Миграция
Маша Цепелева

Украина введёт визовый режим с Россией с 1 июля Статьи редакции

Как будут работать визовые центры, пока не уточняется.

О визовом режиме рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Решение одобрило правительство страны.

В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

Владимир Зеленский

До этого россияне могли без визы приехать в Украину и провести в стране до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.

Петицию о введение визового режима между странами опубликовали на сайте президента Украины 11 февраля 2022 года. Её подписали больше 26 тысяч человек, для рассмотрения необходимо было 25 тысяч.

#новость #днрилнр

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192 комментария
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Feduard Klimkin

От въезда по внутреннему паспорту до визового режима один Путин.

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Gustav Trokk123

Справедливости ради стоит заметь, что украинские пограничники в те благословенные времена частенько норовили испортить российский (внутренний) паспорт своими штампами.
И применяли это в качестве карательной меры.

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9 комментариев
Sergey Vasiliev

А ведь даже была же дорожная карта по безвизу с ЕС....

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3 комментария
ROME

По-моему без визы тоже можно с 24 февраля

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Лысый криптоинвестор

Можно, но в рамках сельскохозяйственной программы по удобрению чернозема

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10 комментариев
Feduard Klimkin

Там можно и на ПМЖ даже остаться, кусок земли выделят

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1 комментарий
Антон Толстой

Можно но возвращают в пакетах и не всех.

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2 комментария
S S

Да там понимаете такая тема, что не во все области, но уже прорабатывается вопрос на региональном уровне, кто ведёт визовый режим а кто нет

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Михаил Загоскин

Попробуйте...

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1 комментарий
Брегман Илья

Я думаю в Украину из России и так ближайшие лет 10 не очень благоразумно будет ездить

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неформат

ну если честно, как то и лет 10 ДО не особо рассматривался вариант

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8 комментариев
Andre Macareno

То есть мирный договор подпишут только в 2032?

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13 комментариев
Amanda

как грустно читать такие новости, вообще не хотелось ссориться с соседними государствами, но почему-то мнение простых людей не учитывают

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Пришелец

Так Вы его не в комментариях выражайте и начнут учитывать.

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7 комментариев
Игорь

Простой? Пишешь из лесу, доедая отобранного у медведя ежа?

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Chris Rea

очень грустно, что так происходит

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Aleks Melnik

Очень странно, что это происходит. Если издавать такие указы, то нужно понимать, какие территории к концу года еще будут считаться Украиной в принципе. Херсонская и Запорожская области уже отвалились, про ЛДНР я вообще не говорю. И это только начало.

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34 комментария
Федор Русаков

полностью поддерживаю

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Игрок

Без визы это груз 200
(Путинские холопы извините, что так жёстко)

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Aleksandr Makarov

Не в том месте ты проявляешь свою гражданскую позицию, унижая россиян.

Большинство людей, посещающих ресурсы Комитета, не поддерживают текущий режим, эту власть и всё, что с ними связанно.

Ты, конечно, в своём праве оскорбять и унижать каждого, называя их холопами, но конкретно здесь это выглядит странно.

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3 комментария
Andrey Olenin

Блин, а так в Чугуев в отпуск хотелось

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Антон Толстой

Так едь. Обратно в бесплатном экспрессе. Но в экспрессе температура минусовая.

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Артем Федосов

Не понимаю, почему Зеленский подписал, а грустно комментаторам. Ну подписал и подписал, это его дело и его страны. Мне даже в онлайн-шахматах поляк говорит, что надо давно русских стереть с лица земли, чтобы не мешали развиваться планете. Ну мне как-то не особо грустно или стыдно за такое. Это доказывает то, что с такими людьми невозможно договориться.

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sampejke .

Заодно можно ещё стереть с лица земли весь ближний восток, тож чет мутят воду постоянно.. и Мексикашек с их картелями бесчисленными, да и Африку тогда уж за компанию!

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Андрей Ким

Попробуй с ним в офлайн-бокс.

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2 комментария
Мирослав Вселюд
Это доказывает то, что с такими людьми невозможно договориться.
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Герман Воронов
Это доказывает то, что с такими людьми невозможно договориться.

С русскими?

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Немыслимый чувак

Я немного удивлен что въезд еще возможен учитывая все обстоятельства....

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Dmitry Mok

Вы уже видели выданные визы?

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Антон Толстой

ОХ смотрю тут некоторые любители деда возбудились. Минусуют. Рученки трусятся. В монитор слюнки летят.

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Кирилл Аваков

Дело не в деде. Мы русские и это не изменить никак. Мы за свою страну, а не за чужую. Так уж карта легла.

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13 комментариев
Павел Егоров

М, интересно, это же автоматически должно ввести ответные меры, в виде виз для граждан Украины, которых, я напомню, по официальным данным в России 2 ляма, а по неофициальным все 4. Соответственно, бОльшая часть из них сейчас задорно пойдет получать российские паспорта и, учитывая нынешние реалии, маловероятно, что вернется на Украину, а это, на секундочку, самые работоспособные слои населения. Ну то есть Украина практически мгновенно потеряет несколько миллионов граждан.

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melkiyPadonok

"Соответственно, бОльшая часть из них сейчас задорно пойдет получать российские паспорта и, учитывая нынешние реалии, маловероятно, что вернется на Украину, а это, на секундочку, самые работоспособные слои населения. "

Как по мне , лучше свалить в Латвию-Эстонию и получить ВНЖ практически любой страны ЕС как раз благодаря тому что это самые работоспособные слои населения .

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8 комментариев
Стакан чая

Надо ещё в рф визы ввести, ибо нехуй в страну агрессора ездить на заработки

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Дмитрий Маланин

посмотрим что будет через пол года :)

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Антон Толстой

Главное, что бы тебе было вот что и за что смотреть.

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3 комментария
Саша Клейманов

приплыли(

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ivan krapivin
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Sergei Soloviev

А те, кто сейчас с востока въехали без виз — депортируют? :)

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Антон Толстой

Уже началась частичная депортация. Но у них пока на всех черных пакетов не хватает, а у нас могил.

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Положительный Валера

Скажите кто-нибудь Зеленскому, что от туристов угрозы нет. А армии визы не получают.

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Александр Лаптев

Такая фигня, если честно. Чтобы они там не делали - им пиздец. Путин не оставит им шанса. Это личная обида, а тут мира не может быть. Пс. Я давно зарегистрирован. Ппс. Я следил за ходом действий и мое изложение построенное имхо на моих видений

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Sofia K.

Чем его обидели-то?

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6 комментариев
Melissa Mata

В этой новости меня удивляет только её дата. При той позиции, что занимает Украина, она должна была бы закрыться ещё в феврале месяце, но не закрылась... Получается, что всё это время россияне на территории страны никого не беспокоили. Чудо чудное, диво дивное.

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Страшный рубин

Сало скользкое.

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Zamir Saidov

Печально, я хотел ещё в Киев скататься, Чернобыль посмотреть, ещё всякие места. Придётся другого гражданства ждать.

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Ахмед Шахидов

У тебя аватарка подходящая, скоро КНР появится и сгоняешь. Осуждаю если что

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5 комментариев
Мимопрохожий

Теоретически может так сложиться что и Киев, и Чернобыль будут в российской зоне оккупации и ни виза, ни другой паспорт не понадобятся.
Нет смысла заморачиваться пока война не закончилась.

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2 комментария
Gosoo Gosoo

Наказали простых людей опять. Зрада, хули.
Тут у каждого второго родственники живут в этих странах. Долбоебы у власти :/

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Михаил Загоскин

наоборот, защищают от напористых родственников.

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5 комментариев
Юрий Ковтун

И с визой и без визы сейчас там ненависть по отношению к нам процветает,оно и понятно
Так что в любом случае пока лучше туда не наведоваться

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Andrei P.

Никто о таком и подумать даже раньше не мог(

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Vad Nilov

Да ну, после 14 года там мужчин то не всех пускали, а женщинам справку надо было от родственников.

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Acupuncture USA

А выезд?

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Джахор Дырдырдаев

:D

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Андрей Волхонский

Чтош, логично.

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Maiya

Давно пора. Это работает в обе стороны.

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Aleksandr Makarov

.

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Мимопрохожий

А что там делать-то на Украине? Особливо во времена когда тебя не любят. только мазохистские паломничества нврн :)

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Страшный рубин

Родственников дальних советских и друзей из подвалов Краматорска и Славянска через личные знакомства в Росгвардии и военной прокуратуре вывозить, людям помогать, простыни ивановские сумками элементарно на перевязочный и компрессионно-сдавливающий материал везти машинами из Воронежа, и в Курске ещё перехватить надо.
Вам все лишь бы про поржать про идиотов-туристов.

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1 комментарий
Гриша Каир

Ничего, медведев процесс начинал в шенген без визы въезжать, и тут разберётся

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Мимопрохожий

ДмитрийАнатольич нынче злой и нервный какой-то. Я бы опасался его "разберется" :)

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2 комментария
Антон Толстой

Nikos Stavros смотрт не брызни) а то стол будешь мыть.

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