. Терять зарубежных заказчиков тоже невыгодно, поскольку российский рынок в следующие несколько лет будет «сжиматься», а санкции, я думаю, растянутся лет на десять.

Вот вам прямой запрос на релокацию. Дело ведь не только в том, что рубль волатильный или политическая ситуация нестабильная. Предприниматели просто не смогут вести здесь бизнес.