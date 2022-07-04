Миграция
Неподвижный волк

Россия с 15 июля снимет все коронавирусные ограничения на пересечение границы Статьи редакции

Для граждан Беларуси отменят требование о ПЦР-тестах, гражданам других стран придётся его делать.

  • Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение оперштаба. Временные ограничения действовали с марта 2020 года — они касались пересечения сухопутной границы и въезда иностранцев.

  • Кроме того, для граждан Беларуси, прилетающих на самолёте, отменят требование о представлении отрицательного ПЦР-теста на Covid-19. Для граждан других стран требование сохранится.
  • С 14 июня в России отменили ограничения для иностранцев на въезд в Россию через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.
  • 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения в России, действующие с 2020 года из-за пандемии Covid-19.
  • С апреля 2021 года все россияне при возвращении из-за границы обязаны сдавать ПЦР-тесты. С апреля 2022 года его не нужно сдавать, если пересекаешь границу по суше.

#новость #covid19

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20 комментариев
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 Sergei Lukin

В Финку едем или нет ?

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Антон Клементьев

очень тревожит этот вопрос.
Люди, подскажите?

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Chok Chok

выезжать по земле в Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию - все норм

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Mik Petrov

Финка была интересна только простотой открытия Шенгена. Делать там точно не фиг.

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Влад Борщ

Не понял, а для выезда по земле осталось требование "Оснований для выезда" или нет?

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SYNACK
Временные ограничения действовали с марта 2020 года — они касались пересечения сухопутной границы
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В Б

А гражданам России, прилетающих из той же Беларуси (или Армении, Грузии)

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Вадим Д.

Белорусы здоровее других, судя по всему?

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Слегка Придурковатый

https://www.youtube.com/watch?v=4IwEJPrPVp4

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Вадим Д.

А, это да – всемирно известный вирусолог (-:

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selecadm

А что там с заполнением на Госуслугах анкеты перед вылетом обратным рейсом и потом ещё отправка через Госуслуги сертификата с этих же самых Госуслуг?

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Sergey Mikeyev

Заголовок в заблуждение вводит, так как в тексте такие слова: Для граждан других стран требование сохранится.

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Valentin Dombrovsky

Россия при этом входит в список «других стран», по ходу, поскольку про отмену ПЦР для россиян ничего не сообщалось

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Неподвижный волк

так требование ПЦР-теста это не совсем ограничение, пересекать-то можно

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Виктор Парубец

А граница с финкой ?

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Pavel Pavel

Ееее! Жизнь налаживается!

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Роман Н.

Ух бля Гомель ждёт погналле!

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Илья Ив

драники, картофельный фреш и картофельный спа) Картошка еврибади

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Юлия Баранова

Что-то тут не чисто...

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Андрей Макаров

Так вроде батька изначально говорил что в Белорусии нет короны)

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