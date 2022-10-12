Чехия перестанет пускать россиян по туристическим визам с 25 октября Статьи редакции
Такое же решение уже приняли Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.
- Ограничение на въезд россиян с туристическими шенгенскими визами любых стран утвердило чешское правительство.
- По данным министерства внутренних дел страны, ежедневно в международный аэропорт Чехии прибывают до 200 россиян. Теперь всем, кто приезжает с туристическими, культурными или спортивными целями, будут отказывать во въезде.
- Такое же решение в сентябре 2022 года приняли страны Балтии, Польша и Финляндия.
- Чехия перестала выдавать визы россиянам 24 февраля, ВНЖ — с 25 февраля. Позже запрет продлили до марта 2023 года.
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Ждём комментарии о том какая Чехия жалкая , русофобская страна загибающаяся без рос туристов и все в этом духе .
Ждём комментариев типа: туристы и простые россияне плохие, а у деда продолжают покупать газ.
Но вывод тут один: вам плохо, а деду и обслуге всегда будет хорошо, они на прайват джете всегда слетают на Мальдивы
И бункер у них есть на случай ядерки
Ждунов развелось, а действовать некому.
Напротив, Чехия замечательная страна помогает Путину собрать побольше резервистов на фронт. Без блокировки все резервисты разбежались бы по всему ЕС. И деньги бы за рубеж вывезли. Спасибо еще раз, что делаете Россию сильнее.
Предлагаю пропустить сотни комментариев и сразу приступить к обсуждению темы как Америка хочет захватить наши ресурсы
А вы знали какой госдолг у Америки? Там негры голодают
и всем выдать по родителю 1 и 2. И вообще она индейцев никуда не пускала. Ну и дальше нарокотики, геи, неонанофашисты, апартеид, опиумные войны, война с мексикой, первое убийство чужой индейки поселенцами, цинга на кораблях, чума в европе, печенеги, половцы, саки, рептилоиды
А бамбас?
Да! Это они всё по звонку из...; приказу из...ну в общем они не виноваты это злые наты!
Заберу пожалуй мемчик
Так прикольно читать комментарии. Казалось бы, налицо самая настоящая дискриминация по национальному признаку в этом решении, но большинство комментов вовсе не об этом.
По-моему все эти решения абсолютно чётко показывают кем политики западных стран считают нас всех.
А в этом же все правда сегодняшних дней, запад делает то в чем обвиняет других, но молчит об этом, а упоминает косяки других. Кто видит - уже увидел давно, а кто не видит - уже не увидит никогда:)
По гражданству, а не по национальности в этнически-культурном смысле. Дискриминация по гражданству на границах всегда была и есть в абсолютно всех странах: например, гражданин Чехии или США в РФ попасть без визы не может, а гражданин Никарагуа или Казахстана может.
Харе минусить, не я провожу соц опросы.
да кому эта чехия нужна? херли там делать?
ну реально. Я был в праге лет 10 назад. За 2 дня все посмотрел
даже успел в шлюшочную зайти прям в центре города, в которой 50% украинок было на тот момент
Пиво? нуу пиво как пиво. Чтоб попить нормального пива, куда-то прям ехать ради этого (все равно, что ехать в прибалтику чтоб пожрать шпроты) Идиотизм, как по мне
Там даже моря нет.
Вот для меня потеря бы была - это италия, испания
а это.... нулевой эффект
да кому эта италия нужна? херли там делать?
ну реально. Я был в милане лет 10 назад. За 2 дня все посмотрел
даже успел в бутик зайти прям в центре города, в котором 50% жен российских олигархов было на тот момент
вино? нуу вино как вино. Чтоб попить нормального вина, куда-то прям ехать ради этого (все равно, что ехать в прибалтику чтоб пожрать шпроты) Идиотизм, как по мне
Там даже пива нет.
Вот для меня потеря бы была - это РОССИЯ
а это.... нулевой эффект
Прага занимает топ 2 самых простых путей получения европейского высшего образования.
Проклятые пиндосы, засыпали море перед вашим приездом
Пиво лучшее из того что я пробовал в Мюнхене. В Чехии так себе, но лучше нашего крафтового.
"Орки, как они развлекаются, что их интересует и что им нужно от жизни"
Путин в панике
а как пивко с рулькой теперь навернуть? Сейчас все закончится буквально через час.
безотносительно ситуации в новости
как то так 😏🙉😂
Ватные мечты которые никогда не сбываются
Так нигде никогда и не побываешь...ну кроме Казахстана наверное ))))))
не расстраивайтесь, сейчас и с военником можно за границу попасть
Если ветра развеют радиоактивный пепел по всей Земле после ядерной войны, то это единственный вариант, когда Россия будет везде.
минусаторы даже юмора не выкупают, ну и замечательно, отличный лакмусовый постик
В Мариуполь не хотите съездить? Теперь можно и по российскому паспорту.
Дорогие минусаторы. Ну это же мем! Мем смешной, а ситуация страшная. Просто в динамике!
Да, на него браво откликнулись традиционно родинолюбимые во все налоговые щели, но зачем же вы так с горьким сарказмом о занавесе.
почему не в окопе?
Демократия отменила конвенцию о правах человека? Право на свободу передвижения ? Отсутствия дискриминации по национальному признаку…
Что с лицом либералы?
А кто Вам перемещаться запретил? Чо, в окопе уже сразу в бетон одну ногу заливают?
немцев в 1944 г. тоже никуда не хотели пускать... была дискриминация по национальному признаку?
Типичное натягивание совы на глобус. Нет такого права у иностранца на въезд в Чехию, как и в любую другую страну.
И свобода передвижения тут не при чём, для начала добейтесь отмены требования смены регистрации по месту жительства при переезде из одного российского региона в другой. А то ведь о правах чего-то без знания матчасти начинаете писать только в темах, которые никак не касаются ситуации с правами гражданина РФ на территории РФ.
Эти блага доступны только членам ЕС.
Обидно, конечно, но пора привыкать к тому, что россиян никуда пускать не будут. Как бы и по территории необъятной только с дозволения военкомов не пришлось перемещаться.
Трусов никто не уважает. Ни диктатор ни запад.
Ни куда это в восточную Европу?
Куда "никуда"? В мире порядка 200 стран, есть куда поехать, кроме Чехии с Эстонией.
Ну теперь то точно мобилизованных станет меньше, раз не граничащая с Россией Чехия запрещает въезд. Сначала 20 лет спонсируем за нефтегаз вторую армию мира, помогаем тем самым строить репрессивное государство, а потом Ванька с шенгеном, коих 1/145 населения страны, отвечает за все.
Так а кому отвечать, если Ванька это все и построил? В 2006 году уже практически безвиз был с ЕС
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честно говоря, никогда там небыл и не собирался, приятель там шмаровозом работал, теперь придется сменить профессию)))
А че тебя не свозил?
Держи в курсе
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Cancel culture конечно сильный, скоро буду боятся сказать, что я русский в России.
да не, это всегда за)
вот попробуй сказать что ты азербайджанец или киргиз в россии, тогда да, хороший шанс что отпиздят)
весело тем, кто там недвижку купил.
надеюсь хоть забирать не начнут эти русофобы
или заезжать через Германию и потом на машине пересекать
И на кой хер пол года чешский учил...
Образовательные визы отменили?
О! Сейчас опять в комментах битва будет...
Зачем битва? просто одного захлещем шлюшечными трусами, закидаем шпротами, и хватит. Посидит без пива.
А то раньше в Италии, например, в вине топили, и можно было выбрать данный вид казни. Этот обойдётся.
В это время битвы во Франции за заправках
тем временем чешская AZD сотрудничает с БелЖД, через узлы которой перевезено не мало техники всрф
Почему ему не сотрудничать? Вы в серьез думаете подходом, а давайте все вместе откажемся от белорусского и российского можно что то изменить?)
Ну а если на поезде например приехать или машине ?
Смотря откуда
Это ты пошутить так решил?
Перестанет пускать... Мне вообще похую, дверь открыта я бухаю))