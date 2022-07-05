За небольшие по мировым меркам деньги у вас может быть большой дом с садом, шофёр, повар и домработница: жизнь в Гане

Я из Санкт-Петербурга и живу в Аккре, столице Ганы, уже несколько лет. Расскажу, как переехал в страну и как тут дела с жильём, едой, зарплатами, развлечениями и всем остальным.

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Прибрежный район

Как попал в Гану и где работаю

Поработав немного в родном Петербурге, десять лет назад я поехал получать второе высшее во Францию. Думал, что на год, но в итоге остался на семь — захотелось поучиться и поработать ещё, пока Франция не надоест.

Магистратура была в сфере устойчивого развития в развивающихся странах — а развивающимися странами там, как выяснилось, называют преимущественно свои же бывшие колонии, так что поток наш был преимущественно чёрным. Так у меня появилось первое смутное представление о Западной и Центральной Африке и первые друзья оттуда.

Несколько лет спустя почти случайно я попал в командировку в Сенегал и начал открывать регион уже как следует — и так он меня вдохновил, что с тех пор я занимаюсь практически только им. Вдохновил, разумеется, не потрясающим качеством жизни — скорее тем, какими простыми шагами этого качества там можно добиться. Возможностью что-то сделать первым.

После этого было несколько клиентов и проектов разной степени успешности, ориентированных на франкоязычные страны, а также на Нигерию и Гану, поездки туда, но всё равно взгляд оставался внешним, а бизнес-туризм, даже вместе с интенсивным общением с местными контактами, полного погружения не даёт.

Когда в феврале-марте друзья и знакомые стали разбегаться кто куда, в Грузию и Турцию в общей толпе не захотелось, израильского паспорта у меня не оказалось, срочно в Европу релоцировать никто не смог, зато поступило несколько предложений от африканских знакомых — и я выбрал из них наиболее привлекательное. Отдельное спасибо моей супруге, которая самоотверженно согласилась поехать со мной в глубины чёрного континента.

Где работаю

Позвали меня на роль COO в небольшую местную компанию. Консультируем местных и зарубежных инвесторов, открываем клиентам филиалы и выступаем в роли реселлеров в регионе, помогаем местным стартапам, запускаем и свою краудинвестинговую платформу.

Всё это командой из полутора десятков ганцев во главе со мной, плюс несколько фрилансеров и сторонних консультантов по мере необходимости. Комфортный офис в престижном по местным меркам месте, достаточно вкусное кафе, два по очереди неработающих Wi-Fi, также не всегда работающие сотрудники. И единственный белый я.

Наш офис

Сразу стало очевидно, что работать с регионом издалека, пусть даже ежедневно общаясь с местными партнёрами и периодически навещая их в командировках, и работать непосредственно отсюда — огромная разница.

Прошлое раздражение нерасторопностью и кажущейся тупостью партнёров сменяется восхищением их успехами, несмотря на постоянную же нерасторопность и тупость их сотрудников и контрагентов, от банков и поставщиков до налоговой и страховой.

Разумеется, работодатель берёт на себя и формальности по получению так называемой Ghana Card, разрешения на работу и вида на жительства, получив которые можно уже открыть счета в ганских седи и в американских долларах в одном из многочисленных местных банков. Не буду указывать никаких сроков по этим процедурам, так как всё зависит от личных отношений с ответственными за эти процедуры чиновниками. При нормальном течении всё уложится в месяц, при огромном желании можно ускориться до недели-полутора.

Вкратце о стране

Гана расположена в Западной Африке, на атлантическом побережье, почти на экваторе и ровно на Гринвичском меридиане (проходит через окраину столицы — Аккры). Площадь примерно как у Великобритании (или как три Ленинградских области, если кому-то это ближе), население — чуть более 30 млн человек. С трёх сторон окружена франкоязычными странами — Кот-д’Ивуаром, Буркина-Фасо и Того. Две последние существенно беднее.

Гана — бывшая британская колония, английский — единственный государственный язык (но это вовсе не гарантирует, что все здесь, особенно за пределами столицы, могут на нём говорить), есть ещё более 20 местных языков, наиболее распространены диалекты аканского, в частности, чви (который тут во многом является языком межплеменного общения, то есть его учат отдельно, чтобы нормально общаться с соседями).

История последних десятилетий по меркам региона очень мирная — никаких революций и гражданских войн аж с конца 70-х. Президенты добровольно уходят после двух сроков, в парламенте две примерно равнозначных партии, не сильно друг от друга отличающиеся. Короче говоря, умеренный застой, вдохновлённый во многом США.

Климат на удивление терпим, особенно на побережье, где всегда есть лёгкий прохладный ветерок. В самый жаркий период температура может доходить до 40 градусов. Весной-летом тут сезон дождей (в смысле, они в это время в принципе есть, чаще всего ночные ливни), температура днём в среднем 25–30. В общем, вообще не Ближний Восток, скорее вечное российское лето.

Катание на лошади на обустроенном городском пляже

Население

Разумеется, никакого ганского народа и близко не существует, есть множество племён. Пусть это часто и вовсе не заметно взгляду иностранца, у них свои, часто непонятные друг другу, языки и диалекты, свои «исконные» земли, свои обычаи.

Главное же — свои вожди, которые хотя и примыкают к современным партиям, параллельно ведут ещё и неформальные политические игры с соседними племенами. А ещё этим вождям — официально и не очень — принадлежит очень значительная часть земель, поэтому почти любой заметный проект в сфере недвижимости рано или поздно упирается в отношения с ними.

Не меньше, чем племенная принадлежность, жителей объединяют и церкви. Мусульман небольшая часть, они живут в основном на севере страны. Основная же часть — совершенно бесчисленные христианские конфессии и деноминации. Всевозможные пятидесятники, разнообразные евангелисты, вездесущие мормоны — кого тут только нет. Христианство играет огромную роль в жизни ганцев: стоит посмотреть на большую часть населения, в лучших нарядах идущую воскресным утром в церковь, посмотреть на обклеенные «охранительными» надписями такси или посчитать часто последние деньги, которые они несут успешным харизматичным пасторам…

Христианство повсюду, часто в весьма креативных формах

Но справедливости ради, это многообразие порождает и терпимость — всем на всех плевать, религиозных и межплеменных конфликтов давно уж замечено тут не было. Да, о верованиях: так исторически сложилось, что похороны и память об усопших — чуть ли не основа местной культуры. На поминки собираются все, кто хотя бы отдалённо знаком с кем-то из родственников усопшего. Музыка, застолье, веселье, нетворкинг — всё как положено.

Дом покойного украшают лентами, на стену вывешивается его фото с именем и датами жизни или возрастом, ну и скорбными надписями про них. Портреты эти висят годами, отчего прогулки по некоторым улицам могут производить гнетущее впечатление. Кстати, в годовщину события часто вывешивают новый портрет и снова собирают застолье, пусть и в чуть более семейном кругу.

В силу стабильности, безопасности и относительной экономической развитости Гана достаточно популярна у экспатов. В частности, в стране самая большая в Африке афроамериканская диаспора — несколько лет назад президент Акуфо-Аддо запустил программу по их возвращению «на родину».

Нельзя сказать, что все они остаются в стране на долгие годы, но факт, что именно отсюда отчаливали многие корабли, увозившие рабов в Новый Свет, определённо очень помогает связям Ганы с США.

В Аккре есть, конечно, и российское посольство, но это максимум, что о нём можно сказать. В организации бизнес- или культурных мероприятий оно замечено не было, как, впрочем, даже и в ведении соцсетей. Впрочем, сколь-нибудь крепких связей с Ро у Ганы никогда и не наблюдалось. Может, это и к лучшему.

Безопасность

Как я сказал выше, в отличие от многих соседей, где захват военными власти каждые пару лет в порядке вещей, в Гане уже несколько поколений не видели насилия, возможно, поэтому его нет и на улицах.

Население крайне миролюбиво и неагрессивно. Попросту даже лениво. Теоретически, конечно, что-то могут и украсть, обманут тоже понемножку, но усилий для этого прилагать не станут. По улицам можно ходить спокойно даже в тёмное время суток. Наверное, можно найти и «плохие кварталы», но они часто так густо населены, что какая-то агрессия против вас становится невозможной — сами же своих и утихомирят. Короче говоря, классической подворотни и тёмного пустого двора тут не встретишь.

Непостижимые особенности местной культуры

За пределами столицы также спокойно, можно самостоятельно передвигаться между городами и деревнями. Даже белым, даже без сопровождения, даже в тёмное время суток. Людей не похищают, террористических групп нет (ходят слухи, что есть кто-то в лесу на севере страны на границе с Буркина-Фасо, но зачем же туда ехать?), оружия на руках у населения нет.

Дорожное движение своеобразное, но вновь без агрессии. Попросту говоря, никто никого не уважает, но и зла не желает тоже. Основных беды на дорогах три:

Водители маршруток.

Водители классических такси.

Мотоциклисты, включая доставщиков.

Если стараться не приближаться к этим трём категориям, ваш опыт вождения может оказаться не таким уж ужасным. Ах да, на трассе к этим проблемам добавляются водители перегруженных старых грузовиков (которых здесь никто не научил держаться правой полосы) и полицейские, которые вполне могут просто попросить у вас небольшую сумму денег — не за что-то конкретное даже, а просто из уважения.

Да и качество дорог вполне российское провинциальное. Асфальт, заплатки, ямы. Металла только на дороге просто так не валяется, тут он в цене.

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Урбанистика Аккры

Города Ганы не очень приспособлены для европейского стиля жизни, особенно если вы хотите поддерживать какой-то привычный вам уровень комфорта. Возможно, чуть лучше приспособлены для образа жизни американского.

Аккра довольно сильно разрослась в последние годы (как за счёт миграции, так и благодаря рождаемости), сейчас население составляет порядка 4 млн человек. Все они живут в малоэтажной застройке, следовательно, на большой территории, связанной в основном сетью извилистых двухполосных дорог. «Цивилизованная» часть этих улиц покрыта умеренно приличным асфальтом, иногда удивляющим внезапными глубокими ямами (ума не приложу, откуда они берутся в таком климате).

Улочки Аккры с асфальтом

Обочин и тротуаров практически нет, зато есть сточные канавы — бетонные желоба по краю дороги от полуметра до полутора метров глубиной со смесью канализации и дождевой воды внутри. По задумке они были закрыты металлическими решётками, но часть из них сдали в металлолом, часть сгнила, потому ездить и ходить нужно внимательно, сильно к краю не прижимаясь.

Без асфальта

К счастью, довольно много лежачих полицейских, часто довольно жёстких — они очень помогают перейти дорогу, так как иначе пешеходов тут не пропускают.

Новый аэропорт построили на относительной окраине города где-то во времена обретения страной независимости. С тех пор Аккра росла вокруг него — и так получилось, что сейчас он оказался практически в центре города, и если вы живёте в сколь-нибудь приличном районе, то над вами будут круглые сутки садиться или взлетать самолёты.

Ещё одна «шокирующая» деталь — побережье. В не самых развитых странах часто не хочется купаться, не выезжая из больших городов, всё-таки промышленные и бытовые стоки тут очищают не всегда хорошо. Но погулять по пляжу, по набережной с магазинчиками, посидеть с коктейлем на террасе, о которую разбиваются волны, или в плавучем ресторане в тихой лагуне — это же основа основ, которую можно встретить и во многих прибрежных африканских городах — но не в Аккре.

Береговая линия

Так получилось, что когда несколько столетий назад аканы пришли в места, где сейчас стоит столица, тут уже жили племена гаа. И такой уж тут уважительный друг к другу народ, что аканы до сих пор чувствуют себя не очень ловко на «чужой» земле — и не мешают гаа в местах их компактного проживания, которые как раз и расположены практически вдоль всей береговой линии Аккры.

Короче, что мы имеем: вдоль большей части побережья идут плотные одноэтажные трущобы, с узкими проходами между ними, местами даже без электричества, водоснабжения и канализации. Далее идёт пляж, покрытый плотным слоем разнообразного пластика и щедро присылаемой в Гану секонд-хенд одежды. И океанские волны, в которые представители гордого народа гаа исстари ходят справлять свои нужды. И не готовы отказываться от этой привычки ради привнесённых извне благ так называемой цивилизации.

Пляж в центре города

Но не всё так грустно, есть и два более-менее обустроенных платных пляжа - но вода всё равно грязновата, надо подальше от города отъезжать для купания.

Ну и личная боль — боль человека, привыкшего и любящего много гулять и просто добираться куда-то пешком — город для этого не приспособлен совершенно. Нет, разумеется, местные жители по обочинам шляются очень активно, да и под колёса вам нет-нет да и шагнут, но сама концепция «прогулки» им не очень близка.

Потому и немногие существующие официально парки большие похожи именно на пустыри с парой жалких деревьев — и популярностью они не пользуются. Из описанного может показаться, что тут сплошной негатив, но это не так — если повезёт с районом проживания, также если искать интересные места и правильно выбирать маршруты. Ну и не во всех городах тут я ещё бывал, так что впечатления в основном столичные.

Загончик для скота у берега океана в центре города

Зарплаты

Понятно, как и в любой развивающейся стране — и особенно в столице развивающейся страны — расслоение большое и бросающееся в глаза. Большие дома с охраной, дорогие внедорожники и целыми днями сидящие по обочинам дорог мужчины, ждущие, когда их женщины заработают на хоть какую-то еду.

Зарплаты обслуживающего персонала, особенно в провинции и из провинции, начинаются от 5000–7000 рублей (конвертирую ганские седи по курсу на начало июля 2022). В офисе на базовых позициях вполне реальны уже 20–30 тысяч рублей, среднее звено — 50 тысяч рублей и выше. Если международные компании, то чуть более международные и уровни дохода.

Отчего-то крайне популярна придорожная продажа чехлов на телефоны

В целом представьте себе достаточно глубокую русскую провинцию — не ошибётесь. Там же ищите и ответ на вопрос «как на это прожить». Только тут ещё отопления нет, да и стены толстые строить необязательно. О программистах и прочих фрилансерах не говорим. С родным английским и часто каким-то базовыми связями с диаспорой в США у них полно конкурентных преимуществ. Главное — не лениться (большая проблема местного населения).

И есть ещё, конечно, белые экспаты, которые делают всё возможное для помощи Африке в штате разнообразных международных организаций — и зарабатывают на этом частно куда больше, чем им платили в родной Европе. Тут надо отметить, что несмотря на сравнительную стабильность местной экономики, курс седи по отношению к доллару снижается (упал с 17 до 12 центов за 1 седи за последний год), цены подрастают, появляются даже первые протесты против инфляции (в стране, в целом к протестам не склонной вовсе).

Жильё

Если вы хотите достаточного уровня комфорта — в плане аренды недвижимости Аккра вполне сравнима с Москвой. Разумеется, многое зависит от престижности района, что именно находится по соседству, какие ремонт и мебель и так далее — приведу просто несколько реальных примеров, все в более-менее приличных местах. Цены на такое жильё тут указывают в долларах, пусть в долларах и остаются:

Тихий однокомнатный домик с маленьким двориком — $800–1000.

Евродвушки в приличных жилых комплексах и районах — $1500–2000.

Квартира или таунхаус с двумя-тремя спальнями — $2500–3000.

Престижный по местным меркам ЖК

Ближе к окраинам, тоже в спокойных районах, если вы не работаете в центре или не против часовых пробок в обе стороны — можно найти и просторный дом с прилегающим садом вдвое дешевле. И торг тоже возможен.

Ну чем не пастораль?

Планировки иногда не очень эргономичные — уехавшие в Ереван поймут, о чём речь: неиспользуемое пространство слишком просторных гостиных, огромные диваны причудливых форм, странные закоулки и так далее. Ещё одна особенность фантазии здешних архитекторов — окна спален (плотнозашторенные, разумеется) иногда выходят в общие коридоры или на общие же балконы и террасы.

Коммунальные платежи в цену не включаются. Вода не очень дорогая, основная статья расходов — электричество (особенно учитывая работающие часто круглосуточно кондиционеры), оно оплачивается вперёд, счёт пополняется по мере необходимости. В некоторых районах есть магистральный газ, с ним дешевле.

Важный критерий выбора жилья здесь — даже важнее, чем охрана (которая представляет собой очередные несколько бесполезных мужиков, целыми днями сидящих во дворе и иногда открывающих вашей машине ворота) — цистерна с водой и дизель-генератор. Перебои и с водой, и с электричеством случаются нередко, а вот в правильно оборудованных домах это не ощущается вообще. Только шум от дизеля и выдаёт, что с сетями проблемы.

Застройка спального района

Дополнительно усложняет вопрос необходимость предоплаты. Шесть или даже двенадцать месяцев вперёд — в порядке нормы. Предоплата на три месяца вперёд — это если вам очень повезёт и риэлтор или владелец вас или вашего работодателя уже хорошо знает. Разумеется, за пределами столицы и цены ниже, и гибкости больше.

Когда спрос на недвижимость существенно превышает предложение

Транспорт

Гана, к сожалению, в плане общественного транспорта отстаёт даже от некоторых африканских стран. Междугородное сообщение, в первую очередь автобусы, часто довольно комфортабельные и по доступным ценам. Если едете в другой город, а не в какое-то удалённое место, крайне рекомендую автобус вместо поездки за рулём, сбережёт в том числе и кучу нервов.

Также есть междугородные перелёты. Не всегда в удобное время, не совсем по доступным местным ценам — но всегда хорошо иметь альтернативу, особенно за неимением железных дорог как таковых.

В городе всё сложнее. Полноразмерные автобусы тут отчего-то не прижились, зато хорошо развились маршрутки — тук-туки. Тридцатилетние помятые со всех сторон «Мерседесы» и «Тойоты» с увеличенным количеством плотно стоящих сидений, с подрезающими всех водителями и «кондукторами» (часто мальчиками-подростками), которые помимо сбора денег постоянно орут в открытую дверь пункт назначения маршрута и зазывают пассажиров. Собственно, этим список общественного транспорта Аккры и ограничивается.

Довольно типичный тук-тук. Маршрутки тут не украшают, в отличие от многих африканских стран

Разумеется, есть и такси. Традиционные не рассматриваем, они и дороже агрегаторов, и торговаться нужно всякий раз, да и качество машин вовсе не радует.Активно работающих агрегатора тут три:

Uber — лучший из представленного. Лучший в первую очередь потому, что у них в принципе присутствует класс «Комфорт», здесь это значит, что машина не совсем разваливается, чистая и в ней есть кондиционер. Uber сотрудничает с нигерийским лизинговым стартапом Moove, поэтому в «Комфорте» здесь в основном новые «Фольксвагены Поло». Им и пользуемся.

Bolt — лидер по числу машин (и в «Экономе», и в «Комфорте» в основном ровно те же самые Toyota Vitz с открытыми окнами вместо кондиционера), цены чуть выше, чем в Uber, но часто появляются «скидки». Если таксист поехал другим маршрутом или встал в пробку, могут списать существенно больше изначально отображавшейся стоимости. Да и в целом нет к ним доверия: во всех странах, где ими пользовался, бывали с ними какие-то проблемы.

Yango («Яндекс») — кажется, Аккра была их первым запущенным в Африке городом уж года 4 назад. Наружная реклама их есть везде, а вот машины ждать обычно долго, «Комфорта» никогда нет, в «Экономе» в основном «Матизы» — и цены выше конкурентов. К тому же спустя несколько поездок они перестали принимать мою европейскую карту — то ли санкции кто-то кому-то ввёл, то ли их сочли подозрительными, то ли отвалилось у них что-то… Российскую, естественно, тоже не принимают.

Для примера, стоимость типичной поездки не в час пик на 7 км и 20 минут — около 150 рублей на «Экономе» и 200–250 рублей на «Комфорте».

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Подытоживая — если вы тут надолго, вам нужна машина.

Еда

Сразу скажу, что местную кухню мы полностью пока оценить не смогли. Курица, индейка и говядина в специях, джолоф на основе риса — это всё довольно вкусно. Здешние супы и совсем экзотические блюда пока обходим стороной — нет в нас гастрономического любопытства.

Запоминающегося сервиса в ресторанах и кафе ждать не стоит, это совсем не их сильная сторона. Кроме того, в Гане считается, что атмосферу заведения создаёт музыка, причём чем громче музыка — тем лучше атмосфера.

Конечно же, по обоим пунктам есть приятные исключения, в основном ориентированные на экспатов и местный средний класс, но не факт, что когда вы проголодаетесь, вам они попадутся по пути. Иногда надёжнее сходить в простой и понятный международный сетевой фастфуд, который тут представлен в большом ассортименте (пожалуй, весь основной, кроме «Макдональдса»).

Напитки! Кухня достаточно острая, а когда пытаетесь запить её соком, оказывается, что в него щедро навалили имбиря. Он тут дёшев и популярен, поэтому в безалкогольных напитках нужно заранее проверять его наличие. Помимо продукции «Кока-колы» есть штук пять аналогичных линеек напитков местного и нигерийского производства. Коктейли часто очень неплохие, много интересных южноафриканских вин (и вообще алкоголь достаточно разнообразен).

В целом в супермаркетах тут относительное изобилие — и сразу понимаешь, насколько страна открыта для торговли. Помимо товаров из Ганы, Нигерии и ЮАР (этим африканское присутствие на полках почему-то и ограничивается), много продуктов из Турции, Ливана, США, Великобритании, Франции, Испании.

Острая свинина с не менее острым жареным плантаном (kelewele) в уличном кафе

Встречается и совсем уж восточноевропейская экзотика вроде активно продвигаемых промоутерами литовских чипсов или продающихся в отделе элитных мясопродуктов замороженных колбасок чоризо из Житомира! Важное дополнение для страдавших от отсутствия привычных продуктов «на Западе»: тут все ингредиенты для борща без проблем находятся в любом магазине — готовь не хочу. Есть в наличии и большинство круп.

Отдельный стресс для меня при каждом походе за покупками — это пакеты. Плотные шуршащие неразлагаемые и неперерабатываемые пакеты, большие и маленькие. В них кладут всё, а что потяжелее — сразу в два. В магазин со своей сумкой — нонсенс. Просьба не класть что-то в отдельный пакет также встречает полнейшее непонимание. Цены — российские. Заметно дешевле только местные продукты, особенно фрукты и овощи, в зависмости от сезона. Авокадо, манго и ананасы как основа рациона — это не так уж и плохо!

Фруктово-овощной отдел супермаркета

Цены на рынках, разумеется, существенно дешевле, но не факт, что именно для вас — ценники же не существуют, так что сумму вам назовут существенно выше, чем она есть на самом деле. Нужен местный «проводник», который в курсе реального положения дел и поможет сторговаться. Хотя бы в первый поход туда. Как, собственно, и во многих других местах тут.

Разнообразна и уличная еда. Буквально уличная — продаваемая вдоль дорог и разносчицами в пробках. Пока ничего удивительно вкусного среди неё не попадалось, но соотношение цены и сытности на высоте. Например, примерно за 20 рублей можно купить тяжёлую и плотную сладковатую выпечку из кукурузной муки в кукурузных же листьях — на полдня наедаешься сразу. Это к вопросу «как же выживают простые люди».

Ах да, ещё вдоль дорог частенько навалены кокосы, которые вам любезно вскроют мачете и подадут в машину. Выпиваете сок через трубочку, кокос разрубают и отдают вам мякоть на десерт. Стандартная стоимость — те же 20 рублей. Крайне популярное у местных освежающее лакомство.

Уличная торговля сезонными фруктами

Развлечения, культура, туризм

В афроамериканской и афробританской среде стало уже общим местом представление об Аккре как о тусовочном месте, которое never sleeps. Достаточно свободные нравы, от природы красивые девушки, алкоголь и много экспатов — что ещё нужно, чтобы ночные клубы развивались и жизнь бурлила?

Если развлечения вас интересуют чуть более культурные, тут становится немного сложнее. Музеев довольно мало и экспозиции в них не самые богатые. Интересны несколько сохранившихся на побережье с 15–17 веков работорговых замков и фортов — и привычные нам памятники архитектуры на этом тоже иссякают. Театров немного, не все они играют на английском и вы с трудом найдёте в них классический репертуар.

В торговых комплексах есть вполне привычные современные кинотеатры со смешанным американско-африканским репертуаром. В более тихих районах также попадаются скромные здания с вывесками «Кинотеатр 24/7» и барами при них, но выяснилось, что внутри там просто номера с большими кроватями и большими же телевизорами — и используют их не столько для просмотра фильмов, сколько для внебрачных встреч.

При этом в целом склонность к красоте и творчеству бросается к глаза — со вкусом подобранные наряды местных женщин, независимо от социального статуса, раздающееся отовсюду воскресным утром церковное пение, которое тут варьирует от классического хорала и госпела до каких-то явно традиционных песен и рок-обработок… Увы, дальше личного пространства каждого эта креативность выходит редко.

Бутик местного бренда сумок и аксессуаров

За пределами столицы есть, что посмотреть — дюжина национальных парков, интересные ландшафты по реке Вольта и в горах в центре страны, ну и множество очень приятных пляжей с отелями при них — чем дальше от Аккры, тем лучше соотношение цена-качество.

Важно понимать, что большинство этих мест, пусть и ехать-то туда всего 200 км, вы за один день посетить не сможете, в силу качества дорог, длины пробок и очень слабого освещения в тёмное время суток, так что каждый такой выезд стоит планировать заранее и в идеале сразу на все выходные.

Часто, чтобы подготовить инфраструктуру для туризма внешнего, следует начать с развития туризма внутреннего. При этом в общении с местными жителями отчётливо понимаешь, что этот самый туризм для них — концепт привнесённый извне, понимают и принимают его в основном уже образованные (часто — за рубежом) представители среднего класса. Остальные же если и ездят куда-то, то либо потому что «надо», либо к кому-то из многочисленных родственников. Оттого и неудивительно, что комфорта в путешествиях по Гане вам будет не хватать — или, вероятнее, стоить он вам будет существенно больше, чем в более «туристических» странах.

Сервисы

Начнём с самого важного — связи и интернета. Хорошая новость — они тут есть. Четыре крупных мобильных оператора (из них в лидерах Vodafone и MTN), достаточно хорошее покрытие (4G в городах и вдоль основных дорог пока не подводил), много сервисов.

Однако мобильный интернет тут достаточно дорогой, пакеты часто имеют ограниченный срок действия, поэтому местные жители стараются подключаться к вайфаю где только возможно. Например, у некоторых интернет отключён вообще и они покупают 1 ГБ конкретно на выходные, когда не бывают в офисе.

Я тоже подключён к Wi-Fi дома и в офисе, для остального беру 3 ГБ на 14 дней за эквивалент 70 рублей. Как и в большинстве африканских стран, операторы также предлагают сервисы мобильных денег – достаточно интересная игрушка, но мы ими пока практически не пользовались: в сколь-нибудь цивилизованных местах принимают карты (кстати, почему-то очень редко работают бесконтактные терминалы), а в менее цивилизованных они и сами предпочитают наличные.

Относительно домашнего и офисного Wi-Fi — насколько я понимаю, тут многое зависит даже не только и не столько от выбранного провайдера, сколько от вашего везения: в некоторых зданиях и офисных центрах есть хорошая скорость и почти нет перебоев, в других — ровно наоборот, даже если стоят два-три альтернативных роутера и счета за интернет оказываются довольно астрономическими.

В Аккре действует несколько международных и местных агрегаторов доставки, крупнейшие из них — Glovo и Jumia Food. Некоторые заведения также доставляют сами по близлежащему району: заказ — через WhatsApp, оплата — наличными.

Маркетплейсы, увы, в достаточном объёме и качестве сюда ещё не пришли. Есть несколько — в частности, Jiji и та же Jumia, в которых теоретически можно найти нужный вам товар, есть и не слишком дорогая доставка с Aliexpress, но всё равно ассортимента, скорости и качества после Европы и России не хватает. Логистика остаётся крупнейшим челленджем — как доставка в страну (что и говорить, если крупнейшим и самым популярным оператором остаётся DHL с его неподъёмными для большинства клиентов ценами), так и последняя миля.

Промежуточные итоги

Гана — вне всякого сомнения, «страна возможностей». Страна, где к заметным положительным изменениям может привести каждый, даже самый небольшой, шаг властей или внедрение какого-то как будто совсем не инновационного сервиса. Страна, в которой до тебя почти никому нет дела — и от этого как-то безопаснее. И где при этом достаточно легко завязываются деловые и личные связи.

Комфорт здесь достаточно легко достижим. За небольшие по мировым меркам деньги — $3000–4000 — у вас здесь может быть просторный дом с садом, шофёр, повар, домработница, ассистент и так далее (мечта многих приезжающих сюда афроамериканцев). Конечно, никогда не будет европейского стиля жизни — но разве всем он нужен?

Не думаю, что я останусь здесь на много лет — хочется в идеале когда-нибудь пожить ещё и в любимом Сенегале, и где-нибудь на Ближнем Востоке, а там уж и осесть в Северной или Восточной Европе. Но кто знает, как повернётся судьба? В любом случае, Гана меня многому уже научила — а сколько ещё предстоит в ней открыть!

Я слишком ленив и недостаточно болтлив, чтобы активно вести соцсети и тем паче каналы (хотя при этом переезде в Африку и был такой план) — но со мной всегда можно связаться в:

Этот и без того слишком длинный текст практически не касается местных особенностей ведения бизнеса — этим вопросам будет посвящена отдельная статья.