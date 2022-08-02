Миграция
Маша Цепелева

Организаторы экзамена по английскому языку TOEFL запретили россиянам сдавать его Статьи редакции

В марте организация приостановила сдачу тестов в России и Беларуси.

  • ETS запретила гражданам России регистрацию на экзамен TOEFL пишет «Медиазона». Предупреждение об ограничениях появилось в аккаунте читательницы издания, такое же — в аккаунте корреспондента.
Предупреждение в аккаунте пользователя, скриншот «Медиазоны»
  • ETS ответила на письмо пользовательницы, что из-за требований Минфина США гражданам России и Северной Кореи запрещено записываться на экзамены или создавать учётные записи. Читательница добавила, что россияне не могут отправить результаты уже сданного теста в университеты.
  • 10 марта ETS и IELTS запретили сдачу своих экзаменов в России и Беларуси. Результаты TOEFL и IELTS используют поступающие в в зарубежные вузы.

#новость #toefl

15 884 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
339 комментариев
Написать комментарий...
 Ware Wow

Никакого национализма и русофобии.
Почему ООН закрывает на это глаза?

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Volkov

Мы еще с русофобами в соседней стране не разобрались. А уже новые цели о-о. Нужны точные данные о местоположении тестов по английскому, будем запрашивать удар ✊

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Takitak

Если нам плевать на мировое сообщество, то почему они не могут так же.

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Владимир Кондратьев

Нам русским и не нужен ихний пендоский язык. От ихнего пендоского одна пропаганда.

Ответить
Развернуть ветку
Ответный фонарь

Ну вот зачем нам это заморское "Wow!"?
У нас же есть свое родимое "Во бля!"

Ответить
Развернуть ветку
miyuki

У ООН довольно высокая планка. Вот если начнется где-нибудь геноцид русских, ООН наверняка предпримет меры: выпустит пресс-релиз, в котором выразит глубокую озабоченность и призовет всех соблюдать международное право.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ли Ши

На что именно?
Судя по тому что запрет именно из минфина, имеется ввиду запрет на транзакции по платежам визы и мастера. А "мир" не подключен. Ну и кэшем никак. Это соблюдение уже введенных санкций, а не нечто новое.

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Юрий Б.

Медиазону трудно заподозрить в передергивании. Но.

1. Видел ли кто-то текст письма?
2. Был ли задан вопрос о том, что если сдавать с зарубежной территории, то тоже запрет?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Stas Dyakonov

Главный русофоб на планете - это сама РФ, особенно после того момента, когда воглаве с главным орком стала творить в 22-м году откровенную дичь. Надо понимать, что до этого момнета Россию никто "не отменял".

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Sergeant Ding

Вам разве запретили учить английский? Вроде обязанности принимать экзамен на знание языка в базовых правах человека не прописаны.

Ответить
Развернуть ветку
26 комментариев
Aidar S

Какая шикарная ветка, чтобы оценить количество украинских ботов в комментариях. Их тут уже похоже больше 60% аудитории.
Просто поразительно.

Ответить
Развернуть ветку
Fart Smella

похоже на русофобию, но национализма тут я не вижу

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Влад Светлый

Запретили гражданам России, а не русским. При чем тут национализм?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
А10

Это чтоб Путин и Лавров тоэфл не смогли сдать

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Продавцова
Никакого национализма

«Национализм - Идеология и политика, исходящая из идейнационального превосходства и противопоставления своей нации другим.»

Кто блять лайки то кликает? Вы на знакомое слово что по телеку крутят налетели?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
¿sonix

не вижу, есть страна которая решила воевать террористическими методами.
странно что еще ядеркой не уебали

Ответить
Развернуть ветку
ilia

Вот знаете, я не ватник какой-то, но вот доходят многие новости и реально понимаешь, что какая-то русофобия: то концерт Чайковского отменят, то английский сдать нельзя, то визу не дают, то еще что... Ну это же не имеет вообще никакого отношения к "отпор России!" политическому, скорее наоборот - только настроит тех, кто еще нет, "против Запада"... Ну и с практической стороны - умные россияне с навыками - "нет, не надо".

Реально несколько знакомых когда началась вся канитель в конце зимы уехали и думали мигрировать в "развитые страны", а потом просто разочаровались в них и либо вернулись, либо в ОАЭ или Турцию - "лишь бы не Европа и США".

Ответить
Развернуть ветку
Fart Smella

просто сказочки) любой здравомыслящий человек предпочтет европу/сша галимой турции и оаэ 10 раз из 10. Нормальные люди не живут "па палитике", а смотрят здраво и выбирают основываясь на материальных условиях. в Европе тупо стабильнее, во многих местах больше сетей социальной защиты, просто безопаснее.

говорю как человек, недавно вернувшийся из Турции, надо быть не в себе, чтобы решить жить там, а не в Европе

Ответить
Развернуть ветку
35 комментариев
Demyan Belyakov

В целом конечно происходит отмена россиюшки. Вместо «диктовать свою волю миру» слышно только как снаружи доски прибивают и бульдозером прокапывают.
Всем как то стало все равно на крики из барака. Да вот такие они не гуманные. Не хотят входить в положение. Мы так рассчитывали на их толерантность и трусость. У нас такой офигенный план был.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ivan Boldyrev

От россиян ничего не зависит, какая разница, против кого они настроятся?

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Stan

В Европе еще ни разу не встречал дискриминации. Не знаю где вы ее все находите.

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Ильяс
скорее наоборот - только настроит тех, кто еще нет, "против Запада"...

А может быть настроит тех кто считал что его хата с краю и лучше не раскачивать лодку против российской власти?

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Иван Иванов

У меня строго обратная ситуация. «большетникггда в Турцию», осели в Латвии и Германии, в основном

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Olek Dav

весь мир давно уже вас не делит ни ка каких "кто еще не" и "уже да". вы для всех - нация допустившая террориста к власти и до сих пор его не сместившая. вот и все. вся ответственность за все - на вас всех. удачи.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Денис Крылов

Отменят концерт Чайковского ?

https://www.viagogo.com/ww/Concert-Tickets/World-Music/Tchaikovsky-Tickets?AffiliateID=49&adposition=&PCID=PSROWGOOCONTCHAI919478CD9&AdID=604534479098&MetroRegionID=&psc=%2c&ps=%2c&ps_p=0&ps_c=12892351378&ps_ag=121962180136&ps_tg=kwd-297268864751&ps_ad=604534479098&ps_adp=%2c&ps_fi=%2c&ps_li=%2c&ps_lp=1003700&ps_n=g&ps_d=c&gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitNqTI5GuXvyk8zeReb7i5OOArsXsf07nRySICYtsKxVZxCgHVad4FBoCxvEQAvD_BwE

Ответить
Развернуть ветку
From Siberia to London

А зачем им в развитые страны?
И кто сказал, что ваши знакомые сами - достаточно развитые, для такого серьёзного шага?
Пусть пока в Турции и Эмиратах помаринуются.

Ответить
Развернуть ветку
Рамир Собалов

Ишь какие они хитрые - эмигрировать в развитые страны. Сначала режут выпестованных нами нациков, а потом бегут пользоваться нашими благами?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Zamir Saidov

Ну не все так плохо в эмиграции, просто каждый единичный случай раздувается до слона.

Ответить
Развернуть ветку
Margarita Babovnikova

"умные россияне с навыками - "нет, не надо"."
иммигрировать и без войны в другие страны — долго, надо проходить собеседования и ждать результатов год или два. в странах, где активна политика по приему "умных новых граждан" все равно есть квоты годовые, потому что трудовые места не создаются миллионами и новое жилье не строится за пять месяцев.
когда возрастает конкуренция, конечно же возрастает число отказов.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
memeplex

У меня вообще начальник украинец, украинский для него первый язык общения. Но говорит и на русском.
Недавно он пострадал от русофобии.

Ответить
Развернуть ветку
Толстый Том

Знакомые не пробовали остаться в России? По мне это лучше, чем мигрировать в Турцию.

Ответить
Развернуть ветку
Какой-то никнейм

"... или Турцию, ... лишь бы не США" - да, в США и Турцию одинаково легко попасть, можно сравнивать🤦🤦🤦

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Dima

Ну во первых хотелось бы узнать эту новость от организаторов экзамена а не от читательницы медиазоны с пояснениями.

Во вторых
"Реально несколько знакомых когда началась вся канитель в конце зимы уехали и думали мигрировать в "развитые страны", а потом просто разочаровались в них и либо вернулись, либо в ОАЭ или Турцию - "лишь бы не Европа и США"."

Живу в ЕС абсолютно ни каких проблем изза того что я русский. Все проблемы решаются карточкой с подтверждением что я резидент ЕС. Например у того же IB

Не надо путать притеснение русских и санкции на резидентов России. Между этими понятиями есть очень большая разница.

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Владимир Кондратьев

Так Чайковский гей. Так его! Вот так послушаешь Чайковского и сразу потом на гей-парады идешь.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

А ты какой то другой реакции ожидал?

Ответить
Развернуть ветку
Явный Филипп

Путин будет только рад.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Точно, они просто делают за него его работу.
Просто банально подтверждают все его слова.

Ответить
Развернуть ветку
sles

Да, в данном случае только на пользу :-)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Лукьянчиков

Не совсем понятно, как запрет сдачи экзамена поможет урегулированию конфликта.

Ответить
Развернуть ветку
sles

Ну как, детЯм придётся оставаться в РФ, заканчивать местные вузы, работать в концерне калашников. Больше оружия- ближе победа ;-)

Ответить
Развернуть ветку
Oleg D

Да никак - компании не хотят работать с гражданами РФ не потому что кого-то хотят наказать, им пофиг. Тут работает тренд - работаешь с мудаками - значит сам мудак. Причем выбор мудака - это тоже тренд. То есть они просто не хотят работать с людьми, которые выбрали власть которая сейчас в мировом тренде представлена международным мудаком. Особенно когда представляют статистику что 89% кайфуют от происходящего.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Margarita Babovnikova

ставлю на то, что они не могут вывести прибыль (500 долларов не хухры мухры с человека) из России.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Фиктивный Аккаунт

При чем тут конфликт?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Ivan Boldyrev

Ты можешь прочитать, что написано на скриншоте?

Ответить
Развернуть ветку
Ildarkin

Только сейчас понял, насколько это критическое бутылочное горлышко - экзамены IELTS/TOEFL. По сути один из двух нужен без вариантов, чтобы поступить в вуз за рубежом, плюс нужны по иммиграционным программам некоторых стран. И не обойти никак, альтернатив нет. Нет доступа к ним - нет доступа к зарубежному образованию. Но кому могло прийти в голову, что они введут запрет по паспорту. На самом деле это уже выходит за рамки, надо смотреть, насколько это возможно оспорить.

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

У вас университеты только англоязычные бывают что ли? Учите немецкий, поступайте в немецкий университет. В Варшаве вот есть факультет русской литературы в университете, туда наверное ещё принимают студентов.

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Alex R

Можно сдать в другой стране. Например в Украине

Ответить
Развернуть ветку
Явный Филипп

А евреям можно?

Ответить
Развернуть ветку
sles

Только иврит.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Мерлин

Ну что, получается, сейчас у украинской стороны как попрут дела как надо? Или не такая логика?

Ответить
Развернуть ветку
Дальнейший кран

Да-ххха-аххаааха.ХА!
Ой, извините)

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Так попрут, аж сало начнет стекать

Ответить
Развернуть ветку
Demyan Belyakov

Карантин полный: Финансы, Образование, Наука, Спорт, Культура, Технологии. Все закрылось. Для жителей РФ.

Ответить
Развернуть ветку
okman

С чего ты взял что их образование кому то нужно.

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Андрей Рядькин

Нужно чтобы как можно больше качественных кадров покинуло страну, их надо пылесосить и тогда, когда бабло от энергоресурсов перестанет поступать, Колосс опять упадёт

Ответить
Развернуть ветку
sles

Ну так тут как раз наоборот - препятствуют покиданию,
значит как раз не нужно :-P

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
High Stakes

Синеволосые валькирии не планируют так далеко. У них там свой перекос, у нас свой.

Ответить
Развернуть ветку
Michael Varnavskiy

вот после таких новостей и становятся ватниками...не забудьте запретить россиянам воздух в своих странах через месяц-другой

Ответить
Развернуть ветку
Gollut

Сами себе противоречат, скорее всего разные лоббисты добиваются разных векторов. Были новости как они приветствуют у себя ученых из России, но при этом закрывают возможность сдать экзамен для переезда. Выгода неясна, до сих пор глупо считают, что это поможет как-то в смене правительства, только убеждают в своей некомпетентности

Ответить
Развернуть ветку
Maksim Shcheglov

pidorasy

Ответить
Развернуть ветку
Профессиональный велосипед

Faggots

Ответить
Развернуть ветку
Ол Сен

И ведь это дети пытаются сдавать экзамены. Печально

Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов
из-за требований Минфина США

Помню, ещё в марте комментаторы на vc писали, что сайты блочат доступ совсем не потому, что им указали, а потому что они там сами что-то не одобряют.

А по статье стыдоба, конечно.
Скоро скажут ещё и в горшок их не писать

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Так проблема санкций именно в том, что никто не знает, как их трактовать. В итоге трактуют самым строгим образом и запрещают всё. Я могу предположить, что организаторы экзамена просто не хотят принимать «российские» деньги, а нет денег - нет экзамена.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
z0mb1e
Ответить
Развернуть ветку
Чихалкин Виталик
Ответить
Развернуть ветку
Маджид Гаджиев

И как теперь свой уровень английского прокачивать?

Ответить
Развернуть ветку
Гусь Лапчатый
Ответить
Развернуть ветку
sles

А какая связь между экзаменом и уровнем?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Salena_ya

Хи вилл спик фром хис харт

Ответить
Развернуть ветку
Zamir Saidov

Не понял, это касается гражданства или резидентства? Что-то помешает сдать экзамен из другой страны?

Ответить
Развернуть ветку
Margarita Babovnikova

их минфин сша объявит русскими агентами, если им на карточку упадет русский доллар, ну я так думаю.

я не минфин, не надо перепечатывать мои слова в рейтерс.

Ответить
Развернуть ветку
Citrakara Brahman Das

Как же паршиво быть токсичными. И внутри агломерации погано и житья нет и снаружи ссаными тряпками гонят.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Волосач

И многие ещё ржут над пропагандистскими сюжетами российских телеканалов про притеснение русских во всех сферах на западе только за то, что они русские. Блять, да запад сам чуть ли не ежедневно подкидывает сюжеты для Киселев ТВ и как итог для своего зрителя и любого здравомыслящего человека, Киселев ТВ оказывается прав. Мы живём в мире постмодерна

Ответить
Развернуть ветку
Вильгельм Богачев

"Киселев ТВ .... здравомыслящего человека" ?? ))

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Ну чтож, спасибо и Минфину США, и Тоефлу, и оппозиции РФ которая никак согражданам не помогает (в отличие от беларуской)

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Сейчас они нам помогут, как начнут выдавать свои удостоверения правильных русских, вот тогда и скажем им спасибо.

Ответить
Развернуть ветку
AlexSam

Ну и зачем?

Ответить
Развернуть ветку
Фиктивный Аккаунт

Китай и Россия хотят иметь экономическую интеграцию, выгоду, но при этом вести себя как дикари.

Так не бывает.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
k3rch

Жесть… Сходил на сайт TOEFL и попробовал создать аккаунт. Сначала идет проверка по адресу проживания (если выбираешь «Россия», то вылезает ошибка про OFAC), но это ладно. Можно для экзамена и переехать на время в другую локацию. А вот на втором шаге после выбора гражданства «Россия» - тоже ошибка. То есть отсев не только по территории, но и по гражданству.

Ответить
Развернуть ветку
Ли Ши

Жесть. На самом деле уже в статье жесть, когда пишут, что такие ограничения есть только для РФ И СевКореи. Добро пожаловать в тоталитарную диктатуру, с точки зрения IELTS. Оно может к этому и прийдет, но пока то нет.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Невкусно и грустно

Осторожно, двери закрываются ...

Ответить
Развернуть ветку
Mari Kuri

Ебанутые

Ответить
Развернуть ветку
Александр Малышев

А точно гражданам? В основном запрещают жителям – это формальная бюрократическая процедура, где компании бояться санкций США и запрещают враждебным к США странам и регионам участвовать в экономике зарубежных компаний. Это же всегда было и с Северной Кореей, и с другими "спорными" территориями.

Надеюсь редакторы проверят и извиняться, если это так, потому что текущая формулировка сомнительная

Ответить
Развернуть ветку
Dima Tsurkan

Не понял, а если сдавать его в Европе? Тоже нельзя?

Ответить
Развернуть ветку
Фиктивный Аккаунт

Русским?

Нет, разумеется.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Ivan Boldyrev

Кстати, экзамен нужен и для рабочей визы в Великобританию (даже айтишникам).

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Только по рабочей визе и там список подходящих

TOEFL в этом списке, кстати, нет: https://www.gov.uk/guidance/prove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt#approved-test-providers

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Значит скоро рынок будет торговли тоэфлами.
Еще проще будет )

Ответить
Развернуть ветку
Salena_ya

А есть же ещё IELTS, не катит?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
sles

Ну вот и нехрен уезжать. Работать надо на благо Родины :-)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Херовый русский

Спакуха, посоны! Импортозамещение грядет. Со дня на день на Госуслугах появятся тесты для сдачи монгольского, бюджеты уже выделены, айтишники уже хреначат. Все будет пучком!

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Монголия кстати хорошая страна и туда ещё не так просто визу долгосрочную получить.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Melissa Mata

Писали, что вроде Оксфорд до 10 тысяч российских дипломов... даже не могу глагол подобрать... отозвал, короче, признал недействительными. На этом фоне невозможность сдать тест для поступления в зарубежный ВУЗ выглядит прямо... знаком!

А вообще давно пора уже отказаться от бумажек, которые не всегда соответствуют знаниями, и сосредоточиться на последних.

Ответить
Развернуть ветку
V Gradusov

Об Оксфорде Панорама писала. Ну или пророчила.

Ответить
Развернуть ветку
Федор Корж

Если IELTS отменят то тогда уже можно будет расслабиться, ибо этот экзамен открывает самый массовый и прозрачный путь для эмиграции для skilled workers в Канаду и Австралию. Дальше уже начинаются какие-то мутные схемы через женитьбу, родственников, убежище и прочие кейсы, которых единицы в сравнении с желающими их воплотить. Забавно, что железный занавес в этот раз опустился с другой стороны, теперь будем дружно наслаждаться местной демократией и самым вкусным мороженным по 22 копейки.

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

А что там такого в Канаде особенного? Австралия так вообще любителя.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Максим G

тхе цанселинг ат итц бест!

Ответить
Развернуть ветку
Явный Филипп

В ответ запретим Обаме учить русский язык!

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Тимофеев

Экзамен стоит тысяч 20. Деньги они собираются возвращать, раз результаты экзамена больше нельзя использовать? Или это против западных ценностей?

Ответить
Развернуть ветку
- -

Надо запретить американцам сдавать тесты по русскому и бурятскому языку!

Ответить
Развернуть ветку
Руслан

Нихрена так себе дискриминация. То есть мигрировать теперь нельзя?

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

К счастью, у Минфина есть возможность выдавать лицензии, захотят проводить тоэфл — получат

Ответить
Развернуть ветку
Margarita Babovnikova

нет

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Многочисленный американец

Просто здорово. Меньше студентов из России в вузах по миру, признающих TOEFL. Будут в России учиться, а не по миру шляться, сплифы докуривая за классмейтами.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Zoringer

What is this called in English? No cancel culture?

Ответить
Развернуть ветку
Явный Филипп

pizdetc suka blyat

Ответить
Развернуть ветку
Garmonbon

how english language test related with Russian culture?

Ответить
Развернуть ветку
k3rch

На фоне этой новости, не менее комично выглядит другая новость на сайте самого TOEFL:

Important Updates: TOEFL iBT Home Edition and TOEFL Essentials Testing Now Available in Iran

Даже Иран уже не так дико выглядит на фоне России…

Ответить
Развернуть ветку
Федор Корж

Ну у нас и планы помасштабнее, курс на Афганистан

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Reshetnyuk

Пошатнуть режим может только массовое недовольство в обществе. И тут, кажется, все равно чем оно не довольно.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

разница большая ) результат будет противоположный.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Salena_ya

Новость старовата..

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Зенкевич

Только недавно задумала сдать данный экзамен, но, скорее всего, придётся отложить на неопределенный срок

Ответить
Развернуть ветку
Eugene Leontyev

лучше тогда сдавать IELTS, у него более широкое применение, котируется во всех британских странах

Ответить
Развернуть ветку
Распространенный холод

А сложно получить гражданство Казахстана? Ну так, про запас?

Ответить
Развернуть ветку
Ildarkin

Казахстана сложно, лет 5 надо там прожить, вроде как наличие родственника там убыстряет процесс.
Посматриваю в сторону карибского гражданства, от 100 тыс $ начинаются программы. Если других вариантов за 1-2 года не появится, видимо придется решиться, ибо житья с рос. паспортом похоже не дадут, даже с ВНЖ другой страны.

Ответить
Развернуть ветку
Dima

Нет отказавшим от РФ невозможно. Казахстан не одобряет двойное гражданство.

Ответить
Развернуть ветку
Kesha Pazzy

Гражданство Казахстана).
Даже сейчас люди уезжают и счастливы, что перестали быть гражданами Кз и получили гражданство РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Да что тут предлагать? Пишут, пишут. Конгресс, немцы какие-то. Взять всё да и запретить!

Ответить
Развернуть ветку
Ли

осторожно, двери закрываются, следующая станция Чертаново и недолгая несчастливая жизнь за чертой бедности

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Евростудия с видом на благополучие

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Что бы дети депутатов не лезли в Европу учится

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Верижников

Если они ссылаются на OFAС, значит речь про тех, кто территориально находится в РФ, а для тех кто вне не должно быть проблем. Во всяком случае санкции должны именно так работать. Но TOEFL могли послушать какого-нибудь стобаксовского юриста и сделать по-своему.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Попов

Этот манящий запах свободой и демократией, черт побери боже храни Америку.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Chirkov

Незнание культуры отмены не освобождает от ответственности 🫠

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Рогачев

Не россиянам, а резидентам России.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Рогачев

Был не прав, извиняюсь. Действительно, по паспорту. Юридически, в ЕС это повод с ними судиться, но вряд ли кто-то захочет. Но неплохо будет если кто-то в ЕС хотя бы жалобу подаст.

Ответить
Развернуть ветку
Толстый Том

Борются с утечкой мозгов из России?

Ответить
Развернуть ветку
Kesha Pazzy

Кто то десятилетиями учит английский и пытается уехать.
А блогер Сисун ака Я-Американец на ютубе показывает, что для того чтобы уехать знание языка вообще не нужно.

Ответить
Развернуть ветку
Артур Пирожков

Вот вам блять и демократия, вот вам и толерантность, вот вам сука и двойные стандарты. С говном готовы смешать обычных людей.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Бубнов

Так россиянам или в России запретили сдавать то?

Ответить
Развернуть ветку
V Gradusov

Привет нацистам.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 339 комментариев
null