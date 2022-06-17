Как будут работать визовые центры, пока не уточняется.

О визовом режиме рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Решение одобрило правительство страны.

В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. Владимир Зеленский

До этого россияне могли без визы приехать в Украину и провести в стране до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.

Петицию о введение визового режима между странами опубликовали на сайте президента Украины 11 февраля 2022 года. Её подписали больше 26 тысяч человек, для рассмотрения необходимо было 25 тысяч.