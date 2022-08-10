Миграция
Маша Цепелева

За год доля сделок с россиянами по продаже турецкой недвижимости для гражданства выросла с 1% до 60% Статьи редакции

Помещения ищут и компании, например, VK запланировала перевезти 2000 разработчиков в Анталию, рассказал директор местного агентства недвижимости. В холдинге опровергли информацию.

  • Россияне стали чаще покупать недвижимость в Турции для получения гражданства, ВНЖ или развития бизнеса, пишет издание Middle East Eye со ссылкой на представителей агентств и аналитиков. C 2018 по 2021 год чаще всего турецкую недвижимость для этих целей покупали иностранцы из Ирана, Ирака и Афганистана. Теперь на первом месте — россияне, рассказал стамбульский юрист, специализирующийся на иммиграции через инвестиции, Мухаммет Ясир Тафлан.
  • «Сейчас почти 60% покупок домов среди иностранцев совершают россияне. В 2021 году доля была меньше 1%», — рассказал Тафлан. По его словам, повышение минимальной стоимости недвижимости для получения гражданства с $250 тысяч до $400 тысяч не повлияло на спрос.
  • С февраля по июнь 2022 года дома в Турции купили 4900 россиян, приводит издание данные статистического агентства.
  • Часто россияне покупают дома и квартиры, чтобы защитить сбережения, при этом турецкое гражданство даёт возможность более свободно перемещать активы и вести бизнес, оценил заместитель председателя Международной ассоциации продвижения недвижимости (GIGDER) Байрам Текче. Ему также принадлежит агентство Antalya Homes, которое, по собственным данным, продаёт россиянам 20-25 домов в месяц.
  • Операционный директор агентства недвижимости Spain Homes Озкан Текче рассказал, что российские фирмы также переносят свои офисы в Турцию. По его словам, VK планирует перевезти около 2000 разработчиков в Анталию. В компании опровергли vc.ru информацию: «Компания не релоцирует и не планирует релоцировать разработчиков за границу».
  • Турция также стала транзитным узлом для товаров, предназначенных для российского рынка, в том числе из ЕС и с Дальнего Востока. Сначала их привозят в Турцию, а после смены контейнеров — в Россию. Склады «переполнены российскими транзитными товарами», пишет издание со ссылкой на турецкую газету Dunya.

#новость #турция

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34 комментария
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 Фёдор Хан

А что случилось?

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Soulis

Разбогатели, ВВП то уже подушевой как в Португалии

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Пришелец 2

*ВВП как у душевой в Португалии

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Духовный франт

**Президент ввп встретился с душевой в Португалии в рамках саммита дружественные душевые и Россия, подвёл итоги за 22 года. Говорит так и было задумано

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Василий Кокорин

Фиаско

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Марат Яз

5000 человек не густо.

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Марат Яз

5000 по 250 000$, минус 1,25 млрд. $ из страны... Эти деньги могли пойти в экономику краснодарского края.

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diman

тут даже не в этом дело. уехали люди, которые умеют зарабатывать деньги, а значит и приносить пользу. это большие потери.

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Пришелец 2

А ты говоришь не густо

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Марат Яз

Да, посчитал густовато.

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Андрей Рядькин

Несколько дней СВО

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Murfan

скорее всего не все пошли бы на экономику краснодарского края, часть бы разворовали

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Марат Яз

Кто разворовал бы, 5000 физических лиц кому принадлежат эти деньги?

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Боря Борисевич

Это ведь только начало))

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Илья Осипов

почему?

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Боря Борисевич

Все деньги в одну корзину чревато класть, раньше вкладывали в западные страны, щас риски возросли, обратили внимание на восток.

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Илья Осипов

как это связано с вашим предсказанием "это только начало эмиграции"?

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Марат Яз

Ну в теории миграция будет расти по мере ухудшения уровня жизни под действием санкций, многие экономисты это ухудшение предсказывают, так что если исходить из этой логики, то миграция будет увеличиваться.

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Илья Осипов

Она будет увеличиваться от среднего, которое было, а не от пика сразу после события.

Будет 2-5% на россиян приходиться в турции вместо 1% просто. Пруфов что по 60% каждый год и только больше тут нет.

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Пришелец 2

Шестидесятикратный рост! Это прорыв! Россия снова на впереди всех!

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Псков Бурито

Вангую. Новость через недель: Минфин обложил налогом владельцев зарубежной недвижимости

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Прогрессивный волк

Ага а после новость: Что он не смог этот налог получить...

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Илья Осипов

Перевожу с желтушного на русский:

в Турции почти не было сделок с недвижимостью. Из чисел, что приводят в статье, получается, в среднем в Турции было порядка 8к сделок с недвигой в год.

Из-за чего неожиданные 5к переехавших русских за полгода составили больше половины рынка.

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Alex R

Валить из путинской России хотят все больше людей

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melkiyPadonok

Удалил комент , боты заклевали

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Илья Осипов

это как-то противоречит тому, что я написал?

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AIAIAI

У тебя с математикой проблемы

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Вадим Д.

Удивительное дело, это жжж не спроста (-:

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Боря Борисевич

Турки молодцы, дают возможность для развития бизнеса и вложения средств.

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Oleg Sukhoveev

скоро будут русские кварталы в Турции)

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Прогрессивный волк

Успех! Прорыв! Даёшь удвоение а затем утроение этих показателей!!!

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melkiyPadonok

"чаще всего турецкую недвижимость для этих целей покупали иностранцы из Ирана, Ирака и Афганистана. "
Хорошие соседи

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Псков Бурито

а потмо это все конфискуют

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Denis Ag

Где они собрались все получать ВНЖ, если во всех приличных локациях (1100 районов) запретили выдавать ВНЖ. У сирийской границы? В Курдистане? В горах?

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