Россия с 15 июля снимет все коронавирусные ограничения на пересечение границы Статьи редакции
Для граждан Беларуси отменят требование о ПЦР-тестах, гражданам других стран придётся его делать.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение оперштаба. Временные ограничения действовали с марта 2020 года — они касались пересечения сухопутной границы и въезда иностранцев.
- Кроме того, для граждан Беларуси, прилетающих на самолёте, отменят требование о представлении отрицательного ПЦР-теста на Covid-19. Для граждан других стран требование сохранится.
- С 14 июня в России отменили ограничения для иностранцев на въезд в Россию через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.
- 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения в России, действующие с 2020 года из-за пандемии Covid-19.
- С апреля 2021 года все россияне при возвращении из-за границы обязаны сдавать ПЦР-тесты. С апреля 2022 года его не нужно сдавать, если пересекаешь границу по суше.
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В Финку едем или нет ?
очень тревожит этот вопрос.
Люди, подскажите?
выезжать по земле в Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию - все норм
Финка была интересна только простотой открытия Шенгена. Делать там точно не фиг.
Не понял, а для выезда по земле осталось требование "Оснований для выезда" или нет?
А гражданам России, прилетающих из той же Беларуси (или Армении, Грузии)
Белорусы здоровее других, судя по всему?
https://www.youtube.com/watch?v=4IwEJPrPVp4
А, это да – всемирно известный вирусолог (-:
А что там с заполнением на Госуслугах анкеты перед вылетом обратным рейсом и потом ещё отправка через Госуслуги сертификата с этих же самых Госуслуг?
Заголовок в заблуждение вводит, так как в тексте такие слова: Для граждан других стран требование сохранится.
Россия при этом входит в список «других стран», по ходу, поскольку про отмену ПЦР для россиян ничего не сообщалось
так требование ПЦР-теста это не совсем ограничение, пересекать-то можно
А граница с финкой ?
Ееее! Жизнь налаживается!
Ух бля Гомель ждёт погналле!
драники, картофельный фреш и картофельный спа) Картошка еврибади
Что-то тут не чисто...
Так вроде батька изначально говорил что в Белорусии нет короны)