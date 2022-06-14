Прямые рейсы в 19 стран, в Европу с пересадками и отдых в Краснодарском крае: куда летают россияне после «спецоперации» Статьи редакции
Главное из материала BBC.
- На начало июня улететь прямым рейсом из России можно в 19 стран — это почти в два раза меньше, чем до начала «спецоперации». В феврале эта цифра достигала 50, хотя в некоторых государствах тогда ещё действовали ковидные ограничения. Выбор сократился после закрытия воздушного пространства над Европой и отказа западных перевозчиков летать в Россию.
- Чтобы добраться в Европу, нужно лететь с пересадками. Одно из самых популярных направлений — через Турцию. Большую часть рейсов выполняют иностранные перевозчики, в основном Turkish Airlines. Против этой авиакомпании нет ограничений, поэтому она может свободно летать в Россию и из неё, а также не огибать территорию ЕС, поэтому рейсы ещё и короче.
- Одним из важных узлов для полётов в Европу стала Сербия, чей перевозчик Air Serbia выполняет прямые рейсы из России. Другие направления — Дубай и Бахрейн, но через них добираться дольше. Также одним из хабов стал Вильнюс, куда можно попасть через сухопутную границу. Но больше всего россияне летают в страны, куда можно добраться напрямую: Турция, Абхазия и Египет.
- Также россияне путешествуют по России, но из-за запрета Росавиации на полёты в 11 городов юга и центральной части страны выбирают в основном Краснодарский край, потому что Сочи — один из немногих городов с открытым аэропортом.
- Туристы пытаются добраться и в Крым, но по земле — в основном они едут на автомобилях. При этом спрос на отдых на полуострове упал на 46%, главная причина как раз в транспортных проблемах.
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На все авиа вздернули стоимость от 50тр за билет, в результате только с семьей из 4х это минимум 200 000р. Это против 70 000 до кризиса - нет спасибо. Любой тур чартером на 2нед от 150тр, подольше 220тр в гнилой тройке в Турции. На черное море, чтобы сидеть на толчке с рассройством желудка вообще не охота. Вот и отдохнули. Деревня, озеро, бабочки...
Французский турист в Израиле хочет совершить поездку на прогулочном катере по Тивериадскому озеру. Владелец катера называет ему цену, тот быстро переводит в уме и произносит:
- Пятьсот евро! Вы что, обалдели!?
- Но, месье, на этом озере сам Иисус прошёл пешком по воде.
- Не мудрено, с вашими-то тарифами...
У нас был оплачен перелёт на Кипр и шикарная вилла на две недели, мы с женой, двое детей и няня, вышло 350к рублей. Сейчас мне туроператор предлагает Богатырь (отель хороший, но нет своей территории) в Сочи, на 10 дней за 500к+. В итоге в вместо Кипра прокатились на ху... до Перми на машине. Ещё повезло, что деньги за невозвратную бронь виллы владелец вернул, респект ему.
А что входит в 500 т.р. кроме еды и койко-мест на 10 дней?
Это цены если с Магадана лететь?
сейчас посмотрел москва-анталия 2 взрослых, 2 детей до 14лет от 209000
Знакомые отдыхают в Сиде, Турция по путёвке 2 взр+1 ребенок 8 ночей = 113 тыс.руб. Из Москвы
Это 2 номера получается? Хм ну такие же цены до кризиса были
это перелет туда-обратно, если лететь без путёвки. путевки не смотрел
Ну перелет туда-обратно, турки не субсидируют, там свободное ценообразование
когда я начинаю считать сколько мне нужно денег, чтобы поехать куда-то с семьёй на отдых- мне как-то не важно что субсидируют, что нет. И пока наш выбор- поехать в "деревню к бабушке", т.к. ситуация с работой у меня тоже... никто меня не субсидирует в общем.
Я думаю вам хотели сказать что перелеты в отель по путевке субсидируют и в некоторых случаях дешевле лететь в отель чем покупать билет самому
конечно, практически всегда дешевле, но речь о стоимости перелёта просто..
Азур 170
можно и гораздо дешевле добраться
наверное можно. Но вряд ли это будет удобно с детьми и в нужные даты..
MOW-AYT посмотри, там весело
Всё по канонам экоповесточки. Лет через 5 такое будет везде - средний класс летает один раз в году, остальные едут на поезде, а чаще просто сосут бибу.
Что-то мне кажется, что вздернули не из-за экоповесточки
Что в прошлом году 9 ночей в 5* uai на двоих были 180к, что в этом году 200к. Разница небольшая.
Таджикистан ест и когда
Наверное всегда ест, как и все.
Сегодня в 14:45, судя по расписанию.
Че, в Абхазию самолеты летают?
Адлер :)
Что "Адлер"?
от адлера там рукой подать
Да, на маршрутке полчаса до Гагры
В смысле «после спецоперации»? Она ещё идёт и как бы не в самом разгаре, к сожалению.
Но лето может и закончится,если ждать конца и никуда не лететь
да всем пофиг уже
почему "к сожалению" ?
Потому что лучше бы уже закончили всё это «спец».
лучше бы не начинали
Но что имеем. А закончить раньше - это вопрос открытый.
Недавно усаживал родственницу на автобус Хельсинки - Спб, так в нем 3/4 чемоданов были с бирками из аэропорта Хельсинки.
Интересно, сколько идёт автобус? И идёт ли в обратную сторону?
В обе стороны идёт. 7-8 часов в пути. 5000 рублей в одну сторону, на одного.
Помню, 1,5-2к до Хельсинки было. Эххх...
Да цена на билет бешеная. 170 евро на человека что бы два раза по 400 км на автобусе проехаться.
https://finlandabroad.fi/web/rus/aktualno/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/-d0-bd-d0-b0-d0-b2-d0-bd-d0-b5-d1-88-d0-bd-d0-b8-d1-85-d0-b3-d1-80-d0-b0-d0-bd-d0-b8-d1-86-d0-b0-d1-85-d1-84-d0-b8-d0-bd-d0-bb-d1-8f-d0-bd-d0-b4-d0/384951
честно говоря расплывчато. с внж германии и сертификатом вакцинации ЕС пустят?
Пустят, лучше набора (ВНЖ+ сертификат ЕС) и не придумать
а кто реально ездил через финку?
и через Вильнюс-Минск как лучше
стамбул москва туда обратно дешевле 50т не видел билеты.
"Чтобы добраться в Европу, нужно лететь с пересадками. Одно из самых популярных направлений — Турция."
В Турцию прямые рейсы.
летят в Турцию, потом в другую страну
Ну, если так.
турки примерно в два раза подняли цены на билеты относительно прошлых годов. очевидно по причине "а куда вы денетесь", ну и наши аэрофлоты и редвинги вместе с ними, причем большей частью не из за летнего отдыха, а потому что сейчас турция это основной транзит для желающих полететь в европу
А Абхазия это что за страна?
Что-то типа ДНР, только без артобстрелов https://tjournal.ru/travel/602943-abhaziya
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