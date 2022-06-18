Как проходят собеседования в Tinder, Uber, Lyft, Playstation и Amazon Статьи редакции
Издание dev.by поговорило с айтишниками из Беларуси, которые нашли работу в американских Tinder и Uber, и расспросило их о том, как они готовились к собеседованиям, на какие вопросы отвечали и какие остались впечатления.
Как собеседуют в Tinder и Playstation
Senior Software Engineer Виктор в 2017 году переехал в США по программе релокации EPAM. Сначала по визе L1, которая позволяла работать только в этой компании. Затем получил грин-карту.
Готовился к собеседованию в другие фирмы почти год. Несмотря на свой опыт, всё равно уделял по пять-шесть часов в неделю решению задач, теории и практике проектирования систем. Итог: вот уже более полугода Виктор работает в офисе Tinder в Лос-Анджелесе.
Подготовка: решай задачи, ищи рекомендации
Что рекомендует Виктор:
Решать задачи. За год подготовки по 5-6 часов в неделю я готовился к собеседованию и делал упор на решение задач — использовал LeetCode: надо было нарешать 120 задач средней сложности и 80 высокой (лёгкие на собеседовании редко дают). Основная идея в том, чтобы попрактиковать способы решения задач, потому что во время интервью у тебя вряд ли будет время над ними подумать.
Тренироваться проговаривать решение вслух. Очень важно не молчать, когда решаешь задачу, а рассуждать — чтобы интервьюер мог понять, как ты это делаешь. Советую также вначале проговорить, как вы собираетесь решать задачу — может, интервьюеру это решение покажется не совсем оптимальным, и он сразу попросит более эффективный вариант.
Учиться у других. У меня уже был опыт в EPAM, но я дополнительно смотрел канал одного парня — Clément Mihailescu. Он после работы в Google и Facebook* открыл свою компанию, которая занимается подготовкой к прохождению интервью. У него есть серия видео, посвящённых системному дизайну.
Это важно, потому что задачи по системному дизайну спрашивают тоже, не только алгоритмы. Грубо говоря, просят спроектировать «Twitter или eBay». И ты должен высокоуровнево это представить. Вроде: «Ага, у нас примерно столько-то миллионов пользователей, значит, нам понадобится балансировщик нагрузки. В качестве базы данных мы выведем такую-то нереляционную базу данных, потому что консистентность и транзакции не сильно нужны». И так далее.
Тренироваться проходить интервью. Есть сервис, который помогает кандидатам тренировать именно процесс прохождения интервью. Два человека объединяются друг с другом на виртуальном звонке. Половину интервью один из них играет роль интервьюера, второй интервьюируемого, затем — наоборот. Случаются, что туда даже приходят реальные сотрудники из Google, Amazon. Не знаю, какая у них мотивация, но они предлагают такие тренировочные сессии.
Убрать лишнее из резюме. Хорошее резюме должно быть кратким — две страницы, а лучше одна. И содержать максимум нужной информации: текущая позиция, ваши обязанности, в каких технологиях есть экспертиза и прошлый опыт — всё по пунктам. Обычно эйчаров интересует актуальный опыт, максимум 3-4 года назад, поэтому ваши проекты 10-летней давности можно обозначить всего одной строчкой, чтобы сэкономить место.
Что касается образования: хотя в описании вакансии все пишут, что нужна минимум бакалаврская степень в компьютерных науках, у меня никто не спросил про диплом или образование. Может, потому, что у меня большой опыт, да и лет мне уже много.
Найти рекомендацию. Например, я подавался в Tinder, потому что у меня есть знакомый, который там работает. Он узнал, что в его команду открыта вакансия, и предложил дать мне рекомендацию. Рекомендация — важная вещь, которая может облегчить процесс собеседования на 10% точно. На неё лучше реагируют эйчары, и иногда рекомендация позволяет избежать одного интервью.
Подаваться сразу в несколько компаний. Интервью может занимать полтора-два месяца (как раз полтора месяца у меня заняла переписка с Tinder). И получится, если вы не прошли в какую-то компанию, вам придётся потратить ещё два месяца на другую. И так далее. До той поры вы уже можете забыть, что вы там решали и смотрели.
Но не подавайтесь в слишком большое количество компаний. Они обычно не назначают интервью, а просят у вас таймслоты — несколько дат и времён, когда вам удобно, чтобы найти пересечение с интервьюерами. Если вы собеседуетесь во много мест, вам будет сложнее найти подходящий набор дат.
Собеседования
Я подавался одновременно в три компании — Tinder, Amazon и Playstation.
PlayStation
В Playstation я закинул своё резюме без всяких рекомендаций, и мне перезвонили через месяц. Первым звонит эйчар. Задаёт вопросы: почему вы уволились с предыдущего места работы и почему хотите именно в их компанию и на какую позицию. Какая локация вас интересует и какой у вас визовый статус. И ещё спрашивает ожидания по зарплате.
После этого эйчар, видимо, обращается к менеджерам различных команд, показывает им ваше резюме. И потом назначается следующее интервью — phone screening. В Playstation это было реальное телефонное интервью — тебя спрашивают по теории, программированию, достаточно простые вопросы, если честно. (В Amazon это была виртуальная сессия. А в Tinder мы созвонились по видео, и я вживую решал задачу).
Tinder
В Tinder, видимо, решили, что у меня неплохие результаты. После этого мне позвонил менеджер команды, куда меня рассматривали, и поговорил о моём опыте. Также рассказал, над чем они работают и чем надо будет заниматься на этой позиции.
Затем назначается «онсайт»-интервью. Раньше ты приезжал в офис компании на весь день, а сейчас это виртуальный «онсайт».
Практически все интервьюеры — люди, с которыми вам придётся работать ежедневно (в случае, если вам предложат работу). Поэтому кроме знаний и успешно решённых задач они также оценивают, насколько комфортно с вами будет работать. В свою очередь, вы сможете оценить, будет ли вам комфортно работать с этими людьми.
После, у меня был финальный звонок с менеджером команды. Он тоже задавал вопросы из системного дизайна вроде: «Как бы ты реализовал кэширование в таком-то случае для такого-то кейса?»
В конце интервью тебе дают время задать вопросы технического характера про компанию. Считается, что не очень хорошо, если у тебя их нет. Надо хотя бы парочку придумать. Пусть даже ты будешь спрашивать одно и то же на разных интервью — главное спросить. Например, это может быть как технический вопрос (используете ли вы монорепозиторий), так и общий (про баланс работы и свободного времени, например). Это показывает твою заинтересованность.
По окончании собеседования эйчар обязательно говорит, есть у тебя оффер или нет. Такого, что просто пропали, у меня не было.
Итого:
Я получил офферы в Tinder и Playstation. И туда, и туда я шёл на позицию старшего инженера. Но меня смутило, что в Playstation были очень простые вопросы. Я подумал, что, наверное, это соответствует уровню задач, и там будут простые рутинные задания, что не очень интересно. А в Tinder была задача, которую я не видел на LeetCode, и её даже интересно было решить.
Для меня главный плюс моей команды — именно в уровне задач. Над ними надо подумать, их непросто решить. Плюс к тебе в команде относятся как к профессионалу, партнёру, а не работнику, за которым надо следить. Что мне нравится в таких продуктовых компаниях — что у меня есть некий кусок функционала, и я за него ответственен. И я сам предлагаю, как его улучшить.
Ну и да, в Tinder классный офис, бесплатные завтраки-обеды-ужины, пиво-вино — подходи, бери свободно.
Страховки, пенсионный фонд — как везде. Только что по пенсионным вкладам у них достаточно высокий мэтч. Когда ты кладёшь деньги на свой пенсионный счёт, то компания дополнительно переводит туда же такую же сумму.
Как собеседуют в Amazon, Lyft и Uber
В США тебе нужно научиться проходить собеседования, а не работать лучше, — считает Software Engineer Сергей Диковицкий. Примерно два года назад он переехал в США, собеседовался ради практики в крупные компании. А затем устроился на работу в Lyft и уже оттуда перешёл в Uber. Сейчас живёт в Сиэтле. Говорит, что собеседование в Amazon — худший опыт в жизни.
Что говорит Сергей:
Я выиграл грин-карту, поэтому мне было проще переехать в США, чем, допустим, по рабочей визе. Осенью 2019 года я уволился из минского офиса Juno и отправился в США. Там ради практики собеседовался в две мелкие компании и потом сразу в Amazon, Uber и Lyft. Второй раз, когда я проходил собеседования осенью 2021, это уже были Meta*, Uber, Netflix, Dropbox, Apple, Twitter, Google.
В некоторые компании я не прошёл, в других — не пошёл на онсайт, потому что не понравились команда или проект. Или потому, что решил не тратить время из-за процесса найма — например в Google процесс может растянуться на полгода. В 2021-м я получил офферы от Uber и Meta*, но именно от Uber было лучшее предложение.
Собеседования
Amazon
Моё первое собеседование в крупную компанию было в Amazon. И оно стало для меня самым неприятным, больше никогда туда не пойду. Не хочу работать в компании с такой культурой.
Во-первых, мне не нравится их практика ежегодно увольнять определённое количество людей с низкой продуктивностью. Amazon этим очень славится, прямо квинтэссенция PIP Culture.
В-третьих, больше половины этапов собеседования было посвящено behavioural questions (поведенческое интервью, во время которого спрашивают примеры из прошлого опыта кандидата, имеющие отношение к должности, на которую он претендует — dev.by). То есть ты сначала общаешься с менеджером о твоих навыках командной работы над проектами, а потом ещё и отвечаешь на behavioural questions на остальных интервью (по полчаса из каждого часа).
К примеру, тебе говорят «расскажите про случай, когда вы не согласились с менеджером по поводу проекта и как вы решили проблему». Или «расскажите про момент, когда вы не согласились со своей командой по поводу какого-то критического момента, и что в итоге произошло с командой, как вы это решили». «Расскажите момент, когда из-за ваших ошибок в коде произошло что-то плохое, что вы вынесли из этого урока, как бы вы это сейчас предотвратили».
Для меня это очень изматывающе. Помимо того, что тебе надо вспомнить весь свой опыт, так ещё и приходится думать, как с его помощью показать себя в хорошем свете.
В Amazon есть свод правил, что-то вроде ценностей сотрудника, штук 10-12. И менеджеры пытаются понять, есть ли эти сигналы у кандидата, при помощи подобных вопросов. Я не советую идти в Amazon. Судя по тому, что я вижу и знаю, это просто ужасная компания.
Lyft
Собеседование в Lyft было гораздо приятнее и как-то больше похоже на наш местный опыт. Как в Беларуси проходит собеседование? Тебе задают вопросы именно по твоей специальности. Например, меня как мобильного разработчика могли спросить, как решить реальную проблему под iOS.
В американской же компании для мобильщиков есть только одно, максимум два отдельных интервью именно по iOS, а в остальное время в основном будут спрашивать по алгоритмам. Это один из столпов найма программистов в США: так, у меня спрашивали алгоритмы в Amazon, Meta*, Dropbox. Только в Lyft не спрашивали.
В Lyft всё сделано красиво — один проект на весь «онсайт»-цикл собеседований:
- Первое интервью — архитектура. Вы вместе с разработчиком решаете, какую мобильную архитектуру выбрать, и какой ты напишешь код, чтобы решить конкретную проблему.
- Следующий этап — тебе дают 1,5-2 часа, за которые ты должен написать мелкий проект вроде супер упрощённого Instagram*. Ты самостоятельно пишешь код, потом представляешь его людям, они смотрят и разбирают, задают вопросы.
- Ещё час отводится на behavioural questions.
Я проработал в Lyft примерно два года. Процесс работы в американской компании разительно отличается от беларуской. В частности, в США ты понимаешь, что менеджеры видят весь твой вклад за полгода-год, и всё, что ты делаешь и не делаешь, будет замечено.
Это очень круто. Потому что, если судить по моему опыту в Минске, как бы ты там не старался или не ленился, обычно всем без разницы. Тебя всё равно ждёт повышение по зарплате и так далее. А здесь у тебя есть реальные стимулы искать способы усилить компанию.
Uber
Полгода назад я перешёл Uber. Почему? Когда я пришёл в Lyft, мой уровень немного занизили. Потом его подняли, но зарплата всё равно была ниже, чем у новичка на той же позиции. А в Uber мне сразу присвоили уровень выше, ну и по деньгам выходило лучше.
В Uber было пять или шесть «онсайт»-собеседований. «Поведенческим вопросам» посвятили два отдельных интервью. Одно — чисто с менеджером по твоему опыту, и ещё одно — force multiplier. Также со мной говорили по архитектуре, iOS и алгоритмам.
На самом деле алгоритмов вообще не надо бояться. Если ты периодически решаешь что-то на LeetCode, то со временем всё становится на свои места. Кроме того, последний год, когда я собеседовался в качестве мобильщика, мне ни разу не задавали вопроса сложнее медиум-уровня.
Главная плюшка Uber для меня сейчас помимо зарплаты и баланса между работой и личной жизнью — полная удалёнка. Я изначально договаривался на полную удалёнку, поэтому моя зарплата не меняется.
Если сотрудник Uber подастся сейчас на удалёнку, ему будут регулировать зарплату в зависимости от того, где он планирует жить. Например, если ты живёшь в Сан-Франциско, у тебя будет высокая зарплата, потому что там всё дорого. Но если ты решишь переехать в центр Америки, где всё в три раза дешевле, то зарплату тебе порежут.
Подготовка: важнее уметь проходить собесы, чем твой уровень
- Если вы собеседуетесь в крупную американскую компанию, важно, как я и говорил, подучить алгоритмы и изучить ценности компании.
- Очень важна практика. Пока ты не начнёшь проходить собеседования, то будешь сомневаться в себе и в своём уровне английского. Я вот сомневался.
- То, как ты работаешь, значит лишь 20%. Остальные 80% — как ты умеешь проходить собеседования. Это как отдельный вид искусства. Ты должен знать, как отвечать на вопросы, что от тебя хотят услышать — даже на алгоритмах. Ты не можешь просто тихонько сидеть и решать задачу. Ты всегда должен говорить: «Так, тут такая-то проблема, разобьём её на такие-то подпроблемы, попробуем такой-то подход». Даже если не знаешь, всё равно должен поразмышлять, как бы ты мог это сделать, если бы у тебя было больше времени.
- Главное общаться и донести до интервьюера, что ты был бы хорошим сотрудником. Допустим, если тебе задают вопрос по архитектуре, то ты должен донести, что ты можешь писать легко расширяемые и поддерживаемые решения.
У каждой компании свои фишки. Про них можно прочесть в книге Cracking the Coding Interview: 189 Programming Questions and Solutions. Но главное научиться проходить собеседования, а не работать лучше. Как бы грустно это не звучало, но в США всё именно так.
Полезные ресурсы
- teamblind.com — сайт с анонимными отзывами и обсуждениями различных компаний от их работников. Позволяет узнать внутреннюю кухню компании, текущие проблемы и принять решение, стоит ли туда идти.
- levels.fyi — данные по зарплатам в различных компаниях с разбивкой по уровням и локации.
- glassdoor.com — полезно почитать отзывы по интервью в компанию, в которую вы подаетесь, чтобы понять, чего ожидать.
- interviewing.io — платформа, где можно тренировать навыки для интервью с сотрудниками из FAANG и других топовых компаний. Как говорится на сайте, «тренировочный уровень» бесплатный, а вот оплата «премиум-интервью» стартует от $120 и варьируется в зависимости от темы и того, нужен ли вам интервьюер из конкретной компании.
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*Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
вот я вообще ни разу не хочу решать сложный задачи на работе. по моему в жизни их достаточно. я какой то направильный погромист?
также прикололся с тестового задания 'написать инстаграм'. Если человек такое умеет то на хер ему работать на дядьку Сэма?
Это нормально. Сложные задачи оставьте тем, кто живет этой профессией и готов вкалывать 24/7 упуская другие интересные вещи в жизни.
Да обычно таких любителей порешать на пару лет хватает, потом он перегорает и пишет статьи на хабре как он ушел жить в лес
А я вот чего не понимаю - если один программист знает как спроектировать целый eBay, twitter и т.д. - то зачем нужны остальные, которые там дофига?
условный архитектор может спроектировать целый небоскреб если постарается, но построить его в одиночку он не сможет никогда.
В Убере вроде просто надо на собеседовании сказать, что ты мудак