«Заплатил за год»: как айтишники ищут квартиры от Батуми до Мальме Статьи редакции
Семь историй про пять стран — Польшу, Литву, Грузию, Швецию и Нидерланды. Материал издания dev.by.
Вильнюс: «Вложил в ремонт €2,5 тысячи»
- Поиск квартиры: апрель 2022.
- Метраж: 50 м².
- Стоимость аренды: €550.
— В Литве на рынке аренды жилья сейчас большой ажиотаж. Объявления долго не висят. Друзья, которые раньше приехали в Вильнюс, рассказали, что арендодателям нужно звонить сразу, как только появляется нужное объявление. Литовцы уважают право первенства, поэтому у того, кто первым дозвонился и быстро принял решение, больше шансов.
Некоторые ищут жилье через брокеров. Стоимость такой услуги — €200-300, иногда месячная аренда. Но я решил сначала попробовать своими силами. Квартиры искал на en.aruodas.lt — основной сайт для поиска недвижимости.
Я сразу позвонил по всем подходящим объявлениям и стал ждать новых. Для оперативности настроил оповещение на телефоне. Было много предложений евродвушек, которые больше подходят семейным парам без детей. Но нам нужна была евротрешка с двумя спальнями (у нас двое детей), а таких квартир выставлялось очень мало — 3-4 в сутки. На всякий случай включил в поиск и двухкомнатные квартиры. Надеялся, что попадется советская двушка, не переделанная в евродвушку, в которой есть изолированная кухня.
Для общения с арендодателями выучил на литовском фразу: «Извините, я не говорю на литовском» — и после этого спрашивал, можем ли мы поговорить на английском или русском.
С одной хозяйкой, которая сдавала хорошую евротрешку за €800 в хорошем месте, мы почти договорились. Но у нее не оказалось формы договора на английском языке, поэтому она предложила перенести все на следующий день. А на завтра прислала сообщение, что квартира сдана другим людям, и пожелала успехов.
Больше шансов арендовать квартиру в Вильнюсе, если есть литовец, который может за вас поручиться и рассказать арендодателю, какие вы хорошие ребята. Например, знакомым беларусам так помог их литовский друг.
Мы в итоге нашли квартиру спустя три дня интенсивных поисков. Я первым позвонил хозяину, он был готов сдать квартиру семье иностранцев с детьми и домашними животными. Мы договорились о встрече. Спустя 4 часа после появления объявления на сайте у нас был подписанный договор аренды.
Квартира, которую мы снимаем, — двухкомнатная сталинка с двумя изолированными спальнями и раздельным санузлом, с высокими потолками. €550 в месяц. Квартира досталась в сильно запущенном состоянии (до нас в ней жили пожилые люди). Неприятный запах, протекающие трубы, отваливающиеся обои, прожженный окурками линолеум, пыльные диваны. Но нас это не смутило. Мы решили, что лучше сейчас сэкономим на аренде и вложим деньги в косметический ремонт.
В ремонт вложили больше €2,5 тысяч, из них €1000 нам компенсировал хозяин. Ремонт я делал самостоятельно — по вечерам и выходным на протяжении трех месяцев.
Варшава: «Хозяева внимательно изучали LinkedIn»
- Поиск квартиры: апрель-май 2022.
- Метраж: 47 м².
- Стоимость аренды: €800 (со всеми платежами).
В Варшаву переехала из Киева. Жилье искала вместе с парнем. На поиски ушло больше двух недель. Все это время жили у подруги.
Хозяева квартир внимательно изучали LinkedIn, много спрашивали про работу. Кто-то детально расспрашивал про отношение к власти в Беларуси, кого-то пугало, что мы переехали из Киева, всё вот-вот закончится и мы вернёмся, а собственнику придётся снова искать жильцов.
Один из собственников (живёт в Стокгольме) выбирал жильцов в несколько этапов. Сначала мы общались в Facebook*: расспрашивал, где мы работаем, почему мы в Польше. Через день написал, что я оставила приятное впечатление и его зацепила наша связь со Швецией (мой парень работает в беларуско-шведском исследовательском центре). В итоге мы попали в его шорт-лист. В Calendly нужно было забронировать слоты, когда удобно прийти посмотреть квартиру. После этого нам назначили день и время. Затем хозяин взял время на обработку информации, после чего с двумя парами, включая нас, провёл тщательное интервью в Zoom на 40 минут. Квартира досталась другой паре.
В итоге нашли двухкомнатную квартиру в самом центре за €800 (аренда + все платежи). После того как согласовали все вопросы с хозяевами, нужно было подождать ещё около трёх недель, чтобы собственники съехали. Кстати, они вывезли всё, кроме мебели. Даже матрас и посуду. При заселении не из чего было воды попить.
Познань: «Повезло — не пришлось платить €300 за клочок бумаги, который ещё и проверить нельзя»
- Поиск квартиры: июнь 2022.
- Метраж: 80 м².
- Стоимость аренды: 3000 злотых (с учетом других платежей).
— Работаю в EPAM. Вопросы с арендой квартир в Польше сотрудники компании могут решить через епамовские мигрантские чаты. Там можно найти людей, которые помогут. Работает это так. Ты ищешь объявления и подходящие варианты и сбрасываешь такому помощнику. Далее он связывается по телефону с арендодателем и ведет c ним переговоры.
В Польше есть арендодатели, которые не хотят связываться с иностранцами, даже с айтишниками. И такой маклер рассказывает хозяевам фейковые истории, что квартирой интересуются какие-то его родственники. За свои услуги такие помощники берут около €150-200.
Еще одна особенность, с которой столкнулись в Польше — некоторые хозяева квартир требуют от арендаторов письмо, которое подтверждает, что вам есть где жить в случае, если вас по каким-то причинам выселят из арендованного жилья. Чтобы сделать такое письмо, вам надо найти еще одного собственника недвижимости в Польше, который готов письменно подтвердить согласие на ваше проживание в его квартире. Такое письмо позволяет арендодателю выселить вас из квартиры, если вы, например, перестали платить за аренду. (Иначе, по польскому законодательству, выселение арендаторов с детьми может стать проблемой для собственников жилья. — Прим.)
Предоставление такого письма превратилось в целый бизнес — стоит услуга €150-300. Желающих её оказать можно найти в тех же епамовских чатах. Правда, даже если у вас будет такое письмо, проверить подлинность информации вы не сможете. Это можно сделать по кадастровой базе, но она доступна только полякам.
Мне повезло. Не пришлось платить €300 за клочок бумаги, который еще и проверить нельзя. Попалась адекватная хозяйка, которой мы предоставили двухмесячный залог. А нашел квартиру случайно — увидел объявление в Facebook*. В квартире большая гостиная, большая кухня, спальня и кабинет плюс своя парковка и большой балкон. Нам разрешили жить с собакой. За квартиру платим около 3000 злотых в месяц: 2700 злотых — аренда, 200 злотых — коммуналка, около 80 злотых — интернет (300 мбит/сек). Кстати, не у всех есть такое счастье, у некоторых в квартирах еще стоит ADSL.
Вроцлав: «Заплатил за год вперёд»
- Поиск квартиры: апрель 2022.
- Метраж: 50 м².
- Стоимость аренды: 3400 злотых (с учетом других коммунальных платежей).
Квартиру искал долго — весь апрель. Все это время снимал квартиру на Airbnb, потратил $1300.
Арендодатели все как один говорили, что у них очередь и они отдают приоритет полякам, а также съёмщикам без детей и животных (у меня кот). Но так как спрос в основном формируют украинцы и беларусы, то решающим фактором ещё становится платёжеспособность.
Чтобы арендовать в итоге квартиру, мне пришлось заплатить за год вперед — около 40 тысяч злотых банковским переводом. Использовал наличку, привезенную из Беларуси. В банке сказали больше так не делать, иначе на такие суммы могут обратить внимание и обязать заплатить налог.
Хотя хозяйка сказала, что ей важно, кто именно живет, а не сколько денег платит. Поэтому пробивала меня тщательно. Проверила все документы, все соцсети, банковский счет. Потребовала справку от польского работодателя о том, что меня обязательно наймут на работу в Польше,
Квартира двухкомнатная 50-55 м², в новом доме, в хорошем районе. Относительно недорогая — 2600 злотых + 800 злотых коммунальные. Попадались варианты значительно дороже — 3500 злотых + 600 коммунальные.
Единственным неприятным сюрпризом квартиры стали муравьи. Как я понял, муравьи и тараканы здесь — частое явление. Но хозяева оставили специальное средство и объяснили, как пользоваться. Вроде бы муравьев стало намного меньше.
Батуми: «Пока менял деньги, квартира подорожала на $100»
Поиск квартиры: весна-лето 2022.
Метраж: 26 м².
Стоимость аренды: $600.
В апреле мы с женой сняли квартиру в апарт-отеле с одной отдельной спальней. Цена была заманчивой — $400 в месяц, тогда как в других местах цены стартовали от $400 за студию.
Хотя изначально менеджер обещал нам эту квартиру за $300. Но пока я бегал менять деньги (ушло 10 минут), цена выросла на $100.
Квартира была не очень светлая, с видом на «колодец». Это внутренний двор, который окружён домами. Но с женой решили, что не стоит отказываться. Тем более явных проблем при осмотре не увидел, а менеджер обещал все возможные проблемы решить или найти другое жилье за ту же цену. По итогу мы сняли квартиру на 2 месяца с полной предоплатой.
В первый же день оказалось, что о многих «мелочах» менеджер умолчал:
- Не было горячей воды на кухне.
- Не было части столовых приборов (ножей кухонных).
- В спальне от усадки дома пошло трещинами стекло.
- Розетки выпадали из подрозетников. Ребенка чуть током не ударило.
- От сырости по углам пошла черная плесень, отслаивались обои.
- Выпадали плинтуса.
- Пружины в матрасе заржавели.
- Кран в ванной к унитазу протекал.
- В ванной развелись мокрицы.
- Кондиционер ужасно шумел. Его отказались чистить. При работе тряслась стена, на которой он был закреплён
- Из стеклопакета на балкон выпадал уплотнитель, был постоянный сквозняк.
- Диван был порван. При осмотре прикрыли подушкой.
- Ламинат вздулся и крошился.
- Роутер постоянно отключался, вечно проседал сигнал.
По итогу из всех проблем решили только с краном в туалете, уплотнителем в двери и роутером (заменил провайдер).
Прожили 2 месяца, потому что возвращать деньги нам отказались. По итогу мы уж были готовы продлить аренду, так как на рынке с июня цены выросли еще больше. Но менеджер сказал, что сейчас такая квартира стоит не меньше $750. Мотивировал это тем, что до моря 300 метров. На любые доводы, что в квартире абсолютно нет условий для таких цен, он говорил, что дешевле не найду.
Мы немного повздорили, и я за день нашел апартаменты площадью 26 м² с отдельной спальней в «Орби Сити» за $600 до конца августа.
Амстердам: «Много квартир сдаётся без пола»
Поиск квартиры: сентябрь-октябрь 2021.
Метраж: 50 м².
Стоимость аренды: €2000.
В Амстердаме и в Нидерландах в целом есть два главных ресурса по аренде/покупке недвижимости — funda.nl и pararius.nl. Это маркетплейсы, на которых размещается большинство предложений от собственников квартир.
90% квартир хозяева сдают через агентства недвижимости. Комиссию агентству платит арендодатель.
Отбор съемщиков жилья происходит следующим образом.
Арендатор заходит на funda.nl и pararius.nl, ищет подходящие варианты квартир и оформляет специальную заявку. Её изучают агентства, которые «ответственны» за ту или иную квартиру. Потом с тобой связываются по телефону или почтой, просят заполнить подробную анкету и выслать нужные документы. Очень часто чтобы даже подать заявку, нужно предоставить рабочий контракт, паспорт, сообщить, есть ли животные, дети и т. д.
Как правило приём заявок на квартиры заканчивается за 1-2 дня, так как желающих всегда много. Агентства отбирают «лучшие» заявки и приглашают «победителей» на просмотр квартиры.
Я встречался с двумя видами таких просмотров.
- Агент договаривается о просмотрах заранее. На каждый просмотр зарезервировано 15 минут. Агент сидит целый день в апартаментах и показывает их, отвечает на вопросы.
- Агент приезжает на квартиру, заранее всем заинтересовавшимся говорит какой-нибудь тайм слот, например, с 12:00 до 16:00. Все приезжают рандомно, бывает, что квартиру одновременно смотрят сразу 6-8 человек. Или все выстраиваются в очередь, а потом заходят по одному.
Те, кому квартира понравилась, делают оффер арендодателю. Оффер может быть на сумму большую, чем указана в объявлении.
По словам агентов, очень редко кто добавляет к стоимости больше €200-300. И так квартиры очень дорогие. Я лично добавил один раз к сумме €150. Но в тот раз я сам отозвал оффер, так как нашел другую квартиру.
Далее арендодатель выбирает среди офферов. Если никто не понравился, все повторяется сначала и может длиться сколько угодно.
У меня на поиски жилья ушло около 6 недель. Пришлось продлевать жилье, которое предоставила компания в рамках релокейта. Всего я подал 120+ заявок на просмотр жилья, провел 6 просмотров и сделал 2 оффера. В итоге квартиру снял у белоруски, которая тут живет несколько лет.
Квартира в хорошем районе, где полно ресторанов, спортклубов, парков и зелени. Площадь 50 кв. метров (отдельная спальная, гостинная и кухня). В доме внутренний двор с велопарковкой.
Цены
За квартиру в среднем в месяц выходит почти €2000.
Ежемесячные расходы:
- Аренда — €1 795.
- Интернет — €29.
- Газ + электричество — €95.
- Вода — €17,6.
Ежегодные расходы:
- Вывоз мусора — €72 евро.
- Inhabitans tax — €440.
Нам повезло, что получилось договориться оставить старые контракты на газ, интернет, электричество и воду, которые заключал еще наш арендодатель. Если бы мы сами заключали новые контракты, что цена была бы примерно на 30% выше.
Что касается в целом стоимости квартир, здесь влияет сезонность. Например, самая горячая пора — это сентябрь–октябрь. Цены самые высокие и квартиру найти сложнее/дольше. Наверное, потому что экспаты, в основном, приезжают в это время.
За bedroom apartment (гостиная + спальня + кухня) в центре или внутри условного «МКАДА» просят от €1700 без коммуналки. Комуналка, включая интернет, может обойтись еще в €250-350. Зато под Новый год все наоборот. Также более дешевое жилье можно найти в туристических местах, так как никто не хочет жить среди шумных туристов.
Другие особенности аренда жилья в Амстердаме
Часто контракт на аренду жилья ограничен максимальным сроком — 2 года. Так делают из-за роста цен на недвижимость Через два года тот же арендодатель сможет выставить свою квартиру подороже. А текущих арендателей не выгонишь и не повысишь оплату. Контракты тут уважают, да и закон защищает обе стороны.
Много квартир сдается без пола (ламинат, паркет). Заходишь в квартиру, все красиво — потолки, свет, кухня. А пола нет, один бетон. Здесь дорогое напольное покрытие, поэтому люди забирают его с собой на следующую квартиру.
Много квартир без мебели. Люстры по центру, как у нас, тоже редко увидишь. В основном в квартирах точечное освещение.
Мальме: «Стояли в очереди на аренду квартиры от застройщика»
Поиск квартиры: ноябрь 2021.
Метраж: 80 м².
Стоимость аренды: 12,5 тысяч шведских крон (около $1175).
В Беларуси жил три года (переехал из России, работал в EPAM), но давно хотел релоцироваться. Рассматривал разные варианты (Польша, Испания, Турция), но внезапно возник вариант с крупной промышленной компанией в Швеции, с которой я в итоге подписал контракт.
Офис компании находится в Лунде. Но я с семьей переехал в Мальме. Здесь же искали жилье.
Рынок съёмного жилья в Швеции очень маленький. Когда начинаешь искать не особо популярные варианты (с животными, тремя спальнями, если дети разнополые, для легального оформление адреса в налоговую), то число предложений близится к нулю.
Есть несколько порталов для поиска жилья (например, bostad.blocket.se), но для нас там было мало подходящих вариантов. Если ищешь через сайты, то коммуникации только в чате. Но очень часто тебе не отвечают либо отвечают отказом.
Мы первые дни жили в отеле примерно за €120/сутки с завтраком. Хотя заранее сняли жилье на букинге. Но хозяин квартиры устал ждать, пока мы приедем, и уехал в 9 вечера домой, потому что ему в 8 утра надо было на работу. А нам срочно нужно было где-то переночевать, поэтому сняли номер в отеле.
Потом нашли дешёвый апарт-отель, где прожили около двух месяцев. Он обошелся еще в €2 тысячи. Через два месяца переехали в квартиру площадью 70 м². Эту квартиру мы нашли, когда еще жили в Беларуси. Но тогда её успел кто-то перехватить. Потом из квартиры арендатор съехал и хозяин написал нам на всякий случай.
Месячная аренда обошлась в 12 тысяч шведских крон ($1100+). В эту стоимость было включено всё, включая электричество, отопление, горячую воду, интернет.
После того как въехали и получили документы (id card), зарегистрировались на портале boplatssyd.se, чтобы подыскать другую квартиру.
Это платный портал (300 крон в год), на котором выставляется жилье в аренду непосредственно от застройщика. После регистрации вы встаете в очередь на квартиры. Каждый день вам присылают предложения, нужно заходить, выбирать понравившиеся. Окно для выбора очень маленькое — около 2-3 дней. Также нужно учитывать не ваше место в очереди, а участие в очереди. Например, очередь 20 человек, вы — 15-й. Если квартира понравится кому-то, кто в очереди после вас, то жилье отдадут ему.
Цены на квартиры от застройщика высокие. Дешевые варианты люди ждут годами, потому что спрос на них большой.
Наша очередь подошла довольно быстро — через два месяца. 1 августа мы переезжаем в новую квартиру площадью 80 м² в новом доме. Стоимость аренды — 12,5 тысяч крон. Контракт бессрочный.
Пока не знаю, можно ли будет выкупить эту квартиру в собственность, но был бы рад такой возможности. В Швеции многие покупают жильё, потому что стоимость аренды чуть выше стоимости ипотеки.
Материал белорусского издания про ИТ — dev.by. Другие материалы:
*Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской в России.
"Например, очередь 20 человек, вы — 15-й. Если квартира понравится кому-то, кто в очереди после вас, то жилье отдадут ему."
Может не после, а перед всё-таки?
Ну что я могу сказать. Да ничего.