Еврокомиссия выпустила рекомендации по выдаче виз россиянам — туристические разрешили рассматривать в последнюю очередь Статьи редакции
Сроки для рассмотрения виз могут увеличить до 45 дней.
- Рекомендации касаются ужесточения оформления виз для россиян в страны-члены ЕС. В частности, в них говорится, что консульства могут отдавать меньший приоритет заявителям, которые едут без «существенной причины» — например, для туризма.
- Срок рассмотрения анкет можно продлить до 45 дней, чтобы тщательнее их проверить. Также можно запрашивать дополнительные документы.
- Государства должны отказать в визе, если у них возникнут сомнения насчёт того, что заявитель действительно покинет ЕС по истечении срока её действия. Если заявителя посчитают «угрозой безопасности», могут отказать или аннулировать уже выданную визу.
- Странам следует воздержаться от выдачи многократных виз с длительным сроком.
- В рекомендациях отмечается, что Евросоюз «остаётся открытым» для некоторых заявителей из России — например, членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.
- 9 сентября 2022 года Совет ЕС утвердил приостановку упрощённого визового режима с Россией с 12 сентября. При этом с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для россиян с любыми шенгенскими визами. Запрет не касается тех, кто приезжает по «гуманитарным причинам».
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Как же все это заебало. И наши и не наши, ебаные гандоны кругом. Дайте нормально жить, суки.
Ну шо, тут опять 200+ комментариев будет?
эта музыка будет вечной :)
Та просто в комитете решили еще и этот ресурс убить походу
вряд ли, чистки целыми ветками прям в реальном времени идут в особо горячие моменты. Просто видимо те кто публикует новости про этот шенген (уже какую по счету) - очень сильно любят поездки по европе и считают этот вопрос волнующим многих (ошибочно кмк).
Турки и арабы ликуют
пусть хоть упьются шампанским , лишь бы цены не особо задрали после такого :)
А чего там делать европейскому туристу?
российскому зато есть чего, жрать/бухать/отдыхать в AI :)
З.Ы. в Турции/Египте дофига и европейцев тоже.
А как Прибалтика и Польша будут контролировать въезд из пределов шенгенской зоны?
Надо читать оригинал, там много интересного:
1) Россиянам могут аннулировать уже выданные визы. Причем перечень причин из разряда: "нам кажется, что вы плохой"
2) Россиянам могут выдать только визы для пребывания в одной стране, которую запрашивает проситель , без перемещения по странам шенгена.
То есть выдавать лишь внутреннюю визу, а не шенген
3) Для журналистов, дессидентов, учащихся и тех, кто едет навестить родственников могут применять упрощенный порядок выдачи визы как по документам, так и по срокам и по fee. Все на усмотрение Консульства.
Так что 45 дней - это вообще не проблема.
Вот одного понять не могу - чего они добиваются. Вернуть домой всех уехавших чтоли?
А какая связь? Они же уже уехали? )
Кайся, Иван. Жди визу, и кайся каждый день. Прочувствуй всё унижение и боль. Ты недостоин того, чтобы посещать наши славные страны Евросоюза. Даже если в 2000 году у тебя не было избирательного права - всё равно кайся. И рождённые в 2022 пусть каются.