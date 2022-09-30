Еврокомиссия рекомендовала перенаправлять в Россию заявления россиян на краткосрочные визы из третьих стран Статьи редакции
Регулятор обновил свои рекомендации из-за роста количества россиян, которые пытаются выехать из страны на фоне «частичной мобилизации».
- Еврокомиссия обновила рекомендации по выдаче виз россиянам. Согласно им, консульствам государств ЕС «следует внимательно рассматривать заявления россиян на краткосрочные визы, поданные за пределами России». Такие заявлениядела следует направлять в консульство по месту жительства, как правило, в России.
- Кроме того, странам-членам ЕС следует ограничить подход к выдаче краткосрочных виз: решать в каждом случае индивидуально, попадает ли заявление россиянина под категорию «гуманитарные причины».
- Если заявитель (например, тот, кто опасается мобилизации) планирует длительное пребывание в ЕС, консульства должны рассматривать этот случай в соответствии с применимыми национальными правилами выдачи долгосрочных виз.
- Перевозчики должны «сохранять бдительность» при проверке разрешительных документов, особенно для россиян, поскольку несут ответственность за возвращение тех, кому отказывают во въезде в ЕС.
- Первые рекомендации по выдаче виз россиянам ЕК выпустила в начале сентября 2022 года. В частности, она разрешила консульствам отдавать меньший приоритет тем, кто едет, например, для туризма, но отметила, что ЕС «остаётся открытым» для некоторых заявителей из России.
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Всё правильно. Где скрепы получали, туда и идите.
Напомните, чего этим эльфы хотят добиться?
Обезопасить тебя и дедушку от родителя номер три, как пыня сказал
Свести нас с ума
Ну там твой президент и министр обороны уже пол года чешет языком, что он воюет с нато. Ну не гоже в войне ездить к противнику
А если консульство закрылось в России? Ну кос получать визу в ЕС заграницей станет сложнее, задержка можно стать больше
В этом и смысл же лол
а кто-то в курсе, это рекомендации носят обязательный характер или просто рекомендации?
Да не нужны вы Западу! Не нужны. Путин это чувствует нутром, поэтому так себя и ведет.
Это трагедия, конечно. Но шансы были, просто не получилось . Теперь мы обречены как нация
нам-ваш-ЕС-нахуй-не-нужон.джейпег.