Финляндия сократит выдачу туристических виз россиянам в 10 раз с сентября Статьи редакции
Также власти решают вопрос о сокращённом времени приёма заявлений на визы — только в определённые дни недели или промежуток в течение дня.
- Министерство иностранных дел Финляндии подготовило проект изменений, по которому приоритетом для выдачи шенгенской визы россиянам станет поездка по семейным обстоятельствам, работе или учёбе, пишет Yle.
- Также могут быть введены специальные гуманитарные визы для россиян, рассказал после обсуждения мер глава МИД Пекка Хаависто. Подача заявлений на туристические визы будет ограничена определенными днями недели или промежутком времени в день. Окончательное решение об этом власти примут в конце августа.
- Новые правила не потребуют изменения законодательства и будут соответствовать правилам выдачи шенгенских виз, пояснили в финском МИД.
- Также Финляндия рассматривает приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Если его отменят, шенген подорожает с €35 до €80.
- В конце июля Европейская комиссия в ответ на запрос газеты Helsingin Sanomat разъяснила, что визовые правила ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России.
- С 18 августа эстонское правительство решило запретить въезд туристам из России с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией.
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И в чем смысл? Или как прибалты "лишь бы поднасрать, а зачем сами не знаем"?
А в чем смысл захвата Украины? Никакого профита. Лишь бы поднасрать украинцам, а зачем сами не знаем.
Смысл - показать некую "европейскую солидарность". Не отменяют выдачу полностью законодательно, а "уменьшают количество" бюрократически для того, чтобы, в будущем, легче было это количество увеличить. Так как новости в виде "финляндия/франция в полтора раза увеличила выдачу виз на этой неделе" никто не заметит...
Да обычная cancel culture и следование повесточке. 70% россиян без загранпаспорта, оставшиеся 30% дай бог ездили по большей части в безвизовые Турции/Египты/Таиланды. Так что все эти меры это обычный популизм и желания срубить очков у электората.
Я конечно все понимаю. Но как это поможет остановить бомбы летящие в соседнюю страну? В 10 раз сократят визы и будут давать их только Вротимбергам, ибо у них там родня. Отличный план, Уолтер!
Да никак не поможет, ничего не поможет кроме переговоров и дипломатии, нет особых болевых точек у РФ чтобы вдруг резко руководство "передумало", тут любому дураку понятно что этот конфликт это просто предлог для США чтобы остановить развитие ЕС и РФ, чисто палки в колеса конкурентам покидать.
Поможет рассказать разгневанному избирателю "вона мы их как, пусть страдают!".
После этого вопрос о покупках газа и нефти можно ещё отложить надолго, продолжая спонсировать то, за что "эти русские" и должны страдать.
прикрыть ворота но не полностью. жпг
Прикрыть собственный турбизнес, но не полностью.
Кто в финку ездил кроме россиян вообще?
А мы только записались на декабрь
Придется по России матушке туристом ездить
Не, ну а что - выручка на ровном месте. Вряд ли было много людей, которые считали, что за возможность поездить по Европе можно заплатить 2500₽, но никак не 5600₽ :)
Гуманитарные это хорошо
https://vc.ru/flood/482984-finlyandiya-sushchestvenno-ogranichit-kolichestvo-viz-dlya-grazhdan-rossii