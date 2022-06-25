Греция приостановила приём заявлений на визы у россиян Статьи редакции
По «техническим причинам».
По техническим причинам Генконсульство Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске прекращает рассматривать заявления на визу на неопределённый срок, говорится на сайте визового центра.
- Те, у кого есть запись в визовые центры с 27 июня 2022 года, могут перенести её на более поздний срок после добавления мест в систему электронной записи.
- Визовые центры буду открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы до 24 июня включительно.
- В одном из туроператоров сообщили «Вестнику АТОР», что проводится обновление системы визового центра. По данным туроператора, в консульстве подтвердили, что процесс приёма документов на визы возобновится.
В посольстве Греции заявили, что визовый центр пообещал предоставить разъяснения 27 июня. Визовые центры есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде и других городах.
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Ничего страшного, как говорят россияне "нам это не надо".
Конфедерация европейских профсоюзов бьет тревогу из-за увеличения в ЕС так называемого отпускного неравенства. Отдых вне дома становится привилегией обеспеченных, а около 30% взрослых европейцев не могут позволить себе даже недельную поездку во время отпуска.
В Европе нынче пенсионеры так тоже говорят :-). По другим причинам.
И не только пенсионеры и семейные решили лучше поэкнономить на зиму.
Возвращение совка. Надеюсь, хоть реально оказавшись в нём, его адепты всё поймут
если вернется бесплатное жилье, медицина, образование, а не только куски железного занавеса, то почему бы и нет? Я понимаю, что минусящие за "миллениалы выбирают шеринг" в платформенной экономике. Едьте туда, куда вас ждут))))
Так оно есть и сейчас. Медицина бесплатная, образование бесплатное, жилье дают бесплатно отдельным категориям граждан и ипотеку под низкий процент. Ещё и вся политическая верхушка у нас пропитана идеями восстановления справедливости и "величайшей геополитической катастрофы", а по возрасту буквально выросла в СССР. Про качество, правда, умолчать придется, но оно и в Союзе было не очень. Ну как, довольны?
притянуто за уши.
Сколько % семей на 1980 год получило бесплатное жилье?
я хз, сколько это в процентах, но на 1980 год получившие квартиры от государства все еще живы, в них проживают. Круг знакомых. Маленький город в замкадье. Квартиры выдавали по количеству человек в семье. Кому двужки, кому трешки. Плохо, что ли? Хорошо. Жили нормально, не голодали, голубей не жрали, соседей в ссылки не отправляли и не расстреливали)
А у меня при СССР родители периодически голодали, у отца мать работала продавцом еды, у матери - поваром. Жили на севере в городе с 300 тысячами населения. Ну вот, как Вам, СССР - концлагерь? Личный опыт ведь все решает, раз у меня так было, значит, и у всех так же
Это к комментарию про то, что вы жили хорошо. Рад за Вас, далеко не у всех так было
я тогда вообще не жил. Я спрашиваю обычно как тогда жилось у бабушек и дедушек. И ни одного отрицательного отзыва про то время. А вот про сейчас очень интересно бывает послушать)
Конечно, старикам молодость всегда кажется красочной. Хоть здесь, хоть в США. Но совок от этого лучше не становится
может дело не в совке, а в апатии народа и охреневшести номенклатуры?)
До перестройки так и было, а потом взяли на время власть народ. Но потом все поехало куда то не туда
А вы какого года рождения? Если не секрет.
В советский союз хочу
https://youtu.be/Yldak8Mrvc0
У моих родителей в деревне в Казахстане совхоз был на 10000 голов КРС. Это не считая птицы, баранов и прочей живности. И мяса в деревне круглый год не было вообще. Ни украсть, ни купить, никак его не достать было. Хер знает, куда оно все уходило, в Москву, видимо.
А опять выводы о жизни 270 млн человек на основе личного опыта!! Ясно
а на основе чьего опыта надо выводы делать? на основе высеров эксперта дудя, научпопера топлеса, али еще кого?
Например на основе статистических данных!
у вас они есть? блесните. доступными мне статистическими данными я поделился.
Бремя доказывания на утверждающем.
пфффффффффффффф, это просто изи перевод стрелок.
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Отнюдь. Жил, знаю.
Дада уж лучше совок чем насильное трансгендерство твоего ребенка.
А выбор только либо совок либо трангендерство ребенка?
Это же излюбленный метод сетевых демагогов - доведение до абсурда тезиса.
Кремлебот-новорег хуже пидараса
самоидентификация у вас так себе. обратитесь в ближайшее локальное отделение психиатрии. поправят.
Мне кажется переход на на кидания всяким это прям идентификация пролибералов. аргументов то нет.
Их ништяки задеты и им по фигу.
Насильное трансгендерство зато железный аргумент, лол
А это «насильное трансгендерство твоего ребенка» сейчас с тобой, в одной комнате?
Мне кажется, нужно иначе сделать: публиковать перечень стран, куда россиян пока пускают, дают визы, ВНЖ и т.д. и постепенно вычёркивать.
Интересно, хотя бы РБ в финале останется?
Вы очень оптимистичны. Скоро холопам можно будет перемещаться только в рамках своей губернии. И то, между баринами, а не свободно
Да и между баринами – строго в Юрьев день и под конвоем (-:
Ну мрии то свои извращенческие не обязательно выносить на люди :-)
Рабовладелец нашелся :-)
Благо губерния 1/7 суши , есть куда преместится.
Губерния это область если что. То есть можно будет перемещаться в пределах одной области, например московской
ну я и говорю отличная область 1/7 суши.
Россия как вселенная, постоянно расширяется и на 99% состоит из пустоты.
Ну нынче и в еуропе так говорят. Капиталистический кризис в мире как бы. Война запада с Россией руками запроданцев это всего лишь маленький толчок стоявшего и балансирующего на грани экнонмической пропасти запада.
Вы коммунист, что ли? Кого планируете раскулачивать - программистов?
А что случилось?
Финляндия открылась ))
Скоро в Абхазию будем визы оформлять..
страждущие страждуют оформления виз в соседнюю область.
Как скоро русский народ поймёт что происходит великое предательство его интересов и его будущего