В Узбекистан с начала 2022 года въехали около 318 тысяч россиян Статьи редакции
Сколько из них выехали из страны, МВД не уточняет.
- За девять месяцев 2022 года в Узбекистан въехало более 318 тысяч россиян, приводит «Интерфакс» сообщение МВД страны. При этом более 189 тысяч человек приехали в июле-сентябре — почти 122 тысячи мужчин и почти 68 тысяч женщин, уточняет РБК.
- Между Россией и Узбекистаном безвизовый режим — россияне могут заехать только по загранпаспорту на срок до 60 дней.
- В конце сентября 2022 года МИД Узбекистана отмечал рост числа прибывающих в страну россиян. В ведомстве тогда заявляли, что иностранцы, «не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат».
- Источники Forbes в начале октября говорили, что с 21 сентября из России уехали 600-700 тысяч. Сколько их них покинули страну как туристы — подсчитать невозможно.
- При этом единой оценки количества уехавших нет, данные предоставляют только отдельные страны. Например, МВД Грузии сообщало, что в стране остаются около 112,7 тысяч российских граждан, приехавших за девять месяцев 2022 года. По данным WSJ, в Сербию за несколько месяцев уехали «десятки тысяч» специалистов из России.
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В оригинале было:
мужик - "каза", правая тётя - "рмы", левая - "хстан".
Узенькая узбечка лучше какой-то мегавсратой бабы.
Спикер Совфеда про уехавших из страны: «Иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались».
🤡
Спойлер: это не имитация!
Она то в итоге не сбежала, странно 🤔
анонсировали же разворот на восток, вот он
если так резко поворачивать то можно провернуться
"Жители Узбекистана жалуются, что российские таксисты плохо говорят по узбекски".
Ташкент не резиновый
Ворк энд трэвэл.
А почему нету информации сколько в обратную сторону ? И сколько вернулось из тех 318к ?) Любят хайп, все выставляют однобоко. Может заехало 500 а из 318 вернулось 300?)
Нивсётакодназначно (с)
Потому что мобилизация в России, а не в Узбекистане.
В Польшу въехало 5 млн украинцев. Что такое 300к россиян в Узбекистане
А, ну тогда всё нормально, проблем нет никаких. Сразу бы так и написали! Подумаешь, 300 000 каких-то, ерунда короче, расходимся
Абсолютное большинство из которых были просто транзитом в Польше
1 товарищ айтишник с зп 300+ стоит 10-х ждунов повесток. Вот и считайте эффект для экономики. Умножайте на 10.
P.S. Не забывайте ставить минусы, это подтверждает мою правоту.
Не совсем. Товарищ айтишник не тратит всю свою зп, тем более в Узбекистане, хотя и тратит безусловно больше, чем среднестатистический Васян.
Где то в кабинетах кремля
Мегастранная статистика. Сам лично с начала года въезжал на территорию РУза 3 раза. Без числа выехавших данная статистика не несёт никакого смысла.
Левая статистика, 90% из уехавших это граждане Узбекистана.
В России нет статистики по гражданству.
Каждый узбек проживший более 9 месяцев и уехавший считается выбывшим
Продолжайте в это верить.
Знакомую геймдев компанию 200-300+ человек, полностью вывезли из РФ (многие ехали в Узбекистан).
В Москве с начала года электичка подорожала на 45%, продукты на 40%, одежда на 60%. Машины на 100%. Зарплаты на -20%. Какой смысл в России сидеть?
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Комментарий удален модератором
Получается почти половина переехали в Узбекистан
Нет, это выбывшие узбеки. Нет в России статистики по гражданству
Совершат они массу открытий...
Это мусорная инфа. Никто в России по гражданству не считает эмиграцию. Каждый узбек проживший больше 9 месяцев в России будет считаться выбывшим.
Из этих выехавших 90% узбеки
мир перевернулся, раньше узбеки ехали к нам, теперь наши в Узбекистан))
Надеюсь к уплате 30% ПДН все готовы?
Я тут все ещё, интересный факт:
На 39 этаже Ташкент сити 60м стоит 11,5 млн рублей, сам купил апарт и всем советую
Знали бы эти все русские, что в своём время очень сильно процветала руссофобия
Жесть.
ну ни как они не ожидали такой поворот наверняка, аж плакать хочется
Жаль не пишут сколько вернулось)) у меня знакомые узбеки неделю назад прилетели. Говорят летят на самолете вчетвером - единственные узбеки, все остальные русские))
Del
Деньги закончатся вернуться. Изи.
Есть подозрение, что им там не рады