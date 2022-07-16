Семь историй про пять стран — Польшу, Литву, Грузию, Швецию и Нидерланды. Материал издания dev.by.

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Батуми, фото Unsplash

Вильнюс: «Вложил в ремонт €2,5 тысячи»

Поиск квартиры: апрель 2022.



Метраж: 50 м².

Стоимость аренды: €550.



— В Литве на рынке аренды жилья сейчас большой ажиотаж. Объявления долго не висят. Друзья, которые раньше приехали в Вильнюс, рассказали, что арендодателям нужно звонить сразу, как только появляется нужное объявление. Литовцы уважают право первенства, поэтому у того, кто первым дозвонился и быстро принял решение, больше шансов.

Некоторые ищут жилье через брокеров. Стоимость такой услуги — €200-300, иногда месячная аренда. Но я решил сначала попробовать своими силами. Квартиры искал на en.aruodas.lt — основной сайт для поиска недвижимости.

Я сразу позвонил по всем подходящим объявлениям и стал ждать новых. Для оперативности настроил оповещение на телефоне. Было много предложений евродвушек, которые больше подходят семейным парам без детей. Но нам нужна была евротрешка с двумя спальнями (у нас двое детей), а таких квартир выставлялось очень мало — 3-4 в сутки. На всякий случай включил в поиск и двухкомнатные квартиры. Надеялся, что попадется советская двушка, не переделанная в евродвушку, в которой есть изолированная кухня.

Для общения с арендодателями выучил на литовском фразу: «Извините, я не говорю на литовском» — и после этого спрашивал, можем ли мы поговорить на английском или русском.

Было много отказов, когда узнавали, что мы иностранцы: прямо говорили, что сдают только литовцам. Были отказы из-за того, что мы с детьми, и ещё из-за того, что хотим в перспективе перевезти кошку.

С одной хозяйкой, которая сдавала хорошую евротрешку за €800 в хорошем месте, мы почти договорились. Но у нее не оказалось формы договора на английском языке, поэтому она предложила перенести все на следующий день. А на завтра прислала сообщение, что квартира сдана другим людям, и пожелала успехов.

Больше шансов арендовать квартиру в Вильнюсе, если есть литовец, который может за вас поручиться и рассказать арендодателю, какие вы хорошие ребята. Например, знакомым беларусам так помог их литовский друг.

Мы в итоге нашли квартиру спустя три дня интенсивных поисков. Я первым позвонил хозяину, он был готов сдать квартиру семье иностранцев с детьми и домашними животными. Мы договорились о встрече. Спустя 4 часа после появления объявления на сайте у нас был подписанный договор аренды.

Квартира, которую мы снимаем, — двухкомнатная сталинка с двумя изолированными спальнями и раздельным санузлом, с высокими потолками. €550 в месяц. Квартира досталась в сильно запущенном состоянии (до нас в ней жили пожилые люди). Неприятный запах, протекающие трубы, отваливающиеся обои, прожженный окурками линолеум, пыльные диваны. Но нас это не смутило. Мы решили, что лучше сейчас сэкономим на аренде и вложим деньги в косметический ремонт.

В ремонт вложили больше €2,5 тысяч, из них €1000 нам компенсировал хозяин. Ремонт я делал самостоятельно — по вечерам и выходным на протяжении трех месяцев.

Варшава: «Хозяева внимательно изучали LinkedIn»

Поиск квартиры: апрель-май 2022.



Метраж: 47 м².

Стоимость аренды: €800 (со всеми платежами).



В Варшаву переехала из Киева. Жилье искала вместе с парнем. На поиски ушло больше двух недель. Все это время жили у подруги.

Хозяева квартир внимательно изучали LinkedIn, много спрашивали про работу. Кто-то детально расспрашивал про отношение к власти в Беларуси, кого-то пугало, что мы переехали из Киева, всё вот-вот закончится и мы вернёмся, а собственнику придётся снова искать жильцов.

Один из собственников (живёт в Стокгольме) выбирал жильцов в несколько этапов. Сначала мы общались в Facebook*: расспрашивал, где мы работаем, почему мы в Польше. Через день написал, что я оставила приятное впечатление и его зацепила наша связь со Швецией (мой парень работает в беларуско-шведском исследовательском центре). В итоге мы попали в его шорт-лист. В Calendly нужно было забронировать слоты, когда удобно прийти посмотреть квартиру. После этого нам назначили день и время. Затем хозяин взял время на обработку информации, после чего с двумя парами, включая нас, провёл тщательное интервью в Zoom на 40 минут. Квартира досталась другой паре.

В итоге нашли двухкомнатную квартиру в самом центре за €800 (аренда + все платежи). После того как согласовали все вопросы с хозяевами, нужно было подождать ещё около трёх недель, чтобы собственники съехали. Кстати, они вывезли всё, кроме мебели. Даже матрас и посуду. При заселении не из чего было воды попить.

Познань: «Повезло — не пришлось платить €300 за клочок бумаги, который ещё и проверить нельзя»

Поиск квартиры: июнь 2022.



Метраж: 80 м².

Стоимость аренды: 3000 злотых (с учетом других платежей).



— Работаю в EPAM. Вопросы с арендой квартир в Польше сотрудники компании могут решить через епамовские мигрантские чаты. Там можно найти людей, которые помогут. Работает это так. Ты ищешь объявления и подходящие варианты и сбрасываешь такому помощнику. Далее он связывается по телефону с арендодателем и ведет c ним переговоры.

В Польше есть арендодатели, которые не хотят связываться с иностранцами, даже с айтишниками. И такой маклер рассказывает хозяевам фейковые истории, что квартирой интересуются какие-то его родственники. За свои услуги такие помощники берут около €150-200.

Еще одна особенность, с которой столкнулись в Польше — некоторые хозяева квартир требуют от арендаторов письмо, которое подтверждает, что вам есть где жить в случае, если вас по каким-то причинам выселят из арендованного жилья. Чтобы сделать такое письмо, вам надо найти еще одного собственника недвижимости в Польше, который готов письменно подтвердить согласие на ваше проживание в его квартире. Такое письмо позволяет арендодателю выселить вас из квартиры, если вы, например, перестали платить за аренду. (Иначе, по польскому законодательству, выселение арендаторов с детьми может стать проблемой для собственников жилья. — Прим.)

Предоставление такого письма превратилось в целый бизнес — стоит услуга €150-300. Желающих её оказать можно найти в тех же епамовских чатах. Правда, даже если у вас будет такое письмо, проверить подлинность информации вы не сможете. Это можно сделать по кадастровой базе, но она доступна только полякам.

Мне повезло. Не пришлось платить €300 за клочок бумаги, который еще и проверить нельзя. Попалась адекватная хозяйка, которой мы предоставили двухмесячный залог. А нашел квартиру случайно — увидел объявление в Facebook*. В квартире большая гостиная, большая кухня, спальня и кабинет плюс своя парковка и большой балкон. Нам разрешили жить с собакой. За квартиру платим около 3000 злотых в месяц: 2700 злотых — аренда, 200 злотых — коммуналка, около 80 злотых — интернет (300 мбит/сек). Кстати, не у всех есть такое счастье, у некоторых в квартирах еще стоит ADSL.

Вроцлав: «Заплатил за год вперёд»

Поиск квартиры: апрель 2022.



Метраж: 50 м².

Стоимость аренды: 3400 злотых (с учетом других коммунальных платежей).



Квартиру искал долго — весь апрель. Все это время снимал квартиру на Airbnb, потратил $1300.

Арендодатели все как один говорили, что у них очередь и они отдают приоритет полякам, а также съёмщикам без детей и животных (у меня кот). Но так как спрос в основном формируют украинцы и беларусы, то решающим фактором ещё становится платёжеспособность.

Чтобы арендовать в итоге квартиру, мне пришлось заплатить за год вперед — около 40 тысяч злотых банковским переводом. Использовал наличку, привезенную из Беларуси. В банке сказали больше так не делать, иначе на такие суммы могут обратить внимание и обязать заплатить налог.

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Хотя хозяйка сказала, что ей важно, кто именно живет, а не сколько денег платит. Поэтому пробивала меня тщательно. Проверила все документы, все соцсети, банковский счет. Потребовала справку от польского работодателя о том, что меня обязательно наймут на работу в Польше,

Квартира двухкомнатная 50-55 м², в новом доме, в хорошем районе. Относительно недорогая — 2600 злотых + 800 злотых коммунальные. Попадались варианты значительно дороже — 3500 злотых + 600 коммунальные.

Единственным неприятным сюрпризом квартиры стали муравьи. Как я понял, муравьи и тараканы здесь — частое явление. Но хозяева оставили специальное средство и объяснили, как пользоваться. Вроде бы муравьев стало намного меньше.

Батуми: «Пока менял деньги, квартира подорожала на $100»

Поиск квартиры: весна-лето 2022.

Метраж: 26 м².

Стоимость аренды: $600.

В апреле мы с женой сняли квартиру в апарт-отеле с одной отдельной спальней. Цена была заманчивой — $400 в месяц, тогда как в других местах цены стартовали от $400 за студию.

Хотя изначально менеджер обещал нам эту квартиру за $300. Но пока я бегал менять деньги (ушло 10 минут), цена выросла на $100.

Квартира была не очень светлая, с видом на «колодец». Это внутренний двор, который окружён домами. Но с женой решили, что не стоит отказываться. Тем более явных проблем при осмотре не увидел, а менеджер обещал все возможные проблемы решить или найти другое жилье за ту же цену. По итогу мы сняли квартиру на 2 месяца с полной предоплатой.

В первый же день оказалось, что о многих «мелочах» менеджер умолчал:

Не было горячей воды на кухне.

Не было части столовых приборов (ножей кухонных).

В спальне от усадки дома пошло трещинами стекло.

Розетки выпадали из подрозетников. Ребенка чуть током не ударило.

От сырости по углам пошла черная плесень, отслаивались обои.

Выпадали плинтуса.

Пружины в матрасе заржавели.

Кран в ванной к унитазу протекал.

В ванной развелись мокрицы.

Кондиционер ужасно шумел. Его отказались чистить. При работе тряслась стена, на которой он был закреплён

Из стеклопакета на балкон выпадал уплотнитель, был постоянный сквозняк.

Диван был порван. При осмотре прикрыли подушкой.

Ламинат вздулся и крошился.

Роутер постоянно отключался, вечно проседал сигнал.

По итогу из всех проблем решили только с краном в туалете, уплотнителем в двери и роутером (заменил провайдер).

Прожили 2 месяца, потому что возвращать деньги нам отказались. По итогу мы уж были готовы продлить аренду, так как на рынке с июня цены выросли еще больше. Но менеджер сказал, что сейчас такая квартира стоит не меньше $750. Мотивировал это тем, что до моря 300 метров. На любые доводы, что в квартире абсолютно нет условий для таких цен, он говорил, что дешевле не найду.

Мы немного повздорили, и я за день нашел апартаменты площадью 26 м² с отдельной спальней в «Орби Сити» за $600 до конца августа.

Амстердам: «Много квартир сдаётся без пола»

Поиск квартиры: сентябрь-октябрь 2021.

Метраж: 50 м².

Стоимость аренды: €2000.

В Амстердаме и в Нидерландах в целом есть два главных ресурса по аренде/покупке недвижимости — funda.nl и pararius.nl. Это маркетплейсы, на которых размещается большинство предложений от собственников квартир.

90% квартир хозяева сдают через агентства недвижимости. Комиссию агентству платит арендодатель.

Отбор съемщиков жилья происходит следующим образом.

Арендатор заходит на funda.nl и pararius.nl, ищет подходящие варианты квартир и оформляет специальную заявку. Её изучают агентства, которые «ответственны» за ту или иную квартиру. Потом с тобой связываются по телефону или почтой, просят заполнить подробную анкету и выслать нужные документы. Очень часто чтобы даже подать заявку, нужно предоставить рабочий контракт, паспорт, сообщить, есть ли животные, дети и т. д.

Как правило приём заявок на квартиры заканчивается за 1-2 дня, так как желающих всегда много. Агентства отбирают «лучшие» заявки и приглашают «победителей» на просмотр квартиры.

Я встречался с двумя видами таких просмотров.

Агент договаривается о просмотрах заранее. На каждый просмотр зарезервировано 15 минут. Агент сидит целый день в апартаментах и показывает их, отвечает на вопросы.

Агент приезжает на квартиру, заранее всем заинтересовавшимся говорит какой-нибудь тайм слот, например, с 12:00 до 16:00. Все приезжают рандомно, бывает, что квартиру одновременно смотрят сразу 6-8 человек. Или все выстраиваются в очередь, а потом заходят по одному.

Те, кому квартира понравилась, делают оффер арендодателю. Оффер может быть на сумму большую, чем указана в объявлении.

По словам агентов, очень редко кто добавляет к стоимости больше €200-300. И так квартиры очень дорогие. Я лично добавил один раз к сумме €150. Но в тот раз я сам отозвал оффер, так как нашел другую квартиру.

Далее арендодатель выбирает среди офферов. Если никто не понравился, все повторяется сначала и может длиться сколько угодно.

У меня на поиски жилья ушло около 6 недель. Пришлось продлевать жилье, которое предоставила компания в рамках релокейта. Всего я подал 120+ заявок на просмотр жилья, провел 6 просмотров и сделал 2 оффера. В итоге квартиру снял у белоруски, которая тут живет несколько лет.

Квартира в хорошем районе, где полно ресторанов, спортклубов, парков и зелени. Площадь 50 кв. метров (отдельная спальная, гостинная и кухня). В доме внутренний двор с велопарковкой.

Цены

За квартиру в среднем в месяц выходит почти €2000.

Ежемесячные расходы:

Аренда — €1 795.

Интернет — €29.

Газ + электричество — €95.

Вода — €17,6.

Ежегодные расходы:

Вывоз мусора — €72 евро.

Inhabitans tax — €440.

Нам повезло, что получилось договориться оставить старые контракты на газ, интернет, электричество и воду, которые заключал еще наш арендодатель. Если бы мы сами заключали новые контракты, что цена была бы примерно на 30% выше.

Что касается в целом стоимости квартир, здесь влияет сезонность. Например, самая горячая пора — это сентябрь–октябрь. Цены самые высокие и квартиру найти сложнее/дольше. Наверное, потому что экспаты, в основном, приезжают в это время.

За bedroom apartment (гостиная + спальня + кухня) в центре или внутри условного «МКАДА» просят от €1700 без коммуналки. Комуналка, включая интернет, может обойтись еще в €250-350. Зато под Новый год все наоборот. Также более дешевое жилье можно найти в туристических местах, так как никто не хочет жить среди шумных туристов.

Другие особенности аренда жилья в Амстердаме

Часто контракт на аренду жилья ограничен максимальным сроком — 2 года. Так делают из-за роста цен на недвижимость Через два года тот же арендодатель сможет выставить свою квартиру подороже. А текущих арендателей не выгонишь и не повысишь оплату. Контракты тут уважают, да и закон защищает обе стороны.

Много квартир сдается без пола (ламинат, паркет). Заходишь в квартиру, все красиво — потолки, свет, кухня. А пола нет, один бетон. Здесь дорогое напольное покрытие, поэтому люди забирают его с собой на следующую квартиру.

Много квартир без мебели. Люстры по центру, как у нас, тоже редко увидишь. В основном в квартирах точечное освещение.

Мальме: «Стояли в очереди на аренду квартиры от застройщика»

Поиск квартиры: ноябрь 2021.

Метраж: 80 м².

Стоимость аренды: 12,5 тысяч шведских крон (около $1175).

В Беларуси жил три года (переехал из России, работал в EPAM), но давно хотел релоцироваться. Рассматривал разные варианты (Польша, Испания, Турция), но внезапно возник вариант с крупной промышленной компанией в Швеции, с которой я в итоге подписал контракт.

Офис компании находится в Лунде. Но я с семьей переехал в Мальме. Здесь же искали жилье.

Рынок съёмного жилья в Швеции очень маленький. Когда начинаешь искать не особо популярные варианты (с животными, тремя спальнями, если дети разнополые, для легального оформление адреса в налоговую), то число предложений близится к нулю.

Есть несколько порталов для поиска жилья (например, bostad.blocket.se), но для нас там было мало подходящих вариантов. Если ищешь через сайты, то коммуникации только в чате. Но очень часто тебе не отвечают либо отвечают отказом.

Мы первые дни жили в отеле примерно за €120/сутки с завтраком. Хотя заранее сняли жилье на букинге. Но хозяин квартиры устал ждать, пока мы приедем, и уехал в 9 вечера домой, потому что ему в 8 утра надо было на работу. А нам срочно нужно было где-то переночевать, поэтому сняли номер в отеле.

Потом нашли дешёвый апарт-отель, где прожили около двух месяцев. Он обошелся еще в €2 тысячи. Через два месяца переехали в квартиру площадью 70 м². Эту квартиру мы нашли, когда еще жили в Беларуси. Но тогда её успел кто-то перехватить. Потом из квартиры арендатор съехал и хозяин написал нам на всякий случай.

Месячная аренда обошлась в 12 тысяч шведских крон ($1100+). В эту стоимость было включено всё, включая электричество, отопление, горячую воду, интернет.

После того как въехали и получили документы (id card), зарегистрировались на портале boplatssyd.se, чтобы подыскать другую квартиру.

Это платный портал (300 крон в год), на котором выставляется жилье в аренду непосредственно от застройщика. После регистрации вы встаете в очередь на квартиры. Каждый день вам присылают предложения, нужно заходить, выбирать понравившиеся. Окно для выбора очень маленькое — около 2-3 дней. Также нужно учитывать не ваше место в очереди, а участие в очереди. Например, очередь 20 человек, вы — 15-й. Если квартира понравится кому-то, кто в очереди после вас, то жилье отдадут ему.

Цены на квартиры от застройщика высокие. Дешевые варианты люди ждут годами, потому что спрос на них большой.

Наша очередь подошла довольно быстро — через два месяца. 1 августа мы переезжаем в новую квартиру площадью 80 м² в новом доме. Стоимость аренды — 12,5 тысяч крон. Контракт бессрочный.

Пока не знаю, можно ли будет выкупить эту квартиру в собственность, но был бы рад такой возможности. В Швеции многие покупают жильё, потому что стоимость аренды чуть выше стоимости ипотеки.

Материал белорусского издания про ИТ — dev.by. Другие материалы: