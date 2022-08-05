Болгария приостановила выдачу виз россиянам Статьи редакции
Как долго это продлится, неизвестно.
Об этом сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на болгарское консульство. Страна приостановила выдачу туристических виз и виз для владельцев недвижимости.
Решение — временное, оно принято «ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации». Как объясняет АТОР, причиной стала высылка 14 дипломатов из Болгарии — это ответная мера на высылку 70 сотрудников российского посольства.
Сколько продлится приостановка, пока неизвестно. При этом въехать в Болгарию можно по шенгенской визе, либо по национальной визе Хорватии, Румынии или Кипра.
- Визовые центры в России с марта не могли принимать заявки с оплатой консульского сбора, податься на болгарскую визу можно было только через генеральные консульства.
- 5 августа выдачу россиянам любых виз приостановила Латвия. Исключение — участие в похоронах близких.
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Остров РФ. Иронично, что средний класс бьют и свои, и Запад. А глубинный народ всё радуется и радуется поднятию с колен
А куда мы поднимаемся? Меняем позицию на раковую?
Рефлексирую в комментариях. У меня нет идей, как можно изменить ситуацию к лучшему, как и веры в том, что станет лучше. Но смотреть за тем, как возможностей становится всё меньше - неприятно
Глубинный народ это кто?? Заезженное клише. Или вы все-таки назовёте
А средний класс как вы определили в России? Это сколько денег нужно иметь?
Нет. 14 болгарских выслали из России, а до этого 70 российских выслали из Болгарии.
Нет)
Что там делали 70 человек , песок на пляжах сеяли ? В Германии наверное несколько тысяч
А сколько виз выдавали в Болгарии и сколько в России?
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Поражает уровень тупизны тех, кто вводят такие ограничения против простых людей
Люди хотят свалить, в том числе в Болгарию, а они наоборот делают так, чтобы люди оставались в России. Настраивают сами против себя же...
После взаимной самоликвидации дипперсонала там банально некому больше оформлять визы. 3 года назад то же самое случилось между РФ и США. Теперь вот Чехия и Болгария. В следующем году, глядишь, Казахстан подтянется.
Простые люди все ещё не доперли, что там одни недруги сидят
Кто хотел свалить, времени было достаточно. Оно и сейчас есть, но локации сужаются
Грустный тренд
Нет
В рамках ответных контрсанкций в РФ решили запретить болгарский перец 👌
2 фуры болгарского перца
Пусть потом не удивляются тогда почему в России остановился кризис мозгов и она справляется с санкциями
Все лучшие умы уже в армении и грузии. А самые сверхразумы релоцированы в Киргизию
Кто-то чему-то удивляется? Разве что заголовкам про «все вернулись» и «санкции нам по силам»
А как мы будем отвечать - симметрично, ассиметрично или зеркально?
В чёрное море нассут
Как обычно...
Люди статью читают?
А почему все обвиняют другие страны? Условия въезда граждан страны X в страну Y определяются не доброй волей страны Y к гражданам страны X, а дипломатическими отношениями этих стран. Россия должна сделать шаги со своей стороны чтобы её граждане могли получать визы
Плохо дело, хоть бы успеть
Никогда не поздно, когда время еще есть
восхитились
Офигеть. Вот это мейнстрим
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Хуже , Турция
Тренд на тотальное закрывание, к концу года окончательно запечатают, вода уже вроде горячая
Да пора бы уже высоким забором отгораживаться от мордора) газовая война закончится, так и поступят
А что случилось?
А что, израильтянам сегодня начали визы прикрывать?
про дипломатов как-то криво написано
Прям все по плану Путина
А Русским у кого там недвижка, можно приехать?
По шенгену то можно.
А из выдавали вообще после ковида или спецоперации? Вроде только Италия, Франция, Германия и Греция даёт визы
Финляндия ещё даёт , только что вернулся от них , вывез телевизор , сыр , икру , наборы лего и пару шмоток . Ты если что забегай на чай 😉
Среди россиян есть нормальные, всех под одну гребенку не надо, пусть на полиграфе ответят чей Крым и заплатят пошлину, чтоб одного беженца год содержать
В этом и дело, из-за того что недовольные сразу сбегают никакой надежды на протестные движения нет.
Интересно мы чем то ответим ?