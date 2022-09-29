Миграция
Полина Лааксо

Финляндия закроет въезд туристам из России в ночь на 30 сентября Статьи редакции

По работе и к семье въехать можно.

  • О решении сообщили на заседании МИД и МВД Финляндии в 13:23 мск. До этого канцелярия президента страны предупреждала: власть примет «принципиальное решение по ограничению на въезд для российских граждан».
  • Пускать в страну будут, например, к близким родственникам, а также по гуманитарным визам, работе и для лечения. Но каждый запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке, сообщила министр внутренних дел Криста Микконен. Более подробные инструкции опубликуют позже 29 сентября.
  • Владение недвижимостью не считается причиной для выдачи виз. По словам представителя пограничного контроля, въехать в Финляндию можно, только если «жильё во владении требует немедленного внимания», но что попадает под это определение — неизвестно. И это послабление не распространяется на тех, кто купил недвижимость после ввода ограничений.
  • По предварительным оценкам газеты Helsingin Sanomat, после ввода новых ограничений количество въезжающих в страну россиян снизится в два раза. Меры будут действовать до особого распоряжения.
  • 8 сентября 2022 года Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили, что закроют въезд для россиян с любыми шенгенскими визами — в том числе выданными третьими государствами. Латвия позже объявила, что вдобавок отзовёт постоянные ВНЖ, не будет продевать временные и выдавать долгосрочные рабочие визы.
  • 9 сентября ЕС приостановил упрощённый визовый режим с Россией, а Еврокомиссия рекомендовала ужесточить выдачу виз тем, кто едет в страны ЕС без «существенной причины» — например, для туризма.
  • 12 сентября МИД Финляндии заявлял, что не будет устанавливать полный запрет на въезд туристов-россиян, как сделали страны Балтии и Польша, поскольку тогдашних ограничений было достаточно — до этого власти вдвое сократили приём визовых заявок. 15 сентября власти добавили, что владение недвижимостью в стране — не повод для выдачи разрешения на въезд, но официально ограничений не вводили.
  • 21 сентября Финляндия сообщила, что рассматривает ввод полного запрета на пропуск россиян, поскольку не хочет быть «транзитом для граждан с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами». С 19 сентября Финляндия оставалась единственной страной ЕС, куда россияне могли въезжать через сухопутную границу.
Источник: Sputnik

#новость #визы #финляндия

2941 просмотров
Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
57 комментариев
Написать комментарий...
 Олег Павлов
не хочет быть «транзитом для граждан с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами»

Да уж, какая тяжкая ноша в текущих реалиях. Дурацкое решение, ощущение, что весь мир по инерции ебнулся

Ответить
Развернуть ветку
Serghei Maveriz

Действительно тяжёлая ноша, которая им нахрен не нужна

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Александр Кудин

А куда ехать, если на всех границах уже мобильные военкомы? Если во всех портах якобы списки

Ответить
Развернуть ветку
Денис Бурков

В военкомат 🤣🤣🤣

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Числа 5 сразу на фронт

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Karl

некоторые посты эти списки просто игнорируют,потому что официального запрета не было

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Невкусно и грустно

Обережно, двери зачиняються, наступна станція ...

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

В этой ситуации понятно и очевидно, кто есть кто. С одной стороны обиженные прибалты, финны и прочие ручные зверьки-популисты. С левацкой повесточкой и наложением коллективной ответственности на 950 тысяч человек — тех, у кого действующий Шенген.
С другой стороны Казахстан, Грузия (открывшая даже наземную границу), которые показывают как надо себя вести в ситуации, с которой столкнулись граждане РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Обиженные тут только россияне что их не пускают

Ответить
Развернуть ветку
Larissa Davidova

"Столкнулись с ситуацией" >.< Вот внезапно.

Ответить
Развернуть ветку
Ватная Корзиночка

Когда (если) все наладится, я больше ни за что не поеду ни в Прибалтику, ни в Финляндию. На море поеду в Грузию, на горнолыжку в Алматы. Надо поддерживать тех, кто помогает, а тех, кто отгородился от бегущих от смерти людей - не поддерживать.
Сам сейчас пишу из Тбилиси, спасибо огромное грузинскому правительству, я это никогда не забуду.

Ответить
Развернуть ветку
Рулон Обоев

Загугли, почему Прибалтика и Польша тебе не рады. Например, найди 17 сентября 1939.

Почему Финляндия, закрылась. Подсказка также в 1939. Только декабрь.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Денис Тихонов

Пора тем кто не успел, уточнять ответственность за пересечение без документов видимо...

Ответить
Развернуть ветку
Портовый Еж

я не турист, я уклонист. Тогда можно?

Ответить
Развернуть ветку
Please be patient ihave autism

Полит убежущее в теории

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Иван Иванов

И Норвегия с шенгенской зоной внезапно стала популярной?

Ответить
Развернуть ветку
Дарин Англов

По работе и к семье.....
В таком случае у каждого причина въезда будет "по работе" , либо " к семье"...

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

ну вы сперва докажите, что у вас жена и годовалый сын в финке — или что трудоустроены в финской компании :—)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
tabularasa
>оставалась единственной

А Норвегия?

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

А Норвегия не страна ЕС

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Полина Лааксо
Автор

спасибо, с ума немного сходим

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ivelevit

Они вообще закрыли выезд на кпп с российской стороны, судя по новостям

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И Финляндия – далеко не последние, к сожалению, в подобных решениях.

Ответить
Развернуть ветку
Megan Porter

времена всплеска сильного ковида закончились,но из за СВО ситуация частично для нас повторяется

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alexey Bannikov

хорошо, а предоставлять убежище для россиян, которые бегут от мобилизации, будут?

Ответить
Развернуть ветку
Рулон Обоев

Спокойно без паники.
Все было изначально, так и задумано.
Спецоперация идет по плану.

Ответить
Развернуть ветку
Портовый Еж

Так, чего там осталось? Нигерия, норм? Кто был, сколько до нее идти?

Ответить
Развернуть ветку
V K

Что с лицом либералы ?

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

ну что тут сказать. Ценности в ЕС не существуют, а Казахстан, Монголию, Армению, и Грузию надо будет всегда поддерживать деньгами, ибо они заслужили. Как говорится, если и платить репарации, то только этим четырем странам

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 57 комментариев
null