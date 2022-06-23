Чехия не будет выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года Статьи редакции
Выдачу виз и ВНЖ страна приостановила ещё в феврале.
- Эта мера призвана «защитить внешнеполитические интересы Чехии» в связи с военными действиями в Украине и оказать давление на Россию и Беларусь, говорится в сообщении чешского МИДа.
- Исключение сделают для поездок с гуманитарной целью.
- Кроме того, решение не коснётся тех, у кого уже есть ВНЖ. Также на краткосрочную визу могут подаваться родственники граждан Чехии, либо те, чьё пребывание в стране «отвечает интересам Чешской Республики».
- Чехия приостановила выдачу виз россиянам 24 февраля, сразу после начала «спецоперации». С 25 февраля — ВНЖ.
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Ну это если честно... уже такое себе дело. Россияне-то, в чем виноваты? В том что мы выходили на митинги но ничего не получилось? В том, что не голосовали за царя а он стал полноправным владельцем «России»? И война не сдалась нам совершенно. Абсурд, ладно уничтожать экономику, но выехать-то отсюда, не закрывайте пути ээ
Притом депутаты и прочие едронцы которые уже имеют ВНЖ ни как не пострадают.
Наоборот, раньше люди выезжали, выпускался накопившийся пар. Путину было выгодно чтобы недовольные валили.
А таперт этот пар будет копиться, накал увеличиваться. Видимо с этой целью и не выпускают в Европу
Ну речь о Чехии) остальные страны наоборот открыли уже возможность оформления виз) так что можно ездить, ну на в Чехию)
Ехать без сильной надобности в Чехию или Польшу в которой +100500 беженцев из Украины такая себе затея.
Пффф... прозрейте.
Срать они хотели на людей.
Они всегда душат народы неугодных регионов, причем даже как им кажется пострадавших, как в случае с тем же Крымом.
Group rape, а давайте изнасилуем жертву изнасилования.
Выходили единицы. Остальные либо одобряют. Либо очкуют
Там наверное считают, что есть 2 варианта: люди должны либо свергнуть, либо приложить максимальные усилия и сесть. Санкции для тех, кто не решился )
Либо уехать,но никто вам визу и внж не даст
Не совсем понимаю, как невыдача виз и ВНЖ окажет давление на Россию. Могли бы просто написать: а вот просто потому что так захотели. Было бы честнее по крайней мере.
передайте модеру финансов, что он жертва неудачного аборта.. этот дебил создает политические темы и банит за то, что происходит обсуждение
"«США находятся на грани войны с Китаем и Россией»"
чел, я считаю тебя конченной бестолочью и продажной подстилкой
Так это давно тут, меня тоже банили за то, что раскрывал некомпетентность ) и ответить им было нечего, поэтому банили. Они по собственному желанию стали геями ) ну ок, если им так удобнее.
да все виси в какуюто гниль превращается...
1. неадекватные модеры, у которых чсв взлетело так, что они могут себе его вечно во дно место запихивать
2. количество неконтролируемых ботов в десятки раз увеличилось, но всем пофиг, они набвают комменты и типа, создают "популярность"
3. никому ненужные статьи всяких "евсеевой" и других "приближенных" всегда выходят в топ после публикации с 1комментом.
4. дичь полнейшая
Ой да насрать уже если честно.
Всегда есть выход, мы его найдём.
Знакомые в Чехии работают. Говорят Чехи очень сильно напуганы. Думаю дело не в попытке надавить каким-то образом, а банально подстраховаться от попыток проникновения в страну диверсионно разведывательных групп.
Каких ещё диверсионно-разведывательных групп) Что там разведывать собрались, технологии пивоварения для балтики? А типа с шенгенской визой ну никак не проникнуть, слишком тяжело)
Вроде Баширова и Петрова
Обычное давление на граждан, а бояться просто наплыва мигрантов
Интересное совпадение, потому что текущие визы защиты для украинцев как раз заканчиваются 31 марта 23
Ну тогда логично, что бы не создавать нагрузку на свое МВД из-за бытовых конфликтов
Шах и мат Путину.
Чем?) Визой?)
Абсурд конечно, что оказать давление на Россию. Путин и его команда не поедет в Чехию. Они сильно конечно от этого расстроились…
Это давление на россиян, а не на элиту, глаза то откройте
Как-раз таки, я думаю, что его люди едут везде, вот пример (цитата из СМИ):
"Шпион из России хотел стать стажером в Международном уголовном суде в Гааге (Нидерланды) ‒ именно то, который расследует военные преступления, совершенные в Украине русскими оккупантами. Об этом заявили сотрудники нидерландской Службы общей разведки и безопасности (AIVD).
По их словам, офицер российской разведки представился гражданином Бразилии Виктором Мюллером Феррейрой (дата рождения ‒ 4 апреля 1989 года), хотя его настоящее имя Сергей Черкасов (дата рождения ‒ 11 сентября 1985 года)."
Чехия была удобна дешевизной открытия юр.лица. Быстро и не дорого все открывалось. Жаль конечно. Ерунда какая то. У знакомой там живёт дочь. Мать, в начале два года не могла приехать к ней из за пандемии, только все наладилось и она стала доки оформлять, как новая засада случилась. Краткосрочная виза конечно хорошо, но какой срок? Например один раз Шенген в Чехию дали вообще только на три дня. Я своим глазам не поверила когда мне знакомая свой паспорт сфотографировала.. В общем занавес потихоньку опускают со стороны запада.
Так Шенген можно получить любой другой страны, на данный момент самые популярные: Финляндия, Италия, Франция, Испания…
По сути да, и вьехать уже по их шенгену
Средняя Азия поможет с ВНЖ.
Каким образом?
Какая же глупость втягивать мирное население. Мы не хотели этого всего. Но должны расхлебывать
не достаточно гибели людей...
А как же колхозно-студенческий туризм? То пандемия, то сво...
1968.
А подкоп со стороны Германии. Не?
Бойкотируем Чешское!
Не чешское надо бойкотировать, а людей которые создали такую ситуацию у нас в стране
Дайте конкретный список
Тут забанят за такие списки. Большого ума не надо, догадаетесь сами