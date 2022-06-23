Миграция
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Чехия не будет выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года Статьи редакции

Выдачу виз и ВНЖ страна приостановила ещё в феврале.

  • Эта мера призвана «защитить внешнеполитические интересы Чехии» в связи с военными действиями в Украине и оказать давление на Россию и Беларусь, говорится в сообщении чешского МИДа.
  • Исключение сделают для поездок с гуманитарной целью.
  • Кроме того, решение не коснётся тех, у кого уже есть ВНЖ. Также на краткосрочную визу могут подаваться родственники граждан Чехии, либо те, чьё пребывание в стране «отвечает интересам Чешской Республики».
  • Чехия приостановила выдачу виз россиянам 24 февраля, сразу после начала «спецоперации». С 25 февраля — ВНЖ.

#новость #чехия

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39 комментариев
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Александр RazzOne

Ну это если честно... уже такое себе дело. Россияне-то, в чем виноваты? В том что мы выходили на митинги но ничего не получилось? В том, что не голосовали за царя а он стал полноправным владельцем «России»? И война не сдалась нам совершенно. Абсурд, ладно уничтожать экономику, но выехать-то отсюда, не закрывайте пути ээ

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Степан Фадеев

Притом депутаты и прочие едронцы которые уже имеют ВНЖ ни как не пострадают.

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Ипполит Волжский

Наоборот, раньше люди выезжали, выпускался накопившийся пар. Путину было выгодно чтобы недовольные валили.

А таперт этот пар будет копиться, накал увеличиваться. Видимо с этой целью и не выпускают в Европу

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Peachylol

Ну речь о Чехии) остальные страны наоборот открыли уже возможность оформления виз) так что можно ездить, ну на в Чехию)

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Blackrock

Ехать без сильной надобности в Чехию или Польшу в которой +100500 беженцев из Украины такая себе затея.

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Ware Wow

Пффф... прозрейте.
Срать они хотели на людей.
Они всегда душат народы неугодных регионов, причем даже как им кажется пострадавших, как в случае с тем же Крымом.
Group rape, а давайте изнасилуем жертву изнасилования.

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Александр Еремин

Выходили единицы. Остальные либо одобряют. Либо очкуют

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Волоцкой Дмитрий

Там наверное считают, что есть 2 варианта: люди должны либо свергнуть, либо приложить максимальные усилия и сесть. Санкции для тех, кто не решился )

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Андрей Епифанов

Либо уехать,но никто вам визу и внж не даст

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Слегка Придурковатый

Не совсем понимаю, как невыдача виз и ВНЖ окажет давление на Россию. Могли бы просто написать: а вот просто потому что так захотели. Было бы честнее по крайней мере.

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Предварительный Филипп

передайте модеру финансов, что он жертва неудачного аборта.. этот дебил создает политические темы и банит за то, что происходит обсуждение
"«США находятся на грани войны с Китаем и Россией»"
чел, я считаю тебя конченной бестолочью и продажной подстилкой

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Статист

Так это давно тут, меня тоже банили за то, что раскрывал некомпетентность ) и ответить им было нечего, поэтому банили. Они по собственному желанию стали геями ) ну ок, если им так удобнее.

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Предварительный Филипп

да все виси в какуюто гниль превращается...
1. неадекватные модеры, у которых чсв взлетело так, что они могут себе его вечно во дно место запихивать
2. количество неконтролируемых ботов в десятки раз увеличилось, но всем пофиг, они набвают комменты и типа, создают "популярность"
3. никому ненужные статьи всяких "евсеевой" и других "приближенных" всегда выходят в топ после публикации с 1комментом.
4. дичь полнейшая

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Майк Найт

Ой да насрать уже если честно.
Всегда есть выход, мы его найдём.

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Dzan Yang

Знакомые в Чехии работают. Говорят Чехи очень сильно напуганы. Думаю дело не в попытке надавить каким-то образом, а банально подстраховаться от попыток проникновения в страну диверсионно разведывательных групп.

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Gollut

Каких ещё диверсионно-разведывательных групп) Что там разведывать собрались, технологии пивоварения для балтики? А типа с шенгенской визой ну никак не проникнуть, слишком тяжело)

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Ипполит Волжский

Вроде Баширова и Петрова

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Большой Армянин

Обычное давление на граждан, а бояться просто наплыва мигрантов

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Cyberdog

Интересное совпадение, потому что текущие визы защиты для украинцев как раз заканчиваются 31 марта 23

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Blackrock

Ну тогда логично, что бы не создавать нагрузку на свое МВД из-за бытовых конфликтов

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Дмитрий

Шах и мат Путину.

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Антон Семенов

Чем?) Визой?)

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Life Expert

Абсурд конечно, что оказать давление на Россию. Путин и его команда не поедет в Чехию. Они сильно конечно от этого расстроились…

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Большой Армянин

Это давление на россиян, а не на элиту, глаза то откройте

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Dragon Johan

Как-раз таки, я думаю, что его люди едут везде, вот пример (цитата из СМИ):

"Шпион из России хотел стать стажером в Международном уголовном суде в Гааге (Нидерланды) ‒ именно то, который расследует военные преступления, совершенные в Украине русскими оккупантами. Об этом заявили сотрудники нидерландской Службы общей разведки и безопасности (AIVD).

По их словам, офицер российской разведки представился гражданином Бразилии Виктором Мюллером Феррейрой (дата рождения ‒ 4 апреля 1989 года), хотя его настоящее имя Сергей Черкасов (дата рождения ‒ 11 сентября 1985 года)."

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Olesia Shikhareva

Чехия была удобна дешевизной открытия юр.лица. Быстро и не дорого все открывалось. Жаль конечно. Ерунда какая то. У знакомой там живёт дочь. Мать, в начале два года не могла приехать к ней из за пандемии, только все наладилось и она стала доки оформлять, как новая засада случилась. Краткосрочная виза конечно хорошо, но какой срок? Например один раз Шенген в Чехию дали вообще только на три дня. Я своим глазам не поверила когда мне знакомая свой паспорт сфотографировала.. В общем занавес потихоньку опускают со стороны запада.

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Антон Семенов

Так Шенген можно получить любой другой страны, на данный момент самые популярные: Финляндия, Италия, Франция, Испания…

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Большой Армянин

По сути да, и вьехать уже по их шенгену

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Вадим Д.

Средняя Азия поможет с ВНЖ.

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Большой Армянин

Каким образом?

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Дарья Сумская

Какая же глупость втягивать мирное население. Мы не хотели этого всего. Но должны расхлебывать

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Петр Киреев

не достаточно гибели людей...

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Spoilerok

А как же колхозно-студенческий туризм? То пандемия, то сво...

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Дмитрий Юрьевич

1968.

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Алексей Комаров

А подкоп со стороны Германии. Не?

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Дмитрий Филиппов

Бойкотируем Чешское!

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Большой Армянин

Не чешское надо бойкотировать, а людей которые создали такую ситуацию у нас в стране

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Иван Петров

Дайте конкретный список

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Большой Армянин

Тут забанят за такие списки. Большого ума не надо, догадаетесь сами

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