Шри-Ланка временно продлила срок действия электронной визы для россиян с месяца до полугода Статьи редакции
Такой режим будет действовать с 11 ноября 2022 года до 25 июня 2023 года.
- Власти Шри-Ланки продлили срок действия электронного разрешения на въезд (ЕТА) для российских туристов до 180 дней. Об этом пишет «Вестник АТОР» со ссылкой на письмо министерства туризма страны туроператору «Интурист».
- Стоимость оформления ETA не изменится и составит $35. Для оплаты понадобится карта иностранного банка, уточняет издание. С оформлением в России могут помочь туроператоры, но тогда оно обойдётся в $45-50.
- До этого визы ЕТА действовали 30 дней с даты приезда с возможностью продления до шести месяцев в департаменте иммиграции и эмиграции Шри-Ланки.
- Въехать на Шри-Ланку можно и с визой по прибытию. В посольстве в Москве уточнили изданию, что её срок действия не менялся и составляет 30 дней.
- Россия возобновила прямое авиасообщение со страной в начале октября 2022 года. Рейсы выполняет «Аэрофлот».
- Весной 2022 года Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу, а летом в стране прошли массовые протесты на фоне экономического кризиса.
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Отличная новость, даже как-то неожиданно и странно на фоне всеобщего гонения такое прочесть.
Давайте не называть это гонениями.
Напомните, это там где прям счас госпереворот происходит?
Он там уже произошел. И новым президентом вроде все довольны. Ситуация немного стабилизируется судя по всему. Хотя надо будет посмотреть через полгода как там будет. Был в 2019 на нг- страна бедная но климат огонь
Стабилизация в стране, где происходит пиздец, называется перманентным пиздецом.
стабилизец вроде
После войны хоть можно будет немного расслабиться
Класс. Спасибо. Если кто не был на Шри-Ланке - очень советую туда поехать! Там круто, ясен пень.
это в перерывах между революциями?
В перерывах между отравлениями пищевыми
две недели жил на юге в районе Галле, питался в приличных заведениях и покупал фрукты на рынке. Никаких отравлений.
Ну если вы не отравились, то это сразу исключает возможность отравления у других
человек выше написал также безапелляционно, поэтому ответ в том же стиле.
А с чем это связано обычно? Почему в других странах этого нет?
Ну с уровнем гигиены, работой санитарных служб, культурой, бедностью, стандартами производства продуктов питания и прочим. Это много где есть, но в каких то странах ЮВА - эти случаи исключение, а в других - правило. Индия, Шри-Ланка, Бирма - всегда в топе историй про отравления. Тай, Сингапур, Малайзия - реже.
В других странах нет пищевых отравлений?
Есть, но обычно эти новости из бедных стран Азии.
а Шри-Ланка - не бедная страна Азии? :)
Если вам не повезло, не значит, что другим тоже не повезет. Отравиться можно везде.
А с едой там все в порядке.
Если вас мобилизовали, не значит, что другим тоже не повезет. Умереть можно везде. А с едой там все в порядке
Приплел, молодец. Правда не в тему. Сказать то что хотел? Что тебе не повезло? Ну, соболезную.
Если ты не приплел, не значит что другие не приплетут. Приплести можно везде. А со мной все в порядке
Судя по всему, не всё, но оставлю это на откуп врачей.
Класс! Все на зимовку!
Ввожу новый термин: ядерная зимовка
Только приезжайте со своим бензином плиз
Я был там в феврале, уже тогда наблюдались перебои с электроснабжением по вечерам.
Сервис конечно показался говенным, но пляжи и природа там оч крутая.
Огромная проблема с мусором в стране кстати, выкинуть его не на улицу практически невозможно.
Круто, но Шри Ланка конечно не айс.
Пересидеть, или как часть визаранов по Азии вполне.
Как опция вообще шикарно.
За хорошие деньги там можно очень круто пересидеть, но не на пляже, а в горах в нувара элиш.
Только когда прилетел на Шри-Ланку понял, что на самом деле там надо не на пляже отдыхать, а в тропических горах с ахуенным бассейном
А про Таиланд или Малайзию что скажете? Где сидеть и где/как арендовать правильно? Если не на пол года, а на месяц, несколько недель?
На Пхукете знакомые сидят, всем довольны. Байк в аренде на месяц. Дешевого жилья много.
Сухой сезон в высокогорье (Нувара Элия, Элла): январь - март, август, сентябрь.
А что там в октябре-декабре? Сезон дождей?
Серфинг там тоже классный. Я вместо гор серфил и это прям огонь. На горы времени не хватило.
Айс это Скандинавия, а там всё таки экватор.
Евгений Ваганович! Рады видеть на vc.
Сообщение удалено
Скандинавия да, но есть нюанс. Стоимость жизни, климат, социалисты.
зачем?