Миграция
Маша Цепелева

Чехия перестанет пускать россиян по туристическим визам с 25 октября Статьи редакции

Такое же решение уже приняли Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

  • Ограничение на въезд россиян с туристическими шенгенскими визами любых стран утвердило чешское правительство.
  • По данным министерства внутренних дел страны, ежедневно в международный аэропорт Чехии прибывают до 200 россиян. Теперь всем, кто приезжает с туристическими, культурными или спортивными целями, будут отказывать во въезде.
  • Такое же решение в сентябре 2022 года приняли страны Балтии, Польша и Финляндия.
  • Чехия перестала выдавать визы россиянам 24 февраля, ВНЖ — с 25 февраля. Позже запрет продлили до марта 2023 года.

#новость #чехия #шенген

4883 просмотров
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143 комментария
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 melkiyPadonok

Ждём комментарии о том какая Чехия жалкая , русофобская страна загибающаяся без рос туристов и все в этом духе .

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Vlad Stan3

Ждём комментариев типа: туристы и простые россияне плохие, а у деда продолжают покупать газ.

Но вывод тут один: вам плохо, а деду и обслуге всегда будет хорошо, они на прайват джете всегда слетают на Мальдивы
И бункер у них есть на случай ядерки

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1 комментарий
Илья Терников

Ждунов развелось, а действовать некому.

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Fedor

Напротив, Чехия замечательная страна помогает Путину собрать побольше резервистов на фронт. Без блокировки все резервисты разбежались бы по всему ЕС. И деньги бы за рубеж вывезли. Спасибо еще раз, что делаете Россию сильнее.

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1 комментарий
николай

Предлагаю пропустить сотни комментариев и сразу приступить к обсуждению темы как Америка хочет захватить наши ресурсы

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Nikolai

А вы знали какой госдолг у Америки? Там негры голодают

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Vlad Stan3

и всем выдать по родителю 1 и 2. И вообще она индейцев никуда не пускала. Ну и дальше нарокотики, геи, неонанофашисты, апартеид, опиумные войны, война с мексикой, первое убийство чужой индейки поселенцами, цинга на кораблях, чума в европе, печенеги, половцы, саки, рептилоиды

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Андрей Рядькин

А бамбас?

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2 комментария
Банальный хичхакер

Да! Это они всё по звонку из...; приказу из...ну в общем они не виноваты это злые наты!

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2 комментария
Ирина Кравченко

Заберу пожалуй мемчик

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1 комментарий
Oleg Rico

Так прикольно читать комментарии. Казалось бы, налицо самая настоящая дискриминация по национальному признаку в этом решении, но большинство комментов вовсе не об этом.
По-моему все эти решения абсолютно чётко показывают кем политики западных стран считают нас всех.

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V K

А в этом же все правда сегодняшних дней, запад делает то в чем обвиняет других, но молчит об этом, а упоминает косяки других. Кто видит - уже увидел давно, а кто не видит - уже не увидит никогда:)

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Masha Kovalyova

По гражданству, а не по национальности в этнически-культурном смысле. Дискриминация по гражданству на границах всегда была и есть в абсолютно всех странах: например, гражданин Чехии или США в РФ попасть без визы не может, а гражданин Никарагуа или Казахстана может.

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Dmitriy

Харе минусить, не я провожу соц опросы.

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4 комментария
Vangelis

да кому эта чехия нужна? херли там делать?
ну реально. Я был в праге лет 10 назад. За 2 дня все посмотрел
даже успел в шлюшочную зайти прям в центре города, в которой 50% украинок было на тот момент
Пиво? нуу пиво как пиво. Чтоб попить нормального пива, куда-то прям ехать ради этого (все равно, что ехать в прибалтику чтоб пожрать шпроты) Идиотизм, как по мне
Там даже моря нет.
Вот для меня потеря бы была - это италия, испания
а это.... нулевой эффект

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Chris Mei

да кому эта италия нужна? херли там делать?
ну реально. Я был в милане лет 10 назад. За 2 дня все посмотрел
даже успел в бутик зайти прям в центре города, в котором 50% жен российских олигархов было на тот момент
вино? нуу вино как вино. Чтоб попить нормального вина, куда-то прям ехать ради этого (все равно, что ехать в прибалтику чтоб пожрать шпроты) Идиотизм, как по мне
Там даже пива нет.
Вот для меня потеря бы была - это РОССИЯ
а это.... нулевой эффект

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9 комментариев
Кот учённый

Прага занимает топ 2 самых простых путей получения европейского высшего образования.

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3 комментария
Nikolai

Проклятые пиндосы, засыпали море перед вашим приездом

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And

Пиво лучшее из того что я пробовал в Мюнхене. В Чехии так себе, но лучше нашего крафтового.

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Жестокий чувак

"Орки, как они развлекаются, что их интересует и что им нужно от жизни"

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Пришелец 16
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Semper Fi

Путин в панике

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D.

а как пивко с рулькой теперь навернуть? Сейчас все закончится буквально через час.

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2 комментария
Андрей Рядькин

безотносительно ситуации в новости

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неформат

как то так 😏🙉😂

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Dimitri

Ватные мечты которые никогда не сбываются

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3 комментария
Kirill Kulagin

Так нигде никогда и не побываешь...ну кроме Казахстана наверное ))))))

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13 комментариев
Михаил Желтухин

не расстраивайтесь, сейчас и с военником можно за границу попасть

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1 комментарий
Пришелец 16

Если ветра развеют радиоактивный пепел по всей Земле после ядерной войны, то это единственный вариант, когда Россия будет везде.

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неформат

минусаторы даже юмора не выкупают, ну и замечательно, отличный лакмусовый постик

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Sergei Soloviev

В Мариуполь не хотите съездить? Теперь можно и по российскому паспорту.

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Узкий франт

Дорогие минусаторы. Ну это же мем! Мем смешной, а ситуация страшная. Просто в динамике!
Да, на него браво откликнулись традиционно родинолюбимые во все налоговые щели, но зачем же вы так с горьким сарказмом о занавесе.

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Никита Климанов

почему не в окопе?

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V K

Демократия отменила конвенцию о правах человека? Право на свободу передвижения ? Отсутствия дискриминации по национальному признаку…
Что с лицом либералы?

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Узкий франт

А кто Вам перемещаться запретил? Чо, в окопе уже сразу в бетон одну ногу заливают?

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1 комментарий
Расия Вперде

немцев в 1944 г. тоже никуда не хотели пускать... была дискриминация по национальному признаку?

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7 комментариев
muiren

Типичное натягивание совы на глобус. Нет такого права у иностранца на въезд в Чехию, как и в любую другую страну.
И свобода передвижения тут не при чём, для начала добейтесь отмены требования смены регистрации по месту жительства при переезде из одного российского региона в другой. А то ведь о правах чего-то без знания матчасти начинаете писать только в темах, которые никак не касаются ситуации с правами гражданина РФ на территории РФ.

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1 комментарий
Всвиторе

Эти блага доступны только членам ЕС.

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Вадим Д.

Обидно, конечно, но пора привыкать к тому, что россиян никуда пускать не будут. Как бы и по территории необъятной только с дозволения военкомов не пришлось перемещаться.

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Super 72

Трусов никто не уважает. Ни диктатор ни запад.

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21 комментарий
And

Ни куда это в восточную Европу?

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Vlad Eliseev

Куда "никуда"? В мире порядка 200 стран, есть куда поехать, кроме Чехии с Эстонией.

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Igor Chimbur

Ну теперь то точно мобилизованных станет меньше, раз не граничащая с Россией Чехия запрещает въезд. Сначала 20 лет спонсируем за нефтегаз вторую армию мира, помогаем тем самым строить репрессивное государство, а потом Ванька с шенгеном, коих 1/145 населения страны, отвечает за все.

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segamega

Так а кому отвечать, если Ванька это все и построил? В 2006 году уже практически безвиз был с ЕС

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Вадим Т.

честно говоря, никогда там небыл и не собирался, приятель там шмаровозом работал, теперь придется сменить профессию)))

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Vlad Stan3

А че тебя не свозил?

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segamega

Держи в курсе

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Никита

Cancel culture конечно сильный, скоро буду боятся сказать, что я русский в России.

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Chris Mei

да не, это всегда за)
вот попробуй сказать что ты азербайджанец или киргиз в россии, тогда да, хороший шанс что отпиздят)

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2 комментария
Вячеслав Зайцев

весело тем, кто там недвижку купил.
надеюсь хоть забирать не начнут эти русофобы
или заезжать через Германию и потом на машине пересекать

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Кот учённый

И на кой хер пол года чешский учил...

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segamega

Образовательные визы отменили?

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4 комментария
Банальный хичхакер

О! Сейчас опять в комментах битва будет...

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Узкий франт

Зачем битва? просто одного захлещем шлюшечными трусами, закидаем шпротами, и хватит. Посидит без пива.
А то раньше в Италии, например, в вине топили, и можно было выбрать данный вид казни. Этот обойдётся.

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Igor Batkovich

В это время битвы во Франции за заправках

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Михаил Желтухин

тем временем чешская AZD сотрудничает с БелЖД, через узлы которой перевезено не мало техники всрф

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And

Почему ему не сотрудничать? Вы в серьез думаете подходом, а давайте все вместе откажемся от белорусского и российского можно что то изменить?)

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4 комментария
Kirill Kulagin

Ну а если на поезде например приехать или машине ?

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Ещё чуть-чуть

Смотря откуда

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Oleg Rico

Это ты пошутить так решил?

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Василий

Перестанет пускать... Мне вообще похую, дверь открыта я бухаю))

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