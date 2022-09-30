Apple перевезла большинство российских сотрудников в Киргизию — «Ведомости» Статьи редакции
К переезду компания начала готовиться ещё весной 2022 года.
- Об этом рассказала газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к фирме и отраслевые источники.
- Почему Apple выбрала именно эту страну в качестве основного пункта для релокации — точно неизвестно: на запрос газеты компания не ответила. «Ведомости» связывают решение с руководителем Apple по связям с госорганами Назимом Турдумамбетовым — он родом из Киргизии, а в штате отвечает не только за работу в России, но также в странах СНГ.
- Киргизия не единственная страна, куда уехали россияне из Apple. Ещё весной 2022 года компания вывезла часть из них в Дубай и Лондон, но оба направления пользуются меньшей популярностью, поскольку переезд туда обходится дороже. В основном туда релоцируют топ-менеджеров, замечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
- После 24 февраля 2022-го своих сотрудников вывезли из России и другие зарубежные компании. Huawei, согласно источникам, выбрала Казахстан и Узбекистан, так что её специалисты теперь работают в том числе и на страны СНГ, как Турдумамбетов. Google предлагала переехать в Дубай, но «многие не захотели — из-за климата и дальности».
- Тем временем наиболее популярными направлениями для релокации ИТ-компаний, как отмечает Бурмистров, остаются Казахстан и Узбекистан: расходы на переезд туда «относительно небольшие» — да и русский язык многие знают. А вот европейские страны, считает он, сейчас не лучший вариант, поскольку «[русских] там не ждут».
- В марте 2022 года Apple приостановила поставки техники в Россию, прекратила запуск рекламных кампаний в российском App Store, отключила Apple Pay и периодически удаляла российские сервисы из своего магазина — блокировки коснулись, помимо прочих, VK, «Сбера», «Альфа-банка» и ВТБ. Однако о полном уходе из страны компания не объявляла.
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Встречайте киргизские смартфоны Айгуль!
А чего это вдруг «[русских] там не ждут»? Неужели господин Бурмистров намекает на оголтелый европейский фошызм по отношению к русским?
Я думаю он намекает, на откровенный русский империализм, зет-ебнутых, и тех кто любит кричать "можем повторить"
То есть именно такие люди в Эппл работали?
У 99.965% Z-анутых загранников нет. У кого он все таки есть/был - никогда не было денег, чтобы поехать в ЕС.
Да и зачем туда ехать, ведь их там не любят?)
Андодидобояре закидают шапками
В Киргизии довольно просто жить легально годами - достаточно сделать регистрацию по месту жительства и продлять ее каждые полгода
И вообще ничего не делать, русских Нелегалов не трогают, только таджикских депортируют
почему такая избирательность?)
Конфликты между странами.
P. S помню один раз, гражданин Таджикстана, хотел зарезаться за то, что его депортируют
природа там афигенная
И воздух хороший?
Киргизия
🤔🤔
Совсем компания обеднела
и сотрудники которые переехали в Киргизию, а не в Дубай или Лондон
А зачем Apple вообще сотрудники в России, если Apple официально в России не продается?
До этого-то продавалась. До 2013 года дистрибуторы покупали продукцию Apple за рубежом за валюту и везли сами. Но затем Apple стал возить сам, установил цены в рублях, работал интернет-магазин Apple Online Store со складом в Шереметьево и т. д.
И многие позиции в офисе Apple в России были завязаны именно на РФ — растаможка, сервисные центры, работа с партнёрами, обучение продавцов в магазинах и т. д.
Так что молодцы, что всем предложили переехать, даже тем, чей опыт релевантен только для РФ. Будут, наверное, переучивать.
Компания нанимает тех людей, которых ей хочется нанимать.
Возможно после начала сво, они перестали нанимать людей в России, а может и нет.
Все прощаются, но никак не уходят. Пиявки.
Офигенные пиявки, где теперь такие взять (
Теперь тот парень "Вам что-нибудь подсказать?" будет учить киргизский 🤔
Как рабов на галерах 😂😂😂
а что за топ менеджеры эппл были в россии?
Как можно отказаться от переезда в Дубай? Зажрались!
А теперь локти кусают😀😀😀
Говорят летом там жарковато)
В России жарко уже с февраля и не понятно, когда «похолодает» 😂😂😂
Там всё улетело в космос: жильё, питание, активити, в детский сад очередь.
кого то в Лондон и Дубай,а кого то в Киргизию
Пхахахахахах