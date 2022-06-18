Издание dev.by поговорило с айтишниками из Беларуси, которые нашли работу в американских Tinder и Uber, и расспросило их о том, как они готовились к собеседованиям, на какие вопросы отвечали и какие остались впечатления.

{"id":445290,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":445290,"gtm":null} 2484 просмотров

Как собеседуют в Tinder и Playstation

Senior Software Engineer Виктор в 2017 году переехал в США по программе релокации EPAM. Сначала по визе L1, которая позволяла работать только в этой компании. Затем получил грин-карту.

Готовился к собеседованию в другие фирмы почти год. Несмотря на свой опыт, всё равно уделял по пять-шесть часов в неделю решению задач, теории и практике проектирования систем. Итог: вот уже более полугода Виктор работает в офисе Tinder в Лос-Анджелесе.

Подготовка: решай задачи, ищи рекомендации

Что рекомендует Виктор:

Решать задачи. За год подготовки по 5-6 часов в неделю я готовился к собеседованию и делал упор на решение задач — использовал LeetCode: надо было нарешать 120 задач средней сложности и 80 высокой (лёгкие на собеседовании редко дают). Основная идея в том, чтобы попрактиковать способы решения задач, потому что во время интервью у тебя вряд ли будет время над ними подумать.

Тренироваться проговаривать решение вслух. Очень важно не молчать, когда решаешь задачу, а рассуждать — чтобы интервьюер мог понять, как ты это делаешь. Советую также вначале проговорить, как вы собираетесь решать задачу — может, интервьюеру это решение покажется не совсем оптимальным, и он сразу попросит более эффективный вариант.

Учиться у других. У меня уже был опыт в EPAM, но я дополнительно смотрел канал одного парня — Clément Mihailescu. Он после работы в Google и Facebook* открыл свою компанию, которая занимается подготовкой к прохождению интервью. У него есть серия видео, посвящённых системному дизайну.

Это важно, потому что задачи по системному дизайну спрашивают тоже, не только алгоритмы. Грубо говоря, просят спроектировать «Twitter или eBay». И ты должен высокоуровнево это представить. Вроде: «Ага, у нас примерно столько-то миллионов пользователей, значит, нам понадобится балансировщик нагрузки. В качестве базы данных мы выведем такую-то нереляционную базу данных, потому что консистентность и транзакции не сильно нужны». И так далее.

Также интервьюер будет спрашивать про какие-то крайние случаи. Допустим: «Хорошо, а если во время Рождества на твой eBay зайдёт очень много людей за покупками, как ты будешь обрабатывать большую нагрузку?»

Тренироваться проходить интервью. Есть сервис, который помогает кандидатам тренировать именно процесс прохождения интервью. Два человека объединяются друг с другом на виртуальном звонке. Половину интервью один из них играет роль интервьюера, второй интервьюируемого, затем — наоборот. Случаются, что туда даже приходят реальные сотрудники из Google, Amazon. Не знаю, какая у них мотивация, но они предлагают такие тренировочные сессии.

Убрать лишнее из резюме. Хорошее резюме должно быть кратким — две страницы, а лучше одна. И содержать максимум нужной информации: текущая позиция, ваши обязанности, в каких технологиях есть экспертиза и прошлый опыт — всё по пунктам. Обычно эйчаров интересует актуальный опыт, максимум 3-4 года назад, поэтому ваши проекты 10-летней давности можно обозначить всего одной строчкой, чтобы сэкономить место.

Что касается образования: хотя в описании вакансии все пишут, что нужна минимум бакалаврская степень в компьютерных науках, у меня никто не спросил про диплом или образование. Может, потому, что у меня большой опыт, да и лет мне уже много.

Найти рекомендацию. Например, я подавался в Tinder, потому что у меня есть знакомый, который там работает. Он узнал, что в его команду открыта вакансия, и предложил дать мне рекомендацию. Рекомендация — важная вещь, которая может облегчить процесс собеседования на 10% точно. На неё лучше реагируют эйчары, и иногда рекомендация позволяет избежать одного интервью.

Чтобы получить рекомендацию, можно поискать в LinkedIn знакомого (или даже познакомиться) и попросить его о такой услуге. Я видел объявления, будто бы вам могут дать рекомендацию за $50. Но не знаю, правда это или нет.

Подаваться сразу в несколько компаний. Интервью может занимать полтора-два месяца (как раз полтора месяца у меня заняла переписка с Tinder). И получится, если вы не прошли в какую-то компанию, вам придётся потратить ещё два месяца на другую. И так далее. До той поры вы уже можете забыть, что вы там решали и смотрели.

Но не подавайтесь в слишком большое количество компаний. Они обычно не назначают интервью, а просят у вас таймслоты — несколько дат и времён, когда вам удобно, чтобы найти пересечение с интервьюерами. Если вы собеседуетесь во много мест, вам будет сложнее найти подходящий набор дат.

Собеседования

Я подавался одновременно в три компании — Tinder, Amazon и Playstation.

PlayStation

В Playstation я закинул своё резюме без всяких рекомендаций, и мне перезвонили через месяц. Первым звонит эйчар. Задаёт вопросы: почему вы уволились с предыдущего места работы и почему хотите именно в их компанию и на какую позицию. Какая локация вас интересует и какой у вас визовый статус. И ещё спрашивает ожидания по зарплате.

Обычно советуют не называть конкретные суммы, а говорить: «Средняя зарплата на рынке для этой позиции». Её можно посмотреть на levels.fyi. Кстати, в Калифорнии законодательно запрещено спрашивать, сколько вы сейчас получаете. Они могут схитрить, завуалировать этот вопрос, чтобы вы сами назвали сумму, но спрашивать напрямую запрещено.

После этого эйчар, видимо, обращается к менеджерам различных команд, показывает им ваше резюме. И потом назначается следующее интервью — phone screening. В Playstation это было реальное телефонное интервью — тебя спрашивают по теории, программированию, достаточно простые вопросы, если честно. (В Amazon это была виртуальная сессия. А в Tinder мы созвонились по видео, и я вживую решал задачу).

Tinder

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В Tinder, видимо, решили, что у меня неплохие результаты. После этого мне позвонил менеджер команды, куда меня рассматривали, и поговорил о моём опыте. Также рассказал, над чем они работают и чем надо будет заниматься на этой позиции.

Затем назначается «онсайт»-интервью. Раньше ты приезжал в офис компании на весь день, а сейчас это виртуальный «онсайт».

В Tinder встречи шли с десяти утра и до пяти вечера. Было шесть звонков: два или три раунда про кодирование, два — чисто системный дизайн, и один был с владельцем продукта.

Практически все интервьюеры — люди, с которыми вам придётся работать ежедневно (в случае, если вам предложат работу). Поэтому кроме знаний и успешно решённых задач они также оценивают, насколько комфортно с вами будет работать. В свою очередь, вы сможете оценить, будет ли вам комфортно работать с этими людьми.

После, у меня был финальный звонок с менеджером команды. Он тоже задавал вопросы из системного дизайна вроде: «Как бы ты реализовал кэширование в таком-то случае для такого-то кейса?»

В конце интервью тебе дают время задать вопросы технического характера про компанию. Считается, что не очень хорошо, если у тебя их нет. Надо хотя бы парочку придумать. Пусть даже ты будешь спрашивать одно и то же на разных интервью — главное спросить. Например, это может быть как технический вопрос (используете ли вы монорепозиторий), так и общий (про баланс работы и свободного времени, например). Это показывает твою заинтересованность.

По окончании собеседования эйчар обязательно говорит, есть у тебя оффер или нет. Такого, что просто пропали, у меня не было.

Итого:

Я получил офферы в Tinder и Playstation. И туда, и туда я шёл на позицию старшего инженера. Но меня смутило, что в Playstation были очень простые вопросы. Я подумал, что, наверное, это соответствует уровню задач, и там будут простые рутинные задания, что не очень интересно. А в Tinder была задача, которую я не видел на LeetCode, и её даже интересно было решить.

Для меня главный плюс моей команды — именно в уровне задач. Над ними надо подумать, их непросто решить. Плюс к тебе в команде относятся как к профессионалу, партнёру, а не работнику, за которым надо следить. Что мне нравится в таких продуктовых компаниях — что у меня есть некий кусок функционала, и я за него ответственен. И я сам предлагаю, как его улучшить.

Ну и да, в Tinder классный офис, бесплатные завтраки-обеды-ужины, пиво-вино — подходи, бери свободно.

Страховки, пенсионный фонд — как везде. Только что по пенсионным вкладам у них достаточно высокий мэтч. Когда ты кладёшь деньги на свой пенсионный счёт, то компания дополнительно переводит туда же такую же сумму.

Как собеседуют в Amazon, Lyft и Uber

В США тебе нужно научиться проходить собеседования, а не работать лучше, — считает Software Engineer Сергей Диковицкий. Примерно два года назад он переехал в США, собеседовался ради практики в крупные компании. А затем устроился на работу в Lyft и уже оттуда перешёл в Uber. Сейчас живёт в Сиэтле. Говорит, что собеседование в Amazon — худший опыт в жизни.

Что говорит Сергей:

Я выиграл грин-карту, поэтому мне было проще переехать в США, чем, допустим, по рабочей визе. Осенью 2019 года я уволился из минского офиса Juno и отправился в США. Там ради практики собеседовался в две мелкие компании и потом сразу в Amazon, Uber и Lyft. Второй раз, когда я проходил собеседования осенью 2021, это уже были Meta*, Uber, Netflix, Dropbox, Apple, Twitter, Google.

В некоторые компании я не прошёл, в других — не пошёл на онсайт, потому что не понравились команда или проект. Или потому, что решил не тратить время из-за процесса найма — например в Google процесс может растянуться на полгода. В 2021-м я получил офферы от Uber и Meta*, но именно от Uber было лучшее предложение.

Фото Сергея с пляжа Ла Пуш, где снимали фильм «Сумерки»

Собеседования

Amazon

Моё первое собеседование в крупную компанию было в Amazon. И оно стало для меня самым неприятным, больше никогда туда не пойду. Не хочу работать в компании с такой культурой.

Во-первых, мне не нравится их практика ежегодно увольнять определённое количество людей с низкой продуктивностью. Amazon этим очень славится, прямо квинтэссенция PIP Culture.

Во-вторых, у них пакет акций идёт под конец четырёхгодичного гранта. То есть — ты работаешь год-два, и тебе дают 20% от 100% всех акций. Основной процент — на третий-четвёртый год, и в этот момент тебя как раз могут попросить на выход. Получается, ты живёшь в страхе, что тебя вот-вот уволят и заберут все акции.

В-третьих, больше половины этапов собеседования было посвящено behavioural questions (поведенческое интервью, во время которого спрашивают примеры из прошлого опыта кандидата, имеющие отношение к должности, на которую он претендует — dev.by). То есть ты сначала общаешься с менеджером о твоих навыках командной работы над проектами, а потом ещё и отвечаешь на behavioural questions на остальных интервью (по полчаса из каждого часа).

К примеру, тебе говорят «расскажите про случай, когда вы не согласились с менеджером по поводу проекта и как вы решили проблему». Или «расскажите про момент, когда вы не согласились со своей командой по поводу какого-то критического момента, и что в итоге произошло с командой, как вы это решили». «Расскажите момент, когда из-за ваших ошибок в коде произошло что-то плохое, что вы вынесли из этого урока, как бы вы это сейчас предотвратили».

Для меня это очень изматывающе. Помимо того, что тебе надо вспомнить весь свой опыт, так ещё и приходится думать, как с его помощью показать себя в хорошем свете.

В Amazon есть свод правил, что-то вроде ценностей сотрудника, штук 10-12. И менеджеры пытаются понять, есть ли эти сигналы у кандидата, при помощи подобных вопросов. Я не советую идти в Amazon. Судя по тому, что я вижу и знаю, это просто ужасная компания.

Но если кто-то всё же захочет, то для Amazon ты должен готовиться специфично. Знать все «ценности сотрудника», чтобы, когда тебе зададут вопрос, ты вспомнил нечто из своего опыта, что будет соответствовать этим самым принципам.

Lyft

Собеседование в Lyft было гораздо приятнее и как-то больше похоже на наш местный опыт. Как в Беларуси проходит собеседование? Тебе задают вопросы именно по твоей специальности. Например, меня как мобильного разработчика могли спросить, как решить реальную проблему под iOS.

В американской же компании для мобильщиков есть только одно, максимум два отдельных интервью именно по iOS, а в остальное время в основном будут спрашивать по алгоритмам. Это один из столпов найма программистов в США: так, у меня спрашивали алгоритмы в Amazon, Meta*, Dropbox. Только в Lyft не спрашивали.

В Lyft всё сделано красиво — один проект на весь «онсайт»-цикл собеседований:

Первое интервью — архитектура. Вы вместе с разработчиком решаете, какую мобильную архитектуру выбрать, и какой ты напишешь код, чтобы решить конкретную проблему.

Следующий этап — тебе дают 1,5-2 часа, за которые ты должен написать мелкий проект вроде супер упрощённого Instagram*. Ты самостоятельно пишешь код, потом представляешь его людям, они смотрят и разбирают, задают вопросы.

Ещё час отводится на behavioural questions.

Типы интервью зависят от твоего уровня. Чем он выше, тем меньше тебя спрашивают об алгоритмах или твоих навыках программирования и больше — о навыках работы в команде. Допустим, в Uber есть отдельное собеседование force multiplier, когда тебя спрашивают, как ты можешь усилить команду и улучшить имеющиеся процессы.

Я проработал в Lyft примерно два года. Процесс работы в американской компании разительно отличается от беларуской. В частности, в США ты понимаешь, что менеджеры видят весь твой вклад за полгода-год, и всё, что ты делаешь и не делаешь, будет замечено.

Это очень круто. Потому что, если судить по моему опыту в Минске, как бы ты там не старался или не ленился, обычно всем без разницы. Тебя всё равно ждёт повышение по зарплате и так далее. А здесь у тебя есть реальные стимулы искать способы усилить компанию.

Uber

Полгода назад я перешёл Uber. Почему? Когда я пришёл в Lyft, мой уровень немного занизили. Потом его подняли, но зарплата всё равно была ниже, чем у новичка на той же позиции. А в Uber мне сразу присвоили уровень выше, ну и по деньгам выходило лучше.

В Uber было пять или шесть «онсайт»-собеседований. «Поведенческим вопросам» посвятили два отдельных интервью. Одно — чисто с менеджером по твоему опыту, и ещё одно — force multiplier. Также со мной говорили по архитектуре, iOS и алгоритмам.

На самом деле алгоритмов вообще не надо бояться. Если ты периодически решаешь что-то на LeetCode, то со временем всё становится на свои места. Кроме того, последний год, когда я собеседовался в качестве мобильщика, мне ни разу не задавали вопроса сложнее медиум-уровня.

Главная плюшка Uber для меня сейчас помимо зарплаты и баланса между работой и личной жизнью — полная удалёнка. Я изначально договаривался на полную удалёнку, поэтому моя зарплата не меняется.

Если сотрудник Uber подастся сейчас на удалёнку, ему будут регулировать зарплату в зависимости от того, где он планирует жить. Например, если ты живёшь в Сан-Франциско, у тебя будет высокая зарплата, потому что там всё дорого. Но если ты решишь переехать в центр Америки, где всё в три раза дешевле, то зарплату тебе порежут.

Подготовка: важнее уметь проходить собесы, чем твой уровень

Если вы собеседуетесь в крупную американскую компанию, важно, как я и говорил, подучить алгоритмы и изучить ценности компании.

Очень важна практика. Пока ты не начнёшь проходить собеседования, то будешь сомневаться в себе и в своём уровне английского. Я вот сомневался.



То, как ты работаешь, значит лишь 20%. Остальные 80% — как ты умеешь проходить собеседования. Это как отдельный вид искусства. Ты должен знать, как отвечать на вопросы, что от тебя хотят услышать — даже на алгоритмах. Ты не можешь просто тихонько сидеть и решать задачу. Ты всегда должен говорить: «Так, тут такая-то проблема, разобьём её на такие-то подпроблемы, попробуем такой-то подход». Даже если не знаешь, всё равно должен поразмышлять, как бы ты мог это сделать, если бы у тебя было больше времени.



Главное общаться и донести до интервьюера, что ты был бы хорошим сотрудником. Допустим, если тебе задают вопрос по архитектуре, то ты должен донести, что ты можешь писать легко расширяемые и поддерживаемые решения.

У каждой компании свои фишки. Про них можно прочесть в книге Cracking the Coding Interview: 189 Programming Questions and Solutions. Но главное научиться проходить собеседования, а не работать лучше. Как бы грустно это не звучало, но в США всё именно так.

Полезные ресурсы

teamblind.com — сайт с анонимными отзывами и обсуждениями различных компаний от их работников. Позволяет узнать внутреннюю кухню компании, текущие проблемы и принять решение, стоит ли туда идти.

levels.fyi — данные по зарплатам в различных компаниях с разбивкой по уровням и локации.

glassdoor.com — полезно почитать отзывы по интервью в компанию, в которую вы подаетесь, чтобы понять, чего ожидать.

interviewing.io — платформа, где можно тренировать навыки для интервью с сотрудниками из FAANG и других топовых компаний. Как говорится на сайте, «тренировочный уровень» бесплатный, а вот оплата «премиум-интервью» стартует от $120 и варьируется в зависимости от темы и того, нужен ли вам интервьюер из конкретной компании.

dev.by — сайт об информационных технологиях в Беларуси и в мире.

Статьи по теме: