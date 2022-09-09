Совет ЕС утвердил приостановку упрощённого визового режима с Россией с 12 сентября Статьи редакции
Он действовал с 2007 года.
- Об этом ЕС сообщил в соответствующем заявлении на сайте Совета. Решение уже вступило в силу, но применяться будет с 12 сентября, понедельник.
- Теперь пошлина за оформление шенгенской визы вырастет с €35 до €80, для подачи потребуются дополнительные документы, сроки рассмотрения и выдачи увеличатся, а правила для оформления многократных шенгенов ужесточатся.
- Расторгнуть соглашение об упрощённой выдаче виз россиянам ЕС договорился ещё 31 августа. Упрощённый режим действовал с 2007 года. Полный запрет на их выдачу согласовать не получилось.
- 9 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили, что с 19 сентября закроют въезд для россиян с любыми шенгенскими визами — с некоторыми оговорками.
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Щас начнут кричать "кококо, русофобия, нацизм, фашизм, угнетение".
И ассиметричным ответом вообще отменят визы уже с нашей стороны. Таков путь.
Я так и вижу как весь мир хотел попутешествовать в России, или сбежать от диктаторского несменяемого режима в Германии в свободную и демократичную Россию.
Я про въезд россиян в Европу.
ААААА, типо не вы нам запрещаете, а мы сами не хотим?
Не удивлюсь, если изначально так и планировалось. Месье уже научились разбираться в психологии нашей гопоты.
Масштаб дыры такой, что не заткнёшь.
Надо быть конченными долбанами чтобы так делать
Ща подожди, в комменты будут такие что у тебя кровь из глаз пойдет.
Про пользу СВО для всего мира, про то что нужно целовать жопу русским чтобы те не начали поддерживать войну.
Срач в комментприях объявляется открытым.
Надо уже сделать эти старны частью России и вопрсов не бует. Надоели
Надеюсь это шутка, ибо из-за таких слов русских и не пустят никуда.
Особенно там где они уже и так есть. Как можно выгнать русских из Германии? Это половину народа выгнать.
🤣
Предлагаю для начала, сделать их "непризнанными" государствами.
Они и так уже "непризнанные колонии"
Только не наши..
15 лет действовал упрощённый режим.
Сколько времени понадобилось для его установления и сколько – для закрытия.
Внимание, вопрос: сколько ещё его не будет?
Варианты ответа:
А. Никогда его не будет
Б. Когда-нибудь вернётся
3 Вариант: ждем реинкарнацию перестройки
перестройка что в себя включала?Ускорение, гласность, еще что-то.
Тогда появились выборы как явление, альтернативные СМИ.
Если накачать баблом и другими ресурсами производство еще можно, то гласности чето я не жду.
Еверибади, рок юр бади
4 Вариант: визы вообще отменят
p.s закрыть и приостановить разные понятия: закрыть - т.е разорвали договор обе стороны, а приостановить- мораторий на использование документа
Какая неожиданность! А вот большая часть поддерживающих так называемую СВО (ну те из них, что с загран. паспортом), скорее всего рассчитывали на отмену визового режима с ЕС и США.
Почему нигде не говорится о списке доп.документов, чтобы оценить масштаб ужесточения мер.
Потому что для туристов он не меняется
Просто посмотри какие документы нужны гражданину Афганистана чтобы въехать в ЕС, и получишь ответ ужесточения.
(Шутка, хотя может и нет).
Ответ Б.
- Англия vs Франция 100 лет воевала (100 летняя война), а сейчас туннель сделали :) Вопрос времени.
- Католики vs Протестанты, кровища лилась на всю Европу, и не десяток лет . Сейчас все ок.
так-то газопровод - тоже своего рода туннель. ))
Так то оно да, но мы с вами можем не дожить
Ну теперь то все прекратится, процесс запущен!
Еще 3-и дня в запасе.. можно не торопиться
Начинаем.
The Weeping Song.
https://www.youtube.com/watch?v=TqhOVY58zIo
Ну все, теперь это точно остановит гаранта. Вот увидите
Путешествуйте в РФ, дед создал для этого все условия, вон и кэшбэк вводит периодически 🤭
Так нас, это ж мы во всем виноваты. Даже те, кто не голосовал за ввп.