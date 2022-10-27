За несколько месяцев в Сербию уехали «десятки тысяч» специалистов из России — WSJ Статьи редакции
Примерно столько же, сколько в Грузию с начала мобилизации.
- В первые дни после начала «спецоперации» большинство уезжающих направлялось Турцию, ОАЭ и Грузию, но теперь многие стали выбирать Сербию, пишет The Wall Street Journal.
- За последние месяцы в страну приехали «десятки тысяч» российских инженеров, программистов, предпринимателей, деятелей искусства и учёных, пишет издание со ссылкой на данные правительства.
- Точное количество приехавших издание не приводит. В МВД не ответили на запрос WSJ, по оценкам с февраля в Сербию приехало не меньше 50 тысяч россиян, но не больше 100 тысяч. К примеру, в Казахстан с 21 сентября въехало около 98 тысяч россиян, в Грузию — 53 тысячи, в Финляндию — 43 тысячи.
- Также WSJ сообщает, что с февраля в Сербии открыли филиалы около 700 связанных с Россией компаний, в которых работают «тысячи россиян», и около 1,5 тысячи граждан России зарегистрировали новый бизнес. Кроме того, иностранные компании с большим штатом российских сотрудников, такие как разработчик ПО Luxoft или разработчик игр Wargaming, перевели часть персонала в Сербию. Юрлицо в стране зарегистрировал «Яндекс», назвав это «формальностью для работы офиса» в Сербии.
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Вот так режим в РФ помогает соседним странам.
Было б дома хорошо, безопасно, удобно и выгодно, таких объёмов «экспорта» бизнеса и специалистов не видели бы.
Россия повторяет судьбу динозавров - огромное тело и маленький мозг не даёт возможности на равных конкурировать с другими обитателями нашей планеты.
С Россией лучше дружить издалека. Соседние страны что-то не очень Россию любят.
Много где "не хорошо". Вопрос менталитета, пассионарности и информационного поля.
Вообще из РФ едут уже век как в том или ином виде. В 90x тоже был сильный потом эмиграции
К сожалению в структуре доходов РФ все это занимает совершенно крошечную долю.
Это людям хорошо в IT жилось, а бюджет получает бабки от нефти, газа и металлов и еды. Но на людей посрать.
режиму только на пользу же)
Причём в абсолютных значениях падение ВВП России будет даже больше, чем суммарный рост ВВП этих стран — так не все уехавшие находят работу сразу и не всегда на ту же сумму, что у них была в России.
какая добрая страна всем помогает
Книга: как развалить страну за полгода.
пособие для дедов
за день.
и не подать виду
Возьмите и меня! Я тоже хочу там побывать!
И вкусно и грустно
Вот и не смотри на меня, я в Казахстане. Мені түсінесің бе?
здорово, в Сербии, Грузии и других странах специалистов стало больше, а в России минус тысячи, великолепный ход
откат будет, как конфликт заморозится.
многие будут готовы закрыть глаза на политику.
Дай лапу обниму! Сербия, Грузия, и другие страны такие счастливые теперь!
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Сербия сейчас отменит безвизовый режим с Россией и станет грустненько((
А зачем ей это нужно? Едут же специалисты, а не нахлебники.
Они визы не введут, там просто цены на билеты сербы подняли так, что охренеешь...
Сербы вообще норм ребята. Один раз стоял у своей машины с московскими номерами на курорте в Австрии, грузил снарягу, так парень Серб ехал мимо, остановился, поздоровался, то се, говорит братские народы. Я даже слега офигел от такого.
Из-за одного серба, помнится даже первая мировая началась. Не было бы первой, не было бы Ленина, Сталина, Гитлера, СССР .....
К сожалению, Сербия уже повторила судьбу Армении.
Сколько-нибудь приличное жилье - от 1000 евро (убитая однушка), еще и хрен найдешь. (коммуналка 100-150 евро, иногда сильно выше (если нет центрального отопления).
ИП для ВНЖ - около 400 евро ежемесячный паушал. Дополнительно скорее всего потребуются услуги бухгалтера.
В итоге, если есть лишние 2к евро в месяц - велкам. Иначе имеет смысл рассмотреть другие страны )
100%. Черногория даже дешевле.
Но вообще да, эти страны "закрыты", уровень жизни несоответствующий. За что там деньги то платить, в России такое 250 баксов будет стоить от силы. Даже Турция более доступна, что странно.
А так надо лететь в Латам или Азию.
Несогласен. Норм однушки вместе с КУ сейчас стоят 650-700
На прошлой неделе две нашли знакомым
(КУ тут зимой выше 100 евро получается)
ИП для внж 250-300 евро.
И вообще не обязательно жить в столице.
А сколько в Москве сколько нибудь приличное жилье в аренду стоит?) И уж не дай бог глянуть цены на аренду норм жилья в Сочи. Такое ощущение как будто раньше все жили в своей кВ в провинции и платили ток коммуналку.
а какие страны, где выгоднее Сербии
Блин я что так дешево... Может правда поехать туда пожить.
Легализация в Сербии - открываете ИП.
Платите примерно 300 евро налогов ежемесячно и всё.
Налог зависит от места регистрации. В столице самый высокий. В 20 км от Нового Сада чуть ли не на 25% меньше.
Еще есть вариант про % с дохода. Детально не изучал.
за 300 можно квартиру снимать в недорогих странах
300 евро налогов на нулевку?
Это фикс? То есть 300 евро вне зависимости от доходов?
Например
Весь бомонд
Обычная миграция утиной стаи, как потеплеет - вернутся в другие места где тепло и уютно.
А что в этом плохого? Жизнь то одна. Зачем ее тратить на извечную борьбу?
Главный вопрос - станет ли тут тепло и уютно)
МВД скорее всего фиксирует пересечения границы,поэтому цифры не факт, что корректны. Половина зафиксированных - просто туристы, еще часть - вернется через пару месяцев, когда закончатся деньги. Так что по таким данным некорректно говорить об объемах иммиграции
К моменту когда деньги кончатся, они работу найдут (по крайней мере ИТшники). Сейчас прямо и предложение есть, и спрос. Мы тоже охотно нанимаем уехавших
почему закончатся? продолжают работать многие удаленно в рос компаниях.
сколько в Сербии можно оставаться и на каких условиях?
Сколько угодно, но нужно доезжать до границы каждые 30 дней и снова возвращаться. Тут целая индустрия визаранщиков. Стоит такое путешествие на 3 часа примерно 1500-2000 рублей
Веселая будет перепись населения
Когда она там кстати у нас
Ну ХЗ. Сейчас всех под подряд из ЛДНРХЗ везут. По количеству может одно и тоже останется, а вот качество совсем другой вопрос.
Они посчитают вместе с новыми областями и мигрантами и опять "+" населения покажут
1 раз в 10 лет - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35178/57a536b131c9f3f460ab942355c733ba50e117c3/
Предыдущая прошла в прошлом году
Вы до сих пор верите, что у нас что-то реально считают? Это ж время тратить, деньги. Зачем?
Нарисовал нужные цифры, методику подсчёта подогнал и готово
Уехали из России в Рашку.
Там есть такой город (Рашка), кстати.
Представители властей недавно официально говорили про пару десятков тысяч человек. Однако, на прошлой неделе за один день прогулки по центру Белграда встретил сразу двух знакомых. Одного из Спб другого из Мск. Оба приехали совсем недавно. Ощущение, что с весны количество русских тут удвоилось.
Цены на аренду сильно растут из-за сверхвысокого спроса. То что сдавалось за 250 евро в мае сдавалось за 500 евро, а теперь за 700 евро + КУ.
А как там остаться? Там же 30 дней.
Оффтоп: ну и цены жилья уже неадекватные качеству, как и по всем приграничным и СНГ.
Визаран + внж по покупке жилья + бизнес
Можно ещё это и для пропаганды использовать: русские эмигранты вашим странам помогли, а вы Россию не любите!!11адын
Чо там? На сколько ВВП подняли сербам?
Имеют все.
Чего теперь можно войтивайти?