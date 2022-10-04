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Миграция
Маша Цепелева

После начала мобилизации в Казахстан въехали 200 тысяч россиян, из них остались около 50 тысяч Статьи редакции

ИИН, с которым можно оформить банковскую карту в стране, получили 70 тысяч граждан России.

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  • О количестве приехавших в Казахстан из России рассказал на брифинге с журналистами глава местного МВД Марат Ахметжанов. Он добавил, что при прохождении пропускных пунктов «никакие препятствия людям чинить не будут», но «проверят на участие в деструктивных и преступных группах».

Въехало более 200 тысяч граждан, выехало 147-148 тысяч. Когда только объявили, [о мобилизации] были заторы, со вчерашнего дня [3 октября] вернулось в прежний темп. Например, вчера более 7 тысяч граждан России въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают. Всё на миграционном контроле.

Марат Ахметжанов, глава МВД Казахстана
  • Около 70 тысяч человек получили индивидуальные идентификационные номера (ИИН), добавил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Наша задача для россиян — присвоить ИИН. Для чего он нужен — не только, чтобы они получили карточки. Для нас, как для страны, важно фиксировать нарушения, пребывание, регистрацию. Поэтому присвоение ИИН — это присвоение номера и фиксация во всех базах данных. Наша задача, чтобы мы могли их контролировать.

Багдат Мусин, глава Минцифры Казахстана
  • В МВД Казахстана подчеркнули, что «бежавших от мобилизации» будут выдавать, только если на них заведено уголовное дело, и преступление считается уголовно наказуемым в Казахстане. Но иностранцев могут «выдворить за пределы страны за системное нарушение», как это произошло с россиянами, устроившими драку в Уральске. Это был единственный факт правонарушения иностранцами, добавил министр.
  • С 1 апреля заявления на гражданство Казахстана подал 441 гражданин России, из них 117 – этнические казахи. После начала мобилизации власти получили 68 таких заявлений.
  • В конце сентября 2022 года о прибывших из России рассказывали представители других стран. За неделю с начала мобилизации в Грузию въехали более 53 тысяч россиян, около 10 тысяч человек переходят границу каждый день. В Финляндию въехали 43 тысяч, большинство из них не задерживались в стране.
Международный автомобильный пункт пропуска «Сырым» в Казахстане. Фото: ТАСС

#новость #казахстан

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41 комментарий
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 Виктор
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Елена Чёрная

Ха-ха-ха

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СвяТой_ТапоК

Предатели.

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Артём Парушкевич

Фотка из окопа где ?

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Karabas Barabas

Это кнопочный воин, он на фронт не пойдёт)

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Eli

Телефон забрали, а так бы он прислал, я уверен

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Дмитрий Волков

А пишет он почтовыми воронами?

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Karabas Barabas

С кнопочного, после мобилизации смартфон отобрали))

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Александр

Да, мы такие. А ты го в военкомат, отдай долг уже.

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Григорий Орлов

А кого они предали, позвольте спросить?

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Eli

Путена

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СвяТой_ТапоК

Россию.

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Григорий Орлов

Каким образом? Отказавшись от добровольной смерти?

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Chained Dragon

Реально святой тапок

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Karabas Barabas

Интеллект соответствующий 😂

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Андрей Иванов

Кого именно?

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Сергей Немчинов

Святой тапок - гроза тараканов?

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Предметный бокал
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Айрат Галиуллин

А остальные 150к через Саморканд в Турцию?)

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Никита

Казахстан граничит с разными странами, есть куда разбежаться

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pltnc-pltnc

Астана - приветливая, спасибо за гостеприимство.

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Рустам Мингазов

Теперь полы моют казахам, как все перевернулось то.

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Karabas Barabas

Сколько из оставшихся в Кз моет там полы? Есть статистика? Или ты обыкновенный нищеброд, который сам уехать позволить себе не может и теперь желчью в комментах плюется?

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Рустам Мингазов

Эм, теперь попасть с Казахстан или Узбекистан это признак мажорства?)) Мде, измельчали критерии...

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Karabas Barabas

Кто говорил о мажорстве? Уехать в другую страну, купив билеты, снять там жилье, оплатив за минимум пару месяцев вперед - это не для нищебродов, увы, но факт

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Karabas Barabas

Так сколько человек сейчас моют полы в Кз?

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Bastard

А мыть полы - это что-то унизительное и плохое?

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Рустам Мингазов

А я в унизительном или плохом контексте разве выразился?

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Bastard

Выглядит как да. Учитывая, что в тексте я не могу увидеть твою эмоцию - большинство пишут такую формулировку именно с негативным оттенком.

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Рустам Мингазов

Чел мне насрать как тебе там выглядит

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V S

"Мыть полы, мыть жопы..." Может хватит уже. Часть людей большая на другие работы устраивается. Этот путинский наратив уже подзадолбал.

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Мурад Муртазалиев

Ну так по классике.
Украинцы у них в Польше полы мыли и клубнику собирали. Россияне у них в Казахстане полы моют. Одни только россияне, не занимаются черновой работой)

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Слегка Придурковатый

"Приезжающие уезжают"

А куда уезжают, он не конкретизировал?

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Александр А.

Его задача успокоить казахов, а не проинформировать тебя :)

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Иван

Бегите, вы тут никому не нужны. А то вы реально уже заеба..ли всех.
Пацифисты вы наши просвещенные.
Ну и собственно запомните - вам дают возможность убежать но без возможности вернуться назад

С этой гендерно-нейтральной ЛГБТ+ не бинарной и якобы просвещенной и привилегированной прослойкой общества давно уже что-то надо было делать - вот собственно и повод прекрасный появился

А предателей нигде не любят потому как в каждой стране есть люди которые любят свою страну и Родину.

Так что вам теперь прямая дорога либо в Антарктиду либо на Марс. Ну либо в тюрьму на 10 лет

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V S

В окопе чмо?

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Мурад Муртазалиев

На диване он

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Дмитрий Волков

Ты забыл вставить про англосаксов и колониалистов, а также Таноса и Звезду смерти.

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Grandzlo

Вступайте в Марс.

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Светлана

Токаев строит в Казахстане НМП, валите от туда, иначе киборгами Шваба станете.

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Артём Подгорный

То ли ещё будет

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