Миграция
Маша Цепелева

Аэропорт в Тюмени отменил запрет на выезд мужчин по спискам из военкомата Статьи редакции

Там пояснили, что «официального запрета нет».

  • Запрет на вылет за границу без справки от военкомата отменён, рассказали «РБК Тюмень» в местном аэропорту Рощино.

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Вылететь за границу могут все. Нет официального запрета.

из ответа аэропорта, цитата по РБК
  • 26 сентября тюменский аэропорт подтвердил информацию о списках из военкомата, по которым запрещали выезд мужчин за рубеж. Для пересечения границы указанным гражданам требовалась справка — разрешение на выезд от военкомата по месту прописки. При этом в Минобороны сообщили, что «в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается». Детали в ведомстве не привели.
  • 24-25 сентября источники нескольких изданий рассказали, что российские власти рассматривают закрытие границ для военнообязанных сразу после референдумов в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

#новость #мобилизация

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67 комментариев
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 СвяТой_ТапоК

Как будто это сон. Лет 10 назад такое и представить не мог.

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n.shmelev

Последние несколько лет просто какой-то сон.
Как будто мы все умерли в 2012 и сейчас просто все в Аду

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11 комментариев
Константин Федоров

Прикинь, всего 4 года назад в России был чемпионат мира по футболу!

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1 комментарий
illusive man

сон собаки

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Сергей Немчинов

Будет интересно с каждой новой волной призыва. Если учесть что наша сво не на один год, перспективы очень интересные.

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And

Просто мир изменился. Это бывает и будет ни раз и не два.

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Valentin Dombrovsky

А лет 40 назад нельзя было представить, что будет как-то иначе (разрешённый всем выезд за границу).

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Кузен Чумадан

Стравливают пар, чтобы через пару дней крутануть гайки до упора

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Денис Демидов

Смысла не вижу им удерживать уезжающих, так им проще будет контролировать тех, кто останется, тем более мясо в военкоматы идет добровольно и исправно, может через пару волн будут что-то закрывать, но не сейчас.
Тем более, уезжает в процентном соотношении не так уж и много для сырьевой страны без амбиций, далеко не многие имеют средства на билеты и возможность удаленно зарабатывать.

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7 комментариев
Willia

Ждём 3-4 число, будут закручивание объявлять, скорее всего

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Печенька

Оттепель

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Сан Ев
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2 комментария
Валера...Валерия

Аж потенция пришла в норму

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Президентский Артем

"Нам не нужны списки из военкомата, в нашем аэропорту открылся мобильный пункт военкомата и теперь все военнообязанные могут быть мобилизованы прямо на месте" - добавили в пресс-службе аэропорта.

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melkiyPadonok

Причем здесь аэропорт Тюмени к загранице непонятно ? Там имеется свой пограничной пункт пропуска ?

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Виктор Исаков

В любом аэропорту, откуда осуществляются международные рейсы, есть пограничный пункт контроля.

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7 комментариев
Blackrock

Он же международный конечно есть пограничники

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Denis Kiselev

Вы, видимо, регулярно посещаете зарубежье, судя по информированности

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1 комментарий
Alex

Хорошая попытка.

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Вадим Д.

«Официального запрета нет», но всё равно не выпустим. Браво!

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Влад Головин

Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам,
А вода по асфальту рекой.
И неясно прохожим
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой.

)))

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Невкусно и грустно

Там Мир в Турции кирдык, а вы столицу деревень обсуждаете

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Юрий Б.

Вапще на Мир всё равно, крипта рулит, за жирными связками обращайтесь в мой тг канал

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2 комментария
Blackrock

Уже опровергли гос банки работают с Миром

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1 комментарий
Мискам

Ссылка на paper paper не открывается

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Полина Лааксо

заблокированы же, через впн

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Айрат Галиуллин

🤥

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Андрей Волхонский

Мобилизировали себе анус и успокоились.

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Сергей С.

Аэропорт тут вообще ни при чем, это прерогатива ФСБ (пограничной службы). А там уже свои списки

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Константин Полухтин

Салам алейкум, Тюменские! Поздравляю, вы на виси-ру!

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Павел

Официального нет, теперь есть неофициальный

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Армен Арзуманян

Кино. Плохое кино.

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Глеб Буряков

хоть где то сохранили адекватность

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Борис Агафонцев

Че там тюменский илон маск?

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Веселый турник

@jonewayne Астерикс, твой шанс горит

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