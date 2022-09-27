Минимум 194 тысячи россиян уехали в Грузию, Казахстан и Финляндию с 21 сентября Статьи редакции
Выехали минимум почти 90 тысяч.
- По данным МВД Казахстана, с 21 сентября 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию, в страну въехали около 98 тысяч россиян. За это же время выехали 64,2 тысячи граждан России.
- В МВД Грузии сообщили, что в страну попали более 53 тысяч россиян. Ежедневно границу переходят около 10 тысяч человек, что на 40-45% больше, чем до 21 сентября, приводит BBC слова главы ведомства Вахтанга Гомелаури. Он добавил, что примерно 60% из прибывших россиян уже покинули страну, и пока нет оснований закрывать границу с Россией.
- По подсчётам «Бумаги», в Финляндию приехали минимум 37 тысяч человек. По данным погранслужбы страны, с 21 по 26 сентября с восточной границы въехали около 43 тысяч россиян, выехали там же — 22,6 тысяч.
- BBC также приводит данные пограничного агентства Евросоюза Frontex. Согласно ему, за последнюю неделю в ЕС въехало 66 тысяч россиян — примерно на 30% больше, чем неделей ранее. Всего с конца февраля 2022 года через сухопутные границы ЕС въехали 1,3 млн россиян, вернулись в Россию — 1,27 млн.
4636 просмотров
Казахстану лучи любви. Страна оказалась более европейской, чем сама европа
Комментарий удален модератором
Просто руководству КР понятно стало про зимние беспорядки и кто там подстрекал. Вот и шарахнулись от полоумного хоббита. Токаев молодец. Не очканул.
Комментарий удален модератором
Ахуеть, этож считай население города где я родился. Не миллион, но ударит по экономике сильно
Особенно, учитывая, что уехали одни из самых прогрессивных.
Или не ударит. Одно из двух.
Скоро ещё жён, детей, родителей подтянут
Это всего лишь следствие. По экономике ударит не это. И даже не просто ударит.
О, да уезжают работяги... (нет)
Ну то есть Саратов полным составом свалил, и это еще Турция благоразумно молчит, да и усатый тоже.
В итоге население крупного города как языком корова слизала - минус налоги, минус потребление, минус создание дополнительной ценности для экономики. И это же не нищие уехали, и наш хилый средний класс.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
да уж компенсация все решит...
Нейросетка, аль живой?
где вы были 8 лет? )
привет пидор
Очередной толстый тролль из десанта tj? Дата регистрации 27.09.2022. Как же вы достали!
А сколько там в Грузии уже россиян? Не нарушаются ли там, случайно, права русскоязычного населения?
Лучше ебануть по Тбилиси?
И заодно права секс-меньшинств.
Статью не читал, сразу в комменты? ))
А где они жить будут? Даже в Москве не сдаётся 53000 квартир? Итак уже по 2000$ квартиры сдают там…
Это же ещё часть из тех 300К, кого должны призвать. Значит списки снова расширят
Думаю, что там пересечение не очень большое и большинству итак повестка не грозила...
300 к существуют только на словах, а за них некие лица не отвечают. Это так, вдруг вы забыли
Это несколько процентов из тех, кто потенциально попадает под мобилизацию.
И тебя пригласят, не переживай. Все там будем.
Инсайдеры из Грузии рассказывают, что у них сейчас катастрофический дефицит всего, цены в магазинах заоблачные, русских понаехало овер до фига и ночуют иногда даже на улицах.
Булшит, сейчас в Тбилиси — ничего такого нет.
Какой-то вброс, живу в Тбилиси, по крайней мере насчет дефицита и цен подтвердить не могу. Цены на продукты тут уже после февраля были выше, чем в России, дефицита нет, был сегодня в агрохабе и карефоре - все есть, цены обычные. Недвижка взлетела, да, но это и понятно
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Что-то точно случилось.
Там уже ставят на границе мобильные военкоматы)
Уже поставили. Работают вовсю.
Самые умные и шустрые. Дай им бог. А нам, оставшимся, будет давать престарелый Сатана
Забыли добавить статистику по уехавшим в Монголию. Да и Турцию/Армению/Киргизию забывать не надо.
А если б россияне не были такими баранами, то с Февраля такими темпами могли уехать ВСЕ, кроме мусаров и всякой нечисти.
Так народ нищий. Были бы деньги все уехали.
Наверно поэтому Государство вас все эти годы готовило к этому
Во влажных фантазиях каких-нибудь общечеловеков разве что страну могут покинуть больше половины населения. Да даже больше десятой части невозможно. Ну если только у тебя не условное Монако или Лихтенштейн (и то под вопросом).
А где тут чел с претензией к журналистам?Или он только в одну сторону негодует))
Выехало 190 тыс а вьехало в Россию сколько?
Если как в Казахстан выехало 90 а вьехало 60,то совсем цифры ни о чем не говорят
Там рядом в популярном чел негодует про желтые заголовки в нелегкое время))))
Только вьехало не обязательно в РФ. Ой как далеко не обязательно
Вот если просто смотреть с позиции государства. У тебя всё хуёво, контрактники не справляются, последние недели пиздец - нужна новая кровь. Ну вот как в таких условиях можно вводить т.н. частичную мобилизацию, не закрывая границы?
Это ещё раз говорит о том, насколько всё, несмотря на вроде бы как построенную вертикаль власти, хуёво.
Просрано почти уже всё. А что не просрано, так об этом просто ещё неизвестно. Хехе.
Бункерный никогда не держал в стране тех, кто не согласен с ним. Это, можно так сказать, часть его политики.
Но даже если предположить, что погонишь ты всех этих людей на войну, то вреда ведь больше будет. Никто из них не хочет умирать за банановые республики, поэтому они первым же делом займутся дезертирством или сдадутся в плен.
Всё правильно сделали. Стравили пар из самых больших пацифистов, чтобы не хулиганили на антивоенных выступлениях. В итоге, кроме детворы на Арбате и Дагестана никто не протестует. Ну и понятно, что, в отличии от первой волны эмиграции, из этой вернётся ещё больше, как только ситуация нормализуется. Ну или когда деньги кончатся.
Похуй
Почти два моих города уехало
Деревни наверное все таки.
Спаслись.
выехали != вернулись, поэтому, интересно было бы их тоже посчитать. Выехать из Казахстана можно в Грузию, например
Это ничего не изменит, призовут не этих, так другиз, запас большой. Там тела нужны, а качество никого не интересует. Сказали призвать, на местах призывают и отчеты в центр, мол план выполнен
«Так бы вы никогда в жизни не решились». Кремль призвал россиян благодарить Путина за ускоренную релокацию
Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Турция и т.п. не нужно подсчитывать... Также есть граница с Норвегией и туда пускают по шенгену - тоже в подсчет не пошло.
а что там по сим-картам, вернулось-то наверняка больше чем выехало
Самое "лучшее" место для образования ребёнка: Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Турция, ага.
"Теоретически меня могут призвать, хотя я никогда не служил, но я мужик, поэтому слушаем меня, уезжаем куда я скажу, там разберёмся"...
Не поверишь, но в Алании (небольшой гоород в турции) в частной русской школе программа сильнее чем у в нашем лицее. Как раз сравниваем куда ребенка пристроить.