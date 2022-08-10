За год доля сделок с россиянами по продаже турецкой недвижимости для гражданства выросла с 1% до 60% Статьи редакции
Помещения ищут и компании, например, VK запланировала перевезти 2000 разработчиков в Анталию, рассказал директор местного агентства недвижимости. В холдинге опровергли информацию.
- Россияне стали чаще покупать недвижимость в Турции для получения гражданства, ВНЖ или развития бизнеса, пишет издание Middle East Eye со ссылкой на представителей агентств и аналитиков. C 2018 по 2021 год чаще всего турецкую недвижимость для этих целей покупали иностранцы из Ирана, Ирака и Афганистана. Теперь на первом месте — россияне, рассказал стамбульский юрист, специализирующийся на иммиграции через инвестиции, Мухаммет Ясир Тафлан.
- «Сейчас почти 60% покупок домов среди иностранцев совершают россияне. В 2021 году доля была меньше 1%», — рассказал Тафлан. По его словам, повышение минимальной стоимости недвижимости для получения гражданства с $250 тысяч до $400 тысяч не повлияло на спрос.
- С февраля по июнь 2022 года дома в Турции купили 4900 россиян, приводит издание данные статистического агентства.
- Часто россияне покупают дома и квартиры, чтобы защитить сбережения, при этом турецкое гражданство даёт возможность более свободно перемещать активы и вести бизнес, оценил заместитель председателя Международной ассоциации продвижения недвижимости (GIGDER) Байрам Текче. Ему также принадлежит агентство Antalya Homes, которое, по собственным данным, продаёт россиянам 20-25 домов в месяц.
- Операционный директор агентства недвижимости Spain Homes Озкан Текче рассказал, что российские фирмы также переносят свои офисы в Турцию. По его словам, VK планирует перевезти около 2000 разработчиков в Анталию. В компании опровергли vc.ru информацию: «Компания не релоцирует и не планирует релоцировать разработчиков за границу».
- Турция также стала транзитным узлом для товаров, предназначенных для российского рынка, в том числе из ЕС и с Дальнего Востока. Сначала их привозят в Турцию, а после смены контейнеров — в Россию. Склады «переполнены российскими транзитными товарами», пишет издание со ссылкой на турецкую газету Dunya.
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А что случилось?
Разбогатели, ВВП то уже подушевой как в Португалии
*ВВП как у душевой в Португалии
**Президент ввп встретился с душевой в Португалии в рамках саммита дружественные душевые и Россия, подвёл итоги за 22 года. Говорит так и было задумано
Фиаско
5000 человек не густо.
5000 по 250 000$, минус 1,25 млрд. $ из страны... Эти деньги могли пойти в экономику краснодарского края.
тут даже не в этом дело. уехали люди, которые умеют зарабатывать деньги, а значит и приносить пользу. это большие потери.
А ты говоришь не густо
Да, посчитал густовато.
Несколько дней СВО
скорее всего не все пошли бы на экономику краснодарского края, часть бы разворовали
Кто разворовал бы, 5000 физических лиц кому принадлежат эти деньги?
Это ведь только начало))
почему?
Все деньги в одну корзину чревато класть, раньше вкладывали в западные страны, щас риски возросли, обратили внимание на восток.
как это связано с вашим предсказанием "это только начало эмиграции"?
Ну в теории миграция будет расти по мере ухудшения уровня жизни под действием санкций, многие экономисты это ухудшение предсказывают, так что если исходить из этой логики, то миграция будет увеличиваться.
Она будет увеличиваться от среднего, которое было, а не от пика сразу после события.
Будет 2-5% на россиян приходиться в турции вместо 1% просто. Пруфов что по 60% каждый год и только больше тут нет.
Шестидесятикратный рост! Это прорыв! Россия снова на впереди всех!
Вангую. Новость через недель: Минфин обложил налогом владельцев зарубежной недвижимости
Ага а после новость: Что он не смог этот налог получить...
Перевожу с желтушного на русский:
в Турции почти не было сделок с недвижимостью. Из чисел, что приводят в статье, получается, в среднем в Турции было порядка 8к сделок с недвигой в год.
Из-за чего неожиданные 5к переехавших русских за полгода составили больше половины рынка.
Валить из путинской России хотят все больше людей
Удалил комент , боты заклевали
это как-то противоречит тому, что я написал?
У тебя с математикой проблемы
Удивительное дело, это жжж не спроста (-:
Турки молодцы, дают возможность для развития бизнеса и вложения средств.
скоро будут русские кварталы в Турции)
Успех! Прорыв! Даёшь удвоение а затем утроение этих показателей!!!
"чаще всего турецкую недвижимость для этих целей покупали иностранцы из Ирана, Ирака и Афганистана. "
Хорошие соседи
а потмо это все конфискуют
Где они собрались все получать ВНЖ, если во всех приличных локациях (1100 районов) запретили выдавать ВНЖ. У сирийской границы? В Курдистане? В горах?