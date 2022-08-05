Об этом сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на болгарское консульство. Страна приостановила выдачу туристических виз и виз для владельцев недвижимости.

Решение — временное, оно принято «ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации». Как объясняет АТОР, причиной стала высылка 14 дипломатов из Болгарии — это ответная мера на высылку 70 сотрудников российского посольства.

Сколько продлится приостановка, пока неизвестно. При этом въехать в Болгарию можно по шенгенской визе, либо по национальной визе Хорватии, Румынии или Кипра.

Визовые центры в России с марта не могли принимать заявки с оплатой консульского сбора, податься на болгарскую визу можно было только через генеральные консульства.

5 августа выдачу россиянам любых виз приостановила Латвия. Исключение — участие в похоронах близких.