Турция ограничит выдачу вида на жительство иностранцам Статьи редакции
В каждом микрорайоне страны сможет зарегистрироваться не больше 20% иностранцев от общего числа жителей.
- Об ограничениях для получения ВНЖ пишет РБК со ссылкой на турецкое издание Anadolu.
- С 1 июля в каждом районе страны сможет жить не более 20% иностранцев, до этого — 25%. Около 1,2 тысяч жилых районов будут закрыты для мигрантов, там квота уже превышена.
- Турецкие власти несколько лет борются с увеличением количества незаконных мигрантов. По данным министра иностранных дел Сулеймана Сойлу, за шесть лет на границах задержали 2,6 млн человек, внутри страны — 1,2 млн.
- После начала военных действий на Украине приток беженцев усилился. По словам президента Реджепа Эрдогана, к 9 мая — до 100 тысяч человек.
- В апреле 2022 года Турция решила увеличить с $250 тысяч до $400 тысяч минимальную стоимость недвижимости для получения гражданства. Новые правила начнут действовать с 13 июня.
- В апреле больше всего жилья в Турции среди иностранцев купили россияне — они впервые обогнали граждан Ирана и Ирака.
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И тут удар под дых...
Ну тут не только для Россиян…
" - Какой удар от классика..."
Они просто не хотят создания национальных гетто
Так и есть и правильное решение! Франция тому пример
Русские программисты:
Их чаще в другие локации везут.
В какие? Грузия ИМХО гораздо менее комфортна.
Прям всем иностранцам? Или российские иностранцы с 1-го канала скажут, что россиян такое не коснётся и Турция – подруга РФ? И всё – в интересах простых россиян?
А и плевать простым россиянам на это получение турецкого ВНЖ (-:
Первый канал должен сказать добро пожаловать домой айтишники )))
А-ха-ха, классно 👍🏻
Основная масса мигрантов хочет в позагнивать в европе
"The main goal of a significant percentage of irregular migrants coming to Turkiye is actually to get to Europe, he noted."
Гнусные, турецкие, русофобы! Ограничивают права и свободы честно наворовавших чиновников и олигархов из РФ
Не думаю что чиновники и олигархи настолько идиоты чтобы покупать в Турциях , хотя с другой стороны они же российские , тогда все возможно
А где им ещё сегодня продадут?
Вроде в Дубай всегда можно было привезти кэш в чемодане и положить на счёт без вопросов. Если только ничего не изменилось в самое последнее время.
Многие туда свалили. Это и не рф где писец и санкций нет так что их счета не заблочат
Ну не в Китай же им ехать
Да , не заблочат , отберут сразу без предупреждения в отличие от Европы , да ещё и пристрелят некоторых для устрашения остальных , как посла в своё время
восток дело тонкое
Why not? Дача на средиземном, вроде неплохо.
не знал, что для Турции иностранцы только россияне
С сирийцами проблема, странно, что русских и украинцев тоже ограничивают: не отнимают рабочие места у местных, привозят деньги и тратят - создают рабочие места
Если Турция сделает исключение для владельцев паспортов РФ/УА, то может внезапно оказаться что куча сирийцев ломанулась в эти два гражданства.
Это нам зачем? :)
Из одной только Сирии в Турции было около 4 млн. беженцев. Сейчас Эрдоган собирается вернуть обратно 1 млн. Турецкие власти намерены построить 100 тыс. сборных домов на севере Сирии.
Вполне логичные ограничения.
Так в чем проблема-то, арендуешь недвижимость под внж в том районе, где это разрешено. И желательно не в пик сезона, и все будет отлично) Это ведь даже не по городам запрет, а по районам
проблема в том, что вся береговая линия забита. а арендовать в турецком городке за 10+ км от моря , в местном доме, рассчитанном на местных, не все готовы.
Ничего не забито) Все зависит от количества денег, у берега просто дороже, но и вил свободных куча. В сезон конечно на год сложнее снять, но вариантов достаточно, они просто будут дороже чем не в сезон
Надо жить там, где арендуешь, говорили, что иногда (не часто) приходит полиция проверить. Да и одно дело в обустроенных городах у моря жить, а другое в жопе какой-нибудь. Сейчас с большой вероятностью в нормальных районах и не в пик сезона сложно будет попасть в квоту
Помидоры нннада?)
https://www.shinnecock-nsn.gov/profile/cuevana-dragon-ball-super-super-hero-en-espanol/profile