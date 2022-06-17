Украина введёт визовый режим с Россией с 1 июля Статьи редакции
Как будут работать визовые центры, пока не уточняется.
О визовом режиме рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Решение одобрило правительство страны.
До этого россияне могли без визы приехать в Украину и провести в стране до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.
Петицию о введение визового режима между странами опубликовали на сайте президента Украины 11 февраля 2022 года. Её подписали больше 26 тысяч человек, для рассмотрения необходимо было 25 тысяч.
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От въезда по внутреннему паспорту до визового режима один Путин.
Справедливости ради стоит заметь, что украинские пограничники в те благословенные времена частенько норовили испортить российский (внутренний) паспорт своими штампами.
И применяли это в качестве карательной меры.
А ведь даже была же дорожная карта по безвизу с ЕС....
По-моему без визы тоже можно с 24 февраля
Можно, но в рамках сельскохозяйственной программы по удобрению чернозема
Там можно и на ПМЖ даже остаться, кусок земли выделят
Можно но возвращают в пакетах и не всех.
Да там понимаете такая тема, что не во все области, но уже прорабатывается вопрос на региональном уровне, кто ведёт визовый режим а кто нет
Попробуйте...
Я думаю в Украину из России и так ближайшие лет 10 не очень благоразумно будет ездить
ну если честно, как то и лет 10 ДО не особо рассматривался вариант
То есть мирный договор подпишут только в 2032?
как грустно читать такие новости, вообще не хотелось ссориться с соседними государствами, но почему-то мнение простых людей не учитывают
Так Вы его не в комментариях выражайте и начнут учитывать.
Простой? Пишешь из лесу, доедая отобранного у медведя ежа?
очень грустно, что так происходит
Очень странно, что это происходит. Если издавать такие указы, то нужно понимать, какие территории к концу года еще будут считаться Украиной в принципе. Херсонская и Запорожская области уже отвалились, про ЛДНР я вообще не говорю. И это только начало.
полностью поддерживаю
Без визы это груз 200
(Путинские холопы извините, что так жёстко)
Не в том месте ты проявляешь свою гражданскую позицию, унижая россиян.
Большинство людей, посещающих ресурсы Комитета, не поддерживают текущий режим, эту власть и всё, что с ними связанно.
Ты, конечно, в своём праве оскорбять и унижать каждого, называя их холопами, но конкретно здесь это выглядит странно.
Блин, а так в Чугуев в отпуск хотелось
Так едь. Обратно в бесплатном экспрессе. Но в экспрессе температура минусовая.
Не понимаю, почему Зеленский подписал, а грустно комментаторам. Ну подписал и подписал, это его дело и его страны. Мне даже в онлайн-шахматах поляк говорит, что надо давно русских стереть с лица земли, чтобы не мешали развиваться планете. Ну мне как-то не особо грустно или стыдно за такое. Это доказывает то, что с такими людьми невозможно договориться.
Заодно можно ещё стереть с лица земли весь ближний восток, тож чет мутят воду постоянно.. и Мексикашек с их картелями бесчисленными, да и Африку тогда уж за компанию!
Попробуй с ним в офлайн-бокс.
С русскими?
Я немного удивлен что въезд еще возможен учитывая все обстоятельства....
Вы уже видели выданные визы?
ОХ смотрю тут некоторые любители деда возбудились. Минусуют. Рученки трусятся. В монитор слюнки летят.
Дело не в деде. Мы русские и это не изменить никак. Мы за свою страну, а не за чужую. Так уж карта легла.
М, интересно, это же автоматически должно ввести ответные меры, в виде виз для граждан Украины, которых, я напомню, по официальным данным в России 2 ляма, а по неофициальным все 4. Соответственно, бОльшая часть из них сейчас задорно пойдет получать российские паспорта и, учитывая нынешние реалии, маловероятно, что вернется на Украину, а это, на секундочку, самые работоспособные слои населения. Ну то есть Украина практически мгновенно потеряет несколько миллионов граждан.
"Соответственно, бОльшая часть из них сейчас задорно пойдет получать российские паспорта и, учитывая нынешние реалии, маловероятно, что вернется на Украину, а это, на секундочку, самые работоспособные слои населения. "
Как по мне , лучше свалить в Латвию-Эстонию и получить ВНЖ практически любой страны ЕС как раз благодаря тому что это самые работоспособные слои населения .
Надо ещё в рф визы ввести, ибо нехуй в страну агрессора ездить на заработки
посмотрим что будет через пол года :)
Главное, что бы тебе было вот что и за что смотреть.
приплыли(
А те, кто сейчас с востока въехали без виз — депортируют? :)
Уже началась частичная депортация. Но у них пока на всех черных пакетов не хватает, а у нас могил.
Скажите кто-нибудь Зеленскому, что от туристов угрозы нет. А армии визы не получают.
Такая фигня, если честно. Чтобы они там не делали - им пиздец. Путин не оставит им шанса. Это личная обида, а тут мира не может быть. Пс. Я давно зарегистрирован. Ппс. Я следил за ходом действий и мое изложение построенное имхо на моих видений
Чем его обидели-то?
В этой новости меня удивляет только её дата. При той позиции, что занимает Украина, она должна была бы закрыться ещё в феврале месяце, но не закрылась... Получается, что всё это время россияне на территории страны никого не беспокоили. Чудо чудное, диво дивное.
Сало скользкое.
Печально, я хотел ещё в Киев скататься, Чернобыль посмотреть, ещё всякие места. Придётся другого гражданства ждать.
У тебя аватарка подходящая, скоро КНР появится и сгоняешь. Осуждаю если что
Теоретически может так сложиться что и Киев, и Чернобыль будут в российской зоне оккупации и ни виза, ни другой паспорт не понадобятся.
Нет смысла заморачиваться пока война не закончилась.
Наказали простых людей опять. Зрада, хули.
Тут у каждого второго родственники живут в этих странах. Долбоебы у власти :/
наоборот, защищают от напористых родственников.
И с визой и без визы сейчас там ненависть по отношению к нам процветает,оно и понятно
Так что в любом случае пока лучше туда не наведоваться
Никто о таком и подумать даже раньше не мог(
Да ну, после 14 года там мужчин то не всех пускали, а женщинам справку надо было от родственников.
А выезд?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
:D
Чтош, логично.
Давно пора. Это работает в обе стороны.
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А что там делать-то на Украине? Особливо во времена когда тебя не любят. только мазохистские паломничества нврн :)
Родственников дальних советских и друзей из подвалов Краматорска и Славянска через личные знакомства в Росгвардии и военной прокуратуре вывозить, людям помогать, простыни ивановские сумками элементарно на перевязочный и компрессионно-сдавливающий материал везти машинами из Воронежа, и в Курске ещё перехватить надо.
Вам все лишь бы про поржать про идиотов-туристов.
Ничего, медведев процесс начинал в шенген без визы въезжать, и тут разберётся
ДмитрийАнатольич нынче злой и нервный какой-то. Я бы опасался его "разберется" :)
Nikos Stavros смотрт не брызни) а то стол будешь мыть.