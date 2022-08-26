Миграция
Растительный Мурод

Посольства России временно прекратили выдавать 10-летние загранпаспорта Статьи редакции

Это касается тех, кто находится за границей — оформить документы без выезда не получится. Но можно получить паспорт сроком на пять лет.

  • Посольства России с 26 августа временно остановили приём заявлений на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем сроком на 10 лет, говорится в объявлении на сайте консульского департамента МИД России.
  • Первой внимание на это обратила «Бумага»: информация о приостановке выдачи загранпаспортов появилась на сайтах посольств России в Турции, Латвии, Швеции, Финляндии, Азербайджане, Эстонии и Германии.
  • Это означает, что россияне, которые находятся за границей, не смогут подать заявление на такой паспорт или получить его: для этого им придётся выезжать из страны. Можно податься на 5-летний загранпаспорт — но его нельзя оформить в дополнение к уже выданному паспорту на 10 лет, только взамен него.
  • При этом на сайте Латвии и Турции говорится, что изменения связаны с «техническими причинами». Причём на сайте последней — что можно оформить только паспорт на пять лет, пока не будет урегулирован «вопрос изготовления паспортов с электронным носителем информации». BBC предполагает, что причина в дефиците чипов для биометрических паспортов.
  • В июне Forbes рассказал о заморозке проекта по выдаче электронных паспортов — альтернативы бумажного документа в виде пластиковой карты с бесконтактным чипом. Причинами издание называло нехватку чипов для паспортов и сомнения, что проект вообще окупится. Минцифры подтвердило заморозку проекта, но из-за того, что есть «более насущные проблемы».

#новость

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46 комментариев
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 Вадим Д.

— А какие-такие планы у Вас на 10 лет?
Это чегой-то удумали? Вот те паспорт на 2 недели, вернуться не зубудь.

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Uuno Turhopuru

И ещё вот тут в повесточке из военкомата распишись...

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Ivan Mart

Куда вернуться? Обратно в страну, в посольстве которого хотят получить загран?

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Artem Petrenkov

— Арстоцка великая страна, паспорт не нужен.

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15 сантиметров в обхвате

Как хорошо что у меня уже есть и как раз с биометрией

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Иван Петрович

Я бы не спешил радоваться, если ты находишься в России)

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15 сантиметров в обхвате

Не, я уже не там давно, я уже давно по времени 12-часового формата загниваю

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Никита Мардюков

И как оно там? На новой земле?)

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15 сантиметров в обхвате

Не такой уж и новой как ни странно, наоборот как будто к себе вернулся, местная культура и порядки, вся эта жизнь по инструкции и прочая гнилуха как то ближе гораздо будут, чем "на месте разберёмся" и прочие безбашенные штуки, ну а про "как оно?" если кратко то на данный момент какбэ даже и не представляю какая причина должна заставить вернуться, даже скажу так, если какая то причина и появится то только та которая именно заставит, а так оно набуя мне не сдалось если честно

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Константин Поплавский

Спасибо, что держишь в курсе

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15 сантиметров в обхвате

А сказать то по существу что то хотел или только это?

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Константин Поплавский

Только это

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15 сантиметров в обхвате

Понял, ну если что надумаешь то милости просим

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Невкусно и грустно

Вход - копейка; Выход - рубль

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Владислав Волков

Временно ахаха ну да ну да

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Виктория Никанорова

Мудило ты гороховое, ты чё, бредишь, что ли?! (с)

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Andrey Olenin

Аж колоду почесать захотелось

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Alexander Mitryashkin

Причем все биометрические заграны делаются в Москве на предприятии Гознака, а потом рассылаются по консульствам. Мутная история. У каких-то стран "технических проблем" нет, а вот у других появились.

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Алексей Ромалин
У каких-то стран "технических проблем" нет, а вот у других появились.

Скорее просто у одних стран работники публикуют новости быстрее других.

Инфа об отмене есть на сайте консульского департамента, так что небось это актуально везде.

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Alexander Mitryashkin

Верно. Спасибо, что подметили это.
Но все же остаётся вопрос: почему заграницей перестали выдавать паспорта, а в России продолжили?

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Ware Wow

Может и нет подвоха, на 5 лет же выдают

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Andre Macareno

По крайней мере в России их вроде как на месте печатают, возможно в консульствах так же

А биометрические в консульства дипломатической почтой присылают

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Павел Егоров

нет, 5летние тоже печатают на гознаке. Другое дело, что там чипов нет, поэтому и проблем нет.

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Alexander Mitryashkin

Да вот непонятно что же произошло. Благо я и все мои знакомые подготовились заранее

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Anthony

во всех посольствах прекратили выдавать

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shencrypto

А как отличить с биометрией и без?

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Alexander Mitryashkin

Слева с биометрией. У него на обложке значок чипа

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Alexander Mitryashkin

С биометрией имеет чип

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shencrypto

спасибо капитан ) как отличить? просвечивать какие страныцы на предмет чипа?

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Andre Macareno

А по страницам — первая пластмассовая, а не бумажная, ее к NFC-ридеру и подносить

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Единственный месяц

А что там внутри? Можно ли перезаписать?

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Evil Pechenka

Да, и стать Фомой Кинаевым.

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Ware Wow

Да, надо так перезаписать, вот смеху то будет на паспортном контроле )))) потом просто сказать "Это пранк! это был пранк!!!"

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Andre Macareno

Вот кстати хороший вопрос, когда я тут спрашивал за ресайклинг чипов в картах — меня уверяли, что не перезаписываются, а так я бы сам старые паспорта сдавал

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Andrey Olenin

Внутри все то же, что и напечатано, плюс фотка в хорошем разрешении и отпечатки пальцев. Перезаписать, думаю, возможно при наличии ключей.
Есть проги на андроид, которые читают паспорта, можете ими посмотреть что внутри

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Andre Macareno

На обложке прямоугольник внизу нарисован

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Andre Macareno

Им же чипы делает Микрон лет 10, какой дефицит, литограф что ли сломался?

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Лёха

Ну так это же

BBC предполагает

Ну а если погадать на кофейной гуще, то может оказаться, что Микрон увеличил производство чипов военного назначения

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Blackrock

Но в РФ то выдают по идее

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Юлия Баранова

Опоздала я, значит

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Alexander Mitryashkin

Вы за границей и в одной из тех самых стран?

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Алексей Ромалин

Ну видимо получать на 5 лет придётся (я в том же положении).

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Sergey Vasiliev

Вроде раньше была новость, что в нечипированный перестанут шенгены ставить....

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Юрий Б.

Откуда дровишки

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Юрий Б.

Если выдается загран старого образца, то только с аннулированием существущего.

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Рома Агаев

Ну вот и все... прошай заграница... здравствуй гулаг и пятилетки!

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