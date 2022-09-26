Разработчики видеоигр вывозят сотрудников чартерными рейсами на фоне мобилизации — «Ъ» Статьи редакции
Одна из таких компаний «эвакуировала» порядка 100 работников-мужчин вместе с семьями.
- Об этом рассказала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в индустрии. По словам последних, это не единичная история. Если раньше компании с пониманием относились к личным желаниям айтишников уехать, то теперь считают: не увезти их — значит остаться с «кадровой дырой», говорит один из них.
- Студии, у которых нет возможности массово релоцировать сотрудников, пытаются добиться включения своих фирм в реестр аккредитованных ИТ-компаний. По словам управляющего партнёра юридической конторы ЭБР Александра Журавлёва, после объявления о мобилизации количество таких обращений «выросло в разы».
- Разработчики, уже зачисленные в реестр, могут попробовать освободить от призыва отдельных сотрудников, отмечает Журавлёв. Но другие источники говорят: существенная часть работников игровой отрасли «даже теоретически не сможет получить обещанные брони», поскольку для этого нужно профильное образование в ИТ, а его нет у двух третей штата — художников, дизайнеров и менеджеров. Вряд ли могут рассчитывать на отсрочку также ИП и самозанятые.
- Впрочем, как сообщают собеседники «Ъ», на фоне мобилизации россиян вызвались трудоустроить некоторые иностранные компании, которые раньше от этого отказывались. Какие именно — не сообщается.
- 23 сентября Минобороны уточнило список категорий, которые не попадут под мобилизацию. Это, помимо прочих, айтишники из аккредитованных ИТ-компании, операторы связи, работники центров обработки данных, работники «системообразующих организаций в сфере информации и связи.
- 24 сентября глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев попросил Минобороны отменить освобождение от мобилизации для большинства ИТ-специалистов.
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Крысы и предатели родины. Служба бы им точно не помешала. Я видел эти помещения, где они сидят - одни выглядят как ботаники, другие ходят с бабскими причёсками. В стране категорически не хватает нормальных мужчин. Потом не удивляйтесь, если все бабы лезбухами станут
С регистрацией!
10 дней аккаунт отлеживался ради одной статьи)
P.S А не, он в 3 статьях был
из окопа пишешь?
Если бы) Не удивлюсь если это «ботаник» с «бабской прической» сидит в вонючем кабинетике и выполняет план по комментам за шапку сухарей.
Не вижу ничего смешного. Сейчас в стране сложно встретить мужчину, который не красит ногти, не носит бабскую прическу, не носит серьги и т.д. Если так дальше пойдет, то традиционные ценности вымрут. Будут только одни извращенцы и фетишисты. А служба из них это дерьмо выбьет
Иди служи в чем проблема, оставь нормальных адекватных людей с головой в покое
Бедняга, как же тебя твой отец и одноклассники чмырили за то что ты был "бабой" в детстве, что теперь ты это выливаешь на головы остальных. Сочувствую :(
Можно поинтересоваться — вы почему ещё не на фронте?
Все пытаются любым способом защитить свой бизнес и это нормально. Только вот получится ли – вопрос.
Какой бизнес? От которого они получают три копейки? Патриотизм должен стоять выше всякого бизнеса, божественное отношение к которому навязал запад
надеюсь ты уже в окопах, поцреот
Все разваливается на глазах собственно
Дыра будет размером с «гаргантюа»
благодаря Фадееву нехватка ит- специалистов увеличится
А какой смысл? Выезд, не освобождает от мобилизации. Если не явился по повестке, то в тюрьму. Отключат все карточки, пенсию аннулируют, недвижку конфискуют
Карточки или свобода? Свобода!
Пенсия или свобода? Свобода!
Недвижка или свобода? Свобода!
Пенсии для них, конечно, особенно актуальны.