Посольства России временно прекратили выдавать 10-летние загранпаспорта Статьи редакции
Это касается тех, кто находится за границей — оформить документы без выезда не получится. Но можно получить паспорт сроком на пять лет.
- Посольства России с 26 августа временно остановили приём заявлений на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем сроком на 10 лет, говорится в объявлении на сайте консульского департамента МИД России.
- Первой внимание на это обратила «Бумага»: информация о приостановке выдачи загранпаспортов появилась на сайтах посольств России в Турции, Латвии, Швеции, Финляндии, Азербайджане, Эстонии и Германии.
- Это означает, что россияне, которые находятся за границей, не смогут подать заявление на такой паспорт или получить его: для этого им придётся выезжать из страны. Можно податься на 5-летний загранпаспорт — но его нельзя оформить в дополнение к уже выданному паспорту на 10 лет, только взамен него.
- При этом на сайте Латвии и Турции говорится, что изменения связаны с «техническими причинами». Причём на сайте последней — что можно оформить только паспорт на пять лет, пока не будет урегулирован «вопрос изготовления паспортов с электронным носителем информации». BBC предполагает, что причина в дефиците чипов для биометрических паспортов.
- В июне Forbes рассказал о заморозке проекта по выдаче электронных паспортов — альтернативы бумажного документа в виде пластиковой карты с бесконтактным чипом. Причинами издание называло нехватку чипов для паспортов и сомнения, что проект вообще окупится. Минцифры подтвердило заморозку проекта, но из-за того, что есть «более насущные проблемы».
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— А какие-такие планы у Вас на 10 лет?
Это чегой-то удумали? Вот те паспорт на 2 недели, вернуться не зубудь.
И ещё вот тут в повесточке из военкомата распишись...
Куда вернуться? Обратно в страну, в посольстве которого хотят получить загран?
— Арстоцка великая страна, паспорт не нужен.
Как хорошо что у меня уже есть и как раз с биометрией
Я бы не спешил радоваться, если ты находишься в России)
Не, я уже не там давно, я уже давно по времени 12-часового формата загниваю
И как оно там? На новой земле?)
Не такой уж и новой как ни странно, наоборот как будто к себе вернулся, местная культура и порядки, вся эта жизнь по инструкции и прочая гнилуха как то ближе гораздо будут, чем "на месте разберёмся" и прочие безбашенные штуки, ну а про "как оно?" если кратко то на данный момент какбэ даже и не представляю какая причина должна заставить вернуться, даже скажу так, если какая то причина и появится то только та которая именно заставит, а так оно набуя мне не сдалось если честно
Спасибо, что держишь в курсе
А сказать то по существу что то хотел или только это?
Только это
Понял, ну если что надумаешь то милости просим
Вход - копейка; Выход - рубль
Временно ахаха ну да ну да
Мудило ты гороховое, ты чё, бредишь, что ли?! (с)
Аж колоду почесать захотелось
Причем все биометрические заграны делаются в Москве на предприятии Гознака, а потом рассылаются по консульствам. Мутная история. У каких-то стран "технических проблем" нет, а вот у других появились.
Скорее просто у одних стран работники публикуют новости быстрее других.
Инфа об отмене есть на сайте консульского департамента, так что небось это актуально везде.
Верно. Спасибо, что подметили это.
Но все же остаётся вопрос: почему заграницей перестали выдавать паспорта, а в России продолжили?
Может и нет подвоха, на 5 лет же выдают
По крайней мере в России их вроде как на месте печатают, возможно в консульствах так же
А биометрические в консульства дипломатической почтой присылают
нет, 5летние тоже печатают на гознаке. Другое дело, что там чипов нет, поэтому и проблем нет.
Да вот непонятно что же произошло. Благо я и все мои знакомые подготовились заранее
во всех посольствах прекратили выдавать
А как отличить с биометрией и без?
Слева с биометрией. У него на обложке значок чипа
С биометрией имеет чип
спасибо капитан ) как отличить? просвечивать какие страныцы на предмет чипа?
А по страницам — первая пластмассовая, а не бумажная, ее к NFC-ридеру и подносить
А что там внутри? Можно ли перезаписать?
Да, и стать Фомой Кинаевым.
Да, надо так перезаписать, вот смеху то будет на паспортном контроле )))) потом просто сказать "Это пранк! это был пранк!!!"
Вот кстати хороший вопрос, когда я тут спрашивал за ресайклинг чипов в картах — меня уверяли, что не перезаписываются, а так я бы сам старые паспорта сдавал
Внутри все то же, что и напечатано, плюс фотка в хорошем разрешении и отпечатки пальцев. Перезаписать, думаю, возможно при наличии ключей.
Есть проги на андроид, которые читают паспорта, можете ими посмотреть что внутри
На обложке прямоугольник внизу нарисован
Им же чипы делает Микрон лет 10, какой дефицит, литограф что ли сломался?
Ну так это жеBBC предполагает
Ну а если погадать на кофейной гуще, то может оказаться, что Микрон увеличил производство чипов военного назначения
Но в РФ то выдают по идее
Опоздала я, значит
Вы за границей и в одной из тех самых стран?
Ну видимо получать на 5 лет придётся (я в том же положении).
Вроде раньше была новость, что в нечипированный перестанут шенгены ставить....
Откуда дровишки
Если выдается загран старого образца, то только с аннулированием существущего.
Ну вот и все... прошай заграница... здравствуй гулаг и пятилетки!