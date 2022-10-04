Наша задача для россиян — присвоить ИИН. Для чего он нужен — не только, чтобы они получили карточки. Для нас, как для страны, важно фиксировать нарушения, пребывание, регистрацию. Поэтому присвоение ИИН — это присвоение номера и фиксация во всех базах данных. Наша задача, чтобы мы могли их контролировать.