Эта страна стала одной из самых популярных для ИТ-специалистов, уехавших из Беларуси, пишет dev.by. О том, как попасть в парк, ИТ-визе и помощи с бытом — в тезисах издания.

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Редакция dev.by послушала вебинар про Узбекистан и его техотрасль и выбрала главное. Замдиректора узбекского IT Park Боходыр Аюпов рассказал, какие условия ведения бизнеса в этой стране, на какие льготы может рассчитывать ИT-сектор и какие возможности предоставляет ИT-виза.

А руководитель проектов в сфере коммерческого права, банков и финансов REVERA law group Ольга Полозова проанализировала, на какие валютные и налоговые нюансы стоит обратить внимание белорусскому бизнесу.

ИТ-Парк в Узбекистане

Узбекский IT Park открыт в 2019 году министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Основными направлениями развития парка Боходыр Аюпов назвал образование, поддержку и развитие стартапов, участие в разработке профильного законодательства, создание собственной инфраструктуры.

Так, в парке намерены в ближайшие годы вырастить своих ИT-специалистов, для этого по всей стране созданы центры и запущены образовательные программы, местные стартапы на сегодня способны привлекать инвестиции на «миллионы долларов», а на 6,5 га строится свой ИT-городок с бизнес-центрами, офисными и жилыми помещениями.

Но в последние три месяца в IT Park экстренно пришлось заняться новыми приоритетными задачами: здесь поняли, что Узбекистан способен стать точкой притяжения для релокантов, а ради этого стоит постараться. Сейчас на рассмотрении в узбекском IT Park находится около 200 заявок.

Здесь понимают, что для многих приехавших Ташкент — промежуточная точка для дальнейшей релокации, а кто-то планирует здесь работать лишь временно. «Мы все равно принимаем всех на одинаковых условиях, ведь каждый, кто побывал в нашей стране хоть раз, будет помогать разрушать стереотипы об Узбекистане», — говорит Боходыр Аюпов. По его словам, есть и обратный процесс: в Узбекистан приезжают специалисты, выбравшие для переезда другие страны, а часть планировавших уехать, остаются.

Как войти

Вход компании в IT Park несложный. Юрлицо можно зарегистрировать в течение дня (размер уставного фонда может составлять $1). Заявка компании на статус резидента парка рассматривается 10-12 дней.

Для резидентов нет «входных» KPI: не надо, чтобы компания имела определённое количество сотрудников, нет требований к их гражданству или профессиональной принадлежности, нет необходимости демонстрировать регулярный прирост.

Единственное требование для кандидатов — профиль компании должен соответствовать одному из 18 видов деятельности в ИT-секторе. Но даже этот момент расширен: по сути, резидентом парка может стать любая компания, экспортирующая свои услуги через интернет, например, бухгалтерские услуги, онлайн-образование, переводы и прочее. В то же время «прицепить в довесок» дополнительно другую деятельность, не связанную с цифровыми технологиями, не получится — эксперты рекомендуют в таком случае разделить компанию.

Отчисления

Отчисления администрации парка составляют 1%, и они могут быть уменьшены. Если компания достигает объёма экспорта в $10 млн в год, то она платит 0,75%, при объёме экспорта в $20 млн и выше отчисления парку уменьшаются до 0,5%.

Льготы

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Резиденты парка имеют ряд налоговых льгот:

Они освобождены от ввозных таможенных пошлин, корпоративных налогов;

Подоходный налог для сотрудников составляет 7,5%;



Налог на дивиденды — 5%.



Резиденты также должны понимать, что Узбекистан чётко заинтересован в экспорте ИT-услуг, поэтому НДС на импорт здесь такой же, как и для остальных сфер экономики — 15%. Это значит, что открытие узбекского «посредника», чтобы без проблем получать платежи и привлекать в виде субподрядчика белорусскую компанию, будет не таким уж выгодным. Впрочем, точку здесь ставить ещё рано — дискуссии о снижении НДС на импортные услуги ещё ведутся.

Виртуальный офис, зарплата в валюте

IT Park предлагает своим резидентам сразу несколько вариантов организации офиса.

Это может быть как классическая аренда офисных помещений (но будьте готовы, что сейчас они заполнены на 95%), так и номинальная минимальная аренда для получения юридического адреса. При этом никаких требований к местонахождению сотрудников нет.

Правила деятельности парка также допускают выплату зарплаты сотрудникам в валюте и на счета в странах, где они физически находятся — в пределах экспортной деятельности компании.

Виртуальный офис — ещё один из вариантов ведения бизнеса, но здесь уже есть требование в качестве директора нанимать только граждан Узбекистана. «По виртуальному офису мы такое требование поставили только ради подотчётности — чтобы у нас было к кому обратиться», — пояснил Боходыр Аюпов.

ИT-виза: для инвесторов, учредителей компаний-резидентов, айтишников

Сотруднику компании-резидента парка нет необходимости получать рабочую визу, приступать к своим обязанностям он может сразу по прилёте.

Но с апреля здесь начала действовать максимально упрощённая система интеграции релокантов в общество: IT-Visa.

Она позволяет на протяжении трёх лет без ограничений уезжать и приезжать в Узбекистан;

У обладателя ИT-визы наравне с гражданами страны есть доступ ко всем социальным услугам (образование, здравоохранение);



ИT-виза дает право на упрощённую процедуру для получения вида на жительства.



Получить этот вид визы можно, заполнив заявку на сайте, консультируют в отдельном Telegram-канале — IT-Visa Consultant (@itvisa).

TashRush — помогают с бытом

Если спускаться ещё ниже — на бытовой уровень и исключительно рутинные трудности любого переезда — IT-Park и здесь предпринял ряд усилий.

Программа TashRush («Ташкентская лихорадка») рассчитана прежде всего на релоцирующиеся компании. Чтобы попасть в программу, также необходимо заполнить заявку.

Она предусматривает, что гостей встретят в аэропорту, выдадут SIM-карты, доставят в гостиницу или на съёмную квартиру, помогут с арендой. Программа включает и оформление детей в школы и детсады, вопросы регистрации и открытия банковских счетов и выпуск карт. «Весь процесс мы построили так, чтобы всё было централизованно и быстро», — отмечает Боходыр Аюпов. Экскурсии, ужины, походы в театр — даже это предлагают гостям.

Нюансы

Цены

Но есть и нюансы. В частности, всплеск цен на недвижимость на фоне повышенного спроса. Если до волны релокации 2-комнатная квартира в ташкентской новостройке со всеми условиями стоила $200-300, то сейчас за нее просят от $400 до $600. «Чтобы это не было проблемой, мы купили два жилых комплекса и сейчас сдаём в аренду за $500», — комментирует Боходыр Аюпов.

Не подойдёт для транзитной компании

«Думаю, режим работы в Узбекистане будет подходящим, в первую очередь, для национальных разработчиков, которые занимаются экспортом услуг и сегодня испытывают сложности с принятием платежей от иностранных контрагентов, — рассуждает Ольга Полозова. — При этом такая модель не подойдет для транзитной компании, потому что, как было сказано выше, дополнительные издержки составят 15% НДС, хотя сам по себе субподряд не ограничен».

Что будет с членством в белорусском Парке высоких технологий?

Не менее важен вопрос и с судьбой компании в Беларуси, если у учредителей есть желание сохранить ее, частично переместив бизнес в Узбекистан. Это актуально для резидентов белорусского Парка высоких технологий (ПВТ).

Наработанной практики в этом вопросе пока нет, но поскольку рост оборота и демонстрация его в регулярной отчётности всех членов ПВТ — одно из условий членства, можно предположить, что у администрации белорусского парка могут возникнуть вопросы. Ведь после старта бизнеса в другой стране обороты компании в Беларуси, скорее всего, упадут.

Доплата налога в Беларуси

Полозова напоминает, что если сотрудник релоцировавшейся компании не становится налоговым резидентом Узбекистана, то с полученных доходов ему надо будет доплачивать налог в стране пребывания. Например, белорусу, получившему «узбекскую» зарплату, из которой уже вычли 7,5%, необходимо будет подать декларацию в налоговые органы своей страны и доплатить 5,5% (в Беларуси подоходный налог 13%). Происходит это раз в год.

Аналогично с дивидендами

То же самое и с дивидендами: при их репатриации в Узбекистане 5% останутся в этой стране; соответственно, по месту налогового резидентства акционера налог надо будет доплатить (в Беларуси — плюс 8% для физлиц, плюс 7% для юрлица).

«Я упоминаю это для того, чтобы руководители компаний, принимая окончательное решение, рассматривали все аспекты в комплексе», — подчёркивает Ольга Полозова.

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