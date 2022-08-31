Миграция
Вторичный Макс

В ЕС договорились расторгнуть соглашение об упрощённой выдаче виз для россиян — их получение станет дороже и дольше Статьи редакции

Полного запрета на выдачу туристических виз не будет.

  • В МИД Венгрии сообщили, что главы министерств иностранных стран ЕС договорились отменить соглашение с Россией об упрощённой выдаче виз, пишет Reuters.
  • При этом полный запрет на выдачу туристических виз не согласовали — многие страны, в том числе и Венгрия, оказались против этого.
  • Соглашение действовало с 2007 года: оно предусматривает выдачу краткосрочных виз с разрешением на пребывание в стране до 90 дней в течение полугода. В нём также прописаны сроки рассмотрения заявки на визу: от 10 до 30 дней, в экстренных случаях — до трёх.
  • После его отмены вырастет размер пошлины за оформление шенгенской визы: с €35 до €80. Подаваться на визу можно, но вырастут сроки рассмотрения заявок и придётся собирать больше документов для подачи на неё — в зависимости от страны и цели визита.
  • За полный запрет на выдачу туристических виз для россиян выступали, в первую очередь, граничащие с Россией государства. Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония предупреждали, что если ЕС не договорится о запрете, страны сами начнут ограничивать въезд.

#новость #ес #визы

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355 комментариев
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 Приключен Мечтателев

Ну да да, конечно. Конечно же, во всей этой дичи виноваты все русские, бесспорно. Что там дальше по списку у ЕС? ах да, купить газку. Клоуны

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Vlad P.

Я дико извиняюсь, но пикча правда смешная:

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Sergey Vasiliev

А что где то всех русских забанили, или ты читать не умеешь?

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24 комментария
Денис Демидов

А кто виноват?
Конституцию читали?
Там источник власти народ.
Если народ не способен контролировать своих представителей во власти, то это его проблемы, расслабился он значит.

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16 комментариев
Александр Голубев

Горением пердаков российских путешественников удовлетворён.

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38 комментариев
Иван

Ну, в целом европейцы все делают, что могут: поставляют оружие, разведданные, расселили у себя миллионы беженцев. Но иногда вынуждены следовать вот такой вот популистской контрпродуктивной фигне. Эхо войны!
Увеличение срока и стоимости визы - это, в сущности, ерунда в сравнении с вероятным полным баном. Можно сказать им спасибо, что выкручиваются как могут, хотя могли бы просто опустить железный занавес. Я напомню, что Германия изо всех сил продавливает возможность полного безвиза для молодежи до 25 лет! Они это делали до войны и активно поднимали этот вопрос вчера.
По газу. Еще раз: европейцы и так страдают из-за всей этой фигни, но с какой стати они должны стрелять себе в ногу? Они готовы наказывать русских (очень плохо, что не достаточно избирательно), но не готовы наказывать себя. И так затянули пояса.

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8 комментариев
Электронный турник

Инклюзивность наоборот.

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Умный Орзэмэс

Особенно, учитывая что почти всё правительство евреи, и имеют вторые паспорта США или Израиля:) и да, я не антисемит! Бла, но почему если евреи Зеленский и Путин мереются фуями, виноваты почему то Русские, где логика? :))) Эй вы там, в Европе ау?

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13 комментариев
Тесла-канадец

А что ты к европейцам прикопался. Это не европейский народ это делает а пара десятков чиновников. Их обвиняй.

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1 комментарий
Igor Chimbur

Я смотрю, у наших и европейских политиков соревнование, кто сотворит более идиотские инициативы.
В этом случае, как и почти всегда, страдает средний класс и те крохи от 30%, имеющих загранпаспорт, что могли себе позволить ездить в ЕС.

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Александр Добриневский

Страдают))) Это действительно то слово, которое нужно использовать?

Украинцам на головы бомбы падают, а русские СТРАДАЮТ от того что не смогут в европу съездить

(на самом деле смогут, только оформление дольше по времени займет)

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34 комментария
Айрат Галиуллин

А что они выиграют от сокращения потока Россиян в страны ЕС?

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Евгений Савин

Ничего, просто сейчас модно отрицательно относиться к людям из России

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30 комментариев
Legion Comander

Ну например инженер который должен будет ремонтировать газопровод, не сможет получить пару месяцев визу, в итоге Северный поток -1 не будет запущен, как следствие минус много миллиардов в экономике ЕС и рецессия.
Или например сплотят россиян так, что опозиции России вообще не останется, ибо маразм решений которые принимаются в ЕС уже доходит до каждого.

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38 комментариев
Algirdas Lapė

Политические очки на внутренних выборах

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1 комментарий
Александр Голубев

А что проиграют?

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29 комментариев
Денис Демидов

Тут логика такая же, как у ограничений в поставках роскоши, они считают, что право приехать к ним это роскошь, которую надо заслужить.
Типа вы позволяете вашему правительству то, что оно делает, значит мы вам не рады.
Они же не представляют, как это так, народ не может влиять на свою власть, тем более тот народ у которого еще вчера Горбачев был у руля со всеми этими гласностями и перестройками...

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6 комментариев
Шахматный единорожек88

Зато показали, что они могут наказывать...

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1 комментарий
Алексей Иванов

Больше не будут к ним парочки ездить, которые в их странах будут тратить от 150-200к в неделю. Вот что выиграют.

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Андрей Захаров

Дело не в этом. Они боятся проникновения "шпионов" под видом туристов/понаехавших. И последствий от этого.

Вся пляска с ограничением въезда только из-за этого, из-за боязни, что кто-то приедет и заставит отвечать за снос памятников и тп.

А в реальности

Да кому они нужны (С)

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5 комментариев
Blackrock

Выполнят поручение Зеленского, с его подачи данный вопрос поднялся

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Михаил Качалов
что они выиграют

- важно уточнить, кто "они"? Частный бизнес проиграет, а "евроатлантисты" получат бонусы на карту

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Andr

Дед Байден руку им пожмет.

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V Gradusov

Забавно, что на этот раз железный занавес куда активнее строят с другой стороны.

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Невкусно и грустно

В РФ у 70% народонаселение вообще отсутствует нормальный паспорт. О чем ты?

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12 комментариев
Денис Демидов

В прошлый раз это сработало, советский союз сварился в собственном дерьме, хотят повторить...

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Tarzan Army

Да да. Прям круговорот :)

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Екатерина Продавцова

Ставим лайк если сразу побежал смотреть комментарии:)

Предлагаю свой топ :
«Ясно, себе же хуже сделают»
«Пора и их денацифицировать»
«А чего они так не сделали когда США бомбили #вставить_название_страны

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Lauris

Забыла про "а газ все равно продолжат покупать"

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4 комментария
Заходил вчера

tj еще работает, туда беги смотреть.

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1 комментарий
Mikhail Che

отличные комментарии, главное все по делу и возразить по сути нечего

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Александр Голубев

Патиряют многа денех!
Уничтожат сиредний кылаZZ!
Как жы так, мы жы такии умныи и красивыи!

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Maksim Khavanski

Ой, кому ваш этот шенген нужен. Будем ездить на курорты краснадарского края.

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nkmstudio

Курорты? Они там есть? По-моему там просто есть море и горы, еще жилье сдаётся, но курортом это назвать нельзя.

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6 комментариев
Бессмысленный Мика

Хватит его сарказм минусить то

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3 комментария
Ivan Draga

Эрдоган уже бабосики считает, которые ему эта инициатива принесет =)

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Salena_ya

Эрдоган будет шенгенские визы выдавать?

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3 комментария
Aaron Waterford

Виза в обмен на Наташку?

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Владислав Волков

Гарант конституции прям начнёт скукоживаться от данного решения

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Печенька
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Andrey Petrov

У меня чет появилось желание показать своё фи и не ездить больше в Европу, во всяком случае пока. Хотя это и не на что не повлияет

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Васисуалий Лоханкин

Вот это жестко ты их приложил!

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Arron Stowne

Да зачем европа, есть более перспективные направления

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4 комментария
Иисус был социалистом
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Бессмысленный Мика

От себя добавлю что все, кому надо будет поехать в «рабочих целях» спокойно получат дипломатические паспорта

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Сергей С.

В ЕС еще 28 февраля ввели визовый режим для дипломатов

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Victor Sherbakov

В чем разница, мы граждане Казахстана за Шенген визу через Германию платим 80 евро уже много лет. И мы не под санкциями ))

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Pushkareva Ekaterina

В том, что мы ближе и денег у нас больше (по крайней мере, пока)

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Aaron Waterford

Всё потому что казахи - сверхлюди

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Arsenii Kirsanov

Смотрят же на размер потока, наличие приграничных территорий итд.

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Ринат

Вот она европейская толерантность и истинное лицо Европы

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Mike Elkin

а то что в россию нужны визы для жиелей Евросоюза никто не помнит, да ?

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1 комментарий
Gatito

У меня какаето огрессия и зубы скрипят от этого европейского дебилизма.

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Себастиан Перейра

Съезди в крым, расслабся

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2 комментария
СОКР

«Как отменить упрощённую выдачу виз для россиян, сидя на двух стульях» и другие интересные пособия читайте в журнале Ералаш!

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Andrei K

дурка. заебали эти политики, что те что эти. казалось бы, демократия - это взвешенные решения и тд, но хуй там.

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Александр Александрович

Очередное, после газа, «умное» решение европейцев. У меня складывается ощущение что там правят дебилы

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Стартапер-пессимист

Какое же умное решение вы предложите?

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Алексей

Венгры круты. Вроде и с нами и против нас... Сообщили о новости венгры, значит они одобрямс соглашение... Ну а почему они его не подписали - это тоже понятно...

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Электронный турник

Венгры с Россией Пакш-2 связаны, лицензию на строительство которой выдали недавно. Фины же сказали: нет, нет и ещё раз нет вашей АЭС.

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2 комментария
Игорь Протасов

Ну как бы и ресурсы дешево хочется и в евросоюзе остаться. Вот и крутятся

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DosRaven

Никто так не помогает пропаганде, как сами же западные политики. «Великолепный план, надежные как швейцарские часы!»

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Александр Голубев

Отличный план. Нехуй шастать.

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15 сантиметров в обхвате

Как хорошо, что мне уже не надо забивать вот этим вот голову

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Армен Арзуманян

Ну неадекватностью стран с девиантным поведением - Латвия, Литва, Польша, Эстония уже никого не удивишь... и комменты здесь излишни...

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Dmitry Protasov

Прекрасные страны, бываю в Латвии и Эстонии минимум два раза в месяц и не испытываю никаких проблем.
А Вы туда не ездите, пожалуйста, очень прошу.

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2 комментария
Тесла-канадец

Категорически не согласен с этими полумерами. Нужно полностью отменить все визы кроме медицинских.
Кто в основном гоняет по Европам? Пособники режима. Те кто живут за счёт коррупции, госконтрактов, откатов. Всякие дочки пескова и дети/жёны губернаторов/депутатов. А у простого народа даже загранпаспортов нет. Их это не коснётся.
Давление нужно оказывать на элиту ибо только она и может что-то сделать.

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Boris Kuzmin

Слышал что 80% россиян никогда не были за границей

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Artem Petrenkov

Теперь будет 99%. Кажется, это только Путину на руку.

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3 комментария
Владислав

Тупо больше бабок заработают 😁
А каким образом это должно повлиять на поток?)

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Инкогнито

Да зачем они вообще нужны ваши эти визы? Выкачка денег. Раз так, сделайте проще - на границе оплатил дань да и едь дальше!

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Polina Rykova

И когда это в силу вступает, они сами ещё не решили?)

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Игорь Лесман

40 лет туда не ездил и вот опять 😂😂

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John Doe

Бедолага, 40 лет нихуя не можешь себе позволить

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Электронный турник

А ещё может быть:
-исключение резидентов РФ из списка аппликантов в лотерее ГринКард;
-исключение резидентов РФ из иммиграционных программ Канады...

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роман долгополов

Получай Путин!

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Salena_ya

Ну не подсказывайте..

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Невкусно и грустно

Вы бы самую мякотку добавили:

Боррель: страны ЕС подтвердили право каждого государства союза самостоятельно регулировать допуск россиян в Шенгенское пространство через свои границы.

Теперь ценник (только на транспорт) на пожрать пармезану, вероятно, 70+ будет через Стамбул.

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Arsenii Kirsanov

Этот ценник уже прямо сейчас.

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Andy Lenty

Не существует никаких туристических виз. Есть виза "С" для кратковременного посещения шенгенской зоны.

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Мимопрохожий

Что за документы? анализ крови, копия военного билета и опросник с вопросами "чей Крым и где вы были в ночь с 24.02 по сю пору"?
З.Ы. длинные сроки не под поездку перестанут выдавать?

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Boris Kuzmin

Они просто делают "политические жесты". Все это по большому счету ничего не меняет.

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Tasha Mosk

Маразм крепчал…

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