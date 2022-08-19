Миграция
Позитивный корабль

После решения Финляндии сократить приём заявок на визы посредники подняли цены на их оформление в шесть раз Статьи редакции

Агенты объясняют: спрос на визы резко вырос.

  • После решения Финляндии сократить приём заявок на визы от россиян с сентября 2022 года цены на услуги посредников в их оформлении в Санкт-Петербурге резко выросли, пишет «Фонтанка».
  • Записаться самостоятельно на подачу заявления сейчас почти невозможно, отмечает издание: на август свободных окон нет, на сентябрь пока нет слотов. Место можно найти в интернете — чаще всего это слоты посредников, которые могут оперативно поменять заявителя, если кто-то отменяет запись. Когда появятся слоты, в финском консульстве на момент публикции изданию не ответили.
  • Финская виза стоит около 4500 рублей. В объявлении в Telegram, которое приводит издание, цена места «на завтра» — 28 тысяч рублей. По словам автора объявления, его забрали «мгновенно». В сентябре цены, вероятно, вырастут до 35-40 тысяч рублей, считает издание.
  • По обычной цене посредники готовы предложить места «когда-нибудь потом и без гарантии», пишет «Фонтанка». Например, «Инпредсервис» предупреждает о ближайших слотах в лучшем случае весной. Гарантий, что виза будет, компания не даёт, но обещает в этом случае вернуть деньги. На август у неё есть «пара мест за 30 тысяч рублей».
  • За 20 тысяч рублей срочную визу «под ключ» готово сделать агентство «Шенген тревел» с подачей в сентябре. На ноябрь можно записаться по «обычной цене» 9900 рублей. Как рассказали в компании, у неё есть квоты до конца 2022 года. Информации о том, что их будут сокращать наравне с индивидуальной подачей, пока нет.

#новость #финляндия

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64 комментария
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 Дмитрий Завьялов

А что там делать?

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Вася Пражкин

Посмотреть лично, как роскошно загнивает Запад.

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4 комментария
Alex R

Закупаться качественными продуктами

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10 комментариев
Макс Фактор

А что тут делать?

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1 комментарий
Axel Denisenko
А что там делать?

Некоторые регулярно ездили на сезонные подработки (3-6 мес.). Фермы (животные, рыбные), ягоды, грибы, уборка снега, сбор овощей и пр., для молодых студентов и энергичной молодежи было неплохим вариантом.
*знакомый ездил на уборку снега, году в 18 или 19, платили что-то около €6/час.

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9 комментариев
Igor Kiselev

Лететь транзитом)
Например, через Финку в Швейцарию прямой перелёт за 20, туда обратно, на человека.
Тоже самое из Петербурга - 120+

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Кирилл Родин

коммент в стиле,а я все равно этим не пользовался....

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1 комментарий
Crusty krab

Сидеть на лавочке в парке и лепить новорегам минуса, очевидно же

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Pavel Osadchuk

на slush сьездить
каждый год ездил, больше видимо не поеду

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Anton Сутягин

Адекватный ценник в нынешних реалях

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Фрау Мюллер

Последние лет десять была уверена, что турагенты - профессия прошлого. А вот никогда не знаешь, на чем завтра можно будет заколотить баблишко. Жизнь полна неожиданностей и я уже не удивлюсь, если аналитики биг дата через неделю будут нахрен не нужны

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Армен Арзуманян

Время спекуляций.

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Тарас К.

"По обычной цене посредники готовы предложить места «когда-нибудь потом и без гарантии»- кто то на таких условиях вообще любую сумму отдал бы? я бы нет

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Фрау Мюллер

просто у вас денег нет (с)

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Андрей Калинин

неплохой способ набрать беспроцентных денег) если места будут появляться, то продавать за 30к, а лошков кормить завтраками, все равно максимум вернуть ту же сумму придется, а то и вообще забудут)

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Sergei
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Bookercatch

Крутятся как могут

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Сергей Старовойтов

Жаль конечно, но к счастью мир странами Шенгена не ограничен и возможности для путешествий остаются

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Анатолий Герман

Кому то вообще нужны эти финские визы? Холода и все, у нас есть Сочи

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Сильный велосипед

Нужны не фины, а их культура : аккуратность и педантичность. Ты еще скажи, что фери не покупал финский....

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Oleg Sheshin

Я не понимаю одного - стран в шенгене достаточно много, ограничили визы только прибалты, в чем проблема получить визу другой страны?

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Иван Иванов

Так это речь про северозапад. У нас с финами упрощенка по рассмотрению виз (до сих пор есть, лол).

Финны выдавали за дешево, без лишнего геморроя и посещения консульства, и всегда сразу на 2 года (ну раазок на полгода, потом уже двухлетние без сбоев). Благодаря финам у петербуржцев и северозапада считай безвиз был, только обновлять требуется раз в пару лет.

Короче, это разрушение ОЧЕНЬ плотных связей, где ты коттедж на выходдные снимаешь не глядя на границу, только на озеро рядом и услуги внутри, или смотришь откуда лететь только по цене и удобству (но не расположени аэроопорта). Где у каждого есть друг родственника друга, который тыщу лет живет в Финляндии.

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1 комментарий
Иван Серик

Совсем страх потеряли!

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Андрей Рядькин

в Британию сейчас дают визы?

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Igor Kiselev

От 8 недель рассмотрение.

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5 комментариев
Дмитрий Завьялов

Л

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Роман Таровик

если виза не срочная,то в принципе стоимость норм

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Zamir Saidov

Это в визовые центры очередь? Или в посольство?

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Павел Валерьевич

Опять Эрдогану на руку)))

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Paul Brezcuu

Опять всё криво делает Евросоюз. Могли бы сами поднять цену за визу до 20к и остальные 15 отправлять на поддержку ВСУ, а получилось что 15 идёт на поддержку ВПК россии

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Фрау Мюллер

критика ЕС из России - четкая лакмусовая бумажка адекватности. Гарантия прям

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15 сантиметров в обхвате

Путей съёба всё меньше

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Мимопрохожий

"помогалы" делятся с консульскими/посольскими?
и непонятно почему нет мемасика про то что картели решили что не тем бизнесом занимаются глядя на новую цену :)

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