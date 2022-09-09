Миграция
Полина Лааксо

Совет ЕС утвердил приостановку упрощённого визового режима с Россией с 12 сентября Статьи редакции

Он действовал с 2007 года.

  • Об этом ЕС сообщил в соответствующем заявлении на сайте Совета. Решение уже вступило в силу, но применяться будет с 12 сентября, понедельник.
  • Теперь пошлина за оформление шенгенской визы вырастет с €35 до €80, для подачи потребуются дополнительные документы, сроки рассмотрения и выдачи увеличатся, а правила для оформления многократных шенгенов ужесточатся.

Упрощённый визовый режим даёт привилегированное положение гражданам стран, являющихся надёжными партнёрами ЕС и разделяющих его ценности. <...> Россия же подорвала оказанное ей доверие и растоптала ключевые постулаты международного сообщества.

Вит Ракушан, министр внутренних дел Чешской Республики
  • Расторгнуть соглашение об упрощённой выдаче виз россиянам ЕС договорился ещё 31 августа. Упрощённый режим действовал с 2007 года. Полный запрет на их выдачу согласовать не получилось.
  • 9 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили, что с 19 сентября закроют въезд для россиян с любыми шенгенскими визами — с некоторыми оговорками.

#новость #ес #визы

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36 комментариев
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 Tannim

Щас начнут кричать "кококо, русофобия, нацизм, фашизм, угнетение".

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arty

И ассиметричным ответом вообще отменят визы уже с нашей стороны. Таков путь.

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Tannim

Я так и вижу как весь мир хотел попутешествовать в России, или сбежать от диктаторского несменяемого режима в Германии в свободную и демократичную Россию.

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arty

Я про въезд россиян в Европу.

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Tannim

ААААА, типо не вы нам запрещаете, а мы сами не хотим?

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arty

Не удивлюсь, если изначально так и планировалось. Месье уже научились разбираться в психологии нашей гопоты.

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Птеро Дактиль

Масштаб дыры такой, что не заткнёшь.

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Роман Н.

Надо быть конченными долбанами чтобы так делать

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Tannim

Ща подожди, в комменты будут такие что у тебя кровь из глаз пойдет.

Про пользу СВО для всего мира, про то что нужно целовать жопу русским чтобы те не начали поддерживать войну.

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Alex

Срач в комментприях объявляется открытым.

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Mozzy Haversham

Надо уже сделать эти старны частью России и вопрсов не бует. Надоели

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Tannim

Надеюсь это шутка, ибо из-за таких слов русских и не пустят никуда.

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Светлана Завацкая

Особенно там где они уже и так есть. Как можно выгнать русских из Германии? Это половину народа выгнать.

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Айрат Галиуллин

🤣

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Alex Lowen

Предлагаю для начала, сделать их "непризнанными" государствами.

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Иван Серик

Они и так уже "непризнанные колонии"
Только не наши..

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Вадим Д.

15 лет действовал упрощённый режим.
Сколько времени понадобилось для его установления и сколько – для закрытия.
Внимание, вопрос: сколько ещё его не будет?
Варианты ответа:
А. Никогда его не будет
Б. Когда-нибудь вернётся

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Allestor Klei

3 Вариант: ждем реинкарнацию перестройки

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Tannim

перестройка что в себя включала?Ускорение, гласность, еще что-то.

Тогда появились выборы как явление, альтернативные СМИ.

Если накачать баблом и другими ресурсами производство еще можно, то гласности чето я не жду.

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Allestor Klei

Еверибади, рок юр бади

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Иван Серик

4 Вариант: визы вообще отменят

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Allestor Klei

p.s закрыть и приостановить разные понятия: закрыть - т.е разорвали договор обе стороны, а приостановить- мораторий на использование документа

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Alex Lowen

Какая неожиданность! А вот большая часть поддерживающих так называемую СВО (ну те из них, что с загран. паспортом), скорее всего рассчитывали на отмену визового режима с ЕС и США.

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Ekaterina Afanasyeva

Почему нигде не говорится о списке доп.документов, чтобы оценить масштаб ужесточения мер.

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Andre Macareno

Потому что для туристов он не меняется

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Tannim

Просто посмотри какие документы нужны гражданину Афганистана чтобы въехать в ЕС, и получишь ответ ужесточения.

(Шутка, хотя может и нет).

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Dmitriy Mirovodin

Ответ Б.

- Англия vs Франция 100 лет воевала (100 летняя война), а сейчас туннель сделали :) Вопрос времени.

- Католики vs Протестанты, кровища лилась на всю Европу, и не десяток лет . Сейчас все ок.

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Alex Lowen

так-то газопровод - тоже своего рода туннель. ))

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The cool guy

Так то оно да, но мы с вами можем не дожить

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Андрей Киселев

Ну теперь то все прекратится, процесс запущен!

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Стас
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Псков Бурито

Еще 3-и дня в запасе.. можно не торопиться

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Птеро Дактиль

Начинаем.
The Weeping Song.
https://www.youtube.com/watch?v=TqhOVY58zIo

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ВК

Ну все, теперь это точно остановит гаранта. Вот увидите

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Александр Кудин

Путешествуйте в РФ, дед создал для этого все условия, вон и кэшбэк вводит периодически 🤭

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Gosoo Gosoo

Так нас, это ж мы во всем виноваты. Даже те, кто не голосовал за ввп.

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