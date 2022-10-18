Я из Санкт-Петербурга и уже некоторое время работаю в Аккре. В прошлый раз рассказывал про жизнь и быт в стране, а теперь поведаю, как обстоят дела с регистрацией бизнеса, взятками, налогами и финтехом.

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Моя прошлая публикация о жизни в Гане вызвала неожиданный ажиотаж. И нет, не то чтобы все дружно бросились переезжать в Африку — как раз наоборот: многие пытались объяснить мне, как неправильно я поступил и в какое ужасное место попал. Сегодня, не пытаясь никого переубедить, расскажу об «ужасном месте» чуть больше, но с точки зрения деловой жизни.

Я задумывал эту часть как сборник фактов о ведении бизнеса, но получалось слишком уныло — эдакая африканская бухгалтерия для чайников. Поэтому ниже — забавные моменты и прикладные советы для работы в Гане и с Ганой, полезные в том числе смельчакам, которые хотят масштабироваться в Африке. А ещё ответы на вопросы, которые мне задавали лично.

Коррупция и её восприятие

Согласно рассчитываемому Transparency International «Индексу восприятия коррупции», в Гане всё неплохо: уровень примерно как в Венгрии и существенно ниже, чем в России. Но на деле это ещё один повод меньше верить международным подсчётам.

Лично я, как человек, прежде плативший взятки в России всего трижды (за категорию В, за другую категорию В и за превышение скорости на совершенно пустом шоссе), назвал здешний уровень крайне высоким. Коррупция везде — от кабинетов президента и министров до постового регулировщика.

Правда, коррупция эта «неагрессивна»: у вас чаще всего ничего не требуют, а лишь дают понять — если поделиться или чуть доплатить, дела пойдут лучше, и часто это действительно так. А не хотите платить — ну что ж, может, и без этого всё будет в порядке, просто займёт чуть больше времени.

Коррумпированы тут и долго работающие в здешних международных структурах иностранцы: лично видел, как распределяют гранты «Программы развития ООН» и Всемирного банка. Так что про откаты и даже «отжим» проектов в немецких госагентствах по инвестициям в развивающиеся страны (в частности GIZ и KfW) вообще ходят легенды. Значительная часть финансирования остаётся среди друзей высокопоставленных сотрудников.

Местные говорят, что на верхнем уровне всё стало гораздо хуже в течение двух сроков нынешнего президента. И им нетрудно поверить: в правительстве сидит несколько его двоюродных братьев, не считая просто друзей, и все как на подбор некомпетентны.

Чего стоят заявления Минфина в СМИ: ведомство неоднократно говорило, что займы в МВФ Гана больше никогда не возьмёт, а уже через несколько месяцев слёзно выпрашивало у фонда очередной транш.

Сомневаюсь, что и на низшем уровне все были честны и «распоясались» только в последние годы. Правда, особого раздражения эта «низовая коррупция» у местного населения не вызывает. Это всего лишь общий «ход вещей» и возможность упростить жизнь, если хочется. То есть явление того же порядка, что торг с продавцом на рынке.

Местное видение традиционных ценностей

Регистрация компании

Регистрировать в Гане бизнес, по моему прошлому опыту, точно не сложнее, чем в Западной Европе или на Мальте и Кипре. До системы единого окна и регистрации в онлайне ещё далеко, но бюрократия — вполне в разумных пределах.

Сроки варьируются в основном в зависимости от наличия иностранных соучредителей в бизнесе, отрасли и необходимости лицензирования. А также от того, знакомы ли вы с человеком, которому попал ваш пакет документов, — так тут везде. Но обычно процесс укладывается в пару недель — без учёта получения лицензий.

Банковские due-diligence-процедуры, то есть комплексные юридические оценки бизнеса, для местных компаний тоже довольно формальны. Иногда получается открыть счёт за пару часов.

Несколько слов об иностранных учредителях

Видимо, в какой-то момент ганскому правительству надоели иностранцы, открывающие тут мелкие бизнесы и «отнимающие хлеб» — так они это видят — у местных. Поэтому они решили вопрос радикально: обязали приезжих вносить минимальный уставной капитал в $500 тысяч — или в $200 тысяч, если это совместное предприятие с местными партнёрами.

Естественно, это не очень критично для практически любого промышленного предприятия, так как стоимость оборудования засчитывается в капитал, но это полностью отбивает охоту развиваться в Гане ИТ-стартапам на ранних стадиях.

Да, в стране есть свободные экономические зоны, где правило не применяют, но по критериям попасть туда могут преимущественно ресурсодобывающие компании и крупные экспортёры — то есть для стартапов это тоже не вариант.

Который год обсуждается закон о стартапах, который бы упростил жизнь инновационных бизнесов (такие документы уже приняли в некоторых других африканских странах), но он вновь нацелен исключительно на местных предпринимателей и никак не поддерживает иностранных основателей.

Без какого-то лобби, а я на него тоже надеюсь, положение вряд ли изменится, но сгущать краски всё равно нет смысла. Ситуацию можно обойти через схему траста, где номинальным собственником компании вместо иностранца становится ганское юрлицо: несколько тысяч долларов, месяц времени и чуть меньше удобств в операционной деятельности, чем было бы напрямую, но зато не $500 тысяч.

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Оплата труда

Сравнительно недавно правительство Ганы обязало работодателей уплачивать налог с заработной платы сотрудников. Здесь эта схема называется PAYE — pay-as-you-earn. В этот единый ежемесячный платёж, помимо прочего, входит и НДФЛ, и пенсионные отчисления, и социальные платежи.

При этом многие более квалифицированные, «оплачиваемые» в долларах (или не желающие связывать всю свою жизнь с Ганой) сотрудники работают по «консультантскому» контракту — по сути договору подряда. В таком случае все платежи и отчисления, на практике сводящиеся к НДФЛ, становятся обязанностью и ответственностью самого сотрудника.

Договориться с местным фрилансером на работу почти без договора и с оплатой наличными тоже возможно. Люди тут гибкие, лишь бы платили — желательно ещё и вовремя.

Социальные пакеты в Гане распространены относительно мало, и не все работодатели пока понимают, что туда надо включать. Но спортзалы и фитнесы, например, потихоньку начинают сотрудничество с корпоративным сектором.

Из любопытного: начиная с определённого уровня сотрудников, хорошим тоном считается включение в соцпакет служебного автомобиля — даже если должностные обязанности не предполагают перемещений, помимо дороги в офис и домой, и даже если у сотрудника есть своя машина. А в некоторых случаях компания может даже оплатить водителя.

Медстраховка прижилась, но уровень пакета для многих непринципиален. Часть сотрудников ещё при трудоустройстве просит поменять её на питание или спортивный абонемент. Просто потому, что большинство медицинских услуг здесь недорогие. Мне ничего серьёзного лечить не приходилось, но цены на анализы крови точно ниже, чем в сетевых российских лабораториях.

Такой расклад на местном рынке может показаться непривычным для европейской или американской компании, но для человека с российским опытом всё в рамках нормы — пусть и со своими особенностями.

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Налог на прибыль

Налог на прибыль в Гане для большинства отраслей составляет 25% Теоретически этим можно было бы ограничиться, если бы не ганский подход к его расчёту.

Налоговая рассчитывает сумму к уплате ещё в начале налогового периода. А ориентируется преимущественно на категорию бизнеса и численность сотрудников.

Большинству представителей малого бизнеса это на руку — реальный налог оказывается ниже 25%. И платить его нужно в конце года — без подготовки годового отчёта, просто «соглашаясь» с оценкой налоговой.

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Хуже дела обстоят, если компания или основатели, например, «мелькали» в СМИ: давали интервью бизнес-изданиям, сообщали о сделках или раундах инвестиций. Тогда на следующий год им лучше готовиться к сумме, иногда перекрывающую всю годовую выручку компании. Потому что расчёты на «глазок» у ганских инспекторов далеки от реальности.

Если так и случается, бизнесу приходится составлять полноценный годовой отчёт. Ну а если разница между оценками инспектора и реальным положением дел чересчур большая — остаётся готовиться к масштабной проверке. Ну или «договариваться».

Для тех, кто выберет последний вариант, даю совет: «представительного» на переговоры в налоговую лучше не отправлять — это сведёт шансы сторговаться практически к нулю. Никаких «белых с макбуками» или даже местных с дорогими часами и подозрительно хорошим английским.

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Налог на доходы физических лиц

Важнейший вопрос при любой релокации — какую долю от заработанного возьмёт данное конкретное государство за право жить и работать на его территории.

Официальная ситуация в случае Ганы следующая: нерезиденты платят 25% с доходов, полученных от ганских источников. Для резидентов действует прогрессивная шкала, причём верхний уровень в 30% начинается довольно рано — примерно от $23 тысяч долларов в год по нынешнему курсу.

В сравнении с «развитыми» странами налоговое бремя не самое тяжёлое, но в то же время не налоговый рай. Правда, есть одно «но»: банки и налоговая не обмениваются информацией автоматически.

Разумеется, если на ваш личный счёт, помимо привычной зарплаты, внезапно свалится несколько сот тысяч, банк свяжется с вами для закрывающих документов и затем, возможно, передаст эту информацию налоговой. Теоретически возможно и другое: какой-то «доброжелатель» сообщит своим контактам в налоговой интересные подробности о вас.

В подавляющем большинстве случаев о ваших доходах, помимо зарплаты, с которой работодатель уплачивает налог по схеме pay-as-you-earn, никто не знает и не узнает. Этим пользуется большинство «респондентов» (коллег и партнёров), не утруждаясь даже подавать нулевые декларации.

Некоторые кафе в шаге от престижных кварталов до боли напоминают Fallout

Персонал и управление им

Здесь ничего типично «ганского» не наблюдается — ситуация в целом как в большинстве стран Субсахарской Африки.

Как и многие африканские страны, Гана гордится тем, что в ней очень молодое население, и позиционирует это как потенциал для экономического роста. И лишь немногие отдают себе отчёт, что это ещё и огромный вызов: как обучить молодёжь, как передать навыки и чем их занять, если не все одинаково трудоспособны и талантливы. Впрочем, борьба с безработицей в повестке практически всех политиков.

Борются с ней созданием рабочих мест. Как? Просто увеличивают число «неквалифицированных» сотрудников. От заправщиков и регулировщиков и до продавцов чего бы то ни было — все стоят, сидят, лежат (ганцы, кстати, обожают лежать в позе «внезапная смерть») по двое-трое за минимальную зарплату. При этом их общая продуктивность — по ощущениям — ниже, чем у одного чуть более мотивированного и квалифицированного сотрудника.

В офисах вдобавок к этому проблемы с распределением обязанностей. Нередко по должностным инструкциям у различных специалистов есть множество пересечений, при этом часть задач не входит ни в чьи обязанности. Этим страдают как малый и средний бизнес, так и крупные корпорации.

Отчасти это следствие не столько низкой квалификации, сколько отсутствия инициативы и вместе с тем ответственности за принимаемые решения и результат. Задачу ставит руководитель — и он же о ней напоминает. Стоит ему отвернуться, все, может, и будут что-то делать, но забудут, зачем именно они это делают.

Удивительно, что в стране с преобладающими микробизнесами и повсеместной низовой предприимчивостью, в рамках рабочего коллектива инициатива теряется — все ждут указаний начальства. Большую самостоятельность проявляют либо учившиеся за рубежом и работавшие в международных компаниях, либо люди с предпринимательским опытом.

При этом сотрудники — по впечатлениям знакомых менеджеров и моим — не считают минуты, не отсиживают «от звонка до звонка» и даже пытаются не опаздывать (если только сильные дожди не размыли ночью дороги). Они просто с удовольствием проводят время на работе — общаются на самые разные темы, веселятся, — но не выполняют задачи без микроменеджмента.

К слову о звонках. Однажды мне позвонил менеджер банка — ровно в 7 часов утра, — потому что пришёл на работу за несколько часов до открытия и сразу решил заняться моим вопросом.

Вывод для тех, кто подумывает открывать африканский офис и в дальнейшем развивать его удалённо

В Гане и в Африке в целом — это вопрос большого везения. Придётся найти человека, который согласится быть вашими глазами и ушами, да ещё и будет готов раздавать от вашего имени регулярные пинки линейному персоналу.

Альтернатива — наймите меньше сотрудников, но более дорогих: с опытом в международных компаниях. А ещё проводите регулярные видеозвонки и приезжайте в страну хотя бы раз в несколько месяцев.

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Банки и смежные финансовые сервисы

Наверное, вы уже догадываетесь, что красивых приложений и фиджитал-отделений здесь нет. Зато встречаются неэффективные сотрудники, регулярные звонки в поддержку с долгим зависанием на линии, а также неудобные веб- и мобильные интерфейсы.

Худшими считаются местные филиалы нигерийских банков. Мне не довелось протестировать все, но пока приз за наихудший онлайн-банкинг получает Zenith Bank. У него в приложении детали платежей по карте могут выглядеть так:

Дата — время —Таллин — сумма.

Дата — время —Дублин — сумма.

Дата — время —Аккра — сумма.

А вспоминать, что это эстонский сервис, списание Google и траты сотрудников, придётся вам самим. После звонка в банк с указанием даты, времени и суммы вам дадут чуть больше деталей, но именно «чуть больше» — например, номер POS-терминала. Поразительный уровень ИТ для старого международного банка с активами на $16 млрд.

Лучшим на этом фоне кажется Ecobank — крупный панафриканский банк с головным офисом в Того и представительствами в большей части африканских стран. Впрочем, и там не без накладок — например, SMS- и push-уведомления об операциях могут идти сутки, онлайн-оплата в европейских магазинах иногда проходит только с десятой попытки.

Международные переводы, хотя полноценного «валютного контроля» нет, отнимают много времени:

Директор компании отправляет письмо «персональному менеджеру» с деталями операции.

Тот, когда будет время — то есть после звонка с напоминанием — вышлет вам детали SWIFT-платежа.



И после вашего подтверждения отправит его в течение 48 часов через тоже часто довольно медленные банки-корреспонденты.



Ещё из архаизмов: чеки всё ещё в ходу, но, к счастью, всё меньше компаний готовы их принимать вместо наличных или перевода — просто потому, что у выписывающих их компаний часто не хватает денег на счетах на оплату всех чеков.

Эквайринг в Гане дороговат (до 4-5%) — особенно через агрегаторы и особенно если вы хотите принимать не только банковские карты, но и мобильные платежи. Торг уместен, но идёт быстрее, если объём ваших транзакций интересен банку или агрегатору. Ну или когда у вас хорошие отношения с кем-то из их менеджмента — допустим, если вы уже были их хорошим бизнес-клиентом в прошлом.

Необанки и прочие финтех-сервисы давно грозятся прийти в регион, но пока их едва ли встретишь. Как, к слову, и доллары в банкоматах. Найти их можно в кассах банковских отделений, но и там они периодически заканчиваются, а где есть ещё — никто подсказать не может.

Альтернатива: если у вас валютный счёт, конвертируйте в ганские седи по невыгодному курсу и идите с кучей толстых пачек мелких купюр в обменник за долларами. Там курсы часто очень даже хорошие в сравнении с официальным — и спред в районе 1-2%.

Крупнейший в регионе вещевой рынок

Подход к рынку и отрасли с высоким потенциалом

Как со всем этим работать и достигать результатов? Простите, волшебного решения нет. Но есть несколько базовых принципов, главный из которых — терпение.

Быстро и качественно сразу точно не будет. Даже если вы всё сделаете и переделаете сами. Даже если все стороны заинтересованы в движении вперёд. Признание этого факта — первый шаг, нужный, чтобы сохранить своё психическое здоровье.

Остальное — мелочи, но приведу пару общих советов — из опыта.

Почему развитие в Африке — всегда игра в долгую

Не надейтесь на быстрые результаты. Ни при каком раскладе. Ни с какими лобби и покровителями. И так будет не только потому, что медлительными окажутся все, кроме вас, и что вдобавок к этому вылезет тысяча никем непредвиденных случайностей.

Дело, помимо прочего, в том, что в африканской культуре многое строится на основе связей, а поиск этих связей — долгий процесс. Люди не сразу начинают вам доверять и потому не спешат действовать.

По опыту: важны не только время, которое вы провели в регионе, и серьёзность намерений, но также то, кто вас представляет и рекомендует. Репутация этого человека или компании отчасти передаётся и вам.

Почему не стоит идти на этот рынок без денег

Даже не думайте. И я, и работающие в регионе коллеги повидали огромное количество лидов, которые приходят к мысли выходить в Африку, потому что там «низкая конкуренция». Чаще всего это значит одно:

Что их ниша на самом деле даже не начала формироваться.

И что они уже попытали силы в США, ЕС и ОАЭ и прогорели, потратив все инвестиции.

Да, Нигерия не США, но это не значит, что на пускай даже скромный запуск не нужны деньги. Придётся вливать средства в бизнес как минимум несколько месяцев, а в некоторых случаях — несколько лет. И маловероятно, что местные партнёры захотят взвалить эту финансовую нагрузку на себя.

Самореклама уличного художника

На какие отрасли обратить внимание

Краткий ответ простой: на те, в которых вы разбираетесь или где уже проявили себя в других регионах. Поверьте, вам с лихвой хватит африканской специфики, так что пусть хотя бы базовые бизнес-процессы не будут для вас сюрпризом. Это существенно увеличит ваши шансы на успех.

Лично мне, тем не менее, наиболее перспективными кажутся следующие три рынка:

b2c-сегмент в целом . Есть быстро растущее молодое население со смартфонами и привычкой платить в онлайне. Что им предложить — вопрос вашей фантазии и опыта.

. Есть быстро растущее молодое население со смартфонами и привычкой платить в онлайне. Что им предложить — вопрос вашей фантазии и опыта. Природные ресурсы, сельское хозяйство и недвижимость . Знакомые, вложившиеся в эти отрасли, отмечают, что они при должной организации наиболее прибыльны. Соваться сюда без крепких связей с властями, регуляторами, а также вождями племён, которым часто принадлежит земля, почти бессмысленно. Но с помощью местных партнёров эти связи можно наладить.

. Знакомые, вложившиеся в эти отрасли, отмечают, что они при должной организации наиболее прибыльны. Соваться сюда без крепких связей с властями, регуляторами, а также вождями племён, которым часто принадлежит земля, почти бессмысленно. Но с помощью местных партнёров эти связи можно наладить. Промышленность. Труд в Азии дорожает, логистика после Covid-19 изменилась, все пытаются снизить зависимость от Китая, так что производства всё больше смещаются в новые регионы — в том числе в Африку. Да, есть культурные особенности, но лично знаю несколько примеров успешной организации промышленных предприятий — с нуля или на базе чего-то «полубанкротного».

Пруды для добычи соли

Релокация и документы

Ну и напоследок обращусь к тем, кто подумывает «махнуть в экзотические страны»: собственники ганского бизнеса понимают, что квалифицированных специалистов на местном рынке труда катастрофически не хватает. Что уж говорить про экспатов, намучившихся с местными кадрами.

Именно поэтому найти здесь работу с относительно нормальной европейской зарплатой ($2000-5000, если верить статистике), вполне реально — особенно если у вас хороший инженерный или управленческий опыт и приличный английский. LinkedIn и личный нетворкинг вам в помощь. А вот что происходит дальше:

Сперва вы подписываете договор — трудовой, об оказание услуг, любой другой.

Въехать в страну вы можете хоть по туристической, хоть по гостевой визе. Главное — попросить у нанимающей компании приглашение, посольству в Москве его достаточно. Теоретически оформление визы на месте для граждан России не работает, но в реальности, если вас впустят в самолёт с приглашением, в аэропорту Аккры можно быстро всё сделать.

Следующий шаг — оформление внутреннего удостоверения личности Ghana Card, с биометрией и чипом. Делают её в день обращения, а действует она год. Тогда же вам присвоят ИНН — по сути просто номер вашей карты.

Дальше — ВНЖ и разрешение на работу. Занимает от двух недель до трёх месяцев в зависимости от степени вовлечённости сотрудников и официально стоит $1000. Подать, помимо документов, нужно результаты ПЦР-теста на коронавирус и анализа крови. Разрешение на работу нужно работодателю только для формальности: он отложит его в архив на случай проверки. А ВНЖ — лишь наклейка в паспорте с указанием компании-работодателя.

Последний этап — банк. Вам понадобятся все перечисленные выше документы и подтверждение адреса — обычно это счёт за электричество. Счетов на ваше имя у вас наверняка не будет, поэтому подойдёт письмо от работодателя, где он подтверждает, что вы живёте по некоему адресу. Согласно местным правилам, подойдёт и письмо от «человека с репутацией» — это может быть пастор или имам.

Так, всего через пару месяцев, вы сможете жить в Гане полной жизнью — и на законных основаниях.

Отношение к русским

Не совсем по теме, но не могу не дополнить. В комментариях к прошлой статье и в личной переписке меня спрашивали, как тут «относятся к России и русским». Краткий ответ — хорошо.

Не так хорошо, как в некоторых менее развитых франкоязычных странах, где на штыках из России буквально держится нынешняя власть (это ЦАР и Мали, среди прочих), но точно без негатива.

Образованным кругам Россия в целом безразлична. Простой народ, которому не всё равно, верит в Россию как в единственную силу, способную противостоять постколониальным поползновениям американцев (кроме афроамериканцев, возвращающихся к корням, разумеется), европейцев и китайцев.

Художественная школа

Может показаться, что бизнес-климат Ганы не радует: коррупция, бюрократия, ненадёжные контрагенты, ленивые сотрудники. Зачем вообще в это лезть? Но у меня есть два ответа:

Практически во всех соседних странах ещё сложнее, так что где «тренироваться» и запускать пилотные проекты, если не здесь.

Реальность в Гане на самом деле светлее и не столь уж экзотичная, как может показаться после моего рассказа. Все мы знаем, что чаще всего о впечатлениях мы рассказываем, когда сталкиваемся с чем-то непривычным или возмутительным.



Буду рад ответить на любые вопросы и помочь, чем смогу, начинающим любителям Африки. Связаться со мной можно в LinkedIn, Facebook* и Telegram.

Миграция Roman Medvedev 5 июл Гане Статьи редакции За небольшие по мировым меркам деньги у вас может быть большой дом с садом, шофёр, повар и домработница: жизнь в Я из Санкт-Петербурга и живу в Аккре, столице Ганы, уже несколько месяцев. Расскажу, как переехал в страну и как тут дела с жильём, едой, зарплатами, развлечениями и всем остальным. Прибрежный район