После начала мобилизации в Казахстан въехали 200 тысяч россиян, из них остались около 50 тысяч Статьи редакции
ИИН, с которым можно оформить банковскую карту в стране, получили 70 тысяч граждан России.
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- О количестве приехавших в Казахстан из России рассказал на брифинге с журналистами глава местного МВД Марат Ахметжанов. Он добавил, что при прохождении пропускных пунктов «никакие препятствия людям чинить не будут», но «проверят на участие в деструктивных и преступных группах».
- Около 70 тысяч человек получили индивидуальные идентификационные номера (ИИН), добавил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
- В МВД Казахстана подчеркнули, что «бежавших от мобилизации» будут выдавать, только если на них заведено уголовное дело, и преступление считается уголовно наказуемым в Казахстане. Но иностранцев могут «выдворить за пределы страны за системное нарушение», как это произошло с россиянами, устроившими драку в Уральске. Это был единственный факт правонарушения иностранцами, добавил министр.
- С 1 апреля заявления на гражданство Казахстана подал 441 гражданин России, из них 117 – этнические казахи. После начала мобилизации власти получили 68 таких заявлений.
- В конце сентября 2022 года о прибывших из России рассказывали представители других стран. За неделю с начала мобилизации в Грузию въехали более 53 тысяч россиян, около 10 тысяч человек переходят границу каждый день. В Финляндию въехали 43 тысяч, большинство из них не задерживались в стране.
Ха-ха-ха
Предатели.
Фотка из окопа где ?
Это кнопочный воин, он на фронт не пойдёт)
Телефон забрали, а так бы он прислал, я уверен
А пишет он почтовыми воронами?
С кнопочного, после мобилизации смартфон отобрали))
Да, мы такие. А ты го в военкомат, отдай долг уже.
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А кого они предали, позвольте спросить?
Путена
Россию.
Каким образом? Отказавшись от добровольной смерти?
Реально святой тапок
Интеллект соответствующий 😂
Кого именно?
Святой тапок - гроза тараканов?
А остальные 150к через Саморканд в Турцию?)
Казахстан граничит с разными странами, есть куда разбежаться
Астана - приветливая, спасибо за гостеприимство.
Теперь полы моют казахам, как все перевернулось то.
Сколько из оставшихся в Кз моет там полы? Есть статистика? Или ты обыкновенный нищеброд, который сам уехать позволить себе не может и теперь желчью в комментах плюется?
Эм, теперь попасть с Казахстан или Узбекистан это признак мажорства?)) Мде, измельчали критерии...
Кто говорил о мажорстве? Уехать в другую страну, купив билеты, снять там жилье, оплатив за минимум пару месяцев вперед - это не для нищебродов, увы, но факт
Так сколько человек сейчас моют полы в Кз?
А мыть полы - это что-то унизительное и плохое?
А я в унизительном или плохом контексте разве выразился?
Выглядит как да. Учитывая, что в тексте я не могу увидеть твою эмоцию - большинство пишут такую формулировку именно с негативным оттенком.
Чел мне насрать как тебе там выглядит
"Мыть полы, мыть жопы..." Может хватит уже. Часть людей большая на другие работы устраивается. Этот путинский наратив уже подзадолбал.
Ну так по классике.
Украинцы у них в Польше полы мыли и клубнику собирали. Россияне у них в Казахстане полы моют. Одни только россияне, не занимаются черновой работой)
"Приезжающие уезжают"
А куда уезжают, он не конкретизировал?
Его задача успокоить казахов, а не проинформировать тебя :)
Бегите, вы тут никому не нужны. А то вы реально уже заеба..ли всех.
Пацифисты вы наши просвещенные.
Ну и собственно запомните - вам дают возможность убежать но без возможности вернуться назад
С этой гендерно-нейтральной ЛГБТ+ не бинарной и якобы просвещенной и привилегированной прослойкой общества давно уже что-то надо было делать - вот собственно и повод прекрасный появился
А предателей нигде не любят потому как в каждой стране есть люди которые любят свою страну и Родину.
Так что вам теперь прямая дорога либо в Антарктиду либо на Марс. Ну либо в тюрьму на 10 лет
В окопе чмо?
На диване он
Ты забыл вставить про англосаксов и колониалистов, а также Таноса и Звезду смерти.
Вступайте в Марс.
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Токаев строит в Казахстане НМП, валите от туда, иначе киборгами Шваба станете.
То ли ещё будет