Миграция
Полина Лааксо

Apple перевезла большинство российских сотрудников в Киргизию — «Ведомости» Статьи редакции

К переезду компания начала готовиться ещё весной 2022 года.

  • Об этом рассказала газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к фирме и отраслевые источники.
  • Почему Apple выбрала именно эту страну в качестве основного пункта для релокации — точно неизвестно: на запрос газеты компания не ответила. «Ведомости» связывают решение с руководителем Apple по связям с госорганами Назимом Турдумамбетовым — он родом из Киргизии, а в штате отвечает не только за работу в России, но также в странах СНГ.
  • Киргизия не единственная страна, куда уехали россияне из Apple. Ещё весной 2022 года компания вывезла часть из них в Дубай и Лондон, но оба направления пользуются меньшей популярностью, поскольку переезд туда обходится дороже. В основном туда релоцируют топ-менеджеров, замечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
  • После 24 февраля 2022-го своих сотрудников вывезли из России и другие зарубежные компании. Huawei, согласно источникам, выбрала Казахстан и Узбекистан, так что её специалисты теперь работают в том числе и на страны СНГ, как Турдумамбетов. Google предлагала переехать в Дубай, но «многие не захотели — из-за климата и дальности».
  • Тем временем наиболее популярными направлениями для релокации ИТ-компаний, как отмечает Бурмистров, остаются Казахстан и Узбекистан: расходы на переезд туда «относительно небольшие» — да и русский язык многие знают. А вот европейские страны, считает он, сейчас не лучший вариант, поскольку «[русских] там не ждут».
  • В марте 2022 года Apple приостановила поставки техники в Россию, прекратила запуск рекламных кампаний в российском App Store, отключила Apple Pay и периодически удаляла российские сервисы из своего магазина — блокировки коснулись, помимо прочих, VK, «Сбера», «Альфа-банка» и ВТБ. Однако о полном уходе из страны компания не объявляла.
Источник: Sputnik

#apple #релокация #киргизия #новость

4315 просмотров
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30 комментариев
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 Вадим Д.

Встречайте киргизские смартфоны Айгуль!

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Слегка Придурковатый

А чего это вдруг «[русских] там не ждут»? Неужели господин Бурмистров намекает на оголтелый европейский фошызм по отношению к русским?

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Александр Зайцев

Я думаю он намекает, на откровенный русский империализм, зет-ебнутых, и тех кто любит кричать "можем повторить"

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Слегка Придурковатый

То есть именно такие люди в Эппл работали?

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Dmitry Kuzmitsky

У 99.965% Z-анутых загранников нет. У кого он все таки есть/был - никогда не было денег, чтобы поехать в ЕС.

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Антон Кузьмин

Да и зачем туда ехать, ведь их там не любят?)

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Юрий Б.

Андодидобояре закидают шапками

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Артем Иванов

В Киргизии довольно просто жить легально годами - достаточно сделать регистрацию по месту жительства и продлять ее каждые полгода

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MasterCard

И вообще ничего не делать, русских Нелегалов не трогают, только таджикских депортируют

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Aleksey Bobkov

почему такая избирательность?)

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MasterCard

Конфликты между странами.

P. S помню один раз, гражданин Таджикстана, хотел зарезаться за то, что его депортируют

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Артём Кречетов

природа там афигенная

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роман долгополов

И воздух хороший?

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Aza Dzi
Apple
Киргизия

🤔🤔

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Бублик

Совсем компания обеднела

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Timur Agaev

и сотрудники которые переехали в Киргизию, а не в Дубай или Лондон

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Копил и Верил

А зачем Apple вообще сотрудники в России, если Apple официально в России не продается?

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Denis Bystruev

До этого-то продавалась. До 2013 года дистрибуторы покупали продукцию Apple за рубежом за валюту и везли сами. Но затем Apple стал возить сам, установил цены в рублях, работал интернет-магазин Apple Online Store со складом в Шереметьево и т. д.

И многие позиции в офисе Apple в России были завязаны именно на РФ — растаможка, сервисные центры, работа с партнёрами, обучение продавцов в магазинах и т. д.

Так что молодцы, что всем предложили переехать, даже тем, чей опыт релевантен только для РФ. Будут, наверное, переучивать.

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Хлебная Крошка

Компания нанимает тех людей, которых ей хочется нанимать.
Возможно после начала сво, они перестали нанимать людей в России, а может и нет.

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Светлана

Все прощаются, но никак не уходят. Пиявки.

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Printsessa Derevyashka

Офигенные пиявки, где теперь такие взять (

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Игорь Мазаев

Теперь тот парень "Вам что-нибудь подсказать?" будет учить киргизский 🤔

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Lukas Dexter

Как рабов на галерах 😂😂😂

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Aleksey Bobkov

а что за топ менеджеры эппл были в россии?

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Михаил Нежник

Как можно отказаться от переезда в Дубай? Зажрались!

А теперь локти кусают😀😀😀

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Антон Кузьмин

Говорят летом там жарковато)

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Михаил Нежник

В России жарко уже с февраля и не понятно, когда «похолодает» 😂😂😂

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Murat Oshroev

Там всё улетело в космос: жильё, питание, активити, в детский сад очередь.

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Remedios

кого то в Лондон и Дубай,а кого то в Киргизию

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Zypar Akhmat

Пхахахахахах

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