Финляндия c сентября в два раза сократит приём заявок на визы от россиян Статьи редакции
Также власти решают вопрос о сокращённом времени приёма заявлений на визы — только в определённые дни недели или промежуток в течение дня.
- Министерство иностранных дел Финляндии подготовило проект изменений, по которому приоритетом для выдачи шенгенской визы россиянам станет поездка по семейным обстоятельствам, работе или учёбе, пишет Yle.
- Также могут быть введены специальные гуманитарные визы для россиян, рассказал после обсуждения мер глава МИД Пекка Хаависто. Подача заявлений на туристические визы будет ограничена определенными днями недели или промежутком времени в день. Окончательное решение об этом власти примут в конце августа.
- Новые правила не потребуют изменения законодательства и будут соответствовать правилам выдачи шенгенских виз, пояснили в финском МИД.
- Также Финляндия рассматривает приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Если его отменят, шенген подорожает с €35 до €80.
- В конце июля Европейская комиссия в ответ на запрос газеты Helsingin Sanomat разъяснила, что визовые правила ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России.
- С 18 августа эстонское правительство решило запретить въезд туристам из России с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией.
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И в чем смысл? Или как прибалты "лишь бы поднасрать, а зачем сами не знаем"?
А в чем смысл захвата Украины? Никакого профита. Лишь бы поднасрать украинцам, а зачем сами не знаем.
Да обычная cancel culture и следование повесточке. 70% россиян без загранпаспорта, оставшиеся 30% дай бог ездили по большей части в безвизовые Турции/Египты/Таиланды. Так что все эти меры это обычный популизм и желания срубить очков у электората.
Смысл - показать некую "европейскую солидарность". Не отменяют выдачу полностью законодательно, а "уменьшают количество" бюрократически для того, чтобы, в будущем, легче было это количество увеличить. Так как новости в виде "финляндия/франция в полтора раза увеличила выдачу виз на этой неделе" никто не заметит...
Я конечно все понимаю. Но как это поможет остановить бомбы летящие в соседнюю страну? В 10 раз сократят визы и будут давать их только Вротимбергам, ибо у них там родня. Отличный план, Уолтер!
Да никак не поможет, ничего не поможет кроме переговоров и дипломатии, нет особых болевых точек у РФ чтобы вдруг резко руководство "передумало", тут любому дураку понятно что этот конфликт это просто предлог для США чтобы остановить развитие ЕС и РФ, чисто палки в колеса конкурентам покидать.
Я одно скажу - чтобы воевать с хохлами надо быть совсем отмороженным. Дико умный, хитрый народ. Во второй мировой от них спасу не было. Помяните мое слово - против них русские просто умом не сдюжат. Это шахматисты ещё те.
Поможет рассказать разгневанному избирателю "вона мы их как, пусть страдают!".
После этого вопрос о покупках газа и нефти можно ещё отложить надолго, продолжая спонсировать то, за что "эти русские" и должны страдать.
прикрыть ворота но не полностью. жпг
Прикрыть собственный турбизнес, но не полностью.
Кто в финку ездил кроме россиян вообще?
против сокращения/запрещения виз громче протестуют чем против невойны, не то безопаснее не то проблема в чем-то другом
И во всем этом потоке про визы как-то мимо прошел факт, что Финляндия и Эстония объединяют свои системы береговой обороны, тем самым получая возможность перекрыть Финский залив и не пускать балтийский флот РФ в Балтийское море. Что для России куда более существенный удар, нежели батарея ПРО Aegis Ashore под Харьковом.
Что, уже и на Морское право уже наплевали фантазёры с береговой охраной?
Военные эксперты подтянулись
Для этого им туда больше кораблей надо.
Ну пусть попробуют перекрыть нейтральные воды, я посмотрю на этих прибалто-финских дебилов которые вдруг решат шмальнуть )))
Получат своё Монтрё
Работы меньше, денег больше - все по плану
Не, ну а что - выручка на ровном месте. Вряд ли было много людей, которые считали, что за возможность поездить по Европе можно заплатить 2500₽, но никак не 5600₽ :)
А мы только записались на декабрь
Придется по России матушке туристом ездить
Что с лицом, либерахи? Это же против вас санкции)
Да все хорошо , мы уже в Финляндии . И фины относятся нормально .
Закройтесь уже пожалуйста полностью. Встретимся через год, поговорим.
полностью это россия закроется, у финляндии как бы реальная граница только с одной стороны.
Гуманитарные это хорошо
Только это и хорошо
https://vc.ru/flood/482984-finlyandiya-sushchestvenno-ogranichit-kolichestvo-viz-dlya-grazhdan-rossii
Так в 10 или в 2?
А закон-то что дышло не только у нас - вроде как и не нарушили)
А вы ехайте в казахтан. И дешево и богато и красиво.... И занятся есть чем
Европейцам не нравятся улыбающиеся российские туристы в то время, когда идёт пандемия и СВО. Они считают это аморальным.
Россияне же, в силу сурового климата, стараются путешествовать как можно больше летом, и ездить в тёплые страны зимой. Нам друг друга не понять, слишком разные условия проживания.
Массовый российский турист в Европу в текущих условиях, в любом случае, не поедет. Так что, зря они так волнуются. Египет, Турция, Южная Азия, внутренний туризм на ближайшие годы.
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