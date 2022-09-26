Миграция
Защитный фитиль

Аэропорт Тюмени подтвердил, что получил из военкоматов списки невыездных россиян — им нужно получать спецразрешение Статьи редакции

Такие списки получили многие аэропорты, сообщали источники The Bell.

  • Военкомат передаёт в пограничное управление списки россиян, которым ограничен выезд за границу, сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино местному изданию 72.ru.
  • Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка — разрешение на выезд от военкомата по месту прописки. На рейсы внутри страны это требование не распространяется.
  • О том, что на погранпереходы в аэропорты поступили списки подлежащих мобилизации россиян 26 сентября 2022 года, рассказали источники The Bell в авиаотрасли. По данным издания, речь идёт не о всех военнообязанных, а о мужчинах, на которых уже выписаны повестки или мобилизационные предписания.
  • 24-25 сентября источники нескольких изданий рассказали, что российские власти рассматривают закрытие границ для военнообязанных сразу после референдумов в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Но по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решение о закрытии границ для граждан, подходящих для мобилизации, пока не принималось.

#новость

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32 комментария
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 Вася Пражкин

Крепостное право вроде отменили, нет?

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Вадим Д.

Где? Когда?! В Англии - да, отменили, давно уже. У нас тоже вроде пытались в 1861-м, но где-то что-то напутали.

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Вася Пражкин

Может челобитную царю написать?

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Salena_ya

Всё новое, это хорошо забытое старое

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Айрат Галиуллин

Спец.разрешение? А такое возможно? 😟

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Вадим Д.

У нас с приставкой «спец» – всё что угодно возможно 👆🏻

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Андрей Максименков

Для гандонов типа пропагандонов и т д всё возможно.

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Айрат Галиуллин

Я понял, это лазейка для спец.сыночков

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Роман Тютюнов
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Вадим Д.

А вот и списки невыездных подъехали. И, судя по всему, они довольно обширны: мужчины от 18 до 50 лет, возможно есть ещё пара уточнений.

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71
судя по всему, они довольно обширны

Судя по чему? Расскажите уж всем чем вы руководствуетесь, делая такие заявления.

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Вадим Д.

С регистрацией!

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71

Когда нет аргументов - переходи на личности

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Вадим Д.

Ну да, у Вас же аргументов масса.

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71

Это же не я заявляю, что списки обширны, а вы. Вот и аргументируйте.

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Мурад Муртазалиев

Да сложить 1+1 это высшая математика

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Вадим Д.

Судя по тому, что мужчинам призывного и мобилизационного возраста, коих весьма немало.

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71

А где вы прочитали, что ограничили выезд всем мужчинам призывного возраста?

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Андрей Максименков

А списки можно в "студию"? С уточнениями? Мужчин дохуя от 18 до 50.

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Слегка Придурковатый

Есть образец разрешения на выезд от военкомата по месту прописки? Бизнес-план созрел.

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Андрей Захаров

Конечно при текущей ситуации поверишь во что угодно, но давайте включим голову:

Согласно озвученной информации мобилизовать собираются 300к человек

И что в Аэропорту Тюмени есть список из 300к человек?
Этот список на 300к человек так оперативно был составлен за 6 дней из которых 2 выходных?

Извините, но не верю.

PS Или таки распространяемые в телеге списки - правда?))
Или не факт что правда,но именно ими руководствуется Тюменский Аэропорт??

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Иван

Очевидно списки по тем, кому выписали повестку. Причем в тюменском аэропорту, вероятно, списки именно из тюменских военкоматов. Но не факт. Возможно уже есть электронные списки для всех кпп

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Data Ardbelava

Если сказать, что у вас спецвыезд и спецпоездка зарубеж, то пропустят. Со "Спец" можно все

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Слегка Придурковатый

Усы, лапы и хвост - вот мои документы!

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Слегка Придурковатый

Спецусы, спецлапы и спецхвост - вот мои спецдокументы!

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Data Ardbelava

Спецпропуск этому господину!

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Zamir Saidov

Ну что, крепостной, налоги платить не забывай

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Alan Kalaev

Смотрите, господа, заскринят. Потом даже штрафбатом не отмоетесь)

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Elprofessor

Куда комментарий пропал

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Мурад Муртазалиев
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решение о закрытии границ для граждан

Закрытие и не будет. По классике частичное закрытие.

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Дарья Смолякова

Еще год назад, запрет могли поставить только по решению суда или уголовке. Сейчас беззаконие какое-то и не говорю про чвк, это вообще за гранью.

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Elprofessor

T.me/prizivanetrus обращайтесь ребята помогут

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