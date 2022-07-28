Миграция
Привлекательный Женя

Эстония прекратит выдачу россиянам временного ВНЖ и виз для обучения Статьи редакции

Краткосрочное трудоустройство россиян теперь может быть оформлено только при наличии у них действующей визы, выданной Таллином.

  • Правительство Эстонии ограничило подачу заявлений от россиян на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в стране, пишет «Интерфакс».
  • Также граждане России и Беларуси смогут оформить краткосрочное трудоустройство только при наличии действующей визы, выданной Эстонией.
  • В апреле 2022 года Эстония сообщила, что перестанет выдавать гражданам России и Беларуси новые визы и виды на жительство для работы в стране. Уже выданные ВНЖ и основания для пребывания и работы страна не аннулирует, их также можно продлить.

#новость #эстония

3321 просмотров
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114 комментариев
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 Sergei Greedusoff

Потрясающе точный удар по истинным виновникам!

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Нелинейная структура данных

А вам не приходит в голову, что истинные виновники их не интересуют, а они просто буквально русофобы?

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18 комментариев
Артём Парушкевич

Предприниматели, айтишники и просто люди с деньгами бегут из фашисткой страны. Запад хочет экономического краха рашки, говорите? Да не похоже, придётся продолжать платить налоги путлеру

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Иван Иванов

Они хотят поддержать Грузию.

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4 комментария
Котлета Киевская

Бегут в Грузию, Казахстан и Армению. Туда, откуда их родителей выгоняли 30 лет назад. Ага. Знаем, видели. Скоро "побегут" назад.

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Виктор Парубец

Конец 20 века - весь мир разрушает стены. 2022 Эстония строит стену.

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varchar

И Финляндия

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1 комментарий
Mike Glukhov

Когда по соседству непредсказуемый "бык", что еще остается?

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Zamir Saidov

Я подозреваю, что это коснётся новых внж, подаваемых из России, как сделали в Чехии. Отстойно, если честно. Удар по куче невинных людей, которые планировали как раз свалить.

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Антон piter

Удар не только по кучке лиц, которые планировали свалить но и по большинству остальных россиян, которые ожидали, что эта кучка наконец-то уже свалит... :)

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2 комментария
Svetlana MT

из третьих стран с 7 апреля тоже не принмают...неважно откуда, главное какой у вас паспорт

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Тарас Свинолюб

Придётся вам валить в грузию

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Алексей Иванов

Очередный гениальный ход Запада, чтобы помочь РФ.

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Serge

Не увидел слово "Запад" в статье. Этот Запад, он в одной комнате с вами?

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doffys

РФ - это что? Стана, люди, территория, правительство?

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Sasha Bochkin

Ну такой себе запад, конечно

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Иван Васильев

Помочь построить новый занавес конечно же.

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Хозяин

На танке виза не нужна.

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Леонид Белый

На диване тоже

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Mike Elkin

даже гроб не нужен - прям в танке и закопают

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1 комментарий
Александр Голубев

Джавелин тебе в помощь. Аминб!

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4 комментария
Илья Попов

Скатертью дорога, но туда- обратно.

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Игорь

Одна из вещей, которых очень боится Путин - образование и просвещение. На словах все критикуют его, а на деле подобными, мягко говоря, странными решениями помогают. Печально видеть такие глупые решения от европейских стран.

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varchar

Откуда информация про боязнь? В штатах правительство свой средний класс не боится, несмотря на реальную конституцию. Почему у нас с нашей должны бояться?
Ну и политиканы западных стран тоже не блещут умом, так что ожидаемо

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15 комментариев
Никита

Прибалтика как всегда

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Madina Djalilova

Ну всё. Теперь точно спецоперация закончится :)

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V Gradusov

Эстонцы, еще поссыте в сторону российской границы. Против ветра.

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Dennis Prochko

там речка. смысл ссать в нее, когда на набережной туалеты?

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5 комментариев
Melissa Mata

Классический расклад. Люди не хотят видеть в своей стране тех, в ком не уверены. Россия тоже в ближайшее время сделать что-то аналогичное или нет?

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Таир Газиев

Ага, студенты, которые приехали учиться, пиздец какие сомнительные.

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2 комментария
Dmitry Pasyutin

Что значит "не уверены"?

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3 комментария
Трезвый Мурод
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Serge

В комментариях как всегда российский эгоцентризм с нотками шовинизма. Как они посмели, какая-то маленькая Эстония с населением в Екатеринбург регулирует иммиграционные потоки на своей территории! Русофобы, танками их, обидчики российских эмигрантов и т.д. и т.п.
Ну да. Ведь Эстонии больше делать нечего, как безлимитно принимать к себе аномальный по количеству поток людей из большой соседней страны, которые не будут учить эстонский, да и с английским у них не ах.

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Виктор Парубец

А посмотрите с другой стороны. 30 лет назад люди прошли через экономическое потрясение и очень сложные времена, ради свободы, в том числе и передвижения. А тут с другой стороны закрывают. Эмоциональная реакция

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1 комментарий
Магомед Усманов

Объективно разложил.

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Svetlana MT

В чем заключается новость,если ровно то же самое анонсировано было еще 7 апреля

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Александр Ефремов

Как я понимаю, новость только в этом:

"""Также граждане России и Беларуси смогут оформить краткосрочное трудоустройство только при наличии действующей визы, выданной Эстонией"""

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1 комментарий
Михаил Зеленин

Отлично, ещё бы так по всему ЕС и можно будет посмотреть на либералов хе хе

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Kinolog

мал клоп, да вонюч

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Комментарий удален модератором

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Юлия Баранова

Визы для учебы - жестоко, конечно(

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Котлета Киевская

И чему можно научиться в Эстонии, извините? Как шпроты в банки закатывать? Или что? В чем жестокость?

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Mr Black

Смеха ради учился в Чешском универе,второе высшее,учиться нужно было 1,5года здесь,1 год там(чтобы к языку привыкнуть,стипендию платили,с работой ели что помогали)я ,itшник с удаленкой.
Недавно в универ пришли фейсы,сказали вы наши мозги вывозите(на полном серьезе) и лавочку закрыли.
И визу теперь даже получить не могу на выезд.

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Михаил Гаркунов

К сожалению, но политики по всех странах действуют для самопиара, чтобы удержаться в политике, поэтому они сначала делают что-то, а потом уже думают...
А запускать санкции или ограничения для РФ и россиян сейчас модно, поэтому начинают "стрелять из пушки по воробьям".

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Gugumot

Еп...ь, копать, как теперь без этого жить?

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Никита Климанов

Наше правительство, канешна, от такого долго не оправиться 🤡

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Dennis Prochko

окно возможностей сужается. поторопитесь!

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Котлета Киевская

Проблема Эстонии в том, что кроме Россиян недвига там никому больше не нужна. Так что это как назло бабушке уши отморозить. Они просто лизнули так глубоко и смотрят снизу, вдруг старик Байден копейку кинет. А он не кинет. Он на шлюх тоже внимание не обращает.

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Sergeant Ding

Вот, правительство России переживает из-за утечки мозгов. Прибалтика спешит на помощь.

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Mister x

Мозги давно выехали

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5 комментариев
Александр Соар

То есть Digital Nomad Visa тоже все.

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Sergey Mironov

Уже давно всё

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Неизвестный ГОСТ

Первая ласточка. В перспективе - запрет выдачи россиянам шенгенов и аннулирование действующих.

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