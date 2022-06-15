Миграция
Предельный единорожек88

Грузия отменила ПЦР-тесты и справку о вакцинации от Covid-19 для въезда в страну Статьи редакции

Теперь для туристов нет никаких ограничений.

  • С 15 июня Грузия отменяет все коронавирусные ограничения для въезда в страну, говорится на сайте «Законодательного вестника Грузии».
  • Теперь иностранцам не нужно предъявлять на границе отрицательный ПЦР-тест на Сovid-19 или документ о прохождении полного курса вакцинации.
  • Границы для туристов из России Грузия открыла с 1 марта 2021 года. Однако посетить страну можно было только на самолёте. С 1 июня 2021-го Грузия открыла и сухопутную границу.
  • При этом со стороны России наземная граница была закрыта с 2020 года из-за пандемии, ограничения сняли только в мае 2022-го.

#новость #грузия

1118 просмотров
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11 комментариев
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MEGAtraXXXer666

теперь нет никаких ограничений, кроме свободной жилой площади

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Dev

это с дивана утверждение, по методичке шпарите?
жилья полно

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Илья Добряков

Собираем чемоданы пить чачу и есть хачапури

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Дмитрий Ковач

Грузия ван лав, спустя 3 месяца вернулся в Москву и ловлю депру))

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Max Kuznetsov

Надо возвращаться, жизнь - одна, зачем себя мучать...

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Ярослав Бондарь

ура, товарищи!! добро пожаловать в солнечную Грузию

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melkiyPadonok

Бюджетный вариант отдыха объявляется открытым

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Blackrock

Теперь бы ещё уроженцев кавказа пропускали на территорию ))

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DN

Автобусом из Осетии?

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Julia F

А пцр-тест, который нужно было обязательно делать на 3 день приезда?

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Злата, про дизайн

А на прошлые штрафы за пцр тесты не произошла амнистия случайно?

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