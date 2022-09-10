Пара айтишников переехала в Австралию: цены, жильё, впечатления Статьи редакции
Проджект-менеджер Сергей и технический писатель Вероника переехали в Мельбурн в конце октябре 2021 года по приглашению работодателя. Как им живётся на «солнечном континенте» — разузнало издание dev.by.
Рассказ ведётся от лица героев.
Мы успели открыть визы ещё до пандемии, и тогда их сделали неожиданно для нас быстро, поэтому мы стали спешно закрывать дела в Беларуси и собирать чемоданы. Но тут случилась пандемия, самолёты в Австралию практически не летали, билетов не было на полгода вперёд.
Только в конце 2021-го нам всё-таки удалось поймать два последних билета по цене намного дороже обычной и долететь до Мельбурна.
Общие впечатления
Мельбурн и Сидней — самые популярные города для иммиграции, как внешней, так и внутренней. Это столицы двух самых густонаселённых штатов, где сконцентрирован бизнес, ИТ-компании и университеты. Сидней напоминает больше Нью-Йорк, где все куда-то торопятся. Мельбурн — более спокойный, расслабленный и зелёный город.
Насчёт опасных пауков и змей: в городских условиях их почти невозможно встретить. В дикой природе — вероятность больше, особенно в центральной и северной части Австралии. Мы живём на юге, и ещё ни разу за целый год не видели ни огромных пауков, ни змей.
Сейчас в Австралии конец зимы, которая начинается примерно с конца мая. В июне-июле в Мельбурне всего 9-13 градусов тепла, часто идут дожди и иногда выглядывает солнце. Погода зимой по ощущениям похожа на бабье лето в Беларуси в октябре. Снега в городе и на побережье здесь не бывает — только если поехать вглубь континента.
В летние и весенние месяцы, то есть с ноября по март, тут в среднем приятные +25, хотя бывает и все +35. Про Мельбурн говорят, что у него бывает «четыре сезона в один день»: выходишь из дома летом в шортах — лучше возьми с собой и зонтик, и куртку.
Когда во время локдауна все сидели по домам, то смотрели больше обычного телевизор и читали новости — многие знают про Беларусь, что происходило последние годы. Общую ментальность австралийцев нельзя определить — здесь слишком много национальностей.
Но можно сказать, что большинство жителей Австралии — жизнерадостные, очень дружелюбные и счастливые. Они редко куда-то спешат. Люди всегда готовы помочь, поболтать, подружиться.
А ещё меня впечатлило, насколько тут всё компьютеризировано: всё онлайн, через приложения, даже государственные услуги. Пусть иногда с точки зрения человека из ИТ есть вопросы к тому, как они работают. Все твои личные данные хранятся онлайн. Наличными за все время я расплачивалась может один раз: и на рынке, и в пустыне в кафе будет терминал.
А ещё в Австралии не ставят штампов на въезд и выезд из страны, у нас в паспорте нет австралийской визы — она электронная. В аэропорту ты сам печатаешь свой багажный талон в автомате и сдаешь багаж тоже автомату — никаких стоек регистрации.
Аренда квартиры в Мельбурне
Когда мы прилетели в Мельбурн, всё ещё действовали пандемийные ограничения. Все они повлияли на поиск квартиры: для нас он был стрессовый, поскольку конкуренция была большая и мы многого не знали.
При аренде квартиры или дома заключается контракт с одним «но»: в случае преждевременного выселения ты должен компенсировать арендодателю убытки за время, оставшееся по договору. Иногда этого можно избежать, но нужно обсуждать все детали с агентом заранее.
Хорошую квартиру по хорошей цене непросто найти, на поиск может уйти от месяца до трёх. Часто для просмотра квартиры, свободной для аренды, есть определённые часы, когда она открыта, — и все потенциальные арендаторы толпой приходят на неё посмотреть. Иногда можно договориться прийти отдельно.
После осмотра квартиры ты подаешь через сайт заявку, документы о трудоустройстве, кредитную историю, историю съёма жилья, и если понравишься владельцу квартиры и агенту, они тебя одобрят, то можно заключать договор. У нас истории не было, поэтому поиск выдался достаточно утомительным.
В новых квартирах чаще всего будут большие окна в пол и рабочий остров на кухне, который разделяет кухню и гостиную. В новых домах принято иметь такое же количество санузлов, сколько и спален. В старых, построенных более десяти лет назад, такое не встретишь. А вообще тут любят жить в доме, чтобы он был с небольшим садом и зоной для барбекю. По стоимости они обычно не сильно дороже квартиры.
Сдаётся жильё в Австралии почти пустым: самостоятельно надо покупать и мебель и технику. У нас при заезде в квартиру была только кухня, плита и встроенная посудомойка.
Сейчас литр бензина стоит 1,7 AUD ($1,14). Подержанную машину можно купить за 5000 AUD (около $3800) — возрастом десять лет с пробегом чуть более 20 тысяч (если повезет, чаще — всё-таки больше). Она будет в хорошем состоянии, потому что машину используют тут часто только при поездках в магазин за покупками и к родственникам.
Сколько стоят продукты в Автралии
Продуктами мы закупаемся раз в неделю, и на семью из двух человек уходит примерно 200 AUD ($135) в супермаркете. В корзину кладем что-то из мяса, рыбы, а ещё овощи, фрукты, шоколад. Часто покупаем что-то из продуктов на рынках и в специальных лавках, например, овощных.
Самое распространенное мясо тут — говядина и баранина. Курица есть, но едят её меньше, чем в Беларуси. А ещё вы нигде здесь не найдете замороженного мяса или рыбы — всё всегда только свежее.
Французские и итальянские сыры привозят из Европы, поэтому они тут дороже, чем местные. Но мы уже привыкли к местному австралийскому, он тоже очень вкусный — например, бри будет стоить около 10 AUD (почти $7) за обычный небольшой кусок.
Иногда мы ходим в простой итальянский ресторан у дома, ужин с двумя блюдами, двумя закусками и двумя бокалами вина тут обходится нам в 120 AUD ($81). В более популярном, туристическом месте можно заплатить до 300 AUD ($200) за похожий набор на двоих. Американо стоит в районе 4-5 AUD ($2-2,5).
Здравоохранение
По прилёте в Австралию на руках должна быть частная медстраховка. За неё начинаешь платить в день пересечения границы. На семейную пару страховка со средним набором опций услуг выходит около 400 AUD в месяц ($270). Страховка покрывает только часть расходов при обращении в медучреждение — 60-80% в зависимости от услуг. Некоторые услуги могут быть бесплатными или идти бонусом.
Лечение в больнице (амбулаторный стационар) страховка покрывает полностью. Но может распространяться и на такие услуги, как лечение у остеопата и даже акупунктуру, услуги психотерапевта и психиатра. Например, сеанс у остеопата стоил 100 AUD ($68), из которых страховка покрыла около 75 AUD.
Из-за COVID-19 тут большая нехватка врачей, поэтому нам рассказывали знакомые, что в приёмном покое больницы можно провести пару часов. К узкому специалисту записываешься заранее, за одну-две недели, как повезёт.
Доходы и налоги в Австралии
Айтишники никак особо не выделены в Австралии: они такие же специалисты с высшим образованием, как и другие. Твоя зарплата будет зависеть от опыта и навыков. И получать ты будешь от 80 до 150 тысяч AUD ($55-102 тысячи) в год в среднем (брутто). Зарплата обычно выплачивается каждые две недели.
В Австралии прогрессирующая налоговая ставка: например, зарабатывая в год 120 тысяч AUD (брутто), на налоги отдашь 30% дохода. Средний доход техспециалиста с высшим образованием — 80-100 тысяч AUD ($54-68 тысяч) в год.
Минусы
- Общий уровень цен. Всё, что импортное, завозится либо по морю, либо по воздуху, и цена за такую логистику сказывается на кошельке покупателя.
- Технические новинки тут появляются с опозданием. Например, приставку Play Station 5 достать сложно в свободной продаже. Продукты Apple тут дороже, чем в США или Европе. Например, iPhone 13 Pro стоит 2200 AUD ($1500).
- Отсутствие центрального отопления. Нельзя прийти после работы в тёплую квартиру. Приходится ждать, пока кондиционер надует теплый воздух за 30-40 минут. Мы решили проблему покупкой «умного» обогревателя.
- Язык. Даже с уровнем C1 первое время придется адаптироваться к австралийским особенностям и произношению.
- Расстояние. Сейчас на дорогу на европейский континент надо потратить четыре дня (туда-назад), и несколько тысяч долларов на билеты. То есть, чтобы съездить в Минск, надо взять полноценный отпуск на недели три.
Плюсы
В расстоянии есть и плюс: Австралия находится далеко ото всех горячих событий, и хоть люди в нашем окружении здесь всё знают, они меньше об этом говорят. Тут другие проблемы (например, выборы премьер-министра и наводнения в соседнем штате). Поэтому нам, наверное, немного легче.
Связанный с первым плюс: так как это страна мигрантов и приезжих по работе со всех стран мира, здесь нет никакой напряженности из-за цвета твоего паспорта.
Путешествия внутри страны очень доступны: билеты на самолёт стоят чуть дороже билетов в театр. Это похоже на маршрутки, где нет никаких проверок и никакого комфорта — похоже на европейские лоукосты. Ещё тут растут все фрукты и овощи, много фермерских хозяйств.
Сейчас для нас этот переезд — больше как приключение. Рано говорить, довольны мы или нет, но плюсов пока больше, чем минусов. Возможно, это лучшее место, чтобы переждать период турбулентности в мире.
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Старинная шутка: они там вверх ногами не ходят, всё, прекратилось это безобразие? 😀
А может, это мы все тут верх ногами ходим?
Сергей, Вы не из Брисбена? (-: