Аэропорт в Тюмени отменил запрет на выезд мужчин по спискам из военкомата Статьи редакции
Там пояснили, что «официального запрета нет».
- Запрет на вылет за границу без справки от военкомата отменён, рассказали «РБК Тюмень» в местном аэропорту Рощино.
- 26 сентября тюменский аэропорт подтвердил информацию о списках из военкомата, по которым запрещали выезд мужчин за рубеж. Для пересечения границы указанным гражданам требовалась справка — разрешение на выезд от военкомата по месту прописки. При этом в Минобороны сообщили, что «в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается». Детали в ведомстве не привели.
- 24-25 сентября источники нескольких изданий рассказали, что российские власти рассматривают закрытие границ для военнообязанных сразу после референдумов в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.
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Как будто это сон. Лет 10 назад такое и представить не мог.
Последние несколько лет просто какой-то сон.
Как будто мы все умерли в 2012 и сейчас просто все в Аду
Прикинь, всего 4 года назад в России был чемпионат мира по футболу!
сон собаки
Будет интересно с каждой новой волной призыва. Если учесть что наша сво не на один год, перспективы очень интересные.
Просто мир изменился. Это бывает и будет ни раз и не два.
А лет 40 назад нельзя было представить, что будет как-то иначе (разрешённый всем выезд за границу).
Стравливают пар, чтобы через пару дней крутануть гайки до упора
Смысла не вижу им удерживать уезжающих, так им проще будет контролировать тех, кто останется, тем более мясо в военкоматы идет добровольно и исправно, может через пару волн будут что-то закрывать, но не сейчас.
Тем более, уезжает в процентном соотношении не так уж и много для сырьевой страны без амбиций, далеко не многие имеют средства на билеты и возможность удаленно зарабатывать.
Ждём 3-4 число, будут закручивание объявлять, скорее всего
Оттепель
Аж потенция пришла в норму
"Нам не нужны списки из военкомата, в нашем аэропорту открылся мобильный пункт военкомата и теперь все военнообязанные могут быть мобилизованы прямо на месте" - добавили в пресс-службе аэропорта.
Причем здесь аэропорт Тюмени к загранице непонятно ? Там имеется свой пограничной пункт пропуска ?
В любом аэропорту, откуда осуществляются международные рейсы, есть пограничный пункт контроля.
Он же международный конечно есть пограничники
Вы, видимо, регулярно посещаете зарубежье, судя по информированности
Хорошая попытка.
«Официального запрета нет», но всё равно не выпустим. Браво!
Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам,
А вода по асфальту рекой.
И неясно прохожим
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой.
)))
Там Мир в Турции кирдык, а вы столицу деревень обсуждаете
Вапще на Мир всё равно, крипта рулит, за жирными связками обращайтесь в мой тг канал
Уже опровергли гос банки работают с Миром
Ссылка на paper paper не открывается
заблокированы же, через впн
🤥
Мобилизировали себе анус и успокоились.
Аэропорт тут вообще ни при чем, это прерогатива ФСБ (пограничной службы). А там уже свои списки
Салам алейкум, Тюменские! Поздравляю, вы на виси-ру!
Официального нет, теперь есть неофициальный
Кино. Плохое кино.
хоть где то сохранили адекватность
Че там тюменский илон маск?
@jonewayne Астерикс, твой шанс горит