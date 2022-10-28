Миграция
Славянский Денис

В Узбекистан с начала 2022 года въехали около 318 тысяч россиян Статьи редакции

Сколько из них выехали из страны, МВД не уточняет.

  • За девять месяцев 2022 года в Узбекистан въехало более 318 тысяч россиян, приводит «Интерфакс» сообщение МВД страны. При этом более 189 тысяч человек приехали в июле-сентябре — почти 122 тысячи мужчин и почти 68 тысяч женщин, уточняет РБК.
  • Между Россией и Узбекистаном безвизовый режим — россияне могут заехать только по загранпаспорту на срок до 60 дней.
  • В конце сентября 2022 года МИД Узбекистана отмечал рост числа прибывающих в страну россиян. В ведомстве тогда заявляли, что иностранцы, «не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат».
  • Источники Forbes в начале октября говорили, что с 21 сентября из России уехали 600-700 тысяч. Сколько их них покинули страну как туристы — подсчитать невозможно.
  • При этом единой оценки количества уехавших нет, данные предоставляют только отдельные страны. Например, МВД Грузии сообщало, что в стране остаются около 112,7 тысяч российских граждан, приехавших за девять месяцев 2022 года. По данным WSJ, в Сербию за несколько месяцев уехали «десятки тысяч» специалистов из России.
Источник: Weissdergeier

#новость #узбекистан

3113 просмотров
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54 комментария
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 Балкон.Ру
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Финтанк точка РУ

В оригинале было:
мужик - "каза", правая тётя - "рмы", левая - "хстан".

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5 комментариев
Сексорцист Милфхантерович

Узенькая узбечка лучше какой-то мегавсратой бабы.

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Oleksandr Yatsenko

Спикер Совфеда про уехавших из страны: «Иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались».
🤡

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Васисуалий Лоханкин

Спойлер: это не имитация!

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Никита Климанов

Она то в итоге не сбежала, странно 🤔

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Михаил Желтухин

анонсировали же разворот на восток, вот он

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ЯжПрограммист

если так резко поворачивать то можно провернуться

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1 комментарий
Сексорцист Милфхантерович

"Жители Узбекистана жалуются, что российские таксисты плохо говорят по узбекски".

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Святослав Польшин

Ташкент не резиновый

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Финтанк точка РУ

Ворк энд трэвэл.

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Финтанк точка РУ
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Sergey Ostanin

А почему нету информации сколько в обратную сторону ? И сколько вернулось из тех 318к ?) Любят хайп, все выставляют однобоко. Может заехало 500 а из 318 вернулось 300?)

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Soulis

Нивсётакодназначно (с)

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Мурад Муртазалиев

Потому что мобилизация в России, а не в Узбекистане.

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Rodi Walker

В Польшу въехало 5 млн украинцев. Что такое 300к россиян в Узбекистане

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Егор Орлов

А, ну тогда всё нормально, проблем нет никаких. Сразу бы так и написали! Подумаешь, 300 000 каких-то, ерунда короче, расходимся

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Бублик

Абсолютное большинство из которых были просто транзитом в Польше

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1 комментарий
GR

1 товарищ айтишник с зп 300+ стоит 10-х ждунов повесток. Вот и считайте эффект для экономики. Умножайте на 10.
P.S. Не забывайте ставить минусы, это подтверждает мою правоту.

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Бублик

Не совсем. Товарищ айтишник не тратит всю свою зп, тем более в Узбекистане, хотя и тратит безусловно больше, чем среднестатистический Васян.

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3 комментария
Цифровые комплексы

Где то в кабинетах кремля

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Suntori

Мегастранная статистика. Сам лично с начала года въезжал на территорию РУза 3 раза. Без числа выехавших данная статистика не несёт никакого смысла.

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Иван Саблин

Левая статистика, 90% из уехавших это граждане Узбекистана.
В России нет статистики по гражданству.
Каждый узбек проживший более 9 месяцев и уехавший считается выбывшим

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KK

Продолжайте в это верить.
Знакомую геймдев компанию 200-300+ человек, полностью вывезли из РФ (многие ехали в Узбекистан).

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Бухой Пикачу

В Москве с начала года электичка подорожала на 45%, продукты на 40%, одежда на 60%. Машины на 100%. Зарплаты на -20%. Какой смысл в России сидеть?

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Chtototam

Получается почти половина переехали в Узбекистан

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Иван Саблин

Нет, это выбывшие узбеки. Нет в России статистики по гражданству

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3 комментария
ЕНОТ

Совершат они массу открытий...

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Иван Саблин

Это мусорная инфа. Никто в России по гражданству не считает эмиграцию. Каждый узбек проживший больше 9 месяцев в России будет считаться выбывшим.
Из этих выехавших 90% узбеки

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2 комментария
Владимир Агафонов

мир перевернулся, раньше узбеки ехали к нам, теперь наши в Узбекистан))

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Доктор Богомол Тобогган

Надеюсь к уплате 30% ПДН все готовы?

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Кигхриль Vselensky

Я тут все ещё, интересный факт:
На 39 этаже Ташкент сити 60м стоит 11,5 млн рублей, сам купил апарт и всем советую

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Evgeny Parshutin

Знали бы эти все русские, что в своём время очень сильно процветала руссофобия

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Ксеноморфус

Жесть.

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mark

ну ни как они не ожидали такой поворот наверняка, аж плакать хочется

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Стерлядка Вяленая

Жаль не пишут сколько вернулось)) у меня знакомые узбеки неделю назад прилетели. Говорят летят на самолете вчетвером - единственные узбеки, все остальные русские))

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Dmitrii Alekseevich

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okman

Деньги закончатся вернуться. Изи.

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Адриан Сом

Есть подозрение, что им там не рады

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