Проджект-менеджер Сергей и технический писатель Вероника переехали в Мельбурн в конце октябре 2021 года по приглашению работодателя. Как им живётся на «солнечном континенте» — разузнало издание dev.by.

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Рассказ ведётся от лица героев.

Мы успели открыть визы ещё до пандемии, и тогда их сделали неожиданно для нас быстро, поэтому мы стали спешно закрывать дела в Беларуси и собирать чемоданы. Но тут случилась пандемия, самолёты в Австралию практически не летали, билетов не было на полгода вперёд.

Только в конце 2021-го нам всё-таки удалось поймать два последних билета по цене намного дороже обычной и долететь до Мельбурна.

Общие впечатления

Мельбурн и Сидней — самые популярные города для иммиграции, как внешней, так и внутренней. Это столицы двух самых густонаселённых штатов, где сконцентрирован бизнес, ИТ-компании и университеты. Сидней напоминает больше Нью-Йорк, где все куда-то торопятся. Мельбурн — более спокойный, расслабленный и зелёный город.

Насчёт опасных пауков и змей: в городских условиях их почти невозможно встретить. В дикой природе — вероятность больше, особенно в центральной и северной части Австралии. Мы живём на юге, и ещё ни разу за целый год не видели ни огромных пауков, ни змей.

Попугаи разных видов живут прямо в городе. Источник: предоставлено героями публикации

Сейчас в Австралии конец зимы, которая начинается примерно с конца мая. В июне-июле в Мельбурне всего 9-13 градусов тепла, часто идут дожди и иногда выглядывает солнце. Погода зимой по ощущениям похожа на бабье лето в Беларуси в октябре. Снега в городе и на побережье здесь не бывает — только если поехать вглубь континента.

В летние и весенние месяцы, то есть с ноября по март, тут в среднем приятные +25, хотя бывает и все +35. Про Мельбурн говорят, что у него бывает «четыре сезона в один день»: выходишь из дома летом в шортах — лучше возьми с собой и зонтик, и куртку.

В Австралии своя валюта — австралийский доллар (AUD). По курсу от 10 сентября 2022 года он равен $0,68.

Когда во время локдауна все сидели по домам, то смотрели больше обычного телевизор и читали новости — многие знают про Беларусь, что происходило последние годы. Общую ментальность австралийцев нельзя определить — здесь слишком много национальностей.

По статистике каждый второй житель Австралии имеет хотя бы одного родителя, который родился в другой стране, а трое из десяти жителей приехали сюда сами. Мультикультурность здесь во всем: от множества вариантов английского до кухонь десятков стран мира на одной прогулочной улице.

Но можно сказать, что большинство жителей Австралии — жизнерадостные, очень дружелюбные и счастливые. Они редко куда-то спешат. Люди всегда готовы помочь, поболтать, подружиться.

А ещё меня впечатлило, насколько тут всё компьютеризировано: всё онлайн, через приложения, даже государственные услуги. Пусть иногда с точки зрения человека из ИТ есть вопросы к тому, как они работают. Все твои личные данные хранятся онлайн. Наличными за все время я расплачивалась может один раз: и на рынке, и в пустыне в кафе будет терминал.

А ещё в Австралии не ставят штампов на въезд и выезд из страны, у нас в паспорте нет австралийской визы — она электронная. В аэропорту ты сам печатаешь свой багажный талон в автомате и сдаешь багаж тоже автомату — никаких стоек регистрации.

Центральная станция метро в Мельбурне. Источник: предоставлено героями публикации

Аренда квартиры в Мельбурне

Когда мы прилетели в Мельбурн, всё ещё действовали пандемийные ограничения. Все они повлияли на поиск квартиры: для нас он был стрессовый, поскольку конкуренция была большая и мы многого не знали.

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При аренде квартиры или дома заключается контракт с одним «но»: в случае преждевременного выселения ты должен компенсировать арендодателю убытки за время, оставшееся по договору. Иногда этого можно избежать, но нужно обсуждать все детали с агентом заранее.

Хорошую квартиру по хорошей цене непросто найти, на поиск может уйти от месяца до трёх. Часто для просмотра квартиры, свободной для аренды, есть определённые часы, когда она открыта, — и все потенциальные арендаторы толпой приходят на неё посмотреть. Иногда можно договориться прийти отдельно.

После осмотра квартиры ты подаешь через сайт заявку, документы о трудоустройстве, кредитную историю, историю съёма жилья, и если понравишься владельцу квартиры и агенту, они тебя одобрят, то можно заключать договор. У нас истории не было, поэтому поиск выдался достаточно утомительным.

Здесь принято измерять стоимость аренды за неделю, а не за месяц (платишь всё равно раз в месяц, как везде). Квартира с двумя спальнями и гостиной за неделю стоит от 400 до 600 AUD ($270-400) — в зависимости от района и удаленности от центра.



В новых квартирах чаще всего будут большие окна в пол и рабочий остров на кухне, который разделяет кухню и гостиную. В новых домах принято иметь такое же количество санузлов, сколько и спален. В старых, построенных более десяти лет назад, такое не встретишь. А вообще тут любят жить в доме, чтобы он был с небольшим садом и зоной для барбекю. По стоимости они обычно не сильно дороже квартиры.

Вид на Мельбурн из городского парка. Источник: предоставлено героями публикации

Сдаётся жильё в Австралии почти пустым: самостоятельно надо покупать и мебель и технику. У нас при заезде в квартиру была только кухня, плита и встроенная посудомойка.

Коммунальные платежи у нас состоят в основном из оплаты за электричество: за месяц набегает около 150-180 AUD ($101-121).

Сейчас литр бензина стоит 1,7 AUD ($1,14). Подержанную машину можно купить за 5000 AUD (около $3800) — возрастом десять лет с пробегом чуть более 20 тысяч (если повезет, чаще — всё-таки больше). Она будет в хорошем состоянии, потому что машину используют тут часто только при поездках в магазин за покупками и к родственникам.

Один из парков в городе. Источник: предоставлено героями публикации

Сколько стоят продукты в Автралии

Продуктами мы закупаемся раз в неделю, и на семью из двух человек уходит примерно 200 AUD ($135) в супермаркете. В корзину кладем что-то из мяса, рыбы, а ещё овощи, фрукты, шоколад. Часто покупаем что-то из продуктов на рынках и в специальных лавках, например, овощных.

Хлеб стоит 4 AUD ($2,7), свежеиспеченный в пекарне — от 6 AUD и больше (от $4). Два стейка из обычной говядины — 16-18 UAD ($11-12).

Самое распространенное мясо тут — говядина и баранина. Курица есть, но едят её меньше, чем в Беларуси. А ещё вы нигде здесь не найдете замороженного мяса или рыбы — всё всегда только свежее.

Французские и итальянские сыры привозят из Европы, поэтому они тут дороже, чем местные. Но мы уже привыкли к местному австралийскому, он тоже очень вкусный — например, бри будет стоить около 10 AUD (почти $7) за обычный небольшой кусок.

Иногда мы ходим в простой итальянский ресторан у дома, ужин с двумя блюдами, двумя закусками и двумя бокалами вина тут обходится нам в 120 AUD ($81). В более популярном, туристическом месте можно заплатить до 300 AUD ($200) за похожий набор на двоих. Американо стоит в районе 4-5 AUD ($2-2,5).

Источник: предоставлено героями публикации

Здравоохранение

По прилёте в Австралию на руках должна быть частная медстраховка. За неё начинаешь платить в день пересечения границы. На семейную пару страховка со средним набором опций услуг выходит около 400 AUD в месяц ($270). Страховка покрывает только часть расходов при обращении в медучреждение — 60-80% в зависимости от услуг. Некоторые услуги могут быть бесплатными или идти бонусом.

Лечение в больнице (амбулаторный стационар) страховка покрывает полностью. Но может распространяться и на такие услуги, как лечение у остеопата и даже акупунктуру, услуги психотерапевта и психиатра. Например, сеанс у остеопата стоил 100 AUD ($68), из которых страховка покрыла около 75 AUD.

Из-за COVID-19 тут большая нехватка врачей, поэтому нам рассказывали знакомые, что в приёмном покое больницы можно провести пару часов. К узкому специалисту записываешься заранее, за одну-две недели, как повезёт.

Доходы и налоги в Австралии

Айтишники никак особо не выделены в Австралии: они такие же специалисты с высшим образованием, как и другие. Твоя зарплата будет зависеть от опыта и навыков. И получать ты будешь от 80 до 150 тысяч AUD ($55-102 тысячи) в год в среднем (брутто). Зарплата обычно выплачивается каждые две недели.

В Австралии прогрессирующая налоговая ставка: например, зарабатывая в год 120 тысяч AUD (брутто), на налоги отдашь 30% дохода. Средний доход техспециалиста с высшим образованием — 80-100 тысяч AUD ($54-68 тысяч) в год.

Источник: предоставлено героями публикации

Минусы

Общий уровень цен. Всё, что импортное, завозится либо по морю, либо по воздуху, и цена за такую логистику сказывается на кошельке покупателя.

Технические новинки тут появляются с опозданием. Например, приставку Play Station 5 достать сложно в свободной продаже. Продукты Apple тут дороже, чем в США или Европе. Например, iPhone 13 Pro стоит 2200 AUD ($1500).

Отсутствие центрального отопления. Нельзя прийти после работы в тёплую квартиру. Приходится ждать, пока кондиционер надует теплый воздух за 30-40 минут. Мы решили проблему покупкой «умного» обогревателя.

Язык. Даже с уровнем C1 первое время придется адаптироваться к австралийским особенностям и произношению.

Расстояние. Сейчас на дорогу на европейский континент надо потратить четыре дня (туда-назад), и несколько тысяч долларов на билеты. То есть, чтобы съездить в Минск, надо взять полноценный отпуск на недели три.

Плюсы

В расстоянии есть и плюс: Австралия находится далеко ото всех горячих событий, и хоть люди в нашем окружении здесь всё знают, они меньше об этом говорят. Тут другие проблемы (например, выборы премьер-министра и наводнения в соседнем штате). Поэтому нам, наверное, немного легче.

Связанный с первым плюс: так как это страна мигрантов и приезжих по работе со всех стран мира, здесь нет никакой напряженности из-за цвета твоего паспорта.

Самый главный плюс — в Австралии шикарная природа, и здесь есть всё: океан, горы, леса, пустыни, деревни и небоскребы. Много дикой природы, до которой легко добраться на машине. Каждые выходные ты можешь менять ландшафт и путешествовать, а до океана от нашего дома — пару станций метро.

Путешествия внутри страны очень доступны: билеты на самолёт стоят чуть дороже билетов в театр. Это похоже на маршрутки, где нет никаких проверок и никакого комфорта — похоже на европейские лоукосты. Ещё тут растут все фрукты и овощи, много фермерских хозяйств.

Сейчас для нас этот переезд — больше как приключение. Рано говорить, довольны мы или нет, но плюсов пока больше, чем минусов. Возможно, это лучшее место, чтобы переждать период турбулентности в мире.

Источник: предоставлено героями публикации