Миграция
Маша Цепелева

Финляндия c сентября в два раза сократит приём заявок на визы от россиян Статьи редакции

Также власти решают вопрос о сокращённом времени приёма заявлений на визы — только в определённые дни недели или промежуток в течение дня.

  • Министерство иностранных дел Финляндии подготовило проект изменений, по которому приоритетом для выдачи шенгенской визы россиянам станет поездка по семейным обстоятельствам, работе или учёбе, пишет Yle.

В среднем будут приниматься 500 заявок в день — по сравнению с 1 000 сейчас. Из 500 — 100 будут заявками на визы для туристических целей. Сейчас в день — около 500 заявлений на туристические визы.

Юсси Таннер, глава департамента консульской службы финского МИД, цитата по Yle
  • Также могут быть введены специальные гуманитарные визы для россиян, рассказал после обсуждения мер глава МИД Пекка Хаависто. Подача заявлений на туристические визы будет ограничена определенными днями недели или промежутком времени в день. Окончательное решение об этом власти примут в конце августа.
  • Новые правила не потребуют изменения законодательства и будут соответствовать правилам выдачи шенгенских виз, пояснили в финском МИД.
  • Также Финляндия рассматривает приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Если его отменят, шенген подорожает с €35 до €80.
  • В конце июля Европейская комиссия в ответ на запрос газеты Helsingin Sanomat разъяснила, что визовые правила ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России.
  • С 18 августа эстонское правительство решило запретить въезд туристам из России с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией.

#новость #финляндия

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141 комментарий
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 Acupuncture USA

И в чем смысл? Или как прибалты "лишь бы поднасрать, а зачем сами не знаем"?

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Alex R

А в чем смысл захвата Украины? Никакого профита. Лишь бы поднасрать украинцам, а зачем сами не знаем.

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69 комментариев
Igor Chimbur

Да обычная cancel culture и следование повесточке. 70% россиян без загранпаспорта, оставшиеся 30% дай бог ездили по большей части в безвизовые Турции/Египты/Таиланды. Так что все эти меры это обычный популизм и желания срубить очков у электората.

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8 комментариев
Антон piter

Смысл - показать некую "европейскую солидарность". Не отменяют выдачу полностью законодательно, а "уменьшают количество" бюрократически для того, чтобы, в будущем, легче было это количество увеличить. Так как новости в виде "финляндия/франция в полтора раза увеличила выдачу виз на этой неделе" никто не заметит...

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2 комментария
Rabbit Rabbin

Я конечно все понимаю. Но как это поможет остановить бомбы летящие в соседнюю страну? В 10 раз сократят визы и будут давать их только Вротимбергам, ибо у них там родня. Отличный план, Уолтер!

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Acupuncture USA

Да никак не поможет, ничего не поможет кроме переговоров и дипломатии, нет особых болевых точек у РФ чтобы вдруг резко руководство "передумало", тут любому дураку понятно что этот конфликт это просто предлог для США чтобы остановить развитие ЕС и РФ, чисто палки в колеса конкурентам покидать.

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18 комментариев
Izabella D

Я одно скажу - чтобы воевать с хохлами надо быть совсем отмороженным. Дико умный, хитрый народ. Во второй мировой от них спасу не было. Помяните мое слово - против них русские просто умом не сдюжат. Это шахматисты ещё те.

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2 комментария
Nick Nick

Поможет рассказать разгневанному избирателю "вона мы их как, пусть страдают!".
После этого вопрос о покупках газа и нефти можно ещё отложить надолго, продолжая спонсировать то, за что "эти русские" и должны страдать.

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Рыра

прикрыть ворота но не полностью. жпг

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Acupuncture USA

Прикрыть собственный турбизнес, но не полностью.
Кто в финку ездил кроме россиян вообще?

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10 комментариев
Zavodnoi Traktor

против сокращения/запрещения виз громче протестуют чем против невойны, не то безопаснее не то проблема в чем-то другом

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Сергей С.

И во всем этом потоке про визы как-то мимо прошел факт, что Финляндия и Эстония объединяют свои системы береговой обороны, тем самым получая возможность перекрыть Финский залив и не пускать балтийский флот РФ в Балтийское море. Что для России куда более существенный удар, нежели батарея ПРО Aegis Ashore под Харьковом.

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Геннадий Черкасов

Что, уже и на Морское право уже наплевали фантазёры с береговой охраной?

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1 комментарий
Sergey Zuev

Военные эксперты подтянулись

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1 комментарий
Пп Пп

Для этого им туда больше кораблей надо.

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Acupuncture USA

Ну пусть попробуют перекрыть нейтральные воды, я посмотрю на этих прибалто-финских дебилов которые вдруг решат шмальнуть )))

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1 комментарий
Иван

Получат своё Монтрё

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Балкон.Ру
шенген подорожает с €35 до €80
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Olga Kalashinkova

Работы меньше, денег больше - все по плану

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varchar

Не, ну а что - выручка на ровном месте. Вряд ли было много людей, которые считали, что за возможность поездить по Европе можно заплатить 2500₽, но никак не 5600₽ :)

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Олег Семяшкин

А мы только записались на декабрь

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Alex R

Придется по России матушке туристом ездить

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4 комментария
Hex Jeans

Что с лицом, либерахи? Это же против вас санкции)

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Андрей

Да все хорошо , мы уже в Финляндии . И фины относятся нормально .

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Ами Варджа

Закройтесь уже пожалуйста полностью. Встретимся через год, поговорим.

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Anton Ilabanau

полностью это россия закроется, у финляндии как бы реальная граница только с одной стороны.

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1 комментарий
Андрей Рядькин

Гуманитарные это хорошо

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Olga Kalashinkova

Только это и хорошо

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dikomm

https://vc.ru/flood/482984-finlyandiya-sushchestvenno-ogranichit-kolichestvo-viz-dlya-grazhdan-rossii

Финляндия существенно ограничит количество виз…
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью финской телерадиовещательной…
vc.ru
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Andre Macareno

Так в 10 или в 2?

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ilia

А закон-то что дышло не только у нас - вроде как и не нарушили)

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Пал Саныч

А вы ехайте в казахтан. И дешево и богато и красиво.... И занятся есть чем

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Сергей Бевз

Европейцам не нравятся улыбающиеся российские туристы в то время, когда идёт пандемия и СВО. Они считают это аморальным.
Россияне же, в силу сурового климата, стараются путешествовать как можно больше летом, и ездить в тёплые страны зимой. Нам друг друга не понять, слишком разные условия проживания.
Массовый российский турист в Европу в текущих условиях, в любом случае, не поедет. Так что, зря они так волнуются. Египет, Турция, Южная Азия, внутренний туризм на ближайшие годы.

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