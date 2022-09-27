Миграция
Израильский череп

Минимум 194 тысячи россиян уехали в Грузию, Казахстан и Финляндию с 21 сентября Статьи редакции

Выехали минимум почти 90 тысяч.

  • По данным МВД Казахстана, с 21 сентября 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию, в страну въехали около 98 тысяч россиян. За это же время выехали 64,2 тысячи граждан России.
  • В МВД Грузии сообщили, что в страну попали более 53 тысяч россиян. Ежедневно границу переходят около 10 тысяч человек, что на 40-45% больше, чем до 21 сентября, приводит BBC слова главы ведомства Вахтанга Гомелаури. Он добавил, что примерно 60% из прибывших россиян уже покинули страну, и пока нет оснований закрывать границу с Россией.
  • По подсчётам «Бумаги», в Финляндию приехали минимум 37 тысяч человек. По данным погранслужбы страны, с 21 по 26 сентября с восточной границы въехали около 43 тысяч россиян, выехали там же — 22,6 тысяч.
  • BBC также приводит данные пограничного агентства Евросоюза Frontex. Согласно ему, за последнюю неделю в ЕС въехало 66 тысяч россиян — примерно на 30% больше, чем неделей ранее. Всего с конца февраля 2022 года через сухопутные границы ЕС въехали 1,3 млн россиян, вернулись в Россию — 1,27 млн.

#новость

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119 комментариев
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 Denis

Казахстану лучи любви. Страна оказалась более европейской, чем сама европа

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Sever

Просто руководству КР понятно стало про зимние беспорядки и кто там подстрекал. Вот и шарахнулись от полоумного хоббита. Токаев молодец. Не очканул.

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1 комментарий
Allestor Klei

Ахуеть, этож считай население города где я родился. Не миллион, но ударит по экономике сильно

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Алeкcандр Блoxин

Особенно, учитывая, что уехали одни из самых прогрессивных.

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18 комментариев
Александр Иванов

Или не ударит. Одно из двух.

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LMA

Скоро ещё жён, детей, родителей подтянут

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Olga RRR

Это всего лишь следствие. По экономике ударит не это. И даже не просто ударит.

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Максим Попов

О, да уезжают работяги... (нет)

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Arnold Kristonsen

Ну то есть Саратов полным составом свалил, и это еще Турция благоразумно молчит, да и усатый тоже.

В итоге население крупного города как языком корова слизала - минус налоги, минус потребление, минус создание дополнительной ценности для экономики. И это же не нищие уехали, и наш хилый средний класс.

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Igor Malkov

да уж компенсация все решит...

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Игорь Пронин

Нейросетка, аль живой?

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1 комментарий
Wega

где вы были 8 лет? )

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Ленинградский кофе

привет пидор

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Natasha Starikova

Очередной толстый тролль из десанта tj? Дата регистрации 27.09.2022. Как же вы достали!

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Антон piter

А сколько там в Грузии уже россиян? Не нарушаются ли там, случайно, права русскоязычного населения?

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Александр Иванов

Лучше ебануть по Тбилиси?

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6 комментариев
Arsenii

И заодно права секс-меньшинств.

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5 комментариев
дискотека 80-х

Статью не читал, сразу в комменты? ))

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3 комментария
Grandzlo

А где они жить будут? Даже в Москве не сдаётся 53000 квартир? Итак уже по 2000$ квартиры сдают там…

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1 комментарий
Антон Штадлер

Это же ещё часть из тех 300К, кого должны призвать. Значит списки снова расширят

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Антон piter

Думаю, что там пересечение не очень большое и большинству итак повестка не грозила...

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12 комментариев
Волоцкой Дмитрий

300 к существуют только на словах, а за них некие лица не отвечают. Это так, вдруг вы забыли

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Arsenii

Это несколько процентов из тех, кто потенциально попадает под мобилизацию.

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Александр Иванов

И тебя пригласят, не переживай. Все там будем.

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дискотека 80-х

Инсайдеры из Грузии рассказывают, что у них сейчас катастрофический дефицит всего, цены в магазинах заоблачные, русских понаехало овер до фига и ночуют иногда даже на улицах.

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Нервный будильник

Булшит, сейчас в Тбилиси — ничего такого нет.

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6 комментариев
Борис Вишневский

Какой-то вброс, живу в Тбилиси, по крайней мере насчет дефицита и цен подтвердить не могу. Цены на продукты тут уже после февраля были выше, чем в России, дефицита нет, был сегодня в агрохабе и карефоре - все есть, цены обычные. Недвижка взлетела, да, но это и понятно

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1 комментарий

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Нервный будильник

Что-то точно случилось.

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Александр Кудин

Там уже ставят на границе мобильные военкоматы)

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дискотека 80-х

Уже поставили. Работают вовсю.

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Идрис Идрис

Самые умные и шустрые. Дай им бог. А нам, оставшимся, будет давать престарелый Сатана

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Андрей Кириллов

Забыли добавить статистику по уехавшим в Монголию. Да и Турцию/Армению/Киргизию забывать не надо.

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From Siberia to London

А если б россияне не были такими баранами, то с Февраля такими темпами могли уехать ВСЕ, кроме мусаров и всякой нечисти.

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Саратовский Гоша

Так народ нищий. Были бы деньги все уехали.
Наверно поэтому Государство вас все эти годы готовило к этому

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Во влажных фантазиях каких-нибудь общечеловеков разве что страну могут покинуть больше половины населения. Да даже больше десятой части невозможно. Ну если только у тебя не условное Монако или Лихтенштейн (и то под вопросом).

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роман долгополов

А где тут чел с претензией к журналистам?Или он только в одну сторону негодует))
Выехало 190 тыс а вьехало в Россию сколько?
Если как в Казахстан выехало 90 а вьехало 60,то совсем цифры ни о чем не говорят

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Семен Смирнов

Там рядом в популярном чел негодует про желтые заголовки в нелегкое время))))

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1 комментарий
Андрей Васильев

Только вьехало не обязательно в РФ. Ой как далеко не обязательно

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Слегка Придурковатый

Вот если просто смотреть с позиции государства. У тебя всё хуёво, контрактники не справляются, последние недели пиздец - нужна новая кровь. Ну вот как в таких условиях можно вводить т.н. частичную мобилизацию, не закрывая границы?

Это ещё раз говорит о том, насколько всё, несмотря на вроде бы как построенную вертикаль власти, хуёво.

Просрано почти уже всё. А что не просрано, так об этом просто ещё неизвестно. Хехе.

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Memento Vivere

Бункерный никогда не держал в стране тех, кто не согласен с ним. Это, можно так сказать, часть его политики.
Но даже если предположить, что погонишь ты всех этих людей на войну, то вреда ведь больше будет. Никто из них не хочет умирать за банановые республики, поэтому они первым же делом займутся дезертирством или сдадутся в плен.

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3 комментария
Антон piter

Всё правильно сделали. Стравили пар из самых больших пацифистов, чтобы не хулиганили на антивоенных выступлениях. В итоге, кроме детворы на Арбате и Дагестана никто не протестует. Ну и понятно, что, в отличии от первой волны эмиграции, из этой вернётся ещё больше, как только ситуация нормализуется. Ну или когда деньги кончатся.

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6 комментариев
vsv dbdb db

Похуй

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восемнадцать из 30

Почти два моих города уехало

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Александр Иванов

Деревни наверное все таки.

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1 комментарий
Gen Tech
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Андрей Волхонский

Спаслись.

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maximus
Выехали минимум почти 90 тысяч.

выехали != вернулись, поэтому, интересно было бы их тоже посчитать. Выехать из Казахстана можно в Грузию, например

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Dmitry Polyanovsky

Это ничего не изменит, призовут не этих, так другиз, запас большой. Там тела нужны, а качество никого не интересует. Сказали призвать, на местах призывают и отчеты в центр, мол план выполнен

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Janis Chilov

«Так бы вы никогда в жизни не решились». Кремль призвал россиян благодарить Путина за ускоренную релокацию

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Рядовой Макс

Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Турция и т.п. не нужно подсчитывать... Также есть граница с Норвегией и туда пускают по шенгену - тоже в подсчет не пошло.

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Скрытый Потанцевал

а что там по сим-картам, вернулось-то наверняка больше чем выехало

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Максим Попов

Самое "лучшее" место для образования ребёнка: Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Турция, ага.
"Теоретически меня могут призвать, хотя я никогда не служил, но я мужик, поэтому слушаем меня, уезжаем куда я скажу, там разберёмся"...

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Дмитрий Струков

Не поверишь, но в Алании (небольшой гоород в турции) в частной русской школе программа сильнее чем у в нашем лицее. Как раз сравниваем куда ребенка пристроить.

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