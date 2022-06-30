Сервис для расчёта зарплаты и ведения сотрудников на удалёнке Deel договорился с ОАЭ об ускоренной выдаче виз Статьи редакции
Это первое партнёрство стартапа с правительством.
- Управление по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и удалённой работы ОАЭ заключило стратегическое партнёрство с американским стартапом Deel, пишет Bloomberg.
- Его клиентам, среди которых Coinbase, Dropbox и Shopify, будет доступно ускоренное получение долгосрочной или краткосрочной визы.
- ОАЭ стремится сделать страну более привлекательной для мировых технологических компаний и стать ИТ-центром в регионе, отмечает агентство.
- Это первое такое партнёрство с правительством, отметили в Deel. В будущем подобные соглашения могут заключить и с другими странами.
- Основанный в 2019 году Deel предлагает компаниям услуги для удалённой работы и найма людей из других стран: начисление зарплаты, инструменты для соблюдения нормативных требований и другое. В октябре 2021 года компания привлекла $425 млн при оценке в $5,5 млрд.
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Блин, ОАЭ молодцы. Такими темпами популярность и надежность в плане политического нейтралитета и удобства заберет это звание у Швейцарии
Американцы их быстро прикроют
Эмираты? Чёт сомнительно.
Саудитов уговорить на качание нефти не удалось, а этих тем более
Скорее наоборот Эмираты станут центром ИТ и стартапов
Эх, звучит-то как: управление по вопросам удалённой работы! А не 3-й подкомитет 17-го комитета 4-й дирекции 8-го управляющего заместителя министра торговли города Вялая Слобода.
это классная новость, и стартап крутой и АЭО молодцы
Интересно на основе чего ускоренная виза? За счёт скоринга и KYC от Deel? Типа правительство ОАЭ будет доверять им в этом плане и за счёт этого ускоренные процедуры?
Если не ошибаюсь подобные штуки были в Китае, у той же Алибабы их "Кредиты Сезам"(типа соцрейтинга) тоже позволяли часть виз получать в ускоренном темпе, вроде бы даже шенген.
Получаю ЗП через Deel, за последние 2 недели: закрыли вывод в ЕВРО, а потом закрыли вывод в Модульбанк...
Может их арабы так прогинают против русских?