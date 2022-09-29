Финляндия закроет въезд туристам из России в ночь на 30 сентября Статьи редакции
По работе и к семье въехать можно.
- О решении сообщили на заседании МИД и МВД Финляндии в 13:23 мск. До этого канцелярия президента страны предупреждала: власть примет «принципиальное решение по ограничению на въезд для российских граждан».
- Пускать в страну будут, например, к близким родственникам, а также по гуманитарным визам, работе и для лечения. Но каждый запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке, сообщила министр внутренних дел Криста Микконен. Более подробные инструкции опубликуют позже 29 сентября.
- Владение недвижимостью не считается причиной для выдачи виз. По словам представителя пограничного контроля, въехать в Финляндию можно, только если «жильё во владении требует немедленного внимания», но что попадает под это определение — неизвестно. И это послабление не распространяется на тех, кто купил недвижимость после ввода ограничений.
- По предварительным оценкам газеты Helsingin Sanomat, после ввода новых ограничений количество въезжающих в страну россиян снизится в два раза. Меры будут действовать до особого распоряжения.
- 8 сентября 2022 года Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили, что закроют въезд для россиян с любыми шенгенскими визами — в том числе выданными третьими государствами. Латвия позже объявила, что вдобавок отзовёт постоянные ВНЖ, не будет продевать временные и выдавать долгосрочные рабочие визы.
- 9 сентября ЕС приостановил упрощённый визовый режим с Россией, а Еврокомиссия рекомендовала ужесточить выдачу виз тем, кто едет в страны ЕС без «существенной причины» — например, для туризма.
- 12 сентября МИД Финляндии заявлял, что не будет устанавливать полный запрет на въезд туристов-россиян, как сделали страны Балтии и Польша, поскольку тогдашних ограничений было достаточно — до этого власти вдвое сократили приём визовых заявок. 15 сентября власти добавили, что владение недвижимостью в стране — не повод для выдачи разрешения на въезд, но официально ограничений не вводили.
- 21 сентября Финляндия сообщила, что рассматривает ввод полного запрета на пропуск россиян, поскольку не хочет быть «транзитом для граждан с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами». С 19 сентября Финляндия оставалась единственной страной ЕС, куда россияне могли въезжать через сухопутную границу.
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Статья дополняется
Да уж, какая тяжкая ноша в текущих реалиях. Дурацкое решение, ощущение, что весь мир по инерции ебнулся
Действительно тяжёлая ноша, которая им нахрен не нужна
А куда ехать, если на всех границах уже мобильные военкомы? Если во всех портах якобы списки
В военкомат 🤣🤣🤣
Комментарий удален модератором
Числа 5 сразу на фронт
некоторые посты эти списки просто игнорируют,потому что официального запрета не было
Обережно, двери зачиняються, наступна станція ...
В этой ситуации понятно и очевидно, кто есть кто. С одной стороны обиженные прибалты, финны и прочие ручные зверьки-популисты. С левацкой повесточкой и наложением коллективной ответственности на 950 тысяч человек — тех, у кого действующий Шенген.
С другой стороны Казахстан, Грузия (открывшая даже наземную границу), которые показывают как надо себя вести в ситуации, с которой столкнулись граждане РФ.
Обиженные тут только россияне что их не пускают
"Столкнулись с ситуацией" >.< Вот внезапно.
Когда (если) все наладится, я больше ни за что не поеду ни в Прибалтику, ни в Финляндию. На море поеду в Грузию, на горнолыжку в Алматы. Надо поддерживать тех, кто помогает, а тех, кто отгородился от бегущих от смерти людей - не поддерживать.
Сам сейчас пишу из Тбилиси, спасибо огромное грузинскому правительству, я это никогда не забуду.
Загугли, почему Прибалтика и Польша тебе не рады. Например, найди 17 сентября 1939.
Почему Финляндия, закрылась. Подсказка также в 1939. Только декабрь.
Пора тем кто не успел, уточнять ответственность за пересечение без документов видимо...
я не турист, я уклонист. Тогда можно?
Полит убежущее в теории
И Норвегия с шенгенской зоной внезапно стала популярной?
По работе и к семье.....
В таком случае у каждого причина въезда будет "по работе" , либо " к семье"...
ну вы сперва докажите, что у вас жена и годовалый сын в финке — или что трудоустроены в финской компании :—)
А Норвегия?
А Норвегия не страна ЕС
спасибо, с ума немного сходим
Они вообще закрыли выезд на кпп с российской стороны, судя по новостям
И Финляндия – далеко не последние, к сожалению, в подобных решениях.
времена всплеска сильного ковида закончились,но из за СВО ситуация частично для нас повторяется
хорошо, а предоставлять убежище для россиян, которые бегут от мобилизации, будут?
Спокойно без паники.
Все было изначально, так и задумано.
Спецоперация идет по плану.
Так, чего там осталось? Нигерия, норм? Кто был, сколько до нее идти?
Что с лицом либералы ?
ну что тут сказать. Ценности в ЕС не существуют, а Казахстан, Монголию, Армению, и Грузию надо будет всегда поддерживать деньгами, ибо они заслужили. Как говорится, если и платить репарации, то только этим четырем странам