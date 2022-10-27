Миграция
Блаженный кран

За несколько месяцев в Сербию уехали «десятки тысяч» специалистов из России — WSJ Статьи редакции

Примерно столько же, сколько в Грузию с начала мобилизации.

  • В первые дни после начала «спецоперации» большинство уезжающих направлялось Турцию, ОАЭ и Грузию, но теперь многие стали выбирать Сербию, пишет The Wall Street Journal.
  • За последние месяцы в страну приехали «десятки тысяч» российских инженеров, программистов, предпринимателей, деятелей искусства и учёных, пишет издание со ссылкой на данные правительства.
  • Точное количество приехавших издание не приводит. В МВД не ответили на запрос WSJ, по оценкам с февраля в Сербию приехало не меньше 50 тысяч россиян, но не больше 100 тысяч. К примеру, в Казахстан с 21 сентября въехало около 98 тысяч россиян, в Грузию — 53 тысячи, в Финляндию — 43 тысячи.
  • Также WSJ сообщает, что с февраля в Сербии открыли филиалы около 700 связанных с Россией компаний, в которых работают «тысячи россиян», и около 1,5 тысячи граждан России зарегистрировали новый бизнес. Кроме того, иностранные компании с большим штатом российских сотрудников, такие как разработчик ПО Luxoft или разработчик игр Wargaming, перевели часть персонала в Сербию. Юрлицо в стране зарегистрировал «Яндекс», назвав это «формальностью для работы офиса» в Сербии.

#новость #сербия

5907 просмотров
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127 комментариев
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 Вадим Д.

Вот так режим в РФ помогает соседним странам.
Было б дома хорошо, безопасно, удобно и выгодно, таких объёмов «экспорта» бизнеса и специалистов не видели бы.

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Единый турник

Россия повторяет судьбу динозавров - огромное тело и маленький мозг не даёт возможности на равных конкурировать с другими обитателями нашей планеты.

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20 комментариев
Радостный кот

С Россией лучше дружить издалека. Соседние страны что-то не очень Россию любят.

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10 комментариев
And

Много где "не хорошо". Вопрос менталитета, пассионарности и информационного поля.

Вообще из РФ едут уже век как в том или ином виде. В 90x тоже был сильный потом эмиграции

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1 комментарий
Георгий Хромченко

К сожалению в структуре доходов РФ все это занимает совершенно крошечную долю.

Это людям хорошо в IT жилось, а бюджет получает бабки от нефти, газа и металлов и еды. Но на людей посрать.

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2 комментария
Aleksey Bobkov

режиму только на пользу же)

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3 комментария
Denis Bystruev

Причём в абсолютных значениях падение ВВП России будет даже больше, чем суммарный рост ВВП этих стран — так не все уехавшие находят работу сразу и не всегда на ту же сумму, что у них была в России.

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Jeff Trump

какая добрая страна всем помогает

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A

Книга: как развалить страну за полгода.

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Phung

пособие для дедов

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1 комментарий
Ware Wow

за день.

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1 комментарий
Нёс добро, не донёс

и не подать виду

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Игорь Мазаев
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Мяу

Возьмите и меня! Я тоже хочу там побывать!

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2 комментария
Александр RazzOne

И вкусно и грустно

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Евгений Яблочкин

Вот и не смотри на меня, я в Казахстане. Мені түсінесің бе?

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Sam Duke

здорово, в Сербии, Грузии и других странах специалистов стало больше, а в России минус тысячи, великолепный ход

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Ware Wow

откат будет, как конфликт заморозится.
многие будут готовы закрыть глаза на политику.

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3 комментария
Мяу

Дай лапу обниму! Сербия, Грузия, и другие страны такие счастливые теперь!

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Aleksey Ivashov

Сербия сейчас отменит безвизовый режим с Россией и станет грустненько((

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Иван Петров

А зачем ей это нужно? Едут же специалисты, а не нахлебники.

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9 комментариев
Ясен Пень

Они визы не введут, там просто цены на билеты сербы подняли так, что охренеешь...

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1 комментарий
Доктор Богомол Тобогган

Сербы вообще норм ребята. Один раз стоял у своей машины с московскими номерами на курорте в Австрии, грузил снарягу, так парень Серб ехал мимо, остановился, поздоровался, то се, говорит братские народы. Я даже слега офигел от такого.

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Сергей Немчинов

Из-за одного серба, помнится даже первая мировая началась. Не было бы первой, не было бы Ленина, Сталина, Гитлера, СССР .....

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7 комментариев
Юрий Морозов

К сожалению, Сербия уже повторила судьбу Армении.

Сколько-нибудь приличное жилье - от 1000 евро (убитая однушка), еще и хрен найдешь. (коммуналка 100-150 евро, иногда сильно выше (если нет центрального отопления).

ИП для ВНЖ - около 400 евро ежемесячный паушал. Дополнительно скорее всего потребуются услуги бухгалтера.

В итоге, если есть лишние 2к евро в месяц - велкам. Иначе имеет смысл рассмотреть другие страны )

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Ware Wow

100%. Черногория даже дешевле.
Но вообще да, эти страны "закрыты", уровень жизни несоответствующий. За что там деньги то платить, в России такое 250 баксов будет стоить от силы. Даже Турция более доступна, что странно.

А так надо лететь в Латам или Азию.

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2 комментария
Миша Антонов

Несогласен. Норм однушки вместе с КУ сейчас стоят 650-700
На прошлой неделе две нашли знакомым
(КУ тут зимой выше 100 евро получается)
ИП для внж 250-300 евро.
И вообще не обязательно жить в столице.

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4 комментария
Александр Соар

А сколько в Москве сколько нибудь приличное жилье в аренду стоит?) И уж не дай бог глянуть цены на аренду норм жилья в Сочи. Такое ощущение как будто раньше все жили в своей кВ в провинции и платили ток коммуналку.

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2 комментария
Aleksey Bobkov

а какие страны, где выгоднее Сербии

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1 комментарий
Мяу

Блин я что так дешево... Может правда поехать туда пожить.

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Миша Антонов

Легализация в Сербии - открываете ИП.
Платите примерно 300 евро налогов ежемесячно и всё.
Налог зависит от места регистрации. В столице самый высокий. В 20 км от Нового Сада чуть ли не на 25% меньше.
Еще есть вариант про % с дохода. Детально не изучал.

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Ware Wow

за 300 можно квартиру снимать в недорогих странах

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4 комментария
Aleksey Bobkov

300 евро налогов на нулевку?

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5 комментариев
Andrey Dmitriev

Это фикс? То есть 300 евро вне зависимости от доходов?

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Денис Вячеславович

Например

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Gollut

Весь бомонд

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1 комментарий
VikGrig

Обычная миграция утиной стаи, как потеплеет - вернутся в другие места где тепло и уютно.

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Единый турник

А что в этом плохого? Жизнь то одна. Зачем ее тратить на извечную борьбу?

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3 комментария
A B

Главный вопрос - станет ли тут тепло и уютно)

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Hnorr

МВД скорее всего фиксирует пересечения границы,поэтому цифры не факт, что корректны. Половина зафиксированных - просто туристы, еще часть - вернется через пару месяцев, когда закончатся деньги. Так что по таким данным некорректно говорить об объемах иммиграции

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Sergey Lystsev

К моменту когда деньги кончатся, они работу найдут (по крайней мере ИТшники). Сейчас прямо и предложение есть, и спрос. Мы тоже охотно нанимаем уехавших

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1 комментарий
Lida Cherkasova

почему закончатся? продолжают работать многие удаленно в рос компаниях.

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Aleksey Bobkov

сколько в Сербии можно оставаться и на каких условиях?

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Миша Антонов

Сколько угодно, но нужно доезжать до границы каждые 30 дней и снова возвращаться. Тут целая индустрия визаранщиков. Стоит такое путешествие на 3 часа примерно 1500-2000 рублей

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3 комментария
Тимур Кандауров

Веселая будет перепись населения
Когда она там кстати у нас

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Dimitri

Ну ХЗ. Сейчас всех под подряд из ЛДНРХЗ везут. По количеству может одно и тоже останется, а вот качество совсем другой вопрос.

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Soulis

Они посчитают вместе с новыми областями и мигрантами и опять "+" населения покажут

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енот

1 раз в 10 лет - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35178/57a536b131c9f3f460ab942355c733ba50e117c3/
Предыдущая прошла в прошлом году

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Hnorr

Вы до сих пор верите, что у нас что-то реально считают? Это ж время тратить, деньги. Зачем?
Нарисовал нужные цифры, методику подсчёта подогнал и готово

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Ахмед Шахидов

Уехали из России в Рашку.

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Районный теркин30см

Там есть такой город (Рашка), кстати.

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Миша Антонов

Представители властей недавно официально говорили про пару десятков тысяч человек. Однако, на прошлой неделе за один день прогулки по центру Белграда встретил сразу двух знакомых. Одного из Спб другого из Мск. Оба приехали совсем недавно. Ощущение, что с весны количество русских тут удвоилось.
Цены на аренду сильно растут из-за сверхвысокого спроса. То что сдавалось за 250 евро в мае сдавалось за 500 евро, а теперь за 700 евро + КУ.

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Ware Wow

А как там остаться? Там же 30 дней.

Оффтоп: ну и цены жилья уже неадекватные качеству, как и по всем приграничным и СНГ.

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Районный теркин30см

Визаран + внж по покупке жилья + бизнес

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Soulis

Можно ещё это и для пропаганды использовать: русские эмигранты вашим странам помогли, а вы Россию не любите!!11адын

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Ясен Пень

Чо там? На сколько ВВП подняли сербам?

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Армен Арзуманян

Имеют все.

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Кузьмич

Чего теперь можно войтивайти?

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