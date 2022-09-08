Миграция
Полина Лааксо

Эстония закроет въезд для россиян с любыми шенгенскими визами с 19 сентября Статьи редакции

В том числе полученными от третьих государств — например, Финляндии.

  • Об этом объявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. По его словам, так же поступят и другие государства Балтии.

Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют.

цитата Рейнсалу по «Интерфаксу»
  • Рейнсалу также отметил, что запрет касается туристов и не затрагивает тех, кто хочет посетить страну, чтобы навестить родственников — или «по иным гуманитарным причинам».
  • С 18 августа 2022 года эстонское правительство решило запретить въезд гражданам России с действующими шенгенскими визами, выданными непосредственно Эстонией.
  • 31 августа в ЕС договорились расторгнуть соглашение об упрощённой выдаче виз для россиян, оно действовало с 2007 года. Теперь пошлина за оформление шенгена вырастет с €35 до €80. И увеличатся также сроки.

#новость #эстония

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357 комментариев
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 Igor Chimbur

Ни разу не русофобия и не сегрегация по национальному признаку.

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Kirill Kirillov

А зачем туда рваться, если русофобия и сегрегация? Если мне там не рады, зачем мне туда? Туризм - статья дохода и продвижение национальной истории, культуры и архитектуры. Если им это не нужно - ОК. Если меня в гости не зовут, я не лезу ни в дверь, ни с окно и сто раз подумаю, пойду ли, если позовут. У нас целая категория "страдальщиков", которые любят, чтобы их поущемляли, чтобы было от чего "кипеть разуму возмущённому". Садомазо национальное.

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4 комментария
Невкусно и грустно

Русского с немецким паспортом не пустят? Ой ли? Давай еще сравнение про евреев, как вы любите.

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31 комментарий
Максим Абдрахманов

Как мне кажется русофобия это можно было бы назвать если бы такое вводилось без какой-либо вменяемой причины на это. Допустим если бы не было текущей ситуации с Украиной, то да - такие меры были бы русофобией. А в текущей ситуации я лично вижу в этом логику - страны прибалтии боятся, что после Украины они станут следующими в списке на "денацификацию" или "сссризацию", а поэтому нужно во-первых стараться по-максимуму помогать Украине и во-вторых делать всё чтобы внутри РФ ситуация накалялась. Не выпуская из страны тех кто не доволен текущей властью вполне себе разумно в этом случае: такие воевать за РФ не будут, при этом могут начать потенциальный бунт внутри страны. В общем выгоднее чтобы такие люди были заперты здесь. К тому же запрет на въезд - это потенциальная мера против шпионажа и возможных диверсий. Чёрт, как не посмотри, а определенная логика в этом есть)))

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4 комментария

Комментарий удален модератором

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Kirill Turin

русофобия - боязнь русских.

там не русофобия, там страх что может сделать россия с русскими которые в эстонии - придти и "защитить".

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1 комментарий
Скрытый Потанцевал

а "россиянин" это что, национальность уже ? то есть не врали, лишняя хромосома, челюсть какая-то там специальная, вот это все

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fffggg gggfff

фига проснулся. 30 лет сегрегации и апартеида с не гражданами. а тут порвались. давно надо было закрывать абсолютно все контакты с этими помойками

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Теоретический единорожек88
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Rax034

Так этому Путину! Будет знать!)

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Roman Bogdziievych

Ага, по Украине же сейчас сто тысяч Путинов с оружием в руках шагают. Хватит уже эти сказки про личную ответственность царя рассказывать. Его внешнюю политику большинство россиян поддерживает. И значительная часть россиян эту политику прямо сейчас реализовывают.

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27 комментариев
Alex R

Много кто поддерживает СВО. Против них и вводят запрет.

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26 комментариев
Rabbit Rabbin

Он еще и в Стиме игры не может оплатить лошара!

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Вадим Д.

А не такие они и медленные.

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Alexander Golubev

Возможно они за 2014 год вводят.

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1 комментарий
Pushkareva Ekaterina

Быстрее всех оказались

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Tannim

На самом деле, я не понимаю откуда претензии к Евросоюзу, или к странам Прибалтики.

Открытость мира для россиян, это результат работы как минимум МИД России.

Если границы для россиян закрыли, это очевидно ужасная внешняя политика.

Суть дипломатии в том, чтобы договорится, найти компромиссы, а не тупо угрожать всем.

Если вы хотите попасть туда, куда сейчас вводят запреты, нужно не кричать про русофобию, а для начала поинтересоваться — что хочет от нас Эстония, чтобы нас пускали?

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Забавный химик

У меня лично всего одна претензия - уважаемый Евросоюз, пожалуйста, перестань говорить, что санкции не направлены против всех россиян, а объяви уже, что к нам всем теперь относятся как к бешеным собакам; ну а потом не забудь, уважаемый Евросоюз, посмотреть как изменятся цифры поддержки существующей политики.

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57 комментариев
Sergey

Бро, объясни мне плес, каким образом РФ угрожает прибалтам и зачем нам на них нападать (вроде пока ума хватает не накачиваться оружием)?

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15 комментариев
Тбилисский сверчок

Хотят чтобы мы с ними на 9 мая парад SSовцев проводили

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Lisa Franklin

Но то, что сейчас происходит это не вина обычных людей, не они принимали решения. Даже выбор президента это не выбор народа. Но при это в Европе говорят, что санкции будут бить по верхушке власти, но не по обычным гражданам.

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Короткий нос

А кому-то еще не пофиг на прибалтов, в целом?)
Они, бедняги, так и пыжатся, чтобы их кто-то услышал и заметил. Со стороны, это выглядит именно так.

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Семен Смирнов

Пофиг, но бомбит каждый раз когда читаю

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Igor Novák

Они и своих не хило умеют сегригировать по уровню уколищации. Так что это всего лишь часть общего нарратива. Все идёт по плану.

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Salena_ya

Польша тоже закрылась, а там посольство США, обслуживающее россиян, нет, не всем пофиг. Но может смогут просочиться через Венгрию, как во времена ковида, вроде как внутри шенгенской зоны паспортного контроля уже нет (а щас может и будет)

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8 комментариев
Александр

Все зависит, что вкладывать в суть вопроса.... По идее весь мир это взаимосвязанные сообщества и чем развитие становиться общество - тем больше связь между народами...
А если подходить с точки зрения - все равно на тех, все равно на этих - войны так и будут....
Этот как сосед - вроде не нужен, а вроде работает пожарным и в нужный момент - ох как нужен...

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Romana

Ну да, газ и прочую лабуду покупаем, финансируем Кремль, а простым людям въезд запрещаем. Их борьба.

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Vitaliy Kovalev

Конечно. Они должны о своём населении побеспокоиться, но только не во вред населению России. Это не лабуда?

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Артемий

Как печально, что у красивой, развивающейся страны с хорошими людьми такое омерзительное правительство.

Раньше очень часто катался в Эстонию, Латвию, Литву в качестве туриста, там отличные велодорожки, развитая инфраструктура для занятий различными видами спорта, много эко троп. Дружу с местными, никогда за всё время путешествий не сталкивался с какой-то русофобией. Только видел ее по тв в новогоднем поздравлении их президента...

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Dimitri

Пока СВО не начали и почти каждый день не угрожали захватить Прибалтику, все было ок.

Про омерзительное правительство кому бы говорить.

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5 комментариев
Andrey K

Русофобии тут вагон и маленькая тележка. В моменты таких кризисов срывает покровы и всё это становится очевидным.

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1 комментарий
Igor Novák

После наступления нмп правительства везде омерзительные. Даже те которые не омерзительные, после выигрывания выборов , становятся ещё более омерзительными. После того как в рамках начала НМП все правительства наклали на конституцию ничего хорошего не будет.

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Igor Chimbur

К слову, по статистике у россиян на данный момент около 1 млн действующих шенгенских виз. То есть всё это не более, чем популистские потуги перед избирателями, в надежде набрать политических очков. Рейнсалу и ко обычный обиженный человечек.

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Pushkareva Ekaterina

Это вы сравниваете с населением России. Вам кажется, что 1 млн из 145 млн капля в море и погрешность. Но в Эстонии население 1,3 млн. И представьте, что даже если всего 500 тыс обладателей Шенгена ломанется транзитом через них. Оно им надо? Даже чисто технически (без русофобии).

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19 комментариев
Стабильный диод

Именно! Обычный популизм. Надо поддержать электорат, недовольный экономическим кризисом и сформировать у него в голове идею "Россия виновата". От таких действий кризис внутри страны только более усугубиться от снижения торговли и доходов от туризма. Туда ездило много россиян. Но для обычного человека это не проблема. Миллион мест куда можно поехать.

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Rabbit Rabbin

С одной стороны, эстонцев можно понять. Они злобу копили еще с советских времен. А потом еще часть русскоязычного населения бегало там с флагами России, вместо того чтобы быть патриотами России на территории России. Но с другой стороны, я не понимаю, как закрытие границ всем подряд, решит проблему. В общем, это чисто популистское и эмоциональное решение.

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Краб в маске лося
Они злобу копили еще с советских времен.

Интересно, были ли у них на это какие-нибудь поводы?

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12 комментариев
Rabbit Rabbin

Ты с рождения живешь в историческом доме, ветхом и непризнанном памятнике архитектуры, где немалая часть населения пьет, ругается матом, шыряется наркотиками, обоссывает и обрисовывает свои же подъезды, смотрит телевизор и иногда пи_дит детей с соседнего дома. А управдому на жителей все равно. Он с них стрижет бабло, продавая наркоту и паленое бухло, а в конце фильма вообще едет кукухой и поджигает соседний сарай. А ты маленький человек. У тебя в этом же доме живет семья, друзья. Ты пытался жить по теории разбитых окон, иногда красил стены в подъезде, сажал цветы, но их тут уже обоссывали заново. Ты постоянно участвовал в общедомовых собраниях где пытался выбрать нового управдома. Но все тщетно. А потом друзья управдома начали сажать в подвал всех не согласных. Ты уже уже запланировал уехать, но вдруг карантин. А потом тот самый управдом поехал кукухой и стал всем угрожать жизнью после смерти. И соседние дома построили забор и поставили домофоны, к которым тебе не дадут ключ. Ты спросишь: "А меня то за что?" ..... "А что ты сделал, чтобы твой дом жил по-другому, наркоман?", - скажут тебе в ответ. Знать бы, что будет дальше, но сейчас ты где-то здесь. Ты где-то здесь.

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Вероника Каримова

Вам бы книги писать, а не комменты

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Aaron Waterford

Слушай, ну по такому принципу, можно каждого условного террориста пытаться оправдывать т.к. я уверен, что многие из тех, кто рождается в подобных странах, изначально не хотят заниматься тем, чем занимаются. Справедливости в мире нет, кому то везёт, а кому-то нет)

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4 комментария
Колбас Мармеладович
А ты маленький человек

Их сила в том, что вы признаете их власть и законы. Не задаете лишних вопросов и постоянно оправдываетесь тем, что все приспосабливаются как могут. Вы даже не хотите видеть того, что это не отдельно взятый управдом с поехавшей кукухой, а система. И вы точно такой же приспособленец этой системы, как любой чиновник у власти. Маленький человек с маленькой ролью во всем этом большом спектакле насилия.

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Слегка Придурковатый

Прибалты похожи на Моську из всем известной басни.

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Vitaliy Kovalev

Империя головного мозга детектед. Россия без жижи из земли это бедная страна со средних размеров населением и ничтожной долей реального производства.

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13 комментариев
Dmitriy Mirovodin

Это к вопросу о покупке недвижки в Европе.

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Лёха
>Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, [вам здесь не рады]

@Полина Лааксо А откуда квадратные кавычки. Там вроде бы прямым текстом было сказано "вам здесь не рады"

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Полина Лааксо
Автор

привет! у интерфакса «вас здесь не приветствуют». мне показалось не совсем корректным писать так, как захотелось нам, а ссылаться на интерфакс, у которых слова немного другие :—)

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2 комментария
Bublikov Anton

Немножко грустно за 4500 русских собственников недвижки без ВНЖ и за единую Европу тоже

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Комментарий удален модератором

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Тбилисский сверчок

Расстроен что больше 100 комментариев к новости про ебучую Эстонию

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Ev An

Ну всё, наконец-то война закончится.

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Misha Shilkin
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NoName

Большинство россиян т.н. оппозиционных взглядов, на самом деле имеют просто внутренние симпатии и антипатии, но не гражданскую позицию, и все это время ничего не делали и просто наблюдали за шоу.
Когда было травоядное отношение к митингам и на них никого не винтили, не существовало Росгвардии, в Москве была Болотная и Сахарова, что было бы если бы туда вышло не 100 тыщ человек а 1 миллион, да еще установили бы палаточный городок? Думаю власти пришлось бы искать реальный компромисс и например назначать перевыборы в Думу, а не ждать пока само рассосется.
Но большая часть просто наблюдала за шоу, огромный процент "оппозиционно-настроенных" не ходил на выборы, когда они еще на что-то могли повлиять, при этом, им говорили все это время, что рано или поздно шоу придет и к ним в дом и затронет их жизнь самым непосредственным способом, если сидеть и ничего не делать.
Это абсолютно ничем не отличается от ватанов которые смотрят СВО по телеку как какой-то сериал, но не хотят скинуть даже 100 рублей на помощь добровольцам.

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Aaron Waterford

Что-то у вас всё смешалось - причины, следствия. В результате митингов как раз и ничего не удалось добиться. Как раз после этих митингов и начали закручивать гайки, убили Немцова, начали кошмарить оппозицию и так далее. Причём тут народ? Вышло 100 тыс. - этого вполне достаточно для того, чтобы заставить власть подумать, но там подумать никто не захотел, а потом впоследствии, среднестатистическому работяге просто нецелесообразно было эти митинги посещать т.к. можно было отхватить уголовку. На одном подобном митинге вышло всего 7 человек - и чем это закончилось?)

Дело не в количестве людей, а в количестве растущего напряжения и недовольства в обществе. А учитывая, что бОльшая часть населения - те ватаны, о которых говорите, то всех всё устраивает. Вон, согласно ВЦИОМ 80% поддерживают. Это, конечно, всё нарисовано, но в каждой шутке есть доля шутки. Даже на этом форуме я регулярно встречаю индивидов, которые за слова ответить не могут, но приплетают "8 лет" и подобное.

Поэтому разница есть, и она огромная

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2 комментария
морда наглая

Каких добровольцев? Позвольте уточнить)

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1 комментарий
Dima

В целом да. Да и вообще похер на Эстонию. Проблема что они пытаются давить на весь ЕС а вот внутри страны что хотят то пусть и делают

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Алекс Федоров

Не пойму, чего патриоты так г***ом исходят? Ведь по логике от этого только одни плюсы для России. Наши туристы не поедут на загнивающий запад, а отправятся в благодатный крым / алтай / байкал. Оставят деньги там. Россия только выиграет от этого.

Или неприятно ощущать когда тебя куда-то не пускают? Типа появляется чувство, что ты человек какого-то другого сорта?
Ну что поделать. Нельзя одновременно срать в лифте и требовать, чтобы с тобой здоровались за руку все жильцы дома. Тут только что-то одно.

А те кто вопят "А меня за что, я против войны", ну что поделать. Есть понятие коллективной ответственности. В армии служили? Один накосячил - весь взвод / рота отвечают.

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Естественный Женя

прописные истины

и еще добавлю что уверен более чем, что как раз-таки все всё понимают)) им плевать было с высокой колокольни что делает политруководство россии, лишь бы их не трогали

ситуация изменилась, причем кардинально, из-за отсутствия контроля за действиями властей, эти власти натворили таких бед, что разгребать будут поколениями

так всегда было, так есть и так будет

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Aaron Waterford

Потому что истинных патриотов очень сильно заботит тот факт, что они больше не могут отдыхать в странах прибалтики, очевидно же)))

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Melinda Silver

Вот если бы русские были чёрными, то это называлось бы расизмом.
А так не, да? Вы это считаете нормальным, эстонцы?
Вы играете под дудку путина, ему только такая русофобия на руку.
Долбоёбы

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Analtoy Wasserschlang

Фашисты.

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Геннадий Черкасов

Однако, разве не отошла России часть Эстляндии с Ревелем (Таллин) по Ништадтскому мирному договору "в совершенное непрекословное вечное владение и собственность" (согласно тексту оригинала). Ну, и кроме того, Россия за это заплатила из своей казны выкуп шведам ("короне свейской") - два миллиона талеров (ефимков). Разве этот договор не в силе еще?

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Dmitry Protasov

К той России мы уже никакого отношения не имеем - на большевиках прервалась связь времен.

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Andrey Krasikov

Истония это где?

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Ученик волшебника

По дороге в Европу и другие страны.

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Salena_ya

Рядом с Испанией

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Я никто и звать меня никак

Я вообще не националист и прочее, но вопрос имею.
Что там какая-то смегма трындит?

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Brno

Повезло, что уже успел Эстонию посетить

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finger ganger

А потом удивляются росту рейтинга солнцеликого

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Melinda Silver

ты правда веришь в рейтинги?

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1 комментарий
Andre Macareno

Коммунисты ограждают своих людей от тлетворного влияния запада, тьфу, востока?

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Natalie

Ну а как же иначе: власть представляет население страны. Даже если население при этом прячет как страус голову в песок и повторяет "я не при чем", " я не поддерживаю СVО"

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Алекс Федоров

Вы хотите сказать, что СССР нас обманывал 100 лет, говоря о том, что мы самые умные, талантливые, образованные, трудолюбивые и справедливые во всем мире?

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roboto

Будет смешно если Белорусь закроет въезд для прибалтов, учитывая что они закупают там продукты каждые выходные.

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Игорь Горшков

И бензин, вроде бы.

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2 комментария
Artem Petrenkov

Беларусь, наоборот, недавно разрешила им безвизовый въезд.

И разве в ЕС можно ввозить продукты питания из третьих стран?

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2 комментария
роман долгополов

Какие злые эстонцы!

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Zoringer

+ Латвия, Литва и Польша

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Pavel Pavel

Ну закрыли и закрыли

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Alexey
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Алекс Федоров

А потом сразу домой и в рай.

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Melias

У меня есть знакомый, русский по национальности, у которого есть эстонское гражданство и который живет в Эстонии уже больше 25 лет.
Эстонского языка он не знает и даже не пытается его учить, коренных жителей называет исключительно "чухонцы" и относится к ним как к людям третьего сорта, ну и, само собой, он максимально поддерживает любые начинания РФ-власти. Таких ярых имперцев и патриотов РФ и внутри России редко можно встретить .
И таких как он там немало, насколько я могу судить.
Поэтому когда эстонцы принимают русофобские законы (русофобские без кавычек - они правда такие), то, на мой взгляд, они делают это под влиянием именно таких русских - тех, кого они ежедневно видят в своей стране и рядом с собой. И не я не то чтобы считаю, что это может быть оправданием объективно фашистских действий, но объяснением, лично для меня, они являются точно. Народ очень маленький и практически беззащитный со многих точек зрения, видимо им кажется, что так они могут защититься.

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Панда Ву

Эстонии не стоит беспокоиться за свою безопасность притесняя русских. Бункерные нападают только по выдуманным поводам.

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Вячеслав Эскин

Рабочие визы тоже все?

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Мария Судакова

Нет, написано же, что речь только про туристические. Но рабочие новые просто не выдают. По старым ещё пускают.

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1 комментарий
Александра Лео

Интересно что по поводу РБ. Наверно отождествляют

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Regies Linkas

гражданам рб можно. гражданам рф через границу рб низя

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8 комментариев
Игорь Горшков

А расскажите, просто интересно, почему многие пишут, что это транзит в Европу? Реально было как-то удобнее и дешевле через неё?

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Артём Сергеевич

Ну там легче всего шенген получить было + обычно с того же Питера едешь в финку, потом на пароме в Эстонию, дальше на автобусе до Латвии и т д куда хочешь

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Прибалтика + Финка = дешевые маршруты по Европе. Если закроют, то цена только на билеты станет 1к+.

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1 комментарий
Arsenii

Жители Спб и окрестностей активно гоняли на самолет из Таллина и иных городов.

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3 комментария
Denis

Напрямую в Европу самолёты не летают. У вас вариант либо через условный Стамбул, либо автобусом в прибалтику и оттуда самолетом по Европе. Второе может быть чуть дольше, но обычно дешевле.

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1 комментарий
Salena_ya

Там ещё Польша, Литва и Латвия закрываются

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морда наглая

Закрываясь закрывайся.

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Марта Сапожонкова

И Финляндия возможно тоже скоро будет в этом списке.

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Сергей Бевз

Сообщение удалено

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M-S-R

это значит, что теперь не получится в гости в Эстонию съездить? А визы выдают еще?

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Псков Бурито

Эстониявышла из соства ЕС?

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Nikolay Kenig

Приглашаю всех на огород к соседу пиздить его яблоки! У него ворованные вкуснее!

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Дмитрий

и как это решение коррелирует с шенгенским соглашением? Подозреваю, что никак

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Arsenii

Даже в прежние времена наличие шенгена никак не гарантировало перемещение внутри. Наличие визы было условием необходимым, но не достаточным. Те же немцы очень любили отказывать во въезде по не их шенгенским визам. Пункт про то, что конечно решение о въезде остается за страной въезда был всегда.

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Артем Королев

они потеряют сотни млн долларов в год от туристов, потому что европейцы к ним не едут в принципе. долбоебы

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Arsenii

Ну те же бриты едут "по обмену" в Прибалтику активно дешево побухать и за девками.

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Владимир Попов

Это по-моему называется демократия и равенство

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Максим Степанов

Правительство РФ в ответ введёт новый налог для предпринимателей и очередную маркировку

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Максим Степанов

Наверное это весомо для тех у кого есть родня/бизнес/недвига там, для всех остальных - почему это значимо? Прибалты не экономически не туристически погоду не делают

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Азер Гарягды

Сплошная каша в головах. Причём как у условных сторонников, так и условных противников СВО. Каши, сделанные по соответствующим рецептам.
Я уверен, что рядовым гражданам этих стран по большому счёту фиолетовы решения их собственных правительств. Все заняты своими делами, надо жизнь свою жить. Безусловно и у них каша в голове, медиа пропаганда работает на полную катушку, но всё же люди в основном более разумны, чем их пытаются представить, так что не особо вериться в прямо таки повальную "русофобию".

Но, не вдаваясь глубоко: ну не пускают и не пускают. Ну дороже будет поездить по европам, так цены и вообще растут то на одно, то на другое. Одно существенное место в этом решении - незаконность фактического лишения собственников соответствующей недвижимости в этих странах. Те самые потенциальные 4500 жертв в Эстонии. Возможно, и в других странах Прибалтики сколько-то ещё наберётся и не только в Прибалтике.

Тут, вместо того, чтобы сказать "а я говорил" государству стоит помочь людям объединиться в подачах коллективных исках и, по этим искам предъявлять претензии к соответствующим странам. А если это не будет получаться, то накладывать аресты на имеющиеся у них в РФ или в пределах досягаемости РФ активы. И не важно, насколько это будет соответствовать "международному праву" - очевидно же, что про него сразу забывают, когда надо. Нужно защищать интересы своих граждан, для того государства по идее и задуманы были.

Если смотреть по публикациям, у многих сейчас зреет и требование к власти, пока "тихое", о том, что пора от "симметричных", "асимметричных" и "зеркальных" мер переходить к чему-то более существенному. Очень часто вижу такие призывы. Но тут нужно аккуратно. Не из-за стремления соблюдать букву каких-то там мифических на данный момент международных законов или порядков, а просто, чтобы не навредить себе же.

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Колбас Мармеладович
не особо вериться в прямо таки повальную "русофобию"

Если исходить из того, что значительная часть населения поддерживает политиков и верит телевизору, не верится скорее в обратное.

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Алекс Федоров

А куда подать иск некому абстрактному украинцу, у которого в результате войны уничтожили квартиру и машину? Или который должен был бросить все и уехать куда-нибудь в Польшу, работать на черновой работе, чтобы заработать хоть копейку, чтобы прокормить семью.

Суть этого запрета в том, что им неприятно видеть -
с одной стороны людей, бегущих от войны, у которых погибли родственники, которые лишились всего,
а с другой - путешествующих русских, которые будут жить в гостиницах, вкусно питаться, делать фоточки на фоне достопримечательностей.

Это не понятие денег. Это понятие морали.

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Sergei E

А, может, если сначала у себя победить англо-саксо-жидо-массоно-бандеро-фобию, то и у них русофобия сама отвалится?

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