Миграция
Полина Лааксо

Разработчики видеоигр вывозят сотрудников чартерными рейсами на фоне мобилизации — «Ъ» Статьи редакции

Одна из таких компаний «эвакуировала» порядка 100 работников-мужчин вместе с семьями.

  • Об этом рассказала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в индустрии. По словам последних, это не единичная история. Если раньше компании с пониманием относились к личным желаниям айтишников уехать, то теперь считают: не увезти их — значит остаться с «кадровой дырой», говорит один из них.
  • Студии, у которых нет возможности массово релоцировать сотрудников, пытаются добиться включения своих фирм в реестр аккредитованных ИТ-компаний. По словам управляющего партнёра юридической конторы ЭБР Александра Журавлёва, после объявления о мобилизации количество таких обращений «выросло в разы».
  • Разработчики, уже зачисленные в реестр, могут попробовать освободить от призыва отдельных сотрудников, отмечает Журавлёв. Но другие источники говорят: существенная часть работников игровой отрасли «даже теоретически не сможет получить обещанные брони», поскольку для этого нужно профильное образование в ИТ, а его нет у двух третей штата — художников, дизайнеров и менеджеров. Вряд ли могут рассчитывать на отсрочку также ИП и самозанятые.
  • Впрочем, как сообщают собеседники «Ъ», на фоне мобилизации россиян вызвались трудоустроить некоторые иностранные компании, которые раньше от этого отказывались. Какие именно — не сообщается.
  • 23 сентября Минобороны уточнило список категорий, которые не попадут под мобилизацию. Это, помимо прочих, айтишники из аккредитованных ИТ-компании, операторы связи, работники центров обработки данных, работники «системообразующих организаций в сфере информации и связи.
  • 24 сентября глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев попросил Минобороны отменить освобождение от мобилизации для большинства ИТ-специалистов.
Право
Маша Цепелева
Минцифры выпустило рекомендации для сотрудников ИТ-компаний, операторов связи и СМИ, претендующих на отсрочку Статьи редакции

Советы ведомства для тех, кто уже получил повестку.

Источник: «Пикабу»

#новость #мобилизация

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Daniel Ferreira

Крысы и предатели родины. Служба бы им точно не помешала. Я видел эти помещения, где они сидят - одни выглядят как ботаники, другие ходят с бабскими причёсками. В стране категорически не хватает нормальных мужчин. Потом не удивляйтесь, если все бабы лезбухами станут

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Краткий паук например

С регистрацией!

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Пешка Комитета

10 дней аккаунт отлеживался ради одной статьи)
P.S А не, он в 3 статьях был

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Vlad

из окопа пишешь?

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Краткий паук например

Если бы) Не удивлюсь если это «ботаник» с «бабской прической» сидит в вонючем кабинетике и выполняет план по комментам за шапку сухарей.

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Daniel Ferreira

Не вижу ничего смешного. Сейчас в стране сложно встретить мужчину, который не красит ногти, не носит бабскую прическу, не носит серьги и т.д. Если так дальше пойдет, то традиционные ценности вымрут. Будут только одни извращенцы и фетишисты. А служба из них это дерьмо выбьет

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Интенсивный бас

Иди служи в чем проблема, оставь нормальных адекватных людей с головой в покое

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Краткий паук например
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Заинтересованный кавалер

Бедняга, как же тебя твой отец и одноклассники чмырили за то что ты был "бабой" в детстве, что теперь ты это выливаешь на головы остальных. Сочувствую :(

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Pushkareva Ekaterina

Можно поинтересоваться — вы почему ещё не на фронте?

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Вадим Д.

Все пытаются любым способом защитить свой бизнес и это нормально. Только вот получится ли – вопрос.

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Daniel Ferreira

Какой бизнес? От которого они получают три копейки? Патриотизм должен стоять выше всякого бизнеса, божественное отношение к которому навязал запад

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Vlad

надеюсь ты уже в окопах, поцреот

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Интенсивный бас

Все разваливается на глазах собственно

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Алекс И

Дыра будет размером с «гаргантюа»

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Jill Can

благодаря Фадееву нехватка ит- специалистов увеличится

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Портовый Еж

А какой смысл? Выезд, не освобождает от мобилизации. Если не явился по повестке, то в тюрьму. Отключат все карточки, пенсию аннулируют, недвижку конфискуют

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Andy Avramenko

Карточки или свобода? Свобода!
Пенсия или свобода? Свобода!
Недвижка или свобода? Свобода!

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Pushkareva Ekaterina

Пенсии для них, конечно, особенно актуальны.

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Портовый Еж
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