Организаторы экзамена по английскому языку TOEFL запретили россиянам сдавать его Статьи редакции
В марте организация приостановила сдачу тестов в России и Беларуси.
- ETS запретила гражданам России регистрацию на экзамен TOEFL пишет «Медиазона». Предупреждение об ограничениях появилось в аккаунте читательницы издания, такое же — в аккаунте корреспондента.
- ETS ответила на письмо пользовательницы, что из-за требований Минфина США гражданам России и Северной Кореи запрещено записываться на экзамены или создавать учётные записи. Читательница добавила, что россияне не могут отправить результаты уже сданного теста в университеты.
- 10 марта ETS и IELTS запретили сдачу своих экзаменов в России и Беларуси. Результаты TOEFL и IELTS используют поступающие в в зарубежные вузы.
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Никакого национализма и русофобии.
Почему ООН закрывает на это глаза?
Мы еще с русофобами в соседней стране не разобрались. А уже новые цели о-о. Нужны точные данные о местоположении тестов по английскому, будем запрашивать удар ✊
Если нам плевать на мировое сообщество, то почему они не могут так же.
Нам русским и не нужен ихний пендоский язык. От ихнего пендоского одна пропаганда.
Ну вот зачем нам это заморское "Wow!"?
У нас же есть свое родимое "Во бля!"
У ООН довольно высокая планка. Вот если начнется где-нибудь геноцид русских, ООН наверняка предпримет меры: выпустит пресс-релиз, в котором выразит глубокую озабоченность и призовет всех соблюдать международное право.
На что именно?
Судя по тому что запрет именно из минфина, имеется ввиду запрет на транзакции по платежам визы и мастера. А "мир" не подключен. Ну и кэшем никак. Это соблюдение уже введенных санкций, а не нечто новое.
Медиазону трудно заподозрить в передергивании. Но.
1. Видел ли кто-то текст письма?
2. Был ли задан вопрос о том, что если сдавать с зарубежной территории, то тоже запрет?
Главный русофоб на планете - это сама РФ, особенно после того момента, когда воглаве с главным орком стала творить в 22-м году откровенную дичь. Надо понимать, что до этого момнета Россию никто "не отменял".
Вам разве запретили учить английский? Вроде обязанности принимать экзамен на знание языка в базовых правах человека не прописаны.
Какая шикарная ветка, чтобы оценить количество украинских ботов в комментариях. Их тут уже похоже больше 60% аудитории.
Просто поразительно.
похоже на русофобию, но национализма тут я не вижу
Запретили гражданам России, а не русским. При чем тут национализм?
Это чтоб Путин и Лавров тоэфл не смогли сдать
«Национализм - Идеология и политика, исходящая из идейнационального превосходства и противопоставления своей нации другим.»
Кто блять лайки то кликает? Вы на знакомое слово что по телеку крутят налетели?
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не вижу, есть страна которая решила воевать террористическими методами.
странно что еще ядеркой не уебали
Вот знаете, я не ватник какой-то, но вот доходят многие новости и реально понимаешь, что какая-то русофобия: то концерт Чайковского отменят, то английский сдать нельзя, то визу не дают, то еще что... Ну это же не имеет вообще никакого отношения к "отпор России!" политическому, скорее наоборот - только настроит тех, кто еще нет, "против Запада"... Ну и с практической стороны - умные россияне с навыками - "нет, не надо".
Реально несколько знакомых когда началась вся канитель в конце зимы уехали и думали мигрировать в "развитые страны", а потом просто разочаровались в них и либо вернулись, либо в ОАЭ или Турцию - "лишь бы не Европа и США".
просто сказочки) любой здравомыслящий человек предпочтет европу/сша галимой турции и оаэ 10 раз из 10. Нормальные люди не живут "па палитике", а смотрят здраво и выбирают основываясь на материальных условиях. в Европе тупо стабильнее, во многих местах больше сетей социальной защиты, просто безопаснее.
говорю как человек, недавно вернувшийся из Турции, надо быть не в себе, чтобы решить жить там, а не в Европе
В целом конечно происходит отмена россиюшки. Вместо «диктовать свою волю миру» слышно только как снаружи доски прибивают и бульдозером прокапывают.
Всем как то стало все равно на крики из барака. Да вот такие они не гуманные. Не хотят входить в положение. Мы так рассчитывали на их толерантность и трусость. У нас такой офигенный план был.
От россиян ничего не зависит, какая разница, против кого они настроятся?
В Европе еще ни разу не встречал дискриминации. Не знаю где вы ее все находите.
А может быть настроит тех кто считал что его хата с краю и лучше не раскачивать лодку против российской власти?
У меня строго обратная ситуация. «большетникггда в Турцию», осели в Латвии и Германии, в основном
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весь мир давно уже вас не делит ни ка каких "кто еще не" и "уже да". вы для всех - нация допустившая террориста к власти и до сих пор его не сместившая. вот и все. вся ответственность за все - на вас всех. удачи.
Отменят концерт Чайковского ?
https://www.viagogo.com/ww/Concert-Tickets/World-Music/Tchaikovsky-Tickets?AffiliateID=49&adposition=&PCID=PSROWGOOCONTCHAI919478CD9&AdID=604534479098&MetroRegionID=&psc=%2c&ps=%2c&ps_p=0&ps_c=12892351378&ps_ag=121962180136&ps_tg=kwd-297268864751&ps_ad=604534479098&ps_adp=%2c&ps_fi=%2c&ps_li=%2c&ps_lp=1003700&ps_n=g&ps_d=c&gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitNqTI5GuXvyk8zeReb7i5OOArsXsf07nRySICYtsKxVZxCgHVad4FBoCxvEQAvD_BwE
А зачем им в развитые страны?
И кто сказал, что ваши знакомые сами - достаточно развитые, для такого серьёзного шага?
Пусть пока в Турции и Эмиратах помаринуются.
Ишь какие они хитрые - эмигрировать в развитые страны. Сначала режут выпестованных нами нациков, а потом бегут пользоваться нашими благами?
Ну не все так плохо в эмиграции, просто каждый единичный случай раздувается до слона.
"умные россияне с навыками - "нет, не надо"."
иммигрировать и без войны в другие страны — долго, надо проходить собеседования и ждать результатов год или два. в странах, где активна политика по приему "умных новых граждан" все равно есть квоты годовые, потому что трудовые места не создаются миллионами и новое жилье не строится за пять месяцев.
когда возрастает конкуренция, конечно же возрастает число отказов.
У меня вообще начальник украинец, украинский для него первый язык общения. Но говорит и на русском.
Недавно он пострадал от русофобии.
Знакомые не пробовали остаться в России? По мне это лучше, чем мигрировать в Турцию.
"... или Турцию, ... лишь бы не США" - да, в США и Турцию одинаково легко попасть, можно сравнивать🤦🤦🤦
Ну во первых хотелось бы узнать эту новость от организаторов экзамена а не от читательницы медиазоны с пояснениями.
Во вторых
"Реально несколько знакомых когда началась вся канитель в конце зимы уехали и думали мигрировать в "развитые страны", а потом просто разочаровались в них и либо вернулись, либо в ОАЭ или Турцию - "лишь бы не Европа и США"."
Живу в ЕС абсолютно ни каких проблем изза того что я русский. Все проблемы решаются карточкой с подтверждением что я резидент ЕС. Например у того же IB
Не надо путать притеснение русских и санкции на резидентов России. Между этими понятиями есть очень большая разница.
Так Чайковский гей. Так его! Вот так послушаешь Чайковского и сразу потом на гей-парады идешь.
А ты какой то другой реакции ожидал?
Путин будет только рад.
Точно, они просто делают за него его работу.
Просто банально подтверждают все его слова.
Да, в данном случае только на пользу :-)
Не совсем понятно, как запрет сдачи экзамена поможет урегулированию конфликта.
Ну как, детЯм придётся оставаться в РФ, заканчивать местные вузы, работать в концерне калашников. Больше оружия- ближе победа ;-)
Да никак - компании не хотят работать с гражданами РФ не потому что кого-то хотят наказать, им пофиг. Тут работает тренд - работаешь с мудаками - значит сам мудак. Причем выбор мудака - это тоже тренд. То есть они просто не хотят работать с людьми, которые выбрали власть которая сейчас в мировом тренде представлена международным мудаком. Особенно когда представляют статистику что 89% кайфуют от происходящего.
ставлю на то, что они не могут вывести прибыль (500 долларов не хухры мухры с человека) из России.
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При чем тут конфликт?
Ты можешь прочитать, что написано на скриншоте?
Только сейчас понял, насколько это критическое бутылочное горлышко - экзамены IELTS/TOEFL. По сути один из двух нужен без вариантов, чтобы поступить в вуз за рубежом, плюс нужны по иммиграционным программам некоторых стран. И не обойти никак, альтернатив нет. Нет доступа к ним - нет доступа к зарубежному образованию. Но кому могло прийти в голову, что они введут запрет по паспорту. На самом деле это уже выходит за рамки, надо смотреть, насколько это возможно оспорить.
У вас университеты только англоязычные бывают что ли? Учите немецкий, поступайте в немецкий университет. В Варшаве вот есть факультет русской литературы в университете, туда наверное ещё принимают студентов.
Можно сдать в другой стране. Например в Украине
А евреям можно?
Только иврит.
Ну что, получается, сейчас у украинской стороны как попрут дела как надо? Или не такая логика?
Да-ххха-аххаааха.ХА!
Ой, извините)
Так попрут, аж сало начнет стекать
Карантин полный: Финансы, Образование, Наука, Спорт, Культура, Технологии. Все закрылось. Для жителей РФ.
С чего ты взял что их образование кому то нужно.
Нужно чтобы как можно больше качественных кадров покинуло страну, их надо пылесосить и тогда, когда бабло от энергоресурсов перестанет поступать, Колосс опять упадёт
Ну так тут как раз наоборот - препятствуют покиданию,
значит как раз не нужно :-P
Синеволосые валькирии не планируют так далеко. У них там свой перекос, у нас свой.
вот после таких новостей и становятся ватниками...не забудьте запретить россиянам воздух в своих странах через месяц-другой
Сами себе противоречат, скорее всего разные лоббисты добиваются разных векторов. Были новости как они приветствуют у себя ученых из России, но при этом закрывают возможность сдать экзамен для переезда. Выгода неясна, до сих пор глупо считают, что это поможет как-то в смене правительства, только убеждают в своей некомпетентности
pidorasy
Faggots
И ведь это дети пытаются сдавать экзамены. Печально
Помню, ещё в марте комментаторы на vc писали, что сайты блочат доступ совсем не потому, что им указали, а потому что они там сами что-то не одобряют.
А по статье стыдоба, конечно.
Скоро скажут ещё и в горшок их не писать
Так проблема санкций именно в том, что никто не знает, как их трактовать. В итоге трактуют самым строгим образом и запрещают всё. Я могу предположить, что организаторы экзамена просто не хотят принимать «российские» деньги, а нет денег - нет экзамена.
И как теперь свой уровень английского прокачивать?
А какая связь между экзаменом и уровнем?
Хи вилл спик фром хис харт
Не понял, это касается гражданства или резидентства? Что-то помешает сдать экзамен из другой страны?
их минфин сша объявит русскими агентами, если им на карточку упадет русский доллар, ну я так думаю.
я не минфин, не надо перепечатывать мои слова в рейтерс.
Как же паршиво быть токсичными. И внутри агломерации погано и житья нет и снаружи ссаными тряпками гонят.
И многие ещё ржут над пропагандистскими сюжетами российских телеканалов про притеснение русских во всех сферах на западе только за то, что они русские. Блять, да запад сам чуть ли не ежедневно подкидывает сюжеты для Киселев ТВ и как итог для своего зрителя и любого здравомыслящего человека, Киселев ТВ оказывается прав. Мы живём в мире постмодерна
"Киселев ТВ .... здравомыслящего человека" ?? ))
Ну чтож, спасибо и Минфину США, и Тоефлу, и оппозиции РФ которая никак согражданам не помогает (в отличие от беларуской)
Сейчас они нам помогут, как начнут выдавать свои удостоверения правильных русских, вот тогда и скажем им спасибо.
Ну и зачем?
Китай и Россия хотят иметь экономическую интеграцию, выгоду, но при этом вести себя как дикари.
Так не бывает.
Жесть… Сходил на сайт TOEFL и попробовал создать аккаунт. Сначала идет проверка по адресу проживания (если выбираешь «Россия», то вылезает ошибка про OFAC), но это ладно. Можно для экзамена и переехать на время в другую локацию. А вот на втором шаге после выбора гражданства «Россия» - тоже ошибка. То есть отсев не только по территории, но и по гражданству.
Жесть. На самом деле уже в статье жесть, когда пишут, что такие ограничения есть только для РФ И СевКореи. Добро пожаловать в тоталитарную диктатуру, с точки зрения IELTS. Оно может к этому и прийдет, но пока то нет.
Осторожно, двери закрываются ...
Ебанутые
А точно гражданам? В основном запрещают жителям – это формальная бюрократическая процедура, где компании бояться санкций США и запрещают враждебным к США странам и регионам участвовать в экономике зарубежных компаний. Это же всегда было и с Северной Кореей, и с другими "спорными" территориями.
Надеюсь редакторы проверят и извиняться, если это так, потому что текущая формулировка сомнительная
Не понял, а если сдавать его в Европе? Тоже нельзя?
Русским?
Нет, разумеется.
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Кстати, экзамен нужен и для рабочей визы в Великобританию (даже айтишникам).
Только по рабочей визе и там список подходящих
TOEFL в этом списке, кстати, нет: https://www.gov.uk/guidance/prove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt#approved-test-providers
Значит скоро рынок будет торговли тоэфлами.
Еще проще будет )
А есть же ещё IELTS, не катит?
Ну вот и нехрен уезжать. Работать надо на благо Родины :-)
Спакуха, посоны! Импортозамещение грядет. Со дня на день на Госуслугах появятся тесты для сдачи монгольского, бюджеты уже выделены, айтишники уже хреначат. Все будет пучком!
Монголия кстати хорошая страна и туда ещё не так просто визу долгосрочную получить.
Писали, что вроде Оксфорд до 10 тысяч российских дипломов... даже не могу глагол подобрать... отозвал, короче, признал недействительными. На этом фоне невозможность сдать тест для поступления в зарубежный ВУЗ выглядит прямо... знаком!
А вообще давно пора уже отказаться от бумажек, которые не всегда соответствуют знаниями, и сосредоточиться на последних.
Об Оксфорде Панорама писала. Ну или пророчила.
Если IELTS отменят то тогда уже можно будет расслабиться, ибо этот экзамен открывает самый массовый и прозрачный путь для эмиграции для skilled workers в Канаду и Австралию. Дальше уже начинаются какие-то мутные схемы через женитьбу, родственников, убежище и прочие кейсы, которых единицы в сравнении с желающими их воплотить. Забавно, что железный занавес в этот раз опустился с другой стороны, теперь будем дружно наслаждаться местной демократией и самым вкусным мороженным по 22 копейки.
А что там такого в Канаде особенного? Австралия так вообще любителя.
тхе цанселинг ат итц бест!
В ответ запретим Обаме учить русский язык!
Экзамен стоит тысяч 20. Деньги они собираются возвращать, раз результаты экзамена больше нельзя использовать? Или это против западных ценностей?
Надо запретить американцам сдавать тесты по русскому и бурятскому языку!
Нихрена так себе дискриминация. То есть мигрировать теперь нельзя?
К счастью, у Минфина есть возможность выдавать лицензии, захотят проводить тоэфл — получат
нет
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Просто здорово. Меньше студентов из России в вузах по миру, признающих TOEFL. Будут в России учиться, а не по миру шляться, сплифы докуривая за классмейтами.
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What is this called in English? No cancel culture?
pizdetc suka blyat
how english language test related with Russian culture?
На фоне этой новости, не менее комично выглядит другая новость на сайте самого TOEFL:Important Updates: TOEFL iBT Home Edition and TOEFL Essentials Testing Now Available in Iran
Даже Иран уже не так дико выглядит на фоне России…
Ну у нас и планы помасштабнее, курс на Афганистан
Пошатнуть режим может только массовое недовольство в обществе. И тут, кажется, все равно чем оно не довольно.
разница большая ) результат будет противоположный.
Новость старовата..
Только недавно задумала сдать данный экзамен, но, скорее всего, придётся отложить на неопределенный срок
лучше тогда сдавать IELTS, у него более широкое применение, котируется во всех британских странах
А сложно получить гражданство Казахстана? Ну так, про запас?
Казахстана сложно, лет 5 надо там прожить, вроде как наличие родственника там убыстряет процесс.
Посматриваю в сторону карибского гражданства, от 100 тыс $ начинаются программы. Если других вариантов за 1-2 года не появится, видимо придется решиться, ибо житья с рос. паспортом похоже не дадут, даже с ВНЖ другой страны.
Нет отказавшим от РФ невозможно. Казахстан не одобряет двойное гражданство.
Гражданство Казахстана).
Даже сейчас люди уезжают и счастливы, что перестали быть гражданами Кз и получили гражданство РФ.
Да что тут предлагать? Пишут, пишут. Конгресс, немцы какие-то. Взять всё да и запретить!
осторожно, двери закрываются, следующая станция Чертаново и недолгая несчастливая жизнь за чертой бедности
Евростудия с видом на благополучие
Что бы дети депутатов не лезли в Европу учится
Если они ссылаются на OFAС, значит речь про тех, кто территориально находится в РФ, а для тех кто вне не должно быть проблем. Во всяком случае санкции должны именно так работать. Но TOEFL могли послушать какого-нибудь стобаксовского юриста и сделать по-своему.
Этот манящий запах свободой и демократией, черт побери боже храни Америку.
Незнание культуры отмены не освобождает от ответственности 🫠
Не россиянам, а резидентам России.
Был не прав, извиняюсь. Действительно, по паспорту. Юридически, в ЕС это повод с ними судиться, но вряд ли кто-то захочет. Но неплохо будет если кто-то в ЕС хотя бы жалобу подаст.
Борются с утечкой мозгов из России?
Кто то десятилетиями учит английский и пытается уехать.
А блогер Сисун ака Я-Американец на ютубе показывает, что для того чтобы уехать знание языка вообще не нужно.
Вот вам блять и демократия, вот вам и толерантность, вот вам сука и двойные стандарты. С говном готовы смешать обычных людей.
Так россиянам или в России запретили сдавать то?
Привет нацистам.
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