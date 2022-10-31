Кипр введёт платное оформление виз для россиян — €80 для взрослых Статьи редакции
Новые правила действуют с 1 декабря 2022 года.
- Кипр последней из европейских стран изменил визовую политику для россиян. До 1 декабря визу по-прежнему можно сделать бесплатно, после она будет стоить €80 для взрослого и €40 для детей с 6 до 12 лет, сообщает Ассоциация туроператоров России.
- В сентябре ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Визовый сбор в страны союза вырос с €35 до €80, для детей — с €35 до €40.
- С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян с любыми шенгенскими визами, с 30 сентября — и Финляндия. Запрет не касается тех, кто приезжает по «гуманитарным причинам».
- Еврокомиссия выпустила рекомендации по выдаче виз россиянам: туристические разрешили рассматривать в последнюю очередь, срок может увеличиться до 45 дней.
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На фото непризнанный Северный Кипр, не имеющий отношения к новости)
Теперь будем летать туда, ибо дешевле
А смысл? Там обычная турция , в общем-то :-)
Чей Кипр?
Русский?
Конечно. Ведь границы России нигде не заканчиваются.
Правильно подметили! Вон даже на Яндексе убрали границы государств. Теперь весь мир — это Россия.
Илону нужно поторопиться с освоением Марса)
"...ви донт нид выгребная яма энимор..."
и
"... дженетекли модифаед чайный гриб..."
https://www.youtube.com/watch?v=8HZ4DnVfWYQ&ab_channel=birchpunk
Старая шутка про то что нашей стране нужен мир. И желательно - весь
Яндекс сел на два стула)
Кипрчан?
турецкий
На фото кстати Куриния, портовый городок в ТРСК ( Северный Кипр ). Чтобы сохранить красоту местные власти запретили высотки строить. Максимум есть несколько домов в 5 этажей там.
Я, который читаю это на 10 этаже в Кирении…
Много ли россиян планируют зарубежные поездки в нынешних "великолепных" условиях? Да, ценник, конечно, не самый приятный, но и не такой, чтобы заменить Кипр на поездку в Туапсе.
Я вот только с Турции вернулся, ценник жесть. Весной до СВО бронировал на начало июня перелёт на Кипр и виллу возле моря на 14 дней за 350к, в итоге слетал в конце октября в Турцию за 650к на 10 дней)) Это ценник на 3 ADT + CHD + INF. Но да, если с поездкой за рубеж понятно, что там стоимость билетов сильно выросла, то за что платить нашим - непонятно. А в Сочи в нормальном отеле тоже считают на огромную сумму.
Как, и главное зачем вы так делаете? Моя любимая Куба сейчас, к примеру, до 170 за двоих на 12 ночей в очень хорошие all inclusive (бунгало). Венесуэла так же. Не понимаю
Не понимаешь почему кто то может потратить 650к, а вы только 170к?
Это я как раз таки понимаю, но мы же не в 90-х, чтобы «эу, Уася, ну ты и лошара, я эти часы в два раза дороже купил!»
Ну дай ты выебнутся человечку
Как и что мы делаем не так? Я на двоих то ещё дешевле найти могу, да хоть в палатке ночевать, а вы добавьте сюда двух маленьких детей, и всё сразу становится немного сложнее. Если из моего города с пересадкой в Москве, то это риски невылета, поэтому пришлось брать из соседнего ЕКБ, откуда рейсы дороже примерно на стоимость билетов до Москвы и обратно (+70к вроде бы), и ехать на машине. Далее, индивидуальный трансфер, чтобы в ночь дети не сошли с ума в автобусе с кучей остановок и не смели с ума остальных, а спокойно поспали. И отель UALL в Белеке, где заметно дороже других районов, но давно хотели. Двоём конечно всё намного проще и шире в плане выбора. А до Кубы 12 часов в самолёте с полуторогодовалым ребёнком - так проще застрелиться сразу
А, теперь понятно.
Нет детей — нет проблем.
В целом да, многие вещи проще. Однако решается, если можно оставить детей с бабушками или няней, что мы, скорее всего, в следующий раз и сделаем, ибо дорого и муторно слишком так отдыхать, не стоит оно того при текущих ценах.
Это где такие туры можно найти?
спрос то высок как никогда
Оно понятно, но кормить этих дармоедов мне не хочется, пусть этим занимаются другие. Мы там были в Богатыре - отличный отель, но даже в ковид он нам обошёлся вроде бы 140к на троих с женой и дочкой, а сейчас x2-2.5 считают
А Сочи это отдельная и странная история.
Это еще по божески.
Едем.
Умно. Минус треть турпотока.
Тем временем в Крыму
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А что, случилось что-то?
Случилась сверхдержава
Только выиграли
Вопрос такой.
Есть ТРСК на Кипре. Турецкая республика северный Кипр. Туда как виза нужна или нет. Вроде вся связь с ней только через Турцию. А Турция как бы нам рада пока.
Сам себе и отвечаю )) Действует безвизовый режим для всех граждан мира (кроме Сирии, Нигерии и Армении)
Там же есть переход в Ларнаке, с греческой части на турецкую...
Без визы вообще.
Можно спокойно из Антальи в аэропорт полететь Северного Кипра
Ну в Кипр теперь попасть трудновато будет.
Если в паспорте отметки не ставить о прилете в ТРСК, то проблем с южным Кипром не будет
Не раз бывал на Кипре, а вот про отметку не помню. Вроде как нет, потому, что приятель киприот предупреждал о рисках.
IMHO конечно же, но Кипр был хорош в начале нулевых. Сейчас приехать на недельку в 4 сезона и достаточно. Не то пальто.
Главное, что они согласны давать визы в принципе. Всё остальное - поправимо.
Борются с понаехами