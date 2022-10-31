Миграция
Маша Цепелева

Кипр введёт платное оформление виз для россиян — €80 для взрослых Статьи редакции

Новые правила действуют с 1 декабря 2022 года.

  • Кипр последней из европейских стран изменил визовую политику для россиян. До 1 декабря визу по-прежнему можно сделать бесплатно, после она будет стоить €80 для взрослого и €40 для детей с 6 до 12 лет, сообщает Ассоциация туроператоров России.
  • В сентябре ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Визовый сбор в страны союза вырос с €35 до €80, для детей — с €35 до €40.
  • С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян с любыми шенгенскими визами, с 30 сентября — и Финляндия. Запрет не касается тех, кто приезжает по «гуманитарным причинам».
  • Еврокомиссия выпустила рекомендации по выдаче виз россиянам: туристические разрешили рассматривать в последнюю очередь, срок может увеличиться до 45 дней.

#новость #кипр

2116 просмотров
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44 комментария
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 Денис Лукьянов

На фото непризнанный Северный Кипр, не имеющий отношения к новости)

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Allestor Klei

Теперь будем летать туда, ибо дешевле

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sles

А смысл? Там обычная турция , в общем-то :-)

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Андрей Иванов

Чей Кипр?

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jjabrams25

Русский?

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Ха Ха

Конечно. Ведь границы России нигде не заканчиваются.

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Илья Волочков

Правильно подметили! Вон даже на Яндексе убрали границы государств. Теперь весь мир — это Россия.

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Сергей Мазур

Илону нужно поторопиться с освоением Марса)

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Почетный динозавр

"...ви донт нид выгребная яма энимор..."
и
"... дженетекли модифаед чайный гриб..."

https://www.youtube.com/watch?v=8HZ4DnVfWYQ&ab_channel=birchpunk

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Александр Смирнов

Старая шутка про то что нашей стране нужен мир. И желательно - весь

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Мурад Муртазалиев

Яндекс сел на два стула)

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Мурад Муртазалиев

Кипрчан?

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умный человек

турецкий

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Петр Вавилов

На фото кстати Куриния, портовый городок в ТРСК ( Северный Кипр ). Чтобы сохранить красоту местные власти запретили высотки строить. Максимум есть несколько домов в 5 этажей там.

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Илья Судаков

Я, который читаю это на 10 этаже в Кирении…

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Вадим Д.

Много ли россиян планируют зарубежные поездки в нынешних "великолепных" условиях? Да, ценник, конечно, не самый приятный, но и не такой, чтобы заменить Кипр на поездку в Туапсе.

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jonewayne

Я вот только с Турции вернулся, ценник жесть. Весной до СВО бронировал на начало июня перелёт на Кипр и виллу возле моря на 14 дней за 350к, в итоге слетал в конце октября в Турцию за 650к на 10 дней)) Это ценник на 3 ADT + CHD + INF. Но да, если с поездкой за рубеж понятно, что там стоимость билетов сильно выросла, то за что платить нашим - непонятно. А в Сочи в нормальном отеле тоже считают на огромную сумму.

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Осторожный пришелец

Как, и главное зачем вы так делаете? Моя любимая Куба сейчас, к примеру, до 170 за двоих на 12 ночей в очень хорошие all inclusive (бунгало). Венесуэла так же. Не понимаю

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Тбилисский сверчок

Не понимаешь почему кто то может потратить 650к, а вы только 170к?

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Осторожный пришелец

Это я как раз таки понимаю, но мы же не в 90-х, чтобы «эу, Уася, ну ты и лошара, я эти часы в два раза дороже купил!»

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Ха Ха

Ну дай ты выебнутся человечку

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jonewayne

Как и что мы делаем не так? Я на двоих то ещё дешевле найти могу, да хоть в палатке ночевать, а вы добавьте сюда двух маленьких детей, и всё сразу становится немного сложнее. Если из моего города с пересадкой в Москве, то это риски невылета, поэтому пришлось брать из соседнего ЕКБ, откуда рейсы дороже примерно на стоимость билетов до Москвы и обратно (+70к вроде бы), и ехать на машине. Далее, индивидуальный трансфер, чтобы в ночь дети не сошли с ума в автобусе с кучей остановок и не смели с ума остальных, а спокойно поспали. И отель UALL в Белеке, где заметно дороже других районов, но давно хотели. Двоём конечно всё намного проще и шире в плане выбора. А до Кубы 12 часов в самолёте с полуторогодовалым ребёнком - так проще застрелиться сразу

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Осторожный пришелец

А, теперь понятно.
Нет детей — нет проблем.

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jonewayne
Нет детей — нет проблем.

В целом да, многие вещи проще. Однако решается, если можно оставить детей с бабушками или няней, что мы, скорее всего, в следующий раз и сделаем, ибо дорого и муторно слишком так отдыхать, не стоит оно того при текущих ценах.

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Алексей Шамин

Это где такие туры можно найти?

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Инженер-душнила
А в Сочи в нормальном отеле тоже считают на огромную сумму.

спрос то высок как никогда

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jonewayne

Оно понятно, но кормить этих дармоедов мне не хочется, пусть этим занимаются другие. Мы там были в Богатыре - отличный отель, но даже в ковид он нам обошёлся вроде бы 140к на троих с женой и дочкой, а сейчас x2-2.5 считают

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Петр Вавилов

А Сочи это отдельная и странная история.

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Снежный велосипед

Это еще по божески.

Едем.

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Доктор Богомол Тобогган

Умно. Минус треть турпотока.
Тем временем в Крыму

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Поехавший Братишка

А что, случилось что-то?

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Alex Tramp

Случилась сверхдержава

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Ха Ха

Только выиграли

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умный человек
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Петр Вавилов

Вопрос такой.
Есть ТРСК на Кипре. Турецкая республика северный Кипр. Туда как виза нужна или нет. Вроде вся связь с ней только через Турцию. А Турция как бы нам рада пока.

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Петр Вавилов

Сам себе и отвечаю )) Действует безвизовый режим для всех граждан мира (кроме Сирии, Нигерии и Армении)

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Igor Mylnikov

Там же есть переход в Ларнаке, с греческой части на турецкую...
Без визы вообще.

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Allestor Klei

Можно спокойно из Антальи в аэропорт полететь Северного Кипра

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Петр Вавилов

Ну в Кипр теперь попасть трудновато будет.

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Александр Смирнов

Если в паспорте отметки не ставить о прилете в ТРСК, то проблем с южным Кипром не будет

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Igor Mylnikov

Не раз бывал на Кипре, а вот про отметку не помню. Вроде как нет, потому, что приятель киприот предупреждал о рисках.

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Igor Mylnikov

IMHO конечно же, но Кипр был хорош в начале нулевых. Сейчас приехать на недельку в 4 сезона и достаточно. Не то пальто.

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Melissa Mata

Главное, что они согласны давать визы в принципе. Всё остальное - поправимо.

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Max Bernberg

Борются с понаехами

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