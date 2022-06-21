МВД: в России возник недостаток ИТ-специалистов — не хватает 170 тысяч человек Статьи редакции
Замглавы ведомства связывает дефицит с отъездом специалистов «в связи с санкционными режимами».
- Массовый отъезд ИТ-специалистов за границу привёл к тому, что в стране возник их недостаток, заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель главы МВД Игорь Зубов. Об этом пишет РБК.
- «В связи с санкционными режимами у нас имел место отток ИТ-специалистов, причем существенный, в ряд стран. Степень нуждаемости определяется экспертами примерно в 170 тысяч, а в целом в отрасли занят один миллион человек», — сообщил Зубов.
- Также он призвал поддержать закон об упрощённой выдаче ВНЖ иностранным ИТ-специалистам, который сейчас обсуждается в Совете Федерации.
- В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил о возвращении 80% уехавших с февраля россиян, из которых большую часть составляют ИТ-специалисты. В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в страну вернулось 85% уехавших специалистов. Обе цифры определили по SIM-картам, но как именно среди всех абонентов выделили ИТ-специалистов, не поясняли.
- По данным ФСБ на начало мая 2022 года, за первый квартал из России выезжали 3,88 млн человек, это на 46% больше год к году. По оценке РАЭК, с конца февраля и до начала апреля страну покинули 50–70 тысяч ИT-специалистов.
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Они же все вернулись По SIM картам проверяли
вернулись только симкарты - нынче ценный товар же
Кинули симки обратно через границу)
многие айти компании регистрируют юрлица в ближнем зарубежье, но работают пока из РФ. Первая волна релокации не особо массовая, большинство потусило в Грузии и вернулось, но планы свалить есть у большинства
Вернулись SIM карты без IT-в!
А я сейчас вам покажу, откуда в Россию готовилось возвращение. Я сейчас покажу sim-карты...
Опять нас кто-то обманул)
Так вернулись же 85%, вот 15% пытаются импортозаместить
Правильно. Именно МВД должно заниматься программистами. А потом ФСИН.
Меня тоже удивило немного по какой причине это вопрос МВД.
Программировай
Ля)) зачем так жёстко шутить?)
Айтишники, возвращайтесь, в МВД ждут вас
Пусть gamedev возьмут
и че что уехали, айтишникам можно удаленно работать, лишь бы платили ;-)
Со швабрами и бутылками от шампанского!
Со швабрами и бутылками от шампанского!
Примечательно, что об этом отчитыватся именно МВД, а не какое-нибудь Минэкономразвития или Росстат
Очень просто - подгоняют статистику под решение о ВНЖ. Цифры эти просто взяты с потолка
В ведении мвд вопросы миграции так что ничего примечательного.
Ну так это же внутреннее дело, ну что вы в самом деле)
Ути молодцы какие. Прогресс. А санкционные режимы с чем связаны? 😏
С тем, что их ввели западные страны. А газ если что из трубы.
Но ведь 80% вернулось... Почему их нет? :(
Просто изначально уехало 900 тыс айтишников )
МВД и ФСБ отчитываются об ИТишниках. Че за хуйня в этой стране творится?
Влад, ну скажите ещё что вы удивлены)
Бывшая ФМС и погранцы, чего тут удивительного.
У кого списки тот и отчитывается
Не умеют в PR. Надо было написать, что после ухода иностранных компаний, российский IT-бизнес начал так бурно развиваться, что возник дефицит кадров.
Пиарщики тоже уехали
Наоборот им пора честно говорить, им уже мало кто верит, ну из числа людей с высшим образованием...
А что случилось?
Россия в жопу засучилась
Неправильный! Бутылка где? Уже и в бутылки не можем?
повод задуматься о смене профессии
Задумайтесь о смене страны. Это примерно так же легко, как стать айтишником
Переехать в другую страну намного легче, чем стать itшником
ветеранов спецоперации переучим
А что случилось? (с)
А зачем в 1984 и 451 градусе айти-специалисты? Новояз внедрять и словарь сокращать для народа, системы слежки и угнетения для себя же создавать?
Они айтишникам платить как на западе не пробовали? Желательно в конвертируемой валюте?
Ну ты ещё предложи попробовать войну не начинать.
Удивишься, но с текущим курсом не такая уж и большая разница в зп, если с Европой сравнивать. Валюта вполне себе конвертируема, правда с некоторыми оговорками.
Пробывали не помогает. У меня в РФ зп была не особо меньше чем тут.
Но там правда оставалось денег по итогу меньше. Жизнь слишком дорогая в МСК, особенно недвижка.
Что толку с ЗП в 300к если ты за жилье хорошее отдаешь 100-150
Сейчас выдадут паспортов хиндиграммистам. Полштата индийцев обнаружат русские корни
Да с такой ситуацией, скорее русские программисты обнаружат индийские корни, чтоб нормально работать.
Ага поедут они к нам.
У них upwork работает, на хер мы им сдались.
Скорее наши поедут к ним.
Да вы что? Как же так? Они же все вернулись! Или вообще не уезжали?
Да просто вспомнили, что утюг забыли выключить)
Сейчас каждый второй курсы питона в интернете прошел, испульзуйте шанс показать питона)
Питон нынче мелкий пошёл 🤣
Мы все в курсе, что у вас есть питон, необязательно каждому его показывать 😆
А каждый первый его задушил)
Не хватает ИТ специалистов для чего? Для каких айтишных мегапрожектов? Рынок скукоживается, джунов выставляют на улицу, синьоры и мидлы не хотят сильно терять в уровне жизни, вот и сваливают. По идее все должны быть довольны такой ситуацией, в том числе и государство. Импортозамещать будет нечего через год-два, потому что половины отраслей не будет. Постоянно безработный айтишник в стране без экономики уже не айтишник.
Был указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Одним из пунктов значится "цифровая трансформация".
Сделать цифровой концлагерь немного не успели, поэтому сейчас нужны спецы.
Ну МВД то знает
Ну не знаю. Сегодня кидал на джуна откликов 20. Один отказ, 19 непросмотрено.
Кидайте тогда на мидла
Классика наших работадателей)
Да, как то дефицита специалистов не наблюдается.
У нас в компании, достаточно крупной, даже половина еще не релоцировалась, билеты ждут. Так что отток сейчас только начнется.
85 процентов вернулось, но уехали и не вернулось 170 000 человек. Значит-ли это что на пике страну покинуло больше миллиона программистов? То-есть по отчёту мвд весь штат ит спецов России
Стремно, что об этом МВД сообщает
Что стремного, МВД занимаются вопросами миграции и прочее. Паспорт тебе же не минцифра выдавала
хорошая попытка, товарищ майор
А что, чтото случилось? Вернувшихся номеров симкарт уже не хватает и нужны сами люди?
Кто этим ебланам в *** заголовки пишет....
"Отрицательный рост в IT-сфере 170.000"
Ну хорошо же?
Какое дело МВД до наличия или отсутствия IT-специалистов? Завтра начнут обсуждать урожай картошки и запуск спутников на орбиту?
Большенство вернулось, факт
Вопрос только в том за вещами или домой....
Раз вернулся, два вернулся... так и запишем: "большинство".
Раз вернулся, два вернулся... так и запишем: "большинство".
Почему МВД и ФСБ занимаются айтишниками, я что то не понимаю, и почему только сейчас вспомнили об айпишниках раньше они не нужны были ?
они же занимаются учетом миграционных фактов, внутренних и пересечения госграницы. Т.е. про движение масс они знают лучше всех, но вот про то сколько там внутри ИТшников как они узнают - непонятно. Может "с потолка" как и цифра про уехавшие стотыщщ ИТ от других.
мне казалось, что год назад дефицит был около миллиона? по данным хх или тип того
Нашел "пруф" https://vc.ru/hr/256931-deficit-it-specialistov-kto-vinovat-i-chto-delat от 500к до 1М год назад и до 2М к 2027г.
Всё верно, спад в экономике привел к уменьшению спроса на специалистов...
Итить, а МВД-то здесь каким боком?
Они что ли теперь айтишников встречают-провожают повсюду?
До всей заварухи, до февраля, рынок труда декларировал недостаток в 1 млн специалистов. Потом уехал дофигалион айтишников, из вернулось в виде симок 85% и теперь недостаток = 170 000 специалистов!
Я, конечно, устал к вечеру, но арифметика не бьётся.
Ну симки-то не один лишь Минцифры курирует😏
Ты еще 146% удивись. Вообще давно пора перестать удивляться той хне, которую несут с высоких трибун наши чиновники.
ну кто бы мог подумать))
ХЗ. Не берут в ИТ.
Ребят, кто назад поедет, возьмите у знакомых симки, не нужно мвд статистику портить.
Чет я по вакансиям не вижу нехватки, все те же жлобские предложения.
Создавайте свое предприятие и тратьте свои деньги на специалистов направо и налево, одаривая собольими шубами и борзыми щенками.
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За 35.000 в пятерочки ?
Скоро призыв объявят.
Его и не отменяли так-то - армия же призывная.
Математиков и аналитиков также не хватает
Зовите талибов
Кто-то опять суёт нос не в своё дело...
Слишком маленькая карма, с днём йоги!
Вы лучше пенсионерам и инвалидам помогайте, а не о людях гоните!
Столичные пенсионеры сейчас живут лучше многих граждан трудоспособного возраста.
Ничто так хорошо не говорит о конечном заказчике спроса и направленности, как такие заявления
😭
Ахаха, действительно, куда же они все делись?)
Эникейшиков разве что, тогда поверю.
Звучит так, будто миротворцев для миротворческой операции не хватает ..
Сорри, не туда ответил
Товарищи ватники, срочно скажите, что СВО идёт строго по плану. А то как-то тревожно в связи с новостями
Позвольте, но по какой причине МВД-то начинает разговоры об айти-спецах?..
Десять раз уже тут разжевали.
На чемоданах еще столько же сидят)
Ну хз, сейчас к осени аукнется перекрытие газа для ЕС и неизвестно еще где комфортнее будет, ибо строчки кода нельзя есть и дом ими не отопить.
а как же Слак?
А что Слак?
Й
А МВД-то как считает?
Почему? Только неправильные ответы
#нажаловались
Если человек переехал в другой город, ему ничего не мешает работать над предыдущими российскими проектами вроде как 😜
😂
Лучше бы сказали, где их вакансии, может люди бы потянулись
Всё на тендерах пилится.
В пизде.
Ржомба :-Д
Ну все, пойду курсы пройду, стану миллионером 😁😁😁
курсы мвд если только
Рукавички шить?
Да ну нахуй. Как так-то
за первый квартал из России выезжали 3,88 млн человек
не дохера ли?
забавно, что МВД приводит статистику, а не какой нить Росстат
это именно пересечения, а не уникальные ФИО. Там только в одну Абхазию 700+тыс. выездов (в два раза больше населения республики)забавно, что МВД приводит статистику, а не какой нить Росстат
так и росстат у них берет тоже - внутренняя миграция (регистрации всякие) это ж ФМС, их подразделение.
А сколько уезжало в 2019 году за этот же квартал? Это статистика включает в себя и тех, кто поехал в Египет на рыбок посмотреть и их там 80%. Интересно то, что в заметке написано о ДЕФИЦИТЕ IT специалистов. Откуда у МВД может быть такая информация? В таком хаосе, как сейчас такие исследования вообще невозможно провести. Никто не знает, что будет через пару месяцев. Тем более МВД...