Аэропорт Тюмени подтвердил, что получил из военкоматов списки невыездных россиян — им нужно получать спецразрешение Статьи редакции
Такие списки получили многие аэропорты, сообщали источники The Bell.
- Военкомат передаёт в пограничное управление списки россиян, которым ограничен выезд за границу, сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино местному изданию 72.ru.
- Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка — разрешение на выезд от военкомата по месту прописки. На рейсы внутри страны это требование не распространяется.
- О том, что на погранпереходы в аэропорты поступили списки подлежащих мобилизации россиян 26 сентября 2022 года, рассказали источники The Bell в авиаотрасли. По данным издания, речь идёт не о всех военнообязанных, а о мужчинах, на которых уже выписаны повестки или мобилизационные предписания.
- 24-25 сентября источники нескольких изданий рассказали, что российские власти рассматривают закрытие границ для военнообязанных сразу после референдумов в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Но по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решение о закрытии границ для граждан, подходящих для мобилизации, пока не принималось.
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Крепостное право вроде отменили, нет?
Где? Когда?! В Англии - да, отменили, давно уже. У нас тоже вроде пытались в 1861-м, но где-то что-то напутали.
Может челобитную царю написать?
Всё новое, это хорошо забытое старое
Спец.разрешение? А такое возможно? 😟
У нас с приставкой «спец» – всё что угодно возможно 👆🏻
Для гандонов типа пропагандонов и т д всё возможно.
Я понял, это лазейка для спец.сыночков
А вот и списки невыездных подъехали. И, судя по всему, они довольно обширны: мужчины от 18 до 50 лет, возможно есть ещё пара уточнений.
Судя по чему? Расскажите уж всем чем вы руководствуетесь, делая такие заявления.
С регистрацией!
Когда нет аргументов - переходи на личности
Ну да, у Вас же аргументов масса.
Это же не я заявляю, что списки обширны, а вы. Вот и аргументируйте.
Да сложить 1+1 это высшая математика
Судя по тому, что мужчинам призывного и мобилизационного возраста, коих весьма немало.
А где вы прочитали, что ограничили выезд всем мужчинам призывного возраста?
А списки можно в "студию"? С уточнениями? Мужчин дохуя от 18 до 50.
Есть образец разрешения на выезд от военкомата по месту прописки? Бизнес-план созрел.
Конечно при текущей ситуации поверишь во что угодно, но давайте включим голову:
Согласно озвученной информации мобилизовать собираются 300к человек
И что в Аэропорту Тюмени есть список из 300к человек?
Этот список на 300к человек так оперативно был составлен за 6 дней из которых 2 выходных?
Извините, но не верю.
PS Или таки распространяемые в телеге списки - правда?))
Или не факт что правда,но именно ими руководствуется Тюменский Аэропорт??
Очевидно списки по тем, кому выписали повестку. Причем в тюменском аэропорту, вероятно, списки именно из тюменских военкоматов. Но не факт. Возможно уже есть электронные списки для всех кпп
Если сказать, что у вас спецвыезд и спецпоездка зарубеж, то пропустят. Со "Спец" можно все
Усы, лапы и хвост - вот мои документы!
Спецусы, спецлапы и спецхвост - вот мои спецдокументы!
Спецпропуск этому господину!
Ну что, крепостной, налоги платить не забывай
Смотрите, господа, заскринят. Потом даже штрафбатом не отмоетесь)
Куда комментарий пропал
Закрытие и не будет. По классике частичное закрытие.
Еще год назад, запрет могли поставить только по решению суда или уголовке. Сейчас беззаконие какое-то и не говорю про чвк, это вообще за гранью.
T.me/prizivanetrus обращайтесь ребята помогут