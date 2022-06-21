Миграция
Относительный коктейль

МВД: в России возник недостаток ИТ-специалистов — не хватает 170 тысяч человек Статьи редакции

Замглавы ведомства связывает дефицит с отъездом специалистов «в связи с санкционными режимами».

  • Массовый отъезд ИТ-специалистов за границу привёл к тому, что в стране возник их недостаток, заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель главы МВД Игорь Зубов. Об этом пишет РБК.
  • «В связи с санкционными режимами у нас имел место отток ИТ-специалистов, причем существенный, в ряд стран. Степень нуждаемости определяется экспертами примерно в 170 тысяч, а в целом в отрасли занят один миллион человек», — сообщил Зубов.
  • Также он призвал поддержать закон об упрощённой выдаче ВНЖ иностранным ИТ-специалистам, который сейчас обсуждается в Совете Федерации.
  • В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил о возвращении 80% уехавших с февраля россиян, из которых большую часть составляют ИТ-специалисты. В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в страну вернулось 85% уехавших специалистов. Обе цифры определили по SIM-картам, но как именно среди всех абонентов выделили ИТ-специалистов, не поясняли.
  • По данным ФСБ на начало мая 2022 года, за первый квартал из России выезжали 3,88 млн человек, это на 46% больше год к году. По оценке РАЭК, с конца февраля и до начала апреля страну покинули 50–70 тысяч ИT-специалистов.

#новость #ит

8274 просмотров
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222 комментария
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Daily Science

Они же все вернулись По SIM картам проверяли

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Хозяин

вернулись только симкарты - нынче ценный товар же

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ИгорьOK

Кинули симки обратно через границу)

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3 комментария
Антон Барбаров

многие айти компании регистрируют юрлица в ближнем зарубежье, но работают пока из РФ. Первая волна релокации не особо массовая, большинство потусило в Грузии и вернулось, но планы свалить есть у большинства

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Промежуточный Абдужаббор

Вернулись SIM карты без IT-в!

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Романелло Кивогенс

А я сейчас вам покажу, откуда в Россию готовилось возвращение. Я сейчас покажу sim-карты...

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Мурад Муртазалиев

Опять нас кто-то обманул)

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Andre Macareno

Так вернулись же 85%, вот 15% пытаются импортозаместить

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Uuno Turhopuru

Правильно. Именно МВД должно заниматься программистами. А потом ФСИН.

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Александр Дизайнер

Меня тоже удивило немного по какой причине это вопрос МВД.

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2 комментария
Roman Kotov

Программировай

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Роман Н.

Ля)) зачем так жёстко шутить?)

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Сергей

Айтишники, возвращайтесь, в МВД ждут вас

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DN

Пусть gamedev возьмут

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3 комментария
Voin Mraka

и че что уехали, айтишникам можно удаленно работать, лишь бы платили ;-)

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badResistor

Со швабрами и бутылками от шампанского!

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badResistor

Со швабрами и бутылками от шампанского!

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Алексей Швед

Примечательно, что об этом отчитыватся именно МВД, а не какое-нибудь Минэкономразвития или Росстат

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Александр Иванов

Очень просто - подгоняют статистику под решение о ВНЖ. Цифры эти просто взяты с потолка

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6 комментариев
Blackrock

В ведении мвд вопросы миграции так что ничего примечательного.

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Александр Смирнов

Ну так это же внутреннее дело, ну что вы в самом деле)

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Александр Добриневский
дефицит с отъездом специалистов «в связи с санкционными режимами».

Ути молодцы какие. Прогресс. А санкционные режимы с чем связаны? 😏

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Хозяин
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Александр Иванов

С тем, что их ввели западные страны. А газ если что из трубы.

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35 комментариев
Сердечный якорь

Но ведь 80% вернулось... Почему их нет? :(

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Евгений Лазарев

Просто изначально уехало 900 тыс айтишников )

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12 комментариев
Влад Борщ

МВД и ФСБ отчитываются об ИТишниках. Че за хуйня в этой стране творится?

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Александр Смирнов

Влад, ну скажите ещё что вы удивлены)

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Александр А.

Бывшая ФМС и погранцы, чего тут удивительного.

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Roman Kotov

У кого списки тот и отчитывается

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miyuki

Не умеют в PR. Надо было написать, что после ухода иностранных компаний, российский IT-бизнес начал так бурно развиваться, что возник дефицит кадров.

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Александр Смирнов

Пиарщики тоже уехали

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Лимита

Наоборот им пора честно говорить, им уже мало кто верит, ну из числа людей с высшим образованием...

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Иван Степанов

А что случилось?

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Заработный месяц

Россия в жопу засучилась

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Максим Груздев
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Промежуточный Абдужаббор

Неправильный! Бутылка где? Уже и в бутылки не можем?

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Эльвира Павлова

повод задуматься о смене профессии

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Александр Иванов

Задумайтесь о смене страны. Это примерно так же легко, как стать айтишником

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3 комментария
Andrej Krav

Переехать в другую страну намного легче, чем стать itшником

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2 комментария
Хозяин

ветеранов спецоперации переучим

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تقي

А что случилось? (с)
А зачем в 1984 и 451 градусе айти-специалисты? Новояз внедрять и словарь сокращать для народа, системы слежки и угнетения для себя же создавать?

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Alexandr Garuppa

Они айтишникам платить как на западе не пробовали? Желательно в конвертируемой валюте?

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Хозяин

Ну ты ещё предложи попробовать войну не начинать.

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2 комментария
Бублик

Удивишься, но с текущим курсом не такая уж и большая разница в зп, если с Европой сравнивать. Валюта вполне себе конвертируема, правда с некоторыми оговорками.

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3 комментария
Dima

Пробывали не помогает. У меня в РФ зп была не особо меньше чем тут.

Но там правда оставалось денег по итогу меньше. Жизнь слишком дорогая в МСК, особенно недвижка.

Что толку с ЗП в 300к если ты за жилье хорошее отдаешь 100-150

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1 комментарий
Bezoblachno

Сейчас выдадут паспортов хиндиграммистам. Полштата индийцев обнаружат русские корни

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Сердечный якорь

Да с такой ситуацией, скорее русские программисты обнаружат индийские корни, чтоб нормально работать.

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1 комментарий
Mike Espoo

Ага поедут они к нам.
У них upwork работает, на хер мы им сдались.
Скорее наши поедут к ним.

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1 комментарий
Дед Велосипед
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Промежуточный Абдужаббор

Да вы что? Как же так? Они же все вернулись! Или вообще не уезжали?

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енот

Да просто вспомнили, что утюг забыли выключить)

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1 комментарий
Rodrigez Garsea

Сейчас каждый второй курсы питона в интернете прошел, испульзуйте шанс показать питона)

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Антон Толстой

Питон нынче мелкий пошёл 🤣

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Низкий дым

Мы все в курсе, что у вас есть питон, необязательно каждому его показывать 😆

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3 комментария
Максим Ростокин

А каждый первый его задушил)

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Антон Барбаров

Не хватает ИТ специалистов для чего? Для каких айтишных мегапрожектов? Рынок скукоживается, джунов выставляют на улицу, синьоры и мидлы не хотят сильно терять в уровне жизни, вот и сваливают. По идее все должны быть довольны такой ситуацией, в том числе и государство. Импортозамещать будет нечего через год-два, потому что половины отраслей не будет. Постоянно безработный айтишник в стране без экономики уже не айтишник.

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Маргарин Зашибович

Был указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Одним из пунктов значится "цифровая трансформация".
Сделать цифровой концлагерь немного не успели, поэтому сейчас нужны спецы.

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2 комментария
Александр Еремин

Ну МВД то знает

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under construction

Ну не знаю. Сегодня кидал на джуна откликов 20. Один отказ, 19 непросмотрено.

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Александр Иванов

Кидайте тогда на мидла

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5 комментариев
Rodrigez Garsea

Классика наших работадателей)

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Redmi

Да, как то дефицита специалистов не наблюдается.

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AleksandrK5

У нас в компании, достаточно крупной, даже половина еще не релоцировалась, билеты ждут. Так что отток сейчас только начнется.

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Никита Кашонков

85 процентов вернулось, но уехали и не вернулось 170 000 человек. Значит-ли это что на пике страну покинуло больше миллиона программистов? То-есть по отчёту мвд весь штат ит спецов России

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Алеоп

Стремно, что об этом МВД сообщает

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Ghot1ck Gman

Что стремного, МВД занимаются вопросами миграции и прочее. Паспорт тебе же не минцифра выдавала

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Dmitry Pasyutin

хорошая попытка, товарищ майор

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Alexey Melikhov

А что, чтото случилось? Вернувшихся номеров симкарт уже не хватает и нужны сами люди?

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Henry Hetz

Кто этим ебланам в *** заголовки пишет....
"Отрицательный рост в IT-сфере 170.000"
Ну хорошо же?

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Глеб Жеглов

Какое дело МВД до наличия или отсутствия IT-специалистов? Завтра начнут обсуждать урожай картошки и запуск спутников на орбиту?

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Dev
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Raz Dva

Большенство вернулось, факт
Вопрос только в том за вещами или домой....

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Маргарин Зашибович

Раз вернулся, два вернулся... так и запишем: "большинство".

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Маргарин Зашибович

Раз вернулся, два вернулся... так и запишем: "большинство".

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Edgar Bogfin

Почему МВД и ФСБ занимаются айтишниками, я что то не понимаю, и почему только сейчас вспомнили об айпишниках раньше они не нужны были ?

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Мимопрохожий

они же занимаются учетом миграционных фактов, внутренних и пересечения госграницы. Т.е. про движение масс они знают лучше всех, но вот про то сколько там внутри ИТшников как они узнают - непонятно. Может "с потолка" как и цифра про уехавшие стотыщщ ИТ от других.

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2 комментария
Grigoriy Malyshev

мне казалось, что год назад дефицит был около миллиона? по данным хх или тип того
Нашел "пруф" https://vc.ru/hr/256931-deficit-it-specialistov-kto-vinovat-i-chto-delat от 500к до 1М год назад и до 2М к 2027г.

Дефицит ИТ-специалистов: кто виноват и что…
По прогнозам экспертов, в России к 2027 году дефицит ИТ-специалистов может достигнуть 2 млн…
vc.ru
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Инвесткэп

Всё верно, спад в экономике привел к уменьшению спроса на специалистов...

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Вадим Д.

Итить, а МВД-то здесь каким боком?
Они что ли теперь айтишников встречают-провожают повсюду?
До всей заварухи, до февраля, рынок труда декларировал недостаток в 1 млн специалистов. Потом уехал дофигалион айтишников, из вернулось в виде симок 85% и теперь недостаток = 170 000 специалистов!
Я, конечно, устал к вечеру, но арифметика не бьётся.

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Низкий дым

Ну симки-то не один лишь Минцифры курирует😏

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2 комментария
Автостопом по Земному шарику

Ты еще 146% удивись. Вообще давно пора перестать удивляться той хне, которую несут с высоких трибун наши чиновники.

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2 комментария
Виктория Никанорова

ну кто бы мог подумать))

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MOOD

ХЗ. Не берут в ИТ.

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Максим Неплох

Ребят, кто назад поедет, возьмите у знакомых симки, не нужно мвд статистику портить.

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Artem Borisenko

Чет я по вакансиям не вижу нехватки, все те же жлобские предложения.

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Дальний микрофон

Создавайте свое предприятие и тратьте свои деньги на специалистов направо и налево, одаривая собольими шубами и борзыми щенками.

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Alex Poneer

Бесплатно обучить и трудоустроить

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YCbluKOBPbl

За 35.000 в пятерочки ?

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Alexey V

Скоро призыв объявят.

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Мимопрохожий

Его и не отменяли так-то - армия же призывная.

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2 комментария
Прекрасный крюк

Математиков и аналитиков также не хватает

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Pasha Z

Зовите талибов

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Gosha Animeem

Кто-то опять суёт нос не в своё дело...

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Alias Krokopulos

Слишком маленькая карма, с днём йоги!

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Alias Krokopulos

Вы лучше пенсионерам и инвалидам помогайте, а не о людях гоните!

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Максим Ростокин

Столичные пенсионеры сейчас живут лучше многих граждан трудоспособного возраста.

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Gosha Animeem

Ничто так хорошо не говорит о конечном заказчике спроса и направленности, как такие заявления

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Антон Антонов

😭

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Юлия Баранова

Ахаха, действительно, куда же они все делись?)

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Pavel Petel

Эникейшиков разве что, тогда поверю.

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Дмитрий Михайлович

Звучит так, будто миротворцев для миротворческой операции не хватает ..

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Alexandr Garuppa

Сорри, не туда ответил

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Мурад Муртазалиев

Товарищи ватники, срочно скажите, что СВО идёт строго по плану. А то как-то тревожно в связи с новостями

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ilia

Позвольте, но по какой причине МВД-то начинает разговоры об айти-спецах?..

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Frozenmute

Десять раз уже тут разжевали.

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Илья Иванов

На чемоданах еще столько же сидят)

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Acupuncture USA

Ну хз, сейчас к осени аукнется перекрытие газа для ЕС и неизвестно еще где комфортнее будет, ибо строчки кода нельзя есть и дом ими не отопить.

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Андрей Рядькин

а как же Слак?

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Наглый Кот

А что Слак?

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olmenolmen

Й

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Мимопрохожий

А МВД-то как считает?

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kennyotsu

Почему? Только неправильные ответы

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Alias Krokopulos

#нажаловались

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Alias Krokopulos

Если человек переехал в другой город, ему ничего не мешает работать над предыдущими российскими проектами вроде как 😜

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Платон Щукин

😂

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Никита Вечирко

Лучше бы сказали, где их вакансии, может люди бы потянулись

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Маргарин Зашибович

Всё на тендерах пилится.

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Джахор Дырдырдаев
где

В пизде.

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Джахор Дырдырдаев

Ржомба :-Д

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NotFop

Ну все, пойду курсы пройду, стану миллионером 😁😁😁

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неформат

курсы мвд если только

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Serge Sokolov

Рукавички шить?

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Green Base

Да ну нахуй. Как так-то

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Максим Степанов

за первый квартал из России выезжали 3,88 млн человек

не дохера ли?

забавно, что МВД приводит статистику, а не какой нить Росстат

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Мимопрохожий
за первый квартал из России выезжали 3,88 млн человек не дохера ли?

это именно пересечения, а не уникальные ФИО. Там только в одну Абхазию 700+тыс. выездов (в два раза больше населения республики)

забавно, что МВД приводит статистику, а не какой нить Росстат

так и росстат у них берет тоже - внутренняя миграция (регистрации всякие) это ж ФМС, их подразделение.

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Владислав Кузаев

А сколько уезжало в 2019 году за этот же квартал? Это статистика включает в себя и тех, кто поехал в Египет на рыбок посмотреть и их там 80%. Интересно то, что в заметке написано о ДЕФИЦИТЕ IT специалистов. Откуда у МВД может быть такая информация? В таком хаосе, как сейчас такие исследования вообще невозможно провести. Никто не знает, что будет через пару месяцев. Тем более МВД...

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