Эстония закроет границы для туристов из России с эстонским шенгеном с 18 августа Статьи редакции
Запрет не касается въезда по визе, выданной другой страной ЕС, этот вопрос ещё будет обсуждаться.
- Эстонское правительство решило запретить въезд гражданам России с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией. Запрет вступит в силу через неделю, пишет издание ERR со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Эстонии во время пресс-конференции.
- Запрет затронет около 50 тысяч человек.
- Исключения сделают для сотрудников посольства России и членов их семей, лиц, непосредственно участвующих в перевозке грузов и пассажиров, тех, кто имеет право на свободное передвижение в соответствии с законодательством ЕС, приехавших с гуманитарной миссией, россиян, приехавших к родственникам-эстонцам или владельцам долгосрочного ВНЖ в Эстонии.
- Также запрет не касается людей с российским гражданством, которые родились в Эстонии или постоянно живут в стране.
- Решение не касается россиян, которые прибывают в Эстонию по шенгенским визам других стран. Этот вопрос «ещё будет обсуждаться в правительстве».
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А как же основные принципы демократии? Санкции же не должны бить по обычным гражданам, а только по элите. Или это другое? В общем, эстонцы сами себе рубят сук, занимаясь дешевым популизмом в попытках заработать очков у электората.
Я ниразу не ватник, но они выглядят жалкими обиженками. Просто теперь (пока есть возможность) туристы будут для транзита выбирать не их страну и тратить деньги в другом месте.
Да многие уже готовы забор построить и срать они на деньги хотели
«Просто теперь (пока есть возможность) туристы будут для транзита выбирать не их страну и тратить деньги в другом месте.»
Почему вы считаете, что у нас столько туристов, что это имеет какое-то значение для Европы? Туризм кончился примерно лет 8 назад.
И даже если так, про принципы слыхали? Есть такое понятие
"Просто теперь (пока есть возможность) туристы будут для транзита выбирать не их страну"
Да , но Финляндия следующая в очереди
Вот такая вот печальная ирония - репутацию демократии уничтожают те, кто больше всего ей кичится. И я не только про Эстонию
У обычных граждан навсегда останутся анекдоты про эстонское метро! Переживут 🤣
Умами электората проще управлять через СМИ. А здесь имеем дело с чем-то другим.
это ты смотришь на это со своей позиции, а теперь с позиции Эстонии: летать запрещено, все ломанулись (особенно после ковида) на море, едут по земле в страны Балтии, а потом вылетают самолетом. Внимание вопрос: нахрена эстонцам это надо? Денег на этом не заработаешь, визы непонятно как проверять: кто там едет турист или фсбшник. Решение более чем логичное. Остановить громадный пассажиропоток из РФ.
Тоже самое. Путин подеждает и разобщает Европу, частью которой является и Россия в том числе
А что вы так беспокоитесь об эстонцах? Сидите тут, в окружении родных березок, полируйте скрепы.. Нечего там делать, привезете еще какую-нибудь заразу..
Комментарий удален модератором
такие речи были вначале,теперь уже неважно кого коснуться,главное чтоб коснулось русских(
Печально, но это русофобия в чистом виде
Я сам в ахуе, но их понять можно
Вряд ли бы вы захотели пускать агрессивного соседа на вашу территорию
Все кричат про русофобию, но страны не внезапно стали нас избегать, и уж тем более совершенно неслучайно))
Но вообще это грусть пиздец, теперь только через финку ездить, в надежде что она не захлопнется
Русские же устроили украинофобию, европофобию, сшафобию и долбят об этом уже какое десятилетие по всем гос. каналам.....
Это разве не печально....
Нет, это показатель российской дипломатии - что она не может обеспечить своим гражданам доступ туда, куда они хотят, поэтому пропагандоны орут про "русофобию" прикрывая зад бездарным дипломатам. Заебали с русофобией носиться, тоже мне нашли отмазку.
Разве это плохо?
Я нивкоем случае не ватник, и не поддерживаю вообще все что сейчас происходит, но вот эта ситуация, – пиздец. Просто потому, чтт когда ты бьешь себя в грудь и говоришь что у тебя настоящая демократия, соблюдаются права человека, что ты такой весь из себя правильный, а по факту ты начинаешь заниматься настоящим шовинизмом, а почему бы не начать русским на одежду пришивать допустим какие-то определённые символы, Так уже когда-то в одной европейской стране делали. Просто какая-то немыслимая чертовщина, когда президент страны говорит что европейские визы это привилегия, как это вообще можно расценивать, я нивкоем случае не поддерживаю российскую пропаганду, и что-либо российское, ну просто смотря на эту ситуацию, я понимаю что не особо-то большая разница с нашими замечательными политиками, которые несут все что в голову приходит.
Следующий момент, неужели эти люди не понимают, что все что сейчас происходит, играет на руку российскому истеблишменту, и притом играет и девятки, сразу тузами, и те кто вчера не поддерживал, или был кардинально против, сегодня обозлиться, и начнет все это поддерживать.
Согласен с первым комментарием, что эстония ведёт себя как обиженка в школе, Не хочу чтобы у меня здесь закидали каким-то дерьмом, ну давайте по факту, все эстонской экономика держится на нескольких вещах, первая – туризм из России, швеция, Финляндия, скандинавы приезжают за дешёвыми проститутками и дешёвыми услугами, отелями и так далее, русские приезжают европейской жрачкой, тотальный дотации от европейского Союза за всё, и Эстонцы наверно одни из самых просящих, на всё и вся, удивляюсь как они не просят денег каждому гражданину на туалетную бумагу, Третье – это финансовая в основном из России, предприниматели из России которые создают там европейские компании прокладки, и все эти разговоры про что-то там такое, звучит очень смешно, когда в центре Таллина, абсолютно в любом кафе, в магазине, ресторане и бутике, мало того что есть меню и информация на русском языке, так ещё почти пол персонала говорит на русском языке, потому что русские в отличие от тех же самых Шведов денег не считают, оставляют огромные чаевые, Покупают не на 20 € в местных магазинах, и возвращаются туда побольше части по несколько раз в год. Просто отвратительная ситуация, которая показывает лицемерность.
P.s записывал голосовым вводом, ссори за ошибки
Очень забавно смотреть, как у "либерального сообщества", которое в один момент сорвалось в Прибалтику и чувствовало себя в безопасности, начало дымиться и подгорать из-за того, что внезапно, оказывается людей судят не по взглядам, а по паспорту. Но этого же не может быть! Это же демократия и храм свободы.
Нет. Это обычная маленькая нацистская страна. Впрочем, очень надеюсь, что всевозможные троицкие, хаматовы и прочие диссиденты по возвращению в РФ не будут подвергнуты санкциям. У русского народа всегда хватало великодушия.
это в прибалтике то "настоящая демократия и права человека"? 30 лет длящийся апартеид с "не гражданами" это типа ок?
По-моему, мировая кампания по принуждению к вакцинации ещё год назад показала, что все эти демократии есть сорта лицемерного говна.
Да какая там демократия в Прибалтике? О чём ты вообще?
А почему вы через слово оправдываетесь?
Интересно, насколько подобное решение соответствует нормам ЕС? Есть тут юристы по международному праву?
Конечно, есть, это же vc (-:
Тут все: экономисты, юристы, эпидемиологи, военные историки и прочие.
О каких правах идет речь, это привилегия, а не право, развивайте местный туризм
Нету , но страны ЕС с внешними границами вправе распоряжаться границей на своё усмотрение , если чувствуют угрозу
Не очень
В Таллине, конечно, вкусно и красиво, но выглядят такие меры забавно)))
Минус доходы от туризма, а русских много туда ездит)
Не переживай, не загнутся
статью эстонец писал - "прибывают в Эстония", "родились в Эстонию"
Эстония известна русофобией, они давно делят даже своих граждан на сорта и притесняют русскоязычных. Латвия и Литва на днях признали РФ спонсором терроризма. А а общем, даже в ЕС Прибалтику негласно считают странами победившего нацизма, но сейчас никак с этим бороться не будут. Так что то ли ещё будет.
Пусть в россии для начала архивы откроют за последние сто лет. Может есть какие основания для русобоязни? Родным архивам-то больше доверия чем супостатской Википедии! 🤣
странно,что они нас не любят. мы сначала их оккупировали, а потом сотни тысяч народов из прибалтики депортировали в сибирь. с чего бы эта неприязнь?
С этим кстати я не могу согласиться что процентов, ну что в эстонском законодательстве есть очень проблемные моменты, это факт, что есть притеснение, это факт, я считаю что если ты родился в советском Союзе, на территории республики Estonia, неважно что, неважно как, неважно почему и что необходимо в состав советского Союза, но если ты родился, учился там в школе, и при развале СССР остался в эстонии, у тебя должно быть испанская гражданство, это абсолютно нормально, а когда тебе выдают серый паспорт, и говорят что ты русский второй сорт, это выглядит конечно очень странно, при этом мы очень рады российским туристам, потому что только российские туристы оставляют на чай больше чем полтора евро
Как классно звучит новость, сразу видно, что новость не бьет по обычным гражданам
Переехал в Питер что бы легко путешествовать по Европе, а потом началось, ну вы поняли...
Оригинально. И ведь не подкопаешься.
Ну как не подкопаешься. Унификация правоприменения в ЕС нарушается. Плюс, по сути забрали нагло сбор за оформление своей визы или собираются вернуть? Не думаю.
Надо на эту ситуацию смотреть в более широком временном контексте. Тем более надо учитывать политическую расстановку сил.
Весной власть захватили три партии: Реформисты, социал-демократы и партия Отечество (по-факту вот эти самые нацики). До этого власть была у умеренных центристов и местного ЛДПР под названием ЕКРЕ. ЕКРЕ пытаются играть на всех фронтах вместе, и временами у них получается.
Власть сменилась отчасти потому, что центристы всегда были лояльны к русскоязычному населению и в момент, когда западные СМИ начали нагонять жути, не слишком активно махали жовто-блакитными флажками. За что и поплатились.
Ну как поплатились. У них была возможность объявить вотум недоверия, которой они естественно не воспользовались. Естественно потому, что это бы означало внеочередные выборы и не факт, что они бы их выиграли. А если бы даже и выиграли, то им пришлось бы играть в следующую игру:
Все мы знаем, что санкции в первую очередь долбят по самому ЕС, и ЭР не исключение. Реформисты прийдя к власти естественно пытаются нагнетать информационное пространство различной боротьбой и перемогой. Для этого они воюют с памятниками, закрывают границы, выкидывают русских студентов и т.д. Потому что если не нагнетать - сразу всплывают огромные экономические проблемы и вопрос: н...я нам все это?
А так, эстонское общество живет в искусственном внутреннем сражении с "террористическим государством". Причем я сомневаюсь, что само "террористическое государство" это замечает, но это и не нужно.
Вот оппозиция и сидит тихо и ждет весны. Во-первых, осенью станет холодно и темно. Во-вторых, фактически возможностей сильно поднагадить кому-то, кроме самих себя у текущего правительство нет. И есть очень большой шанс, что рейтинги текущей коалиции посыпятся, причем с первыми холодами.
А пока общество не устало от борьбы с ветряными мельницами, такие незатейливые демократические акты будут повторяться.
Много лет назад то же самое было с кавказцами по всей России.
Просто без разбору
Кавказцам запрещали въезд в РФ?
Как бы после таких новостей кукушка не насвистела дедушке Эстонию закрыть..., дожили конечно.
Думаю, большинство поддержит.
Да хоть вся Балтика закроет, максимальный болт.
Ну фиг знает, народ за американскими визами нынче в Польшу ездит
Ой, а что случилсоь?
прибалты очередной раз продемонстрировали свой культурный уровень развития.
Так не только Эстония. Латвия туда же
ждем Литву и Польшу
Их страна ,их право. А если не нравится обиженкам из России, что их негде не любят и не пускают, то уважаемые ,начните жить как люди ,а главное не нападать на соседние государства.
Кажется, я знаю, кого мы будем следующими освобождать от русофобства и нацизма)))) Ахахах)))
Что-то не вижу исхода из Израиля брендов и звёзд, которые не могут проживать в государстве, которое воюет с соседями. Даже протестов никаких там нет. Или это снова другое? 🤣
если условный гражданин РФ Х даже не служил срочку, всецело поддерживал Майдан и всей душой сейчас за Украину, но ему аннулировали визу - это разве норм? (это я не про себя если что, но даже таких жалко :) )обиженкам из России
Коллективная ответственность по дурному признаку паспорта попахивает "законами крови" нюрнбергскими.
вот за это вас и не любят :)
Эстонский шенген, начало начал.
Звучит-то как, эх (-:
у меня 5летний
Когда перестали пускать самолёты, я не переживал, я уже тут и давно.
Когда стали блокировать счета россиян, я не переживал, я же уже тут, с ВНЖ и давно.
.... а когда пришли за мной, у которого был ВНЖ по работе, я понял, что что-то не так (с)
Прибалтика натурально выглядит как истерящая шавка, на которую никто не обращает внимания, оттого она и пытается насрать там, где позаметнее.
Надеюсь, суды нагнут правительство за такой бред
Будет обидно, если со временем не пустят и по Шенгену, я как раз в Прибалтике только в Эстонии не был
о, это про меня новость
Железный занавес будет снаружи. Все, как предсказывалось. И это только начало.
Запад в принципе придет к идее, что быть западным человеком это привилегия. И закроет въезд мигрантам. Это неизбежно, если запад вообще настроен выжить как сообщество свободных людей
мысли вслух... 80% населения позлорадствует, ибо и так никуда не ездили, оставшаяся часть, лояльно настроенных к Европе и в основном либералы, начнут потихоньку присоединяться к первой группе
У кого то ядерное оружие, у кого-то шенгенская зона и он пытается что-то сделать. Мера дурацкая, но эстонцы думают иначе. Их право
Насчёт других стран - уверен, что в ближайшее время тот же запрет введут Литва, Латвия и Финляндия. А для владельцев других шенгенских виз они могут устроить ад на границе - пускать по 1 машине в день.
Самое обидное в этой ситуации, что наш МИД и власти ничего не предпримут в ответ. Просто сглотнут и будут призывать к разуму "в белых перчатках". Думаю за этим скрывается просто бессилие и непрофессионализм, а также корыстные интересы бизнес групп.