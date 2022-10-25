Миграция
Учащийся Данила

Шри-Ланка временно продлила срок действия электронной визы для россиян с месяца до полугода Статьи редакции

Такой режим будет действовать с 11 ноября 2022 года до 25 июня 2023 года.

  • Власти Шри-Ланки продлили срок действия электронного разрешения на въезд (ЕТА) для российских туристов до 180 дней. Об этом пишет «Вестник АТОР» со ссылкой на письмо министерства туризма страны туроператору «Интурист».
  • Стоимость оформления ETA не изменится и составит $35. Для оплаты понадобится карта иностранного банка, уточняет издание. С оформлением в России могут помочь туроператоры, но тогда оно обойдётся в $45-50.
  • До этого визы ЕТА действовали 30 дней с даты приезда с возможностью продления до шести месяцев в департаменте иммиграции и эмиграции Шри-Ланки.
  • Въехать на Шри-Ланку можно и с визой по прибытию. В посольстве в Москве уточнили изданию, что её срок действия не менялся и составляет 30 дней.
  • Россия возобновила прямое авиасообщение со страной в начале октября 2022 года. Рейсы выполняет «Аэрофлот».
  • Весной 2022 года Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу, а летом в стране прошли массовые протесты на фоне экономического кризиса.

#новость

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39 комментариев
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 Вадим Д.

Отличная новость, даже как-то неожиданно и странно на фоне всеобщего гонения такое прочесть.

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Марат Яз

Давайте не называть это гонениями.

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Цкуро Бесцветный

Напомните, это там где прям счас госпереворот происходит?

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Stasello Boldirev

Он там уже произошел. И новым президентом вроде все довольны. Ситуация немного стабилизируется судя по всему. Хотя надо будет посмотреть через полгода как там будет. Был в 2019 на нг- страна бедная но климат огонь

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Невкусно и грустно

Стабилизация в стране, где происходит пиздец, называется перманентным пиздецом.

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Maxim Roslyakov

стабилизец вроде

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Доктор Богомол Тобогган

После войны хоть можно будет немного расслабиться

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Ясен Пень

Класс. Спасибо. Если кто не был на Шри-Ланке - очень советую туда поехать! Там круто, ясен пень.

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Vangelis

это в перерывах между революциями?

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Олег Трулев

В перерывах между отравлениями пищевыми

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Alexander Klimanskiy

две недели жил на юге в районе Галле, питался в приличных заведениях и покупал фрукты на рынке. Никаких отравлений.

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Andrey Kuragin

Ну если вы не отравились, то это сразу исключает возможность отравления у других

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Alexander Klimanskiy

человек выше написал также безапелляционно, поэтому ответ в том же стиле.

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Ware Wow

А с чем это связано обычно? Почему в других странах этого нет?

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Олег Трулев

Ну с уровнем гигиены, работой санитарных служб, культурой, бедностью, стандартами производства продуктов питания и прочим. Это много где есть, но в каких то странах ЮВА - эти случаи исключение, а в других - правило. Индия, Шри-Ланка, Бирма - всегда в топе историй про отравления. Тай, Сингапур, Малайзия - реже.

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Artem Petrenkov

В других странах нет пищевых отравлений?

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Ware Wow

Есть, но обычно эти новости из бедных стран Азии.

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Artem Petrenkov

а Шри-Ланка - не бедная страна Азии? :)

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Ware Wow
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Igor Chimbur

Если вам не повезло, не значит, что другим тоже не повезет. Отравиться можно везде.
А с едой там все в порядке.

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Олег Трулев

Если вас мобилизовали, не значит, что другим тоже не повезет. Умереть можно везде. А с едой там все в порядке

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Igor Chimbur

Приплел, молодец. Правда не в тему. Сказать то что хотел? Что тебе не повезло? Ну, соболезную.

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Олег Трулев

Если ты не приплел, не значит что другие не приплетут. Приплести можно везде. А со мной все в порядке

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Igor Chimbur

Судя по всему, не всё, но оставлю это на откуп врачей.

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Доктор Богомол Тобогган

Класс! Все на зимовку!

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Олег Трулев

Ввожу новый термин: ядерная зимовка

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segamega

Только приезжайте со своим бензином плиз

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Павел

Я был там в феврале, уже тогда наблюдались перебои с электроснабжением по вечерам.

Сервис конечно показался говенным, но пляжи и природа там оч крутая.

Огромная проблема с мусором в стране кстати, выкинуть его не на улицу практически невозможно.

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Ware Wow

Круто, но Шри Ланка конечно не айс.
Пересидеть, или как часть визаранов по Азии вполне.
Как опция вообще шикарно.

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Павел

За хорошие деньги там можно очень круто пересидеть, но не на пляже, а в горах в нувара элиш.

Только когда прилетел на Шри-Ланку понял, что на самом деле там надо не на пляже отдыхать, а в тропических горах с ахуенным бассейном

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Ware Wow

А про Таиланд или Малайзию что скажете? Где сидеть и где/как арендовать правильно? Если не на пол года, а на месяц, несколько недель?

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Igor Chimbur

На Пхукете знакомые сидят, всем довольны. Байк в аренде на месяц. Дешевого жилья много.

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Цкуро Бесцветный

Сухой сезон в высокогорье (Нувара Элия, Элла): январь - март, август, сентябрь.
А что там в октябре-декабре? Сезон дождей?

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Igor Chimbur

Серфинг там тоже классный. Я вместо гор серфил и это прям огонь. На горы времени не хватило.

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Alexander Klimanskiy

Айс это Скандинавия, а там всё таки экватор.

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Олег Трулев

Евгений Ваганович! Рады видеть на vc.

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Ware Wow

Сообщение удалено

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Ware Wow

Скандинавия да, но есть нюанс. Стоимость жизни, климат, социалисты.

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M-S-R

зачем?

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