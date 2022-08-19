После решения Финляндии сократить приём заявок на визы посредники подняли цены на их оформление в шесть раз Статьи редакции
Агенты объясняют: спрос на визы резко вырос.
- После решения Финляндии сократить приём заявок на визы от россиян с сентября 2022 года цены на услуги посредников в их оформлении в Санкт-Петербурге резко выросли, пишет «Фонтанка».
- Записаться самостоятельно на подачу заявления сейчас почти невозможно, отмечает издание: на август свободных окон нет, на сентябрь пока нет слотов. Место можно найти в интернете — чаще всего это слоты посредников, которые могут оперативно поменять заявителя, если кто-то отменяет запись. Когда появятся слоты, в финском консульстве на момент публикции изданию не ответили.
- Финская виза стоит около 4500 рублей. В объявлении в Telegram, которое приводит издание, цена места «на завтра» — 28 тысяч рублей. По словам автора объявления, его забрали «мгновенно». В сентябре цены, вероятно, вырастут до 35-40 тысяч рублей, считает издание.
- По обычной цене посредники готовы предложить места «когда-нибудь потом и без гарантии», пишет «Фонтанка». Например, «Инпредсервис» предупреждает о ближайших слотах в лучшем случае весной. Гарантий, что виза будет, компания не даёт, но обещает в этом случае вернуть деньги. На август у неё есть «пара мест за 30 тысяч рублей».
- За 20 тысяч рублей срочную визу «под ключ» готово сделать агентство «Шенген тревел» с подачей в сентябре. На ноябрь можно записаться по «обычной цене» 9900 рублей. Как рассказали в компании, у неё есть квоты до конца 2022 года. Информации о том, что их будут сокращать наравне с индивидуальной подачей, пока нет.
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А что там делать?
Посмотреть лично, как роскошно загнивает Запад.
Закупаться качественными продуктами
А что тут делать?
Некоторые регулярно ездили на сезонные подработки (3-6 мес.). Фермы (животные, рыбные), ягоды, грибы, уборка снега, сбор овощей и пр., для молодых студентов и энергичной молодежи было неплохим вариантом.
*знакомый ездил на уборку снега, году в 18 или 19, платили что-то около €6/час.
Лететь транзитом)
Например, через Финку в Швейцарию прямой перелёт за 20, туда обратно, на человека.
Тоже самое из Петербурга - 120+
коммент в стиле,а я все равно этим не пользовался....
Сидеть на лавочке в парке и лепить новорегам минуса, очевидно же
на slush сьездить
каждый год ездил, больше видимо не поеду
Адекватный ценник в нынешних реалях
Последние лет десять была уверена, что турагенты - профессия прошлого. А вот никогда не знаешь, на чем завтра можно будет заколотить баблишко. Жизнь полна неожиданностей и я уже не удивлюсь, если аналитики биг дата через неделю будут нахрен не нужны
Время спекуляций.
"По обычной цене посредники готовы предложить места «когда-нибудь потом и без гарантии»- кто то на таких условиях вообще любую сумму отдал бы? я бы нет
просто у вас денег нет (с)
неплохой способ набрать беспроцентных денег) если места будут появляться, то продавать за 30к, а лошков кормить завтраками, все равно максимум вернуть ту же сумму придется, а то и вообще забудут)
Крутятся как могут
Жаль конечно, но к счастью мир странами Шенгена не ограничен и возможности для путешествий остаются
Кому то вообще нужны эти финские визы? Холода и все, у нас есть Сочи
Нужны не фины, а их культура : аккуратность и педантичность. Ты еще скажи, что фери не покупал финский....
Я не понимаю одного - стран в шенгене достаточно много, ограничили визы только прибалты, в чем проблема получить визу другой страны?
Так это речь про северозапад. У нас с финами упрощенка по рассмотрению виз (до сих пор есть, лол).
Финны выдавали за дешево, без лишнего геморроя и посещения консульства, и всегда сразу на 2 года (ну раазок на полгода, потом уже двухлетние без сбоев). Благодаря финам у петербуржцев и северозапада считай безвиз был, только обновлять требуется раз в пару лет.
Короче, это разрушение ОЧЕНЬ плотных связей, где ты коттедж на выходдные снимаешь не глядя на границу, только на озеро рядом и услуги внутри, или смотришь откуда лететь только по цене и удобству (но не расположени аэроопорта). Где у каждого есть друг родственника друга, который тыщу лет живет в Финляндии.
Совсем страх потеряли!
в Британию сейчас дают визы?
От 8 недель рассмотрение.
Л
если виза не срочная,то в принципе стоимость норм
Это в визовые центры очередь? Или в посольство?
Опять Эрдогану на руку)))
Опять всё криво делает Евросоюз. Могли бы сами поднять цену за визу до 20к и остальные 15 отправлять на поддержку ВСУ, а получилось что 15 идёт на поддержку ВПК россии
критика ЕС из России - четкая лакмусовая бумажка адекватности. Гарантия прям
Путей съёба всё меньше
"помогалы" делятся с консульскими/посольскими?
и непонятно почему нет мемасика про то что картели решили что не тем бизнесом занимаются глядя на новую цену :)