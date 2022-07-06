Елена Бунина: около 2500 сотрудников «Яндекса» уехали из России и остались за границей Статьи редакции
Всего в компании работает около 18 тысяч человек.
- Число сотрудников сообщила The New York Times бывший гендиректор «Яндекса» Елена Бунина. Издание опросило больше десяти бывших и нынешних сотрудников о ситуации в компании.
- По словам Буниной, темпы отъезда сотрудников «Яндекса» за границу все время растут. А внутри компании растёт разрыв между теми, кто остался в России, и теми, кто уехал за границу.
- В мае источники «Медузы» сообщали, что после начала «спецоперации» из 18 тысяч сотрудников «Яндекса» за границу уехало от трёх до пяти тысяч человек. При этом в самой компании утверждали, что 10% от уехавших уже вернулись в Россию, а «Медуза» писала о «тысячах людей» в чатах по релокации.
- В том же месяце израильская газета Calcalist сообщила, что Аркадий Волож планирует перенести штаб-квартиру «Яндекса» в Тель-Авив и обратился к властям Израиля с просьбой помочь в релокации сотрудников. В компании заявили, что издание ошиблось с переводом на иврит попавшего к нему документа.
- В начале июня «Яндекс» зарегистрировал юрлицо в Сербии. Сотрудники компании переехали в страну после «спецоперации», а компания арендовала для них «огромный офис», рассказали источники BBC. В компании назвали это «формальностью для работы в стране».
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Так им, полагаю, весьма неплохо в таком режиме живётся и работается. Офис новый крупный в Сербии, опять же. Можно только порадоваться и немного позавидовать им (-:
Несколько настораживает то, что темпы отъезда растут, не отъедет ли Яндекс в полном составе (-:
Вы в Сербии вообще были? Не знаю кто вообще может радоваться переезжая из Москвы или Питера в Белград.
Я бы больше беспокоился, не прикроют ли лавочку по отъезжанию для всех остальных.
Я был в Сербии, мне понравилось. До адриатического моря 500 км (как в НН съездить по сути +-), и снега по колено не выпадает.
В Сербии поди и налоги выше российских
Материал похож на чрезмерное нагнетание - не увидел в приведенной статье подтверждения цифрам. Keep calm
Сначала хотел пошутить: Устроюсь в яндекс, программировать не умею.
А потом передумал, даже если б и умел, не зашкварился бы. Работать на Яндекс это как помогать с газенвагенами.
работники сбербанка смотрят на тебя с иронией и снисхождением
Да никто не уехал, все в России, просто нагнетание слухов. В России работа, семья, дети, школа, все супер в Москве.
Ну главное ты не месте, значит не пропадёт страна.
Вакансии 6 дней, если что. Но вам, конечно, виднее.
А судя по симкартам - вернулось больше чем уехало
Уехавшие набрали симок и отправили одного с ними для успокоения наблюдателей за симками (-:
мои 3 симки сейчас "по месту регистрации", что это даст контрольным органам?
Вы по своим сим-картам судите? Или есть доступ к биллингу сим-карт сотрудников Яндекса? А что с туристами?
И поднимали они эти симки. И говорили с ними.
Мне тут в комментариях кто-то злобно доказывал, что "не многие уехали" )))
Дак дело не в количестве уехавших, а в качестве. В свое время уехал Дуров, Чичваркин и ещё немножко предпринимателей, в плане числа цифра смешная, но сколько страна потеряла в плане человеческого потенциала, сколько налогов, сколько новых технологий теперь будут расти не в России? Валят лучшие, самые активные и предприимчивые, умные и образованные. Средний iq по стране падает. Отрицательная селекция спустилась с верхов в народ. Это ли не чудо.
После 24-го это ожидаемо
Сдаётся мне, айтишники из Яндекса, пользуясь случаем, просто захотели потусить в другой стране. Ибо: 1. Они работают в Яндексе и зп получают в рублях на российские карты, то есть им нет необходимости уезжать, чтобы оформить карту иностранного банка для работы с иностранными заказчиками. 2. Их тут никто не выгоняет, не притесняет, в армию не мобилизует и не собирается мобилизовать. По сему это чисто флешмоб мягких и пушистых за счёт бюджета Яндекса. А не побег или изгнание, как было с белой интеллигенцией после революции 1917 года.
1. Не смущает разве чекистов, что сотрудники из-за границы имееются доступ к персональным данным, доступ к тому, что бы совершить что угодно с яндексом?
2. Интересно как они будут деньги переводить даже в сербию. Чемоданами Бунина в самолетах возить будет?
3. Что компания будет делать с настроем других, оставшихся в РФ, которые завтра придут и скажут отправляй в серибию или я ухожу.
Не парятся, главное товарища майор эту поляну стрижОт, а там хоть трава не расти
В Сербию не много желающих. Вот еслиб в США, то я бы сам в Яндекс только ради этого пошел
1. Чекистам главное, что у них самих был доступ к персональным данным.
2. Тот же SWIFT в Сербию пока ходит, с этим точно разберутся. Возможно в филиал будут приходить деньги не из РФ.
3. "Паши как чёрт за копейки, чтобы заслужить выезд из мордора".
Так, а для кого офис строят?
https://vc.ru/office/446083-yandeks-rasskazal-o-hode-stroyki-svoey-shtab-kvartiry-v-moskve-i-nazval-datu-okonchaniya-rabot-2024-god
Ну много офисов снимается. Видать оставшихся в нем запрут. Еще куча в регионах снимается.
для подавляющего большинства кто здесь остался и потом еще вернется
Ну для отвода глаз же, очевидно! (-:
Саркази.
Интересно, Яндекс помогает с переездом? Набор с релокацией ведёт?
Они и не уезжали, в Москве полный офис, сходите, прогуляться.
определили по сим-картам видимо)
Все Симки нужно на копию паспорта дяди Володи нужно регистрировать. У меня две Симки и обе на разных людей, но на меня ни одной. Значит меня нет
переехали в Сербию, где яндекс зарегистрировало юр. лицо ?
НАСТОЯЩЩИЕ ПАТРИОТЫ
Лена Бунина, однако, забыла указать, что уезжает в основном менеджерьё, ну а приличные разрабы если едут, то совсем не в Яндекс.
Но то такое!
Сербия ? Ну такой себе вариант . Чтобы там жить нужно очень сильно этого хотеть , примерно как в Венгрии .
там IKEA, Mac, visa и MC =))
Наверняка с молчаливого одобрения руководства. Если все-таки начнется официальная мобилизация, то хотя бы не всех сотрудников отберут. С другой стороны, всех сотрудников отправить за пределы РФ, как это сделали галеры, не могут, т.к. будет много вопросов из соответствующих органов к руководству компании.
А что, в Яндексе можно так просто уехать работать в другую страну? Нет никаких правил по нахождению сотрудника в офисе/на удаленке в своем регионе и тп? Если да, то чо ныть. Если нет, то почему разрешают релокацию. И опять же - чо ныть.
Это лучший для сотрудников вариант трудоустройства, нежели вот такой:
А что случилось?
погода хорошая