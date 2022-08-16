Миграция
Маша Цепелева

Финляндия сократит выдачу туристических виз россиянам в 10 раз с сентября Статьи редакции

Также власти решают вопрос о сокращённом времени приёма заявлений на визы — только в определённые дни недели или промежуток в течение дня.

  • Министерство иностранных дел Финляндии подготовило проект изменений, по которому приоритетом для выдачи шенгенской визы россиянам станет поездка по семейным обстоятельствам, работе или учёбе, пишет Yle.

В среднем будут приниматься 500 заявок в день — по сравнению с 1 000 сейчас. Из [этих] 500 [заявок] — 100 будут заявками на визы для туристических целей.

Юсси Таннер, глава департамента консульской службы финского МИД
  • Также могут быть введены специальные гуманитарные визы для россиян, рассказал после обсуждения мер глава МИД Пекка Хаависто. Подача заявлений на туристические визы будет ограничена определенными днями недели или промежутком времени в день. Окончательное решение об этом власти примут в конце августа.
  • Новые правила не потребуют изменения законодательства и будут соответствовать правилам выдачи шенгенских виз, пояснили в финском МИД.
  • Также Финляндия рассматривает приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Если его отменят, шенген подорожает с €35 до €80.
  • В конце июля Европейская комиссия в ответ на запрос газеты Helsingin Sanomat разъяснила, что визовые правила ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России.
  • С 18 августа эстонское правительство решило запретить въезд туристам из России с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией.

#новость #финляндия

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71 комментарий
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 Acupuncture USA

И в чем смысл? Или как прибалты "лишь бы поднасрать, а зачем сами не знаем"?

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Alex R

А в чем смысл захвата Украины? Никакого профита. Лишь бы поднасрать украинцам, а зачем сами не знаем.

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35 комментариев
Антон piter

Смысл - показать некую "европейскую солидарность". Не отменяют выдачу полностью законодательно, а "уменьшают количество" бюрократически для того, чтобы, в будущем, легче было это количество увеличить. Так как новости в виде "финляндия/франция в полтора раза увеличила выдачу виз на этой неделе" никто не заметит...

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Igor Chimbur

Да обычная cancel culture и следование повесточке. 70% россиян без загранпаспорта, оставшиеся 30% дай бог ездили по большей части в безвизовые Турции/Египты/Таиланды. Так что все эти меры это обычный популизм и желания срубить очков у электората.

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2 комментария
Rabbit Rabbin

Я конечно все понимаю. Но как это поможет остановить бомбы летящие в соседнюю страну? В 10 раз сократят визы и будут давать их только Вротимбергам, ибо у них там родня. Отличный план, Уолтер!

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Acupuncture USA

Да никак не поможет, ничего не поможет кроме переговоров и дипломатии, нет особых болевых точек у РФ чтобы вдруг резко руководство "передумало", тут любому дураку понятно что этот конфликт это просто предлог для США чтобы остановить развитие ЕС и РФ, чисто палки в колеса конкурентам покидать.

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5 комментариев
Nick Nick

Поможет рассказать разгневанному избирателю "вона мы их как, пусть страдают!".
После этого вопрос о покупках газа и нефти можно ещё отложить надолго, продолжая спонсировать то, за что "эти русские" и должны страдать.

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Рыра

прикрыть ворота но не полностью. жпг

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Acupuncture USA

Прикрыть собственный турбизнес, но не полностью.
Кто в финку ездил кроме россиян вообще?

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10 комментариев
Олег Семяшкин

А мы только записались на декабрь

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Alex R

Придется по России матушке туристом ездить

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4 комментария
Балкон.Ру
шенген подорожает с €35 до €80
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varchar

Не, ну а что - выручка на ровном месте. Вряд ли было много людей, которые считали, что за возможность поездить по Европе можно заплатить 2500₽, но никак не 5600₽ :)

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Андрей Рядькин

Гуманитарные это хорошо

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dikomm

https://vc.ru/flood/482984-finlyandiya-sushchestvenno-ogranichit-kolichestvo-viz-dlya-grazhdan-rossii

Финляндия существенно ограничит количество виз…
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью финской телерадиовещательной…
vc.ru
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