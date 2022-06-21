Миграция
Относительный коктейль

Финляндия с 1 июля будет принимать заявления на визу без ограничений Статьи редакции

Коронавирусные ограничения уже отменили.

  • Финляндия объявила, что снимает ограничения на приём визовых заявлений. До этого визовые центры принимали документы только от тех, у кого уже была финская виза сроком от двух лет.
  • Также с 30 июня Финляндия отменит все коронавирусные ограничения. Для въезда в страну понадобится только загранпаспорт и виза.
  • При этом с марта 2020 года со стороны России действует запрет на пересечение сухопутной границы с Финлядией. Выехать через наземные пункты можно только по веским причинам — лечение, работа, учёба, ВНЖ, наличие недвижимости, уход за родственником или его смерть.
  • Авиасообщения между Россией и Финляндией нет: небо закрыто с 27 февраля 2022 года. Попасть в страну можно по воздуху с пересадкой в Стамбуле, также из Санкт-Петербурга в Хельсинки ходят автобусы.

#новость #финляндия

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19 комментариев
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Джахор Дырдырдаев

Ура, финские чипсеки.

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Джахор Дырдырдаев

Бля, где взять наличные евро?

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Янис

Зачем? С той стороны границы обменник работает, причём по нормальному курсу. Едь с рублями.

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Alexandr Shilnikov

Какой курс?

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melkiyPadonok

Такой

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Isla Bonita

На Финляндию!

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Янис

Купить евро рублей на семь выше биржевого, продать евро минус рубль от биржевого.

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melkiyPadonok

В Финляндии

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Бублик

Продам за байденовские 200 * EUR/USD

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Лимита

Поедут ли Финляндию, после истории с НАТО, за покупками ватнонастроенные петербуржцы, что победит ватность или здравый смысл? Как думаете?

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Бублик

Так нет противоречий. Закупаемся мыльно-рыльным и колой там, думаем о величии России здесь.

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Zypar Akhmat

Ватность — это когда запрещают туда ехать, а так наверное не забудут выключить свет в аэропорту или в жд вокзале

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Zypar Akhmat

Полевачили для галочки, а теперь снова работать)

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Kesha Pazzy

Хе

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Бублик

Прикрепите сразу мануал как открыть счёт и карту в Финке

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Zypar Akhmat

А лучше переехать из мордора

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Gustav Trokk123

Никак, тут и местных с ВНЖ и имеющимися счетами кошмарят.

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LAST Dolphin

А что так? Финам стало грустно без Российских нефтегазорублей? Или в НАТО передумали😄

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Dimitri

Причем тут НАТО? Балты сто лет в НАТО и всегда можно было без проблем туда ездить. Почти во все странны НАТО летали прямые рейсы из Москвы и СПб.

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