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Болгария приостановила выдачу виз россиянам Статьи редакции

Как долго это продлится, неизвестно.

  • Об этом сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на болгарское консульство. Страна приостановила выдачу туристических виз и виз для владельцев недвижимости.

  • Решение — временное, оно принято «ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации». Как объясняет АТОР, причиной стала высылка 14 дипломатов из Болгарии — это ответная мера на высылку 70 сотрудников российского посольства.

  • Сколько продлится приостановка, пока неизвестно. При этом въехать в Болгарию можно по шенгенской визе, либо по национальной визе Хорватии, Румынии или Кипра.

  • Визовые центры в России с марта не могли принимать заявки с оплатой консульского сбора, податься на болгарскую визу можно было только через генеральные консульства.
  • 5 августа выдачу россиянам любых виз приостановила Латвия. Исключение — участие в похоронах близких.

#новость #болгария

3907 просмотров
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58 комментариев
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 Юрий Брильков

Остров РФ. Иронично, что средний класс бьют и свои, и Запад. А глубинный народ всё радуется и радуется поднятию с колен

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Allestor Klei

А куда мы поднимаемся? Меняем позицию на раковую?

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2 комментария
Юрий Брильков

Рефлексирую в комментариях. У меня нет идей, как можно изменить ситуацию к лучшему, как и веры в том, что станет лучше. Но смотреть за тем, как возможностей становится всё меньше - неприятно

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3 комментария
Sergey

Глубинный народ это кто?? Заезженное клише. Или вы все-таки назовёте
А средний класс как вы определили в России? Это сколько денег нужно иметь?

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2 комментария
Поджог Сараев
причиной стала высылка 14 дипломатов из Болгарии

Нет. 14 болгарских выслали из России, а до этого 70 российских выслали из Болгарии.

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Philips

Нет)

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7 комментариев
Mister x

Что там делали 70 человек , песок на пляжах сеяли ? В Германии наверное несколько тысяч

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Sergey Vasiliev

А сколько виз выдавали в Болгарии и сколько в России?

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Сергей

Поражает уровень тупизны тех, кто вводят такие ограничения против простых людей

Люди хотят свалить, в том числе в Болгарию, а они наоборот делают так, чтобы люди оставались в России. Настраивают сами против себя же...

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Сергей С.

После взаимной самоликвидации дипперсонала там банально некому больше оформлять визы. 3 года назад то же самое случилось между РФ и США. Теперь вот Чехия и Болгария. В следующем году, глядишь, Казахстан подтянется.

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Михаил Зеленин

Простые люди все ещё не доперли, что там одни недруги сидят

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Pavel Petel

Кто хотел свалить, времени было достаточно. Оно и сейчас есть, но локации сужаются

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Ватник Наизнанку

Грустный тренд

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Алеоп

Нет

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Алекс Петров

В рамках ответных контрсанкций в РФ решили запретить болгарский перец 👌

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Sergey Vasiliev

2 фуры болгарского перца

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Владимир Перепелица

Пусть потом не удивляются тогда почему в России остановился кризис мозгов и она справляется с санкциями

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Макс Фактор

Все лучшие умы уже в армении и грузии. А самые сверхразумы релоцированы в Киргизию

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Саша Прохоренко

Кто-то чему-то удивляется? Разве что заголовкам про «все вернулись» и «санкции нам по силам»

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Хрупкий томагавк_два

А как мы будем отвечать - симметрично, ассиметрично или зеркально?

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Mister x

В чёрное море нассут

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Tsoy Victor

Как обычно...

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1 комментарий
Пп Пп

Люди статью читают?

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Александр Лесненко

А почему все обвиняют другие страны? Условия въезда граждан страны X в страну Y определяются не доброй волей страны Y к гражданам страны X, а дипломатическими отношениями этих стран. Россия должна сделать шаги со своей стороны чтобы её граждане могли получать визы

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Лола Иванова

Плохо дело, хоть бы успеть

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Алеоп

Никогда не поздно, когда время еще есть

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Андрей Рядькин

восхитились

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Юлия Баранова

Офигеть. Вот это мейнстрим

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Аккаунт заморожен

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Mister x

Хуже , Турция

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Artem 69

Тренд на тотальное закрывание, к концу года окончательно запечатают, вода уже вроде горячая

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Paul Brezcuu

Да пора бы уже высоким забором отгораживаться от мордора) газовая война закончится, так и поступят

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Немыслимый калькулятор

А что случилось?

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Andrey Romanov

А что, израильтянам сегодня начали визы прикрывать?

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AntropFedorov

про дипломатов как-то криво написано

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Михаил Загоскин

Прям все по плану Путина

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Псков Бурито

А Русским у кого там недвижка, можно приехать?

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Igor Chimbur

По шенгену то можно.

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Dima Tsurkan

А из выдавали вообще после ковида или спецоперации? Вроде только Италия, Франция, Германия и Греция даёт визы

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Андрей

Финляндия ещё даёт , только что вернулся от них , вывез телевизор , сыр , икру , наборы лего и пару шмоток . Ты если что забегай на чай 😉

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Майор Чернобаев

Среди россиян есть нормальные, всех под одну гребенку не надо, пусть на полиграфе ответят чей Крым и заплатят пошлину, чтоб одного беженца год содержать

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Дмитрий Ригов

В этом и дело, из-за того что недовольные сразу сбегают никакой надежды на протестные движения нет.

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Chugunov Yaroslav

Интересно мы чем то ответим ?

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