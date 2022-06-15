Грузия отменила ПЦР-тесты и справку о вакцинации от Covid-19 для въезда в страну Статьи редакции
Теперь для туристов нет никаких ограничений.
- С 15 июня Грузия отменяет все коронавирусные ограничения для въезда в страну, говорится на сайте «Законодательного вестника Грузии».
- Теперь иностранцам не нужно предъявлять на границе отрицательный ПЦР-тест на Сovid-19 или документ о прохождении полного курса вакцинации.
- Границы для туристов из России Грузия открыла с 1 марта 2021 года. Однако посетить страну можно было только на самолёте. С 1 июня 2021-го Грузия открыла и сухопутную границу.
- При этом со стороны России наземная граница была закрыта с 2020 года из-за пандемии, ограничения сняли только в мае 2022-го.
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теперь нет никаких ограничений, кроме свободной жилой площади
это с дивана утверждение, по методичке шпарите?
жилья полно
Собираем чемоданы пить чачу и есть хачапури
Грузия ван лав, спустя 3 месяца вернулся в Москву и ловлю депру))
Надо возвращаться, жизнь - одна, зачем себя мучать...
ура, товарищи!! добро пожаловать в солнечную Грузию
Бюджетный вариант отдыха объявляется открытым
Теперь бы ещё уроженцев кавказа пропускали на территорию ))
Автобусом из Осетии?
А пцр-тест, который нужно было обязательно делать на 3 день приезда?
А на прошлые штрафы за пцр тесты не произошла амнистия случайно?