В ЕС договорились расторгнуть соглашение об упрощённой выдаче виз для россиян — их получение станет дороже и дольше Статьи редакции
Полного запрета на выдачу туристических виз не будет.
- В МИД Венгрии сообщили, что главы министерств иностранных стран ЕС договорились отменить соглашение с Россией об упрощённой выдаче виз, пишет Reuters.
- При этом полный запрет на выдачу туристических виз не согласовали — многие страны, в том числе и Венгрия, оказались против этого.
- Соглашение действовало с 2007 года: оно предусматривает выдачу краткосрочных виз с разрешением на пребывание в стране до 90 дней в течение полугода. В нём также прописаны сроки рассмотрения заявки на визу: от 10 до 30 дней, в экстренных случаях — до трёх.
- После его отмены вырастет размер пошлины за оформление шенгенской визы: с €35 до €80. Подаваться на визу можно, но вырастут сроки рассмотрения заявок и придётся собирать больше документов для подачи на неё — в зависимости от страны и цели визита.
- За полный запрет на выдачу туристических виз для россиян выступали, в первую очередь, граничащие с Россией государства. Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония предупреждали, что если ЕС не договорится о запрете, страны сами начнут ограничивать въезд.
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Ну да да, конечно. Конечно же, во всей этой дичи виноваты все русские, бесспорно. Что там дальше по списку у ЕС? ах да, купить газку. Клоуны
Я дико извиняюсь, но пикча правда смешная:
А что где то всех русских забанили, или ты читать не умеешь?
А кто виноват?
Конституцию читали?
Там источник власти народ.
Если народ не способен контролировать своих представителей во власти, то это его проблемы, расслабился он значит.
Горением пердаков российских путешественников удовлетворён.
Ну, в целом европейцы все делают, что могут: поставляют оружие, разведданные, расселили у себя миллионы беженцев. Но иногда вынуждены следовать вот такой вот популистской контрпродуктивной фигне. Эхо войны!
Увеличение срока и стоимости визы - это, в сущности, ерунда в сравнении с вероятным полным баном. Можно сказать им спасибо, что выкручиваются как могут, хотя могли бы просто опустить железный занавес. Я напомню, что Германия изо всех сил продавливает возможность полного безвиза для молодежи до 25 лет! Они это делали до войны и активно поднимали этот вопрос вчера.
По газу. Еще раз: европейцы и так страдают из-за всей этой фигни, но с какой стати они должны стрелять себе в ногу? Они готовы наказывать русских (очень плохо, что не достаточно избирательно), но не готовы наказывать себя. И так затянули пояса.
Инклюзивность наоборот.
Особенно, учитывая что почти всё правительство евреи, и имеют вторые паспорта США или Израиля:) и да, я не антисемит! Бла, но почему если евреи Зеленский и Путин мереются фуями, виноваты почему то Русские, где логика? :))) Эй вы там, в Европе ау?
А что ты к европейцам прикопался. Это не европейский народ это делает а пара десятков чиновников. Их обвиняй.
Я смотрю, у наших и европейских политиков соревнование, кто сотворит более идиотские инициативы.
В этом случае, как и почти всегда, страдает средний класс и те крохи от 30%, имеющих загранпаспорт, что могли себе позволить ездить в ЕС.
Страдают))) Это действительно то слово, которое нужно использовать?
Украинцам на головы бомбы падают, а русские СТРАДАЮТ от того что не смогут в европу съездить
(на самом деле смогут, только оформление дольше по времени займет)
А что они выиграют от сокращения потока Россиян в страны ЕС?
Ничего, просто сейчас модно отрицательно относиться к людям из России
Ну например инженер который должен будет ремонтировать газопровод, не сможет получить пару месяцев визу, в итоге Северный поток -1 не будет запущен, как следствие минус много миллиардов в экономике ЕС и рецессия.
Или например сплотят россиян так, что опозиции России вообще не останется, ибо маразм решений которые принимаются в ЕС уже доходит до каждого.
Политические очки на внутренних выборах
А что проиграют?
Тут логика такая же, как у ограничений в поставках роскоши, они считают, что право приехать к ним это роскошь, которую надо заслужить.
Типа вы позволяете вашему правительству то, что оно делает, значит мы вам не рады.
Они же не представляют, как это так, народ не может влиять на свою власть, тем более тот народ у которого еще вчера Горбачев был у руля со всеми этими гласностями и перестройками...
Зато показали, что они могут наказывать...
Больше не будут к ним парочки ездить, которые в их странах будут тратить от 150-200к в неделю. Вот что выиграют.
Дело не в этом. Они боятся проникновения "шпионов" под видом туристов/понаехавших. И последствий от этого.
Вся пляска с ограничением въезда только из-за этого, из-за боязни, что кто-то приедет и заставит отвечать за снос памятников и тп.
А в реальности
Да кому они нужны (С)
Выполнят поручение Зеленского, с его подачи данный вопрос поднялся
- важно уточнить, кто "они"? Частный бизнес проиграет, а "евроатлантисты" получат бонусы на карту
Дед Байден руку им пожмет.
Забавно, что на этот раз железный занавес куда активнее строят с другой стороны.
В РФ у 70% народонаселение вообще отсутствует нормальный паспорт. О чем ты?
В прошлый раз это сработало, советский союз сварился в собственном дерьме, хотят повторить...
Да да. Прям круговорот :)
Ставим лайк если сразу побежал смотреть комментарии:)
Предлагаю свой топ :
«Ясно, себе же хуже сделают»
«Пора и их денацифицировать»
«А чего они так не сделали когда США бомбили #вставить_название_страны#»
Забыла про "а газ все равно продолжат покупать"
tj еще работает, туда беги смотреть.
отличные комментарии, главное все по делу и возразить по сути нечего
Патиряют многа денех!
Уничтожат сиредний кылаZZ!
Как жы так, мы жы такии умныи и красивыи!
Ой, кому ваш этот шенген нужен. Будем ездить на курорты краснадарского края.
Курорты? Они там есть? По-моему там просто есть море и горы, еще жилье сдаётся, но курортом это назвать нельзя.
Хватит его сарказм минусить то
Эрдоган уже бабосики считает, которые ему эта инициатива принесет =)
Эрдоган будет шенгенские визы выдавать?
Виза в обмен на Наташку?
Гарант конституции прям начнёт скукоживаться от данного решения
У меня чет появилось желание показать своё фи и не ездить больше в Европу, во всяком случае пока. Хотя это и не на что не повлияет
Вот это жестко ты их приложил!
Да зачем европа, есть более перспективные направления
От себя добавлю что все, кому надо будет поехать в «рабочих целях» спокойно получат дипломатические паспорта
В ЕС еще 28 февраля ввели визовый режим для дипломатов
В чем разница, мы граждане Казахстана за Шенген визу через Германию платим 80 евро уже много лет. И мы не под санкциями ))
В том, что мы ближе и денег у нас больше (по крайней мере, пока)
Всё потому что казахи - сверхлюди
Смотрят же на размер потока, наличие приграничных территорий итд.
Вот она европейская толерантность и истинное лицо Европы
а то что в россию нужны визы для жиелей Евросоюза никто не помнит, да ?
У меня какаето огрессия и зубы скрипят от этого европейского дебилизма.
Съезди в крым, расслабся
«Как отменить упрощённую выдачу виз для россиян, сидя на двух стульях» и другие интересные пособия читайте в журнале Ералаш!
дурка. заебали эти политики, что те что эти. казалось бы, демократия - это взвешенные решения и тд, но хуй там.
Очередное, после газа, «умное» решение европейцев. У меня складывается ощущение что там правят дебилы
Какое же умное решение вы предложите?
Венгры круты. Вроде и с нами и против нас... Сообщили о новости венгры, значит они одобрямс соглашение... Ну а почему они его не подписали - это тоже понятно...
Венгры с Россией Пакш-2 связаны, лицензию на строительство которой выдали недавно. Фины же сказали: нет, нет и ещё раз нет вашей АЭС.
Ну как бы и ресурсы дешево хочется и в евросоюзе остаться. Вот и крутятся
Никто так не помогает пропаганде, как сами же западные политики. «Великолепный план, надежные как швейцарские часы!»
Отличный план. Нехуй шастать.
Как хорошо, что мне уже не надо забивать вот этим вот голову
Ну неадекватностью стран с девиантным поведением - Латвия, Литва, Польша, Эстония уже никого не удивишь... и комменты здесь излишни...
Прекрасные страны, бываю в Латвии и Эстонии минимум два раза в месяц и не испытываю никаких проблем.
А Вы туда не ездите, пожалуйста, очень прошу.
Категорически не согласен с этими полумерами. Нужно полностью отменить все визы кроме медицинских.
Кто в основном гоняет по Европам? Пособники режима. Те кто живут за счёт коррупции, госконтрактов, откатов. Всякие дочки пескова и дети/жёны губернаторов/депутатов. А у простого народа даже загранпаспортов нет. Их это не коснётся.
Давление нужно оказывать на элиту ибо только она и может что-то сделать.
Слышал что 80% россиян никогда не были за границей
Теперь будет 99%. Кажется, это только Путину на руку.
Тупо больше бабок заработают 😁
А каким образом это должно повлиять на поток?)
Да зачем они вообще нужны ваши эти визы? Выкачка денег. Раз так, сделайте проще - на границе оплатил дань да и едь дальше!
И когда это в силу вступает, они сами ещё не решили?)
40 лет туда не ездил и вот опять 😂😂
Бедолага, 40 лет нихуя не можешь себе позволить
А ещё может быть:
-исключение резидентов РФ из списка аппликантов в лотерее ГринКард;
-исключение резидентов РФ из иммиграционных программ Канады...
Получай Путин!
Ну не подсказывайте..
Вы бы самую мякотку добавили:Боррель: страны ЕС подтвердили право каждого государства союза самостоятельно регулировать допуск россиян в Шенгенское пространство через свои границы.
Теперь ценник (только на транспорт) на пожрать пармезану, вероятно, 70+ будет через Стамбул.
Этот ценник уже прямо сейчас.
Не существует никаких туристических виз. Есть виза "С" для кратковременного посещения шенгенской зоны.
Что за документы? анализ крови, копия военного билета и опросник с вопросами "чей Крым и где вы были в ночь с 24.02 по сю пору"?
З.Ы. длинные сроки не под поездку перестанут выдавать?
Они просто делают "политические жесты". Все это по большому счету ничего не меняет.
Маразм крепчал…