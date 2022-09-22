Миграция
Полина Лааксо

Латвия отзовёт постоянные ВНЖ россиян с 1 сентября 2023 года Статьи редакции

Чтобы продлить разрешение, надо сдать экзамен на знание латышского языка.

  • Об этом заявило правительство Латвии. Согласно поправкам в иммиграционный закон, граждане России больше не смогут получить визы по работе сроком до одного года — даже если они трудоустроены в Латвии или удалённо работают на компанию, зарегистрированную в странах Организации экономического сотрудничества и развития, или ОЭСР.
  • С 1 сентября 2023 года Латвия также отзовёт все раннее выданные постоянные ВНЖ. Их можно будет продлить, но для этого нужно будет выучить латышский и предоставить соответствующий сертификат. Сделать это придётся до срока истечения ВНЖ.
  • Временные ВНЖ на основании покупки жилья в Латвии или инвестиций в регион продлевать не будут вообще. Исключения сделают для тех, кто едет к семье или нуждается в международной защите, а также если визит будет отвечать национальным интересам страны и гуманитарным целям.
  • 5 августа 2022 года посольство Латвии сообщало, что приостановит приём заявлений на визы от граждан России, но позволит получить их тем, кто едет на похороны близких родственников. Тогда же страна по-прежнему выдавала гуманитарные и долгосрочные рабочие визы. 19 сентября Латвия закрыла въезд для россиян с любым «шенгеном».

#новость #латвия

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123 комментария
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 Alexander Sidorov

У меня случилась серьезная проблема со здоровьем, обращаюсь в Bookimed (они помогают найти топового доктора за границей), говорят, у нас офис в Киеве, вы русский, мы вам не будем помогать. Говорю, ребят, я в Дубае живу и войну ни коим образом не поддерживаю. Ответ: нам все равно. Я как бы все понимаю, но от таких ковровых действий против всех с русским паспортом, на мой взгляд, больше вреда, чем пользы.

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Shoo

Вы, вероятно, просто забыли добавить "мамой клянусь", что бы вам точно поверили наслово, что вы уж точно не поддерживаете ничего из происходящего.

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5 комментариев

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From Siberia to London

Так может в Дубае и стоит поискать, или в Тель-Авиве хотя бы, а не в Киеве?

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1 комментарий
Стерлядка Вяленая
но от таких ковровых действий против всех с русским паспортом, на мой взгляд, больше вреда, чем пользы.

Там пользой и не пахнет) самый настоящий нацизм. Вот самое интересное, когда на алиэкспрессе русские пачками наебывали китайцев, и алиэкспресс в итоге начал споры с РФ юзерами чаще решать в пользу китайцев, потому что к русским доверия не было, наши тут орали, что это мерзко, нельзя так делать, вы чо. А когда западные страны русских добавили в ЧС тупо потому, что страна пошла на фронт и людей не спросила, это норм, правильно делают, так нам всем и надо! Двойные стандарты, блеать)

А вообще запоминайте это. Потому что РФ якобы хоть и воюет со всем западом, а с ВОЗ во всю дружат и все бумажки подписывают о том, что ВОЗ может распоряжаться здравоохранением в РФ. Любящие колоться прививочники во все горло орут, что правильно, это же здоровье, а не политика!!!! Вот и посмотрите на подобные действия. Сильно западные страны о нашем здоровье пекутся или нет?))))

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2 комментария
Константин Пронин

Сложно представить что должно быть в голове у гражданина РФ, решившего получить ВНЖ в Латвии.

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segamega

мозги

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55 комментариев

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Борис Вишневский

До войны это был довольно интересный вариант. за 250к можно было получить ВНЖ. Из альтернатив в ЕС за примерно такую же сумму был Кипр, Мальта и Португалия. Те, кто не хотят жить в вечной жаре на островах по сути выбирали между Португалией и Латвией. Латвия как-то ближе и удобнее: если не рвешь все связи с Россией, то это большой плюс.

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3 комментария
cigale1189

А ты уже на фронте или как обычно с дивана пишешь?

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Дмитрий Ляпунов

логику вашу понимаю, но на самом деле может быть немало адекватных случаев. Человек еще с распада союза мог там всю жизнь прожить.

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2 комментария
roboto

Так это что, всю команду медузы домой отправят?

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Pavel Petel

А этих жалко?

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3 комментария
Roman Moskovskiy

Нет

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Brno

Походу

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Roman

Хуже. Пугачёву с Галкиным отправят.

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Anton Ilabanau
всю команду медузы домой отправят?

гумоснования

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Антон Фень

Специально для них аккурат под 1 сентября построят здание - СМИ "Ясли"

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Minimalist

Знание языка - справедливое требование.

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Владимир Кузнецов

Справедливое только для ПМЖ и гражданства. От временно проживающих это не адекватно требовать.
А вот это вообще зашквар:
"граждане России больше не смогут получить визы по работе сроком до одного года — даже если они трудоустроены в Латвии"

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Nick Nick

Ещё и плюсуют эту хуетень. ВНЖ не гражданство, в упор не понимаю, что справедливого требовать язык от приехавших работать?
Ну и, конечно, почти все правительства прекрасно понимают, что это хуета и на таких условиях никто работать не поедет, поэтому наоборот стараются упростить жизнь тем, кто язык не знает. Ещё и потому, что такие заплатят все налоги, но потом уедут обратно и плюшек с налогов получат сильно меньше.
Хотя вы, наверно, тоже согласны, что "жить, работать и платить налоги в нашей стране, это привилегия!".

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Вадим Д.

«Отлично»: те, кто вложил деньги, поменяв инвестиции на ВНЖ – просто пролетают.
Ну а тем, кто там уже живёт, скорее всего, не составит труда сдать экзамен. Если его не будут проводить местные филологи с целью завалить вообще всех.

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Алексей Никитенко

Обожаю людей, никогда не вчитываются в суть. :)

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Anton Ilabanau

недвижка на ВНЖ всегда была дурной затеей... бешеные деньги за рандомный статус который в любой день могут поменять. как уже повышали мин стоимость несколько раз в той же латвии.
разве что как приятный бонус к покупке дачи в юрмале - это да.
а так куда проще и дешевле было открыть фирму и устроиться туда на работу хотя бы. рабочий внж всегда самый железобетонный. ну был.

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Печенька

Состав власти стран Прибалтики: 50% страх, 50% ненависти. Они так хотят быть не похожи на СССР и России, что гадят честным и простым людям так как и совок. Мерзость

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Влад

Да, вот один в один. Типа нужно показывать лучшее, чтоб они были ориентиром. Но праваки в этих странах только и топятся на истории об оккупации.

Это ведь абсолютно аналогичная история с Россией. И потом они хотят казаться, что они не такие... Да нет же, точно такие же.

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Maksim Razbo

Нормально так развели инвесторов, снимаю шляпу

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Александр Ковтонюк

Бондарчук, ты штоле?)))

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Влад

Суть даже не в том, что такое есть, а в том что это как бы ну с бухты барахты.

На самом деле уже было давно понятно, что прибалтийские страны это один из самых ненадежный вариантов для всего.

И каждый раз приходят фанаты этих государств, и я каждый раз задаю один и тот же вопрос, чем это лучше поведения правительства России, которое точно такое же абсолютно не надёжное и непредсказуемое? Так ведь поступают Европейские страны с европейскими ценностями?

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Олег Ш.

Есть длинный список "чем это лучше".
Но вы здесь, в комментах, на работе, поэтому не буду распинаться.

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1 комментарий
melkiyPadonok

В Турцию езжайте или Грузию , там надёжно , пока им это выгодно ...

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Forgotten Games

Собираешься жить - учи язык. На мой взгляд справедливо, если конечно не будут пытаться заставить забыть родной.

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Иван

Ну так то да, для того, чтобы получить гражданство РФ, необходимо официально подтвердить достаточный уровень владения русским языком и сдать экзамен. Вопрос второй как это соблюдается, но сама процедура присутствует.

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5 комментариев
Владимир Кузнецов

Это что ли справедливо?
"граждане России больше не смогут получить визы по работе сроком до одного года — даже если они трудоустроены в Латвии"

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Павел Лебедев

стартап нужен по сдаче латышского

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Павел Байбахтин

щас все книги аля выучить язык за пять дней раскупят

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1 комментарий

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15 сантиметров в обхвате

Да вообще удивительно что КГБшному боссу молокососу и его своре до сих пор войну не объявили, так со стороны если почитать там уже задвижки не хуже Гитлера, ни одна сходка уже почти не обходится без обобщающей фразы "Коллективный Запад" aka Евреи, и обвинения их во всех бедах, без наездов на него и приписываний ему попыток насолить и уничтожить, а ну и да, попыток отделить себя и какбэ выставить в роли разрушителя сложившегося миропорядка, с благими намерениями ебстессна, ну и вообще логика то рабочая, сломать то что хоть как то работает чтобы потом встать на место "хехемона" и заниматься абсолютно тем же, но уже по доброте душевной

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Сергей Леопольдович

В битве
"Газ и нефть для Европы почти задешево и Адекватное дифференцированное отношение к жителям РФ" победило первое.
Так было, есть и будет.
Все остальное - *(?*?*?*(?* п...шь говорящих голов Европы. Там такие же двуличные создания-политики, как и во всех странах планеты Земля.
Имхо...

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3 комментария
aa

Cтатья капец бред и хаотичный перепост, не вводите людей в заблуждение.

В Латвии ВСЕГДА надо было сдавать язык чтобы получить ПМЖ. Но было исключение - те кто родился в Латвии, но решил отказаться от латвийского гражданства могли получить ПМЖ без сдачи.

Куча русскоязычных людей в латвии быстренько перескочили в русское гражданство (чтобы получать пенсию вторую) и оставили себе ПМЖ без сдачи языка. Вот им теперь говорят "выучите пожалуйста язык".

А вот этот абзац вообще капец "Временные ВНЖ на основании покупки жилья в Латвии или инвестиций в регион продлевать не будут вообще. Исключения сделают для тех, кто едет к семье". В смысле "едет к семье"? Так речь о поездках или ВНЖ? Вы с визами и границей не перепутали?

Короче накопипастили и неумело пытаетесь в кликбейт

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Vladimir Osipov

В статье речь идёт о временном виде на жительство, так что ПМЖ тут не при чём. По сути, никакой вид на жительство теперь не продлить гражданам РФ и РБ без этого экзамена.

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3 комментария
Давно Зареган

Таких как вы бы в каждую тему.

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Roman Kotov

Латвия иди нахуй

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Оля Янко

Не удивительно. Хотя чему в наше время можно удивляться уже.

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Софья Демеш

Кому нужна эта Латвия, пусть сами там и живут

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Bezoblachno

Кому нужны бесполезные танцоры, пусть сами себе фуэту крутят

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Иван Саблин

Надо догадаться ехать в русофобские страны.
Где-то страдает Синюшин пиаривший русофобскую клоаку

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Dmitry Protasov

В Латвии русских 25% живет, если что.

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12 комментариев
segamega

А в РФ узбекам и таджикам надо экзамен сдавать на ВНЖ?

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roboto

Да

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Vitaly Tolstykh

Всем надо. Было бы только для узбеков и таджиков, был бы вопрос

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Борис Вишневский

у Латвии есть программа ВНЖ за недвижимость, где сдавать язык было не надо. а теперь переобуваются

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Владимир Кузнецов

на ВНЖ ничего не надо никогда, это временная виза для приезжих

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Memento Vivere

В целом требования адекватные и за год при желании можно выучить язык для сдачи экзамена. Если намеренно валить не будут, то вполне адекватные требования для людей, которые планируют там жить.

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Red Fox

А немецких антифашистов и евреев видимо нужно было в 39-ом высылать в Германию, у них же немецкие паспорта.

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Птеро Дактиль

Ты удивишься, но де факто так и было.

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Лелик Плотников

«Веселые игры» начались б…..ь

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Ян Тюрин

походу скоро закроют нас здесь и всё

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Кирилл Кириллов

СкайЭнг уже запустил экспресс-курс по изучению латышского языка?

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Птеро Дактиль

Внизапно!!!

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Blackrock

Интересно что с дальнобойщиками, много наших ребят с ВНЖ прибалтийскими работает, они там востребованы

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Gugumot

Ну всё, бутербродов со шпротами теперь не поесть 😭

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Эчис Тюлюш

Честно, такой хуйнёй занимается латвия литва эстония.

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Nickis

О, подкрепление к следующей волне мобилизации. Можно было просто латышских стрелков прислать

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